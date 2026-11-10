從黃仁勳談起：當有了財富與地位，婚姻還能維持最初的模樣嗎？

2026-11-10 18:22 羅咩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：貧窮時夫妻為生活壓力奔波，能不為金錢爭吵已很不易。
  • 重點二：富貴之後真正的考驗，是面對更多誘惑時仍守住承諾。
  • 重點三：婚姻最怕缺乏理解與尊重，女性也不該在關係中弄丟自己。

上聯：貧窮守住道德底線 ，下聯：富貴考驗人性弱點 ，橫批：窮得很安心

看到這副對聯，忍不住笑了出來。

仔細想想，卻又覺得它說得挺有意思。

人窮的時候，煩惱通常很實際。房貸、生活費、孩子的學費、長輩的照顧，每一筆支出都得精打細算。夫妻兩個人每天為了柴米油鹽奔波，有時候連好好說話的力氣都沒有。

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這時候，能夠不為金錢爭吵、不因生活壓力互相埋怨，已經是一種不容易的幸福。所以才會有一句話叫做：「貧賤夫妻百事哀。」

它說的不是貧窮的人不幸福，而是當生活壓力長期壓在兩個人身上，再深厚的感情，也可能被現實一點一滴消磨。

可是，當生活變好了呢？

有些夫妻年輕時一起打拚，從租屋、創業、經濟拮据的日子一路走來。曾經一起吃苦、一起熬夜、一起為了未來努力。

等到事業有了成績，經濟條件改善，生活看似終於可以輕鬆一些，卻也可能開始面臨另一種考驗。

身邊出現更多人，接觸到不同的圈子，擁有更多選擇，也有了過去不曾擁有的自由與資源。

這時候，考驗的不只是金錢管理，而是人性。

貧窮讓人看見生活的壓力，富貴則讓人看見選擇背後的價值觀。

婚姻裡最消磨人的，往往不是沒錢，而是長期失去理解

一段婚姻走到後來，很多時候不是因為某一件驚天動地的大事，而是日復一日的疲憊。

一個人忙著工作賺錢，一個人忙著照顧家庭；一個人覺得自己承擔了經濟責任，另一個人覺得自己付出了青春與時間。

雙方都覺得辛苦，也都希望對方能理解自己。

可是，當彼此只看見自己的付出，卻看不見對方的辛勞，感情就容易在一次次的失望中慢慢變淡。

尤其很多女性，在家庭裡承擔了許多看不見的工作。孩子、家務、長輩、生活大小事，往往不是一句「我有賺錢養家」就能完整衡量的。

婚姻需要的從來不只是經濟支持，也包括尊重、陪伴、理解彼此，以及願意一起承擔生活的態度。

有錢之後，真正考驗的是一個人如何使用選擇權

財富本身沒有好壞。

它可以讓家庭過得更安穩，讓夫妻有更多選擇，也能減少許多生活上的壓力。

但當一個人擁有更多資源、地位與選擇時，也可能面臨更多誘惑。

有人在富裕之後，依然記得當初一起吃苦的人；也有人在環境改變後，逐漸忘記曾經許下的承諾。

這並不代表有錢就容易變心，也不是貧窮就一定比較忠誠。

真正值得思考的是：當一個人有能力做更多選擇時，是否還願意為自己當初的選擇而負責？

忠誠從來不是因為沒有機會，而是即使有選擇，仍然知道什麼事情不能做。

女人可以陪伴另一半打拚，但別在過程中弄丟自己

我覺得這也是很多女性在婚姻裡值得思考的事情。

有些女人把家庭放在第一位，為了孩子、另一半與整個家的運作，不知不覺把自己的工作、興趣、朋友圈，甚至經濟能力都放到很後面。

她們不是不想擁有自己的生活，而是總覺得家裡還有很多事情等著自己處理。

可是，婚姻是兩個人的共同生活，不應該只有一個人不斷犧牲。

無論另一半的事業發展得多好，女人都應該保有自己的能力、興趣、收入來源，以及選擇人生的底氣。

這不是不信任婚姻，也不是預設關係會有變化，而是無論身處什麼樣的關係，都不該失去自己的位置。

真正的富有，是經得起生活，也守得住人心

回頭看這副對聯：貧窮守住道德底線，富貴考驗人性弱點。

它有趣的地方，在於把人生兩種截然不同的處境，放在同一個天秤上。

窮的時候，希望另一半不要因為現實而放棄彼此；富的時候，希望另一半不要因為擁有更多，就忘了當初的承諾。

