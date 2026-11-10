女生愛做這5件事恐難結婚？日媒揭男性最怕興趣 冠軍讓女生傻眼

追星、出國旅遊、買保養品，甚至假日去迪士尼樂園玩，竟然可能成為男性考慮結婚時的扣分項目？日本媒體《PRESIDENT Online》近日刊出一篇關於女性興趣與婚姻觀的文章，盤點5種可能讓部分男性對婚姻卻步的興趣。其中，追星、美容及海外旅遊通通上榜，這些看似平凡的興趣，為什麼會被部分男性視為婚後負擔？背後其實牽涉金錢觀、生活習慣，以及對另一半的期待。

日本男性最怕女生有這5種興趣？結婚前竟先看生活習慣

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根據日媒《PRESIDENT Online》報導，部分男性在尋找結婚對象時，除了考慮個性、外貌及相處感受，也會透過對方的興趣，想像未來婚姻生活可能面臨的開銷與相處問題。

文章從興趣花費、異性互動疑慮、流行跟風程度、伴侶需要付出的配合成本，以及對生活品質的要求等面向進行分析，整理出5種可能讓男性卻步的女性興趣。

第5名：戀愛實境節目，怕女友把偶像劇標準搬進現實

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近年戀愛實境節目受到不少觀眾喜愛，看著素人男女曖昧、約會、告白，還能和朋友一起討論誰最有CP感，成為許多女生下班後的療癒時光。

不過，日媒分析，部分男性可能擔心，另一半看太多戀愛實境節目後，會不自覺拿節目中的浪漫橋段與現實戀情比較。例如期待男友隨時製造驚喜、記得每個紀念日，或在爭執時說出完美的安慰台詞，都可能讓伴侶感受到壓力。但喜歡看戀愛節目，並不代表一定會對現實中的另一半提出不合理要求。

第4名：美容保養，男性擔心婚後花費太驚人

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保養、化妝、美甲、美睫，對許多女生而言，都是日常生活中讓自己保持好心情的方式。然而，美容卻也被列入這份名單。

報導指出，部分男性認為，熱衷美容保養的女性可能需要投入較多金錢，尤其是高價保養品、醫美療程及定期美容服務，長期累積下來可能形成不小的開銷。

另外，也有男性擔心，重視外貌管理的另一半，婚後可能同樣要求丈夫維持身材、注重穿搭，甚至對外表有較高標準。但美容開銷是否會造成經濟壓力，仍取決於個人的收入、消費習慣及財務規劃，不能單憑喜歡保養就判斷一個人的金錢觀。

第3名：追星，演唱會、周邊收藏成婚姻隱憂？

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追星女孩注意！讓生活充滿期待的演唱會、偶像周邊與粉絲活動，竟然也出現在這份排行中。

日媒分析，部分男性對追星抱持疑慮，主要原因包括投入大量時間、金錢，以及婚後是否需要持續配合另一半的追星行程。

例如為了偶像演唱會特別安排海外旅行、購買不同版本的專輯，或收藏大量娃娃、小卡與周邊商品，都可能讓不追星的伴侶難以理解。

尤其當雙方準備共同生活，家中空間如何分配、每個月可以花多少錢追星，也可能成為需要協調的問題。不過，追星本身也能帶來情緒支持、社交連結與生活動力。只要消費在可負擔範圍內，並尊重彼此的時間安排，喜歡偶像不必然會影響感情。

第2名：海外旅遊，一年出國好幾次讓男性壓力大

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每年安排日本、韓國旅行，偶爾飛去歐洲度假，是不少上班族努力工作的動力。但在這份排行榜中，海外旅遊竟高居第2名。

報導提到，有男性認為一年出國一次尚可接受，但如果伴侶希望一年出國好幾次，除了機票、住宿、餐飲與購物開銷，還需要安排休假，長期下來可能形成負擔。

尤其當雙方收入、休假制度不同，或其中一人偏好待在家裡休息，另一人卻喜歡四處旅行，就可能出現生活節奏上的落差。其實喜歡出國並沒有問題，真正需要討論的是旅遊預算、頻率，以及是否要求伴侶每次都同行。即使結婚，也可以保有各自旅行或與朋友出遊的空間。

第1名：迪士尼樂園！浪漫夢想竟成男性結婚顧慮

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最讓人跌破眼鏡的冠軍，竟然是「迪士尼樂園」！迪士尼向來是許多女生心中的夢幻旅遊目的地，無論是東京迪士尼的限定商品、角色見面會，還是充滿童話感的園區氛圍，都讓粉絲願意一去再去。

不過，日媒指出，部分男性擔心的除了門票、住宿、餐飲與周邊商品花費，還包括另一半是否會將童話式浪漫延伸到婚姻生活。例如期待求婚一定要有驚喜、婚禮必須像公主般夢幻，甚至每年的紀念日與家庭活動都要特別安排，可能讓不熱衷迪士尼的伴侶感到壓力。

報導還舉出一名男性的經驗，他得知約會對象家中收藏超過30隻達菲熊玩偶後，便決定不再繼續見面。這個例子也反映出，對收藏的熱情與接受程度，可能影響兩人的交往意願。但喜歡迪士尼不等於追求不切實際的婚姻，也不能因為收藏玩偶，就認定一個人不適合成家。

女生興趣太多真的難結婚？關鍵其實是兩人的價值觀

從這份排行榜可以發現，5種興趣雖然各不相同，背後卻反覆出現相似的顧慮，包括花費是否過高、需要投入多少時間，以及伴侶是否必須一起參與。不過，婚姻本來就需要雙方協調，這些問題也不只存在於女性身上。無論是男性熱衷電玩、汽車、球賽，或女性喜歡追星、旅遊、美容，都可能涉及金錢與時間分配。

與其因為擔心結不了婚，就放棄自己喜歡的事，不如在交往過程中了解彼此的消費觀、生活目標，以及能否尊重對方的個人空間。畢竟，適合走進婚姻的兩個人，未必需要擁有相同興趣，但至少能理解彼此的快樂來源