他明明在線卻不回訊息！心理學研究揭3種互動訊號，秒回不代表真心喜歡

曖昧時最折磨人的，莫過於看見對方明明在線，卻遲遲不回訊息！有人秒讀秒回，讓你以為愛情快來了；有人前一天聊到半夜，隔天卻突然消失，讓人忍不住懷疑自己是不是說錯話。究竟回訊息速度能不能看出一個人有多喜歡你？心理學研究發現，每個人對訊息往來的期待不同，比起執著對方幾分鐘才回覆，更值得觀察的是互動是否穩定，以及對方有沒有真正回應你的情感需求。

秒回就代表喜歡你？研究發現回訊息習慣與依附風格有關

不少人在曖昧期間，會把回訊息速度當成感情溫度計，對方回得快就開心，回得慢便開始胡思亂想。然而，訊息頻率未必能直接反映喜歡的程度。

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2022年發表於《Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking》的研究，調查302名有伴侶的大學生，發現依附焦慮程度較高的人，通常希望收到比實際更多的訊息，也傾向比伴侶更快回覆；依附逃避程度較高的人，則可能希望降低聯絡頻率，回覆時間也相對較長。

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這意味著，有人習慣頻繁聊天，有人則需要更多個人空間。當雙方期待不同，即使彼此有好感，也可能因為回覆速度產生誤會。

3種訊息互動訊號，比秒回更值得觀察

1. 回得慢卻會認真接話：可能只是聊天習慣不同

有些人工作忙碌，或不習慣隨時盯著手機，無法即時回覆訊息，但只要有空，就會仔細回應你的問題，甚至主動延續話題。

比起單次等待多久，可以觀察對方是否願意投入交流。例如記得你之前提過的事情、主動關心近況，或願意安排時間見面。這些行為有助於了解雙方的互動品質，但仍不能單憑其中一項認定對方有戀愛好感。

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2. 經常秒回卻從不主動：熱絡聊天不等於想發展感情

有些人很擅長聊天，收到訊息就會立刻回覆，卻很少主動開啟話題，也不曾提出見面邀約。

2014年發表於《Computers in Human Behavior》的研究調查395名參與者，發現傳送訊息的數量，與依附特質及感情滿意度並沒有明顯關聯。研究提醒，單純計算訊息多寡，難以完整了解一段關係的品質。

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如果總是只有自己主動找話題，不妨觀察對方是否也願意花時間經營關係，以及雙方對感情發展有沒有相近期待。

3. 一下熱情一下冷淡：重點是能否建立穩定互動

最容易讓人困惑的，往往是前一天還聊得熱絡，隔天卻突然冷淡的對象。

偶爾晚回可能有工作、生活或情緒上的原因，但如果長期出現忽冷忽熱、約定反覆改變，甚至在你表達不安時始終不願溝通，就值得重新思考這段關係是否符合自己的需求。

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親密關係心理學研究指出，伴侶能否理解、重視並支持彼此的需求，與關係品質密切相關。因此，真正需要留意的，是對方是否願意理解你的感受，以及能否建立讓雙方都舒服的相處方式。

已讀不回一定是不在乎？研究揭開訊息誤會

看到「已讀」兩個字，卻遲遲等不到回覆，難免讓人開始猜測：「他是不是故意不理我？」

2022年發表於國際人機互動學術會議CHI的研究，探討即時通訊軟體的已讀不回現象，發現收訊者沒有回覆的原因，可能涉及當下情境、雙方關係、對話內容及個人習慣。研究也指出，發訊者對未回覆原因的猜測，未必符合收訊者的實際想法。

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因此，已讀不回不能直接等同於拒絕或沒興趣。如果對方偶爾忘記回覆，不必急著替這段關係下結論；但如果長期缺乏回應，也可以坦率表達自己的期待。

不想再被訊息綁架？3個方法減少曖昧焦慮

如果發現自己經常盯著手機等待回覆，可以試著調整以下習慣：

1. 別反覆查看在線狀態：減少不必要的猜測，把注意力放回工作、朋友與自己的生活。

2. 說清楚彼此的聯絡習慣：例如詢問對方平常是否忙到無法即時回訊息，了解雙方期待。

3. 觀察長期相處而非單次回覆：留意對方是否主動關心、尊重約定，並願意在出現誤會時溝通。

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喜歡一個人時，期待對方的訊息很正常，但感情不該只剩下等待與猜測。比起糾結他到底隔了幾分鐘才回覆，更重要的是，這段互動能不能讓你感受到尊重、理解與安心。