其實，無論貧窮還是富有，婚姻都需要兩個人持續經營。

有錢，不代表感情就會幸福；一起吃過苦，也不代表未來就一定能走到最後。

我想，最值得羨慕的夫妻，不是從來沒有經歷過誘惑，也不是一輩子都沒有爭吵，而是走過生活的高低起伏，依然願意珍惜彼此。

畢竟，能夠一起賺錢是一種能力，能夠一起守住感情，則是另一種修養。

人生最好的狀態，不是窮得很安心，也不是富得很風光，而是無論貧富，都沒有辜負當初那個願意陪你一起走的人。

精華 FAQ

  • 因為貧窮時夫妻要承受房貸、家用與照顧壓力，容易因現實磨損感情；富貴時則會面對更多資源、圈子與誘惑，考驗一個人是否仍願意對最初的選擇負責。

  • 作者認為最消磨婚姻的不是單純沒錢，而是長期缺乏理解。當雙方只看見自己的辛苦，忽略彼此付出，感情就會在反覆失望中慢慢變淡。

  • 文章提醒女性可以陪伴另一半打拚，但不要把自己完全交出去；應保有工作能力、興趣、收入與朋友圈，讓自己在任何關係裡都有底氣與選擇權。

羅咩

羅咩

羅咩｜從文字找回人生力量｜ 寫長女困境 × 女性成長 ×自我覺察｜ 陪你從過度付出，走回有選擇的人生。

#財富 #婚姻 #黃仁勳 #兩性關係

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情侶越來越少做愛？調查揭45%竟是這原因 醫揭「無性生活」4大影響 女性私密處恐出現這些變化

情侶越來越少做愛？調查揭45%竟是這原因 醫揭「無性生活」4大影響 女性私密處恐出現這些變化

2026-10-26 12:57 女子漾／編輯張念慈
性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

單身太久、交往多年沒激情，甚至已經好幾個月沒有性生活，會不會對身體造成影響？其實，性生活頻率沒有一定標準，也不是越頻繁就代表越健康。根據婦產科醫師Ali Novitsky的分析，長期沒有性生活可能伴隨情緒、荷爾蒙與親密關係等變化。究竟長期不做愛會怎樣？以下整理4大可能影響、5個性生活健康好處，以及改善性慾低落的方法。

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長期不做愛會怎樣？4大身體與心理影響

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、荷爾蒙與愉悅感可能改變

婦產科醫師Ali Novitsky指出，性活動可能促進催產素與腦內啡等物質的釋放，這些物質與愉悅感、放鬆及情緒調節有關。

因此，當性生活減少時，有些人可能會察覺原本透過親密接觸獲得的放鬆感有所不同。不過，這不代表停止性生活就會造成荷爾蒙失調，擁抱、運動及其他愉快的日常活動，同樣可能帶來正面的情緒感受。

二、更年期女性可能出現陰道乾燥、性交疼痛

對更年期或停經後女性而言，陰道乾燥與性交疼痛是值得關注的問題。隨著雌激素下降，陰道與外陰組織可能變得較薄、乾燥且缺乏彈性，進而出現搔癢、灼熱、性交疼痛，甚至少量出血等症狀。

部分研究發現，維持性活動的女性，陰道萎縮相關症狀可能較輕微，但這並不代表不做愛就會造成陰道萎縮。主要原因仍與停經後的荷爾蒙變化有關。若已經出現乾燥或疼痛，應尋求婦產科醫師評估，不需要為了維持陰道健康而勉強發生性行為

三、情緒與壓力感受可能受到影響

有些人會透過性生活釋放壓力、增加愉悅感，因此當性生活突然減少時，可能感到失落、焦慮或孤單。

不過，這些情緒也可能來自伴侶互動減少、生活壓力增加，或原本就存在的心理困擾。研究發現，性生活頻率與心理健康之間可能存在關聯，但不能直接推論沒有性生活就會導致憂鬱或焦慮。

四、伴侶親密感可能出現變化

對部分情侶而言，性生活是表達愛意、建立安全感的重要方式。當雙方性生活頻率逐漸下降，如果沒有充分溝通，可能讓其中一方感到被忽略，甚至懷疑自己是否失去吸引力。

但性生活減少並不一定代表感情變淡。有些伴侶即使很少做愛，仍能透過擁抱、牽手、親吻及日常陪伴維持親密感。真正需要留意的是，雙方是否對目前的親密關係感到滿意，以及是否願意坦誠討論彼此的需求。

