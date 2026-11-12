出軌是本能還是藉口？揭開高級渣男最愛用的4大戀愛遮羞布

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「出軌是本能」常被包裝成替背叛開脫的藉口。

「出軌是本能」常被包裝成替背叛開脫的藉口。 重點二： 忠誠不是天生自動，而是關係中的刻意自律。

忠誠不是天生自動，而是關係中的刻意自律。 重點三：愛拿人性說嘴者多半已預留背叛與脫罪退路。

編輯/鄭欣宜撰文

每次滑社群看到某某名人又爆出驚天劈腿大瓜，底下的留言總是少不了那句讓人拳頭硬的經典名言：「出軌是本能，忠誠是選擇。」講這句話的人往往一臉深情，彷彿自己看透了人性的本質，還順便把管不住自己下半身的劣根性包裝成了一種高深莫測的哲學。說真的，聽到這種鬼話妳是不是跟一樣只想翻個大白眼到後腦勺？今天就來跟妳好好清算一下，這句話究竟是通往成熟的愛情金句，還是只是給渣男開脫的免死金牌。

一、把管不住自己說成人類本能 簡直是侮辱了進化論

如果按某些愛偷吃的人的邏輯，人類還保留著原始動物的本能，那看見路邊好看的包包或別人的限量款名車，我是不是也直接伸手拿走就能理直氣壯地說是「追求美好的本能」？動物的世界裡沒有道德約束，但人類之所以高級，就是因為我們懂得用理性、責任感跟法律來控制自己的衝動。把生物學搬出來當作自己管不好下半身的遮羞布，不僅拉低了全人類的智商，更是對那些一夫一妻制社會規範的最大汙辱。

二、忠誠從來不是毫不費力 而是一場甜蜜的雙向自律

真正的成熟愛情從來不是像童話故事那樣，兩個人眼睛一閉就會自動免疫所有誘惑。走入長期關係後，生活中一定會出現讓人心跳加速的瞬間或更有吸引力的新面孔。但為什麼多數理智的成年人選擇按兵不動？因為我們心裡有一把尺，清楚知道一時的刺激比不上多年累積的信任與陪伴。忠誠之所以珍貴，就是因為它帶有一點點「刻意為之」的克制。妳看見帥哥會多看兩眼是本能，但轉頭給男朋友買一杯熱咖啡，那就是妳無可取代的溫柔選擇。

當丈夫常常找機會私下使用手機，很可能是外遇的徵兆。忠誠之所以難得，就是因為它帶有克制。圖/123RF圖庫

三、會說這句話的人通常已經準備好隨時背叛妳

江湖有一句老話：「先預判對方說的話，就能看出他的司馬昭之心。」那些把「出軌是本能」掛在嘴邊、動不動就拿人性考驗當擋箭牌的男人，心裡多半早就蠢蠢欲動，甚至已經在實踐的路上。他們提前打預防針的目的，就是希望有一天東窗事發時，妳能用「啊本來就是人性嘛」來原諒他。遇到這種還沒交往就先給自己留好退路的預備役渣男，建議妳不要猶豫，直接打包行李送他原地出道，以免後患無窮。

四、別把自己的低級自制力包裝成看透紅塵的通透

有些人在感情裡犯了錯，被抓包時不但沒有半點羞愧，還會擺出一副「妳太幼稚不懂人性」的高傲姿態，嫌妳眼光狹隘、不懂得包容多元關係。這種人最擅長的把戲就是精神Pua，把受害者氣得懷疑人生。親愛的，這根本不是什麼看透紅塵的通透，這叫死不悔改的厚臉皮。別人的清醒是懂得在誘惑面前踩煞車，而他們的清醒則是踩著油門還嫌車速不夠快。

結語

感情這條路本來就充滿了各種誘惑與考驗，但不是每個人都會選擇隨波逐流。出軌或許是基因裡對新鮮感的原始渴望，但忠誠是兩個人相愛時最頂級的浪漫與教養。下次如果再聽到有人拿這句話來合理化背叛，請毫不猶豫地賞他一個白眼，順便把這篇文章甩到他臉上。妳值得一個不用靠大腦本能控制、而是真心想把妳捧在手心裡的成熟靈魂。