黃仁勳恐丟執行長！再爆與女副總裁婚外情 輝達董事會傳準備撤換

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳婚外情風暴持續延燒！繼日前承認對結婚41年的妻子不忠，並傳出婚外情對象疑似涉及中國情報活動後，《紐約時報》11日再爆出，黃仁勳曾與直接向他匯報的輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）發展婚外情，甚至被目擊在飯店親密互動。如今風波進一步衝擊他的執行長地位，《華爾街日報》獨家披露，輝達董事會正準備撤換黃仁勳，最快可能於美國時間11日召開會議決定去留，消息曝光後，輝達股價盤後一度重挫約8%。

黃仁勳再爆第二段婚外情！對象竟是輝達女副總裁

輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波。（路透）

根據《紐約時報》11日引述5名曾在輝達任職的人士報導，63歲的黃仁勳除了先前曝光的婚外情，還曾與48歲的輝達醫療事業副總裁鮑爾有親密關係。由於鮑爾的職務直接向黃仁勳匯報，兩人的關係也引發公司治理與職場利益衝突的疑慮。

其中兩名消息人士指出，今年3月輝達在美國加州聖荷西舉辦年度開發者大會GTC期間，黃仁勳與鮑爾曾在附近一家飯店出現親密互動，現場還有人拿出手機拍攝。另據知情人士透露，當時黃仁勳的維安人員發現有人拍攝後，將拍攝者帶往一旁，並提出簽署保密協議的要求。相關事件據稱已在輝達內部引起議論。

《紐約時報》致電黃仁勳詢問與鮑爾的關係時，他表示不認為媒體應該直接找他談，隨後掛斷電話。目前相關親密互動及保密協議的細節，仍主要來自匿名人士說法。

女副總裁鮑爾是誰？2008年加入輝達、掌管醫療AI業務

輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell） 。圖／取自輝達官網

這次捲入婚外情風波的鮑爾，在輝達任職多年。根據公司公開資料，她於2008年加入輝達，2016年升任AI事業開發資深總監，並於2017年底前出任醫療事業副總裁。

鮑爾長期負責推動輝達晶片技術在醫療影像、人工智慧及生命科學領域的應用，也經常代表公司出席國際科技會議。

今年3月的輝達GTC開發者大會上，鮑爾曾公開分享AI如何協助醫療及生物學研究取得突破，簡報中甚至使用黃仁勳的卡通形象。如今兩人的關係遭外媒揭露，也讓這位資深女主管意外成為新聞焦點。

第一名婚外情對象疑涉中國間諜！黃仁勳曾發信向妻兒道歉

黃仁勳（前）的桃色風暴成全球焦點，在於其外遇對象黃樂（後）是否為共諜。 聯合報系資料照

事實上，黃仁勳的婚外情爭議早在本月8日就已引發軒然大波。根據《華爾街日報》等外媒報導，黃仁勳曾向輝達員工發送內部信件，承認自己對妻子蘿莉（Lori Huang）不忠，並向家人及員工表達歉意。

外媒指出，先前曝光的婚外情對象為黃樂（Alice Huang），她曾任職金融業，後來進入新加坡AI算力企業Megaspeed擔任高階主管。由於該公司是輝達的重要客戶，兩人的私人關係也引發外界對商業利益衝突的關注。

更敏感的是，美國情報機構據報懷疑黃樂可能與中國情報活動有關，Megaspeed也因輝達晶片可能經由第三地流向中國企業而受到調查。

不過，相關間諜指控目前仍屬美方情報疑慮，尚不能認定黃樂確實具有間諜身分。中國方面已否認相關指控，Megaspeed與輝達也否認涉及不當晶片轉運行為。

輝達董事會傳準備撤換黃仁勳！最快開會決定去留

網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，現在有黃樂舊識透露她過去的行事風格。圖／截自微信

隨著第二段婚外情遭揭露，黃仁勳的職位也出現重大變數。《華爾街日報》11日引述知情人士獨家報導，輝達董事會正準備考慮撤換黃仁勳，最快可能在當天召開會議，討論這位創辦人兼執行長是否應繼續領導公司。

路透社與彭博社隨後跟進報導。此前，輝達董事會已聘請知名律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz主導獨立調查，釐清黃仁勳的私人關係是否涉及利益衝突，以及他是否可能成為外國情報行動的目標。

由於輝達行為準則要求員工避免私人關係造成利益衝突，黃仁勳與直屬高階主管的緋聞，也使董事會面臨更大的調查及治理壓力。

輝達股價盤後暴跌8%！黃仁勳去留牽動全球AI產業

知情人士透露，輝達董事會正準備撤換創辦人暨執行長黃仁勳，最快11日召開會議決定他的去留。路透

消息曝光後，市場迅速出現反應。輝達11日美股正常交易時段原本上漲約2.9%，收在173.73美元，但《華爾街日報》報導傳出後，盤後股價一度下跌約8%，來到160美元附近。

市場擔憂的焦點，除了黃仁勳的私人爭議，更包括輝達可能面臨的領導權交接問題。黃仁勳自1993年共同創辦輝達以來，長期擔任執行長，帶領公司成為全球AI晶片產業的關鍵企業。如今若突然離任，接班人選、公司策略及客戶關係都可能受到影響。

《華爾街日報》指出，輝達對長期領導團隊具有高度依賴性，而黃仁勳過去也曾表達不認同傳統接班規劃的看法。這使得董事會一旦決定更換執行長，後續如何穩定公司營運，將成為投資人關注的另一項挑戰。

目前黃仁勳仍擔任輝達執行長，董事會是否真的會做出撤換決定，以及兩段婚外情爭議是否進一步涉及公司治理或法律責任，仍有待調查結果與輝達官方公告確認。