規律性生活有什麼好處？研究整理5大健康影響

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、有助放鬆心情，減輕心理壓力

性活動可能促進與愉悅感相關的神經傳導物質及荷爾蒙釋放，讓部分人在親密接觸後感到放鬆。

部分研究也發現，性生活滿意度與較佳的心理健康有所關聯。不過，這不代表做愛能直接治療焦慮或憂鬱，沒有性生活的人也能透過運動、社交與其他方式維持心理健康。

二、男性射精頻率可能與攝護腺健康有關

2016年發表於《European Urology》的研究，追蹤超過3萬名男性，發現與每月射精4至7次的人相比，每月射精至少21次的男性，在部分年齡組中有較低的攝護腺癌診斷風險。

研究顯示，20至29歲時射精頻率較高的男性，相關風險約低19%；40至49歲組則約低22%。不過，這屬於觀察性研究，無法證明增加射精次數就能預防攝護腺癌，也不代表男性每個月一定要射精21次。

三、性高潮涉及骨盆底肌肉收縮

女性在性高潮時，骨盆底肌肉可能出現節律性收縮，因此有些人認為規律性活動有助於維持骨盆底肌肉功能。

不過，目前沒有充分證據證明增加性生活次數就能預防尿失禁。如果希望改善骨盆底肌肉功能，仍應以經過專業指導的骨盆底肌訓練為主。

四、可能與免疫反應有關

部分小型研究發現，每週有1至2次性生活的受試者，唾液中的免疫球蛋白A（IgA）濃度較高。IgA是參與人體黏膜免疫防禦的重要抗體。

但這項發現不能直接推論性生活越多，免疫力就越強。規律睡眠、均衡飲食、適當運動與疫苗接種，仍是維持免疫健康的重要方式。

五、增加伴侶親密感與關係滿意度

對某些伴侶而言，性生活能增加身體接觸與情感交流，進而提升關係滿意度。

不過，性生活頻率並非衡量感情好壞的唯一標準。比起追求固定次數，雙方是否感到被尊重、能自在表達需求，以及對親密關係是否滿意，才是更值得關注的事情。

為什麼情侶越來越少做愛？Lovehoney調查揭5大原因

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

性生活變少，不一定代表感情出現問題。根據英國成人情趣品牌Lovehoney針對超過2,000名成年人進行的調查，讓伴侶減少性生活的最大原因，竟然是「太累了」！高達45%受訪者將疲憊列為原因，其次是生活壓力太大，占29%。

調查也整理出其他常見原因：

1. 疲憊（45%）：工作、家庭與日常責任消耗體力，回家只想休息。

2. 生活壓力太大（29%）：經濟、健康與家庭壓力，都可能影響性慾。

3. 性慾隨時間改變（28%）：隨著生活習慣與身體狀態改變，親密需求也可能不同。

4. 伴侶性慾不一致（20%）：一方想要親密接觸，另一方卻沒有相同需求。

5. 親密互動減少（19%）：當性生活逐漸被其他事情取代，雙方可能較少安排親密時間。

值得注意的是，Lovehoney調查也發現，女性受訪者有50%將疲憊列為性生活減少的原因，32%提到性慾變化，20%則認為育兒是影響因素。可見性生活頻率下降，除了感情因素，也可能與工作、照顧家庭及生活壓力有關。

性慾低落怎麼辦？專家建議4種改善方法

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、改善睡眠與運動習慣

睡眠不足與長期疲勞可能影響性慾。建議維持規律作息、適度運動與均衡飲食，先改善身體的疲勞狀態。

二、減少壓力，找回放鬆時間

長期處於高壓環境，可能讓人難以投入親密關係。可以透過瑜伽、冥想、散步或安排休息時間，減少心理負擔。

三、坦誠討論彼此的親密需求

如果雙方性生活頻率不同，可以先了解對方的感受，避免將拒絕性行為直接解讀成不愛自己。親吻、擁抱與日常陪伴，也能成為維持親密感的方式。

四、必要時尋求醫師或心理專業協助

若性慾低落持續造成困擾，或伴隨性交疼痛、陰道乾燥、勃起困難等問題，建議尋求婦產科、泌尿科或相關專業人員評估。若與情緒、壓力或伴侶衝突有關，也可以考慮心理諮商或伴侶諮商。

長期不做愛FAQ

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

Q1：一年沒做愛會影響健康嗎？

不一定。沒有性生活本身不會直接造成疾病，只要身心狀態良好，也沒有因此感到困擾，就不需要因為長時間沒有性行為而過度擔心。

Q2：女生太久沒做愛，陰道會變緊嗎？

不會因為長期沒有性行為就自然變緊。陰道組織的狀態主要與荷爾蒙、骨盆底肌肉及其他生理因素有關。

Q3：長期沒有性生活會提早老化嗎？

目前沒有充分科學證據證明不做愛會直接加速老化。老化受到年齡、遺傳、生活習慣與健康狀態等多種因素影響。

Q4：情侶多久做愛一次才正常？

沒有適用所有人的標準答案。每對伴侶的性慾、健康狀況與生活習慣不同，只要雙方自願且對目前的親密關係感到滿意，就不必與別人的性生活頻率比較。

Q5：沒有性生活會影響壽命嗎？

目前無法證明缺乏性生活會直接縮短壽命。即使有研究發現性活動頻率與健康結果存在關聯，也可能受到原本的健康狀況、生活習慣及社會支持等因素影響。

長期沒有性生活並不等於身體不健康。無論是單身、交往中，或主動選擇暫停性行為，都不需要為了符合外界期待而勉強自己。比起計算多久沒有做愛，更重要的是了解自己的身體需求，以及目前的生活與親密關係是否讓自己感到自在。

#做愛 #性生活 #性行為

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一上飛機就想色色？女歌手自爆高空性慾爆發，專家揭背後4大可能原因

一上飛機就想色色？女歌手自爆高空性慾爆發，專家揭背後4大可能原因

2026-10-25 12:46 女子漾／編輯張念慈
搭飛機示意圖。女子漾AI製圖
搭飛機示意圖。女子漾AI製圖

搭飛機除了讓人想睡覺、追劇，竟然還可能讓性慾突然增加？瑞典人氣女歌手 Zara Larsson 日前在社群平台分享，自己每次搭飛機時，似乎特別容易產生性衝動，讓她忍不住好奇背後原因。根據英國《HuffPost》報導，臨床性學家 Ness Cooper 指出，雖然搭飛機性慾增加並非普遍現象，但高空環境、荷爾蒙變化、心理幻想與特殊感官刺激，都可能影響部分人的性喚起。究竟為什麼坐飛機會突然想色色？以下整理4大可能原因。

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飛機上性慾大增？瑞典女歌手Zara Larsson親自發問

圖片來源：IG@zaralarsson
圖片來源：IG@zaralarsson

瑞典流行歌手 Zara Larsson 曾演唱〈Lush Life〉、〈Midnight Sun〉等歌曲，她日前在Instagram限時動態發文，好奇詢問為什麼自己在飛機上會特別容易產生性慾，甚至懷疑是不是只有自己有這種感受。

她隨後猜測，可能是因為搭飛機時遠離日常生活，周圍相對安靜，反而有更多時間讓思緒自由發揮。這個看似私密的疑問，也讓外界開始討論高空環境是否真的會影響性慾。

英國《HuffPost》因此訪問臨床性學家Ness Cooper，進一步分析飛行途中可能影響性喚起的生理與心理因素。

飛機上性慾增加原因一：荷爾蒙變化，讓身體更容易興奮

搭飛機。圖/123RF圖庫
搭飛機。圖/123RF圖庫

Ness Cooper指出，飛行可能影響人體的壓力與警覺反應，包括皮質醇、正腎上腺素及腎上腺素等激素的變化，而這些生理反應也可能間接影響性喚起。此外，長途飛行經常伴隨時差問題，打亂原本的生理時鐘。當睡眠節奏與荷爾蒙分泌受到影響，性慾和身體對刺激的反應也可能出現變化。

不過，荷爾蒙變化不代表一定會讓性慾升高，有些人反而可能因疲勞、緊張或睡眠不足而降低性慾，因此每個人的反應都不相同。

飛機上性慾增加原因二：機艙震動加上無聊，容易產生色色幻想

飛機起飛後，機艙持續出現的輕微震動，也被專家列為可能影響感官反應的因素之一。

Ness Cooper表示，飛行過程中的震動可能與部分人的性喚起感受有關，但目前仍缺乏足夠研究證實一般機艙震動會直接提升性慾。

另一方面，長途飛行往往需要在座位上待上好幾個小時，沒有工作訊息、日常瑣事干擾，反而讓大腦有更多時間胡思亂想。有些人甚至可能聯想到「高空性愛俱樂部」（Mile High Club）的相關幻想，因為這類情境帶有冒險、刺激與禁忌感，進而產生性方面的想像。專家認為，當人們暫時離開平常的壓力環境，心理比較放鬆時，也可能更願意探索自己的幻想。

飛機上性慾增加原因三：高空氧氣壓力變化，可能影響大腦反應

搭飛機。圖片來源：Canva
搭飛機。圖片來源：Canva

除了心理因素，高空環境也可能影響身體感受。飛機在高空巡航時，客艙雖然會加壓，但艙內氣壓通常仍低於海平面，因此人體吸入氧氣的分壓也會下降。Ness Cooper解釋，氧氣供應變化可能影響大腦不同區域之間的訊息傳遞，進而改變部分人對性刺激與幻想的反應。

不過，這項說法目前主要屬於可能機制的推測，並沒有充分證據證明飛機上的較低氧氣分壓能提高性慾。對部分人而言，低氧環境反而可能帶來疲倦、頭痛或不適。因此，並非飛得越高就越容易產生性衝動，也不能將缺氧視為提升性慾的方法。

飛機上性慾增加原因四：密閉空間與酒精，讓心理防線降低

最後一個原因，則與個人特殊偏好及心理狀態有關。Ness Cooper指出，有些人可能對狹小、密閉的空間產生特殊性興奮，也有人對大型機械設備具有性方面的偏好。對這些人來說，飛機環境本身就可能成為刺激來源。

另外，如果登機前曾在機場貴賓室或餐廳飲酒，酒精也可能降低心理抑制，讓人比較容易出現平常不會表達的想法或幻想。但酒精同時會影響判斷力與身體反應，過量飲酒更可能妨礙性功能，因此不能將喝酒當成增加性慾的方式。整體而言，飛機上的性慾變化可能受到多種因素共同影響，並非單一原因造成。專家也提醒，性幻想與實際行為是兩回事，即使在飛行途中產生性衝動，仍應尊重他人界線、隱私與公共空間規範。

飛機上性慾增加FAQ

搭飛機。圖片來源：Canva
搭飛機。圖片來源：Canva

Q1：搭飛機真的會讓性慾變強嗎？

有些人可能出現這種感受，但目前沒有充分科學證據顯示搭飛機普遍會提高性慾。個人心理狀態、睡眠、壓力與環境刺激都可能造成差異。

Q2：為什麼長途飛行更容易胡思亂想？

長時間坐在座位上、暫時遠離日常工作與生活干擾，可能讓人有更多時間發呆或幻想，但不代表每個人都會產生性方面的想法。

Q3：飛機震動真的會刺激性慾嗎？

這是受訪性學家提出的可能解釋之一，目前尚無充分研究證實一般飛行震動會直接增加性慾。

Q4：飛機上喝酒會更容易性衝動嗎？

酒精可能降低自我抑制，使人更容易表達原本壓抑的想法，但也可能損害判斷力與性功能，不建議透過飲酒追求性刺激。

Q5：飛機上的性幻想代表心理有問題嗎？

偶爾出現性幻想本身不代表心理異常。只要沒有造成自身困擾、侵犯他人或影響日常生活，通常不需要過度擔心。

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交往10年還是不懂另一半？專家教「愉悅地圖」4步驟，找回性生活親密感

交往10年還是不懂另一半？專家教「愉悅地圖」4步驟，找回性生活親密感

2026-10-24 12:34 女子漾／編輯張念慈
性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

交往多年、甚至已經結婚，真的就代表了解另一半的身體喜好嗎？不少情侶明明感情穩定，卻始終不知道對方喜歡怎樣的親密接觸，有時甚至擔心說出真實感受會傷害另一半。根據英國《HuffPost》報導，國外性教育與親密關係專家分享一種名為「愉悅地圖」（Pleasure Mapping）的練習，不需要以性行為為目標，只要透過4個簡單步驟，就能慢慢探索彼此喜歡的觸摸方式，增進伴侶之間的理解與親密感。

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什麼是愉悅地圖？交往多年也不一定懂對方

性愛示意圖。圖片來源：Canva
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你是否曾經在親密時刻，明明覺得不太舒服，卻不好意思開口？或是另一半明明很努力，自己卻始終無法投入？這些情況可能與雙方對身體感受的認識，以及溝通方式有關。

所謂「愉悅地圖」，是一種透過不同觸摸方式，探索身體感受與個人喜好的練習。從力道、速度到接觸部位，都能成為探索的方向，幫助伴侶更清楚表達自己喜歡什麼、不喜歡什麼。

身體性教育工作者 Pamela Madsen 指出，有些人在親密關係中太在意另一半的反應，反而忽略自己的真實感受，甚至擔心提出不同意見會讓伴侶失去自信。但其實，即使已經相處多年，也不代表一定知道對方所有的喜好。隨著年齡、身體狀態與生活壓力改變，原本喜歡的觸摸方式，也可能不再適合現在的自己。

愉悅地圖4步驟！從日常觸摸開始找回親密感

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

步驟1：準備不同材質的物品，探索身體感受

性與關係治療師 Melina Tovar 建議，可以先準備一至兩件不同材質的日常物品，例如柔軟的枕頭、絲巾或毛巾，透過不同觸感，觀察身體的反應。

有些人喜歡輕柔的接觸，有些人則偏好稍微明顯的按壓感。透過簡單的感官探索，雙方可以慢慢發現自己的喜好，不必急著進入更親密的接觸。

步驟2：先碰手臂、肩膀！別急著探索敏感部位

第一次嘗試時，不需要直接觸碰私密部位。Pamela Madsen 建議，可以先從手掌、手臂、肩膀或背部開始，降低對性表現的期待與壓力。例如輕輕撫摸手臂、用指腹按壓肩膀，或慢慢按摩手掌，並觀察對方的感受。

過程中可以直接詢問：「這樣舒服嗎？」、「想要再輕一點嗎？」讓另一半知道自己的喜好，而不必全靠猜測。

步驟3：每個部位停留2至3分鐘，不用急著換地方

不少人習慣快速帶過身體接觸，卻很少真正停下來感受。Madsen 建議，每個部位可以花2至3分鐘探索，一次只調整一種條件，例如力道、速度或方向，讓雙方更容易辨識感受上的差異。

初次練習可以安排約30至45分鐘，但不需要一次探索全身。今天從手部開始，下次再試試肩膀、背部或頭皮，都能讓過程更自在。

步驟4：說出喜歡與不喜歡，建立專屬愉悅地圖

探索過程中，最重要的其實是溝通。Melina Tovar 建議，可以將不同觸摸方式分成「喜歡」、「不喜歡」、「願意嘗試」及「還不確定」四種類別，讓伴侶更容易理解彼此的界線。

例如喜歡輕輕按摩頭皮，卻不喜歡突然被搔癢，都可以直接表達。這份愉悅地圖也不需要永遠固定，隨著生活與身體狀況改變，雙方都可以重新調整。

原來這些地方也很敏感！手掌、頭皮常被忽略

提到身體敏感部位，很多人第一時間會想到頸部、胸口或其他與性有關的部位，但其實手掌與頭皮，也可能帶來舒服的感受。Pamela Madsen 指出，手部具有豐富的感覺受器，掌心、手指與手腕都值得慢慢探索。透過輕柔按摩、指尖觸碰等方式，有機會發現過去沒有留意的喜好。

頭皮同樣是可以探索的部位，像是用指腹輕輕按摩、緩慢撫摸頭髮，或溫柔托住頭部，都可能讓人感到放鬆。不過，每個人的感官偏好不同，並非所有人都喜歡同一種觸摸方式，因此仍要以當下的感受為準。

不一定要做愛！專家提醒先建立3個親密規則

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

親密關係教練 Sarah Tomchesson 提醒，愉悅地圖的重點是保持好奇心，而非追求某種結果。開始之前，伴侶可以先建立3個簡單規則。首先，雙方都必須自願參與，不需要為了配合另一半而勉強自己。其次，可以約定「再多一點」、「輕一點」、「維持這樣」等簡單詞彙，讓溝通更容易。

最後，任何一方只要感到不舒服，都可以隨時暫停。也可以利用紅綠燈方式表達意願，綠燈代表可以繼續，黃燈代表需要放慢或調整，紅燈則代表立即停止。練習不一定要發展成性行為，也不需要把對方的反應當成自己的表現成績。對於已經交往多年、希望重新認識彼此的情侶而言，放下期待、練習說出真實感受，或許就是改善親密溝通的開始。

愉悅地圖常見FAQ

Q1：愉悅地圖一定要情侶一起做嗎？

不一定。也可以先從自己開始，透過不同材質、溫度與輕柔觸摸，了解自己的身體喜好，再決定是否與伴侶分享。

Q2：愉悅地圖可以改善性生活不合嗎？

這項練習可能有助於伴侶了解彼此的喜好與界線，但無法保證改善所有性生活問題。如果長期出現性交疼痛、性慾困擾或親密關係衝突，建議尋求醫療或合格性諮商專業人員協助。

Q3：練習愉悅地圖需要脫衣服嗎？

不需要。可以穿著舒適衣物，從手部、肩膀或背部等非私密部位開始，依照雙方同意的範圍進行。

Q4：每次練習要多久？

專家建議初次可以安排約30至45分鐘，但並非硬性規定。即使只有10分鐘，只要雙方感到自在，也能作為一次簡單的探索。

Q5：如果另一半不想嘗試怎麼辦？

應尊重對方意願，不需要強迫參與。可以先從平常的擁抱、牽手或按摩談起，了解彼此對身體接觸的期待與界線。

#性愛 #性行為

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他明明在線卻不回訊息！心理學研究揭3種互動訊號，秒回不代表真心喜歡

他明明在線卻不回訊息！心理學研究揭3種互動訊號，秒回不代表真心喜歡

2026-11-06 14:46 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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曖昧時最折磨人的，莫過於看見對方明明在線，卻遲遲不回訊息！有人秒讀秒回，讓你以為愛情快來了；有人前一天聊到半夜，隔天卻突然消失，讓人忍不住懷疑自己是不是說錯話。究竟回訊息速度能不能看出一個人有多喜歡你？心理學研究發現，每個人對訊息往來的期待不同，比起執著對方幾分鐘才回覆，更值得觀察的是互動是否穩定，以及對方有沒有真正回應你的情感需求。

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秒回就代表喜歡你？研究發現回訊息習慣與依附風格有關

不少人在曖昧期間，會把回訊息速度當成感情溫度計，對方回得快就開心，回得慢便開始胡思亂想。然而，訊息頻率未必能直接反映喜歡的程度。

圖片來源：pinterest
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2022年發表於《Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking》的研究，調查302名有伴侶的大學生，發現依附焦慮程度較高的人，通常希望收到比實際更多的訊息，也傾向比伴侶更快回覆；依附逃避程度較高的人，則可能希望降低聯絡頻率，回覆時間也相對較長。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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這意味著，有人習慣頻繁聊天，有人則需要更多個人空間。當雙方期待不同，即使彼此有好感，也可能因為回覆速度產生誤會。

3種訊息互動訊號，比秒回更值得觀察

1. 回得慢卻會認真接話：可能只是聊天習慣不同

有些人工作忙碌，或不習慣隨時盯著手機，無法即時回覆訊息，但只要有空，就會仔細回應你的問題，甚至主動延續話題。

比起單次等待多久，可以觀察對方是否願意投入交流。例如記得你之前提過的事情、主動關心近況，或願意安排時間見面。這些行為有助於了解雙方的互動品質，但仍不能單憑其中一項認定對方有戀愛好感。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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2. 經常秒回卻從不主動：熱絡聊天不等於想發展感情

有些人很擅長聊天，收到訊息就會立刻回覆，卻很少主動開啟話題，也不曾提出見面邀約。

2014年發表於《Computers in Human Behavior》的研究調查395名參與者，發現傳送訊息的數量，與依附特質及感情滿意度並沒有明顯關聯。研究提醒，單純計算訊息多寡，難以完整了解一段關係的品質。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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如果總是只有自己主動找話題，不妨觀察對方是否也願意花時間經營關係，以及雙方對感情發展有沒有相近期待。

3. 一下熱情一下冷淡：重點是能否建立穩定互動

最容易讓人困惑的，往往是前一天還聊得熱絡，隔天卻突然冷淡的對象。

偶爾晚回可能有工作、生活或情緒上的原因，但如果長期出現忽冷忽熱、約定反覆改變，甚至在你表達不安時始終不願溝通，就值得重新思考這段關係是否符合自己的需求。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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親密關係心理學研究指出，伴侶能否理解、重視並支持彼此的需求，與關係品質密切相關。因此，真正需要留意的，是對方是否願意理解你的感受，以及能否建立讓雙方都舒服的相處方式。

已讀不回一定是不在乎？研究揭開訊息誤會

看到「已讀」兩個字，卻遲遲等不到回覆，難免讓人開始猜測：「他是不是故意不理我？」

2022年發表於國際人機互動學術會議CHI的研究，探討即時通訊軟體的已讀不回現象，發現收訊者沒有回覆的原因，可能涉及當下情境、雙方關係、對話內容及個人習慣。研究也指出，發訊者對未回覆原因的猜測，未必符合收訊者的實際想法。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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因此，已讀不回不能直接等同於拒絕或沒興趣。如果對方偶爾忘記回覆，不必急著替這段關係下結論；但如果長期缺乏回應，也可以坦率表達自己的期待。

不想再被訊息綁架？3個方法減少曖昧焦慮

如果發現自己經常盯著手機等待回覆，可以試著調整以下習慣：

1. 別反覆查看在線狀態：減少不必要的猜測，把注意力放回工作、朋友與自己的生活。

2. 說清楚彼此的聯絡習慣：例如詢問對方平常是否忙到無法即時回訊息，了解雙方期待。

3. 觀察長期相處而非單次回覆：留意對方是否主動關心、尊重約定，並願意在出現誤會時溝通。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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喜歡一個人時，期待對方的訊息很正常，但感情不該只剩下等待與猜測。比起糾結他到底隔了幾分鐘才回覆，更重要的是，這段互動能不能讓你感受到尊重、理解與安心。

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交往多年卻不想結婚？5個現實問題最傷感情，長跑情侶都該聊清楚

交往多年卻不想結婚？5個現實問題最傷感情，長跑情侶都該聊清楚

2026-11-05 15:27 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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交往5年、8年甚至10年，明明感情穩定，卻遲遲等不到一句「我們結婚吧」？不少情侶戀愛時甜甜蜜蜜，一談到婚姻卻開始出現分歧，買房、生小孩、經濟壓力甚至雙方家庭，都可能成為感情卡關的原因。其實，交往多年不一定代表雙方已準備好結婚，真正影響未來的，往往是那些始終沒有說清楚的現實問題。女子漾整理長跑情侶最容易遇到的5個婚姻難題，看看你們是否也曾為這些事情煩惱！

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文章目錄

交往多年不結婚原因1. 一個想安定，另一個還想享受自由

「我們都交往這麼久了，為什麼還不結婚？」這句話可能是不少長跑情侶爭執的開端。有些人認為交往多年就該進入人生下一階段，期待建立自己的家庭；另一半卻覺得現在的生活已經很好，沒有必要急著改變。

尤其當身邊朋友陸續結婚、生小孩，更容易讓人產生比較心理，開始懷疑自己是不是被耽誤了。當兩人對婚姻的期待與時間規劃不同，若遲遲沒有共識，即使感情再好，也可能因為等待而逐漸失去耐心。

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交往多年不結婚原因2. 買房、婚禮太花錢，金錢觀差異浮現

談戀愛時，約會吃飯可以輪流請客，但結婚後需要面對的經濟問題更加複雜，包括房租、房貸、生活費及家庭支出。有些人堅持婚前一定要買房、存夠錢才安心，另一半卻認為租屋也能過得幸福，不想為了結婚背負沉重負擔。

就連婚禮形式也可能吵翻！一方希望舉辦盛大婚宴，另一方卻想簡單登記，把錢留著旅行或存款。當雙方消費習慣與理財觀念差距太大，卻不願意溝通，婚姻就可能成為一項令人卻步的壓力。

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交往多年不結婚原因3. 要不要生小孩？兩人對未來想像不同

「結婚後一定要生小孩嗎？」這個問題可能比求婚還難回答。有些人期待婚後擁有孩子，享受一家人的生活；也有人更喜歡兩人世界，希望保有自由與個人空間。

即使雙方都想生小孩，仍可能在生育時間、育兒費用、照顧責任與職涯安排上出現分歧。尤其當一方希望伴侶婚後以家庭為重，另一方卻想繼續衝刺事業，如果沒有提前討論，未來很容易產生衝突。生育是重要的人生選擇，雙方都需要尊重彼此意願。

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交往多年不結婚原因4. 婆媳問題、父母干涉，婚姻變成兩個家庭的事

兩個人談戀愛可以很幸福，但結婚後往往還需要面對彼此的家人。婚後要不要跟公婆同住？過年回誰家？雙方父母需要經濟支援時怎麼分配？這些看似日常的小事，都可能成為婚前爭執的導火線。

尤其當伴侶與家人發生意見衝突時，如果另一半總是選擇沉默，甚至要求對方無條件配合父母，長期下來容易累積委屈。婚前能否建立清楚的家庭界線，也是判斷雙方是否適合共同生活的重要關鍵。

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交往多年不結婚原因5. 感情變成習慣，卻不確定還有沒有愛

交往久了，兩人可能早已習慣彼此的存在，熟悉對方的生活作息，甚至像家人一樣自然。但當戀愛少了最初的心動，有些人會開始懷疑：「我們是真的還相愛，還是只是不習慣分開？」

如果雙方長期缺乏溝通、忽略彼此需求，甚至連未來規劃都不願意討論，感情可能逐漸陷入停滯。不過，戀愛進入平淡期並不代表感情變淡，重要的是兩人是否仍願意關心對方、處理問題，並一起經營未來。

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