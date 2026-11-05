2026-11-05 15:27 女子漾／編輯金柔葳
交往多年卻不想結婚？5個現實問題最傷感情，長跑情侶都該聊清楚
交往5年、8年甚至10年，明明感情穩定，卻遲遲等不到一句「我們結婚吧」？不少情侶戀愛時甜甜蜜蜜，一談到婚姻卻開始出現分歧，買房、生小孩、經濟壓力甚至雙方家庭，都可能成為感情卡關的原因。其實，交往多年不一定代表雙方已準備好結婚，真正影響未來的，往往是那些始終沒有說清楚的現實問題。女子漾整理長跑情侶最容易遇到的5個婚姻難題，看看你們是否也曾為這些事情煩惱！
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交往多年不結婚原因1. 一個想安定，另一個還想享受自由
「我們都交往這麼久了，為什麼還不結婚？」這句話可能是不少長跑情侶爭執的開端。有些人認為交往多年就該進入人生下一階段，期待建立自己的家庭；另一半卻覺得現在的生活已經很好，沒有必要急著改變。
尤其當身邊朋友陸續結婚、生小孩，更容易讓人產生比較心理，開始懷疑自己是不是被耽誤了。當兩人對婚姻的期待與時間規劃不同，若遲遲沒有共識，即使感情再好，也可能因為等待而逐漸失去耐心。
交往多年不結婚原因2. 買房、婚禮太花錢，金錢觀差異浮現
交往多年不結婚原因2. 買房、婚禮太花錢，金錢觀差異浮現
談戀愛時，約會吃飯可以輪流請客，但結婚後需要面對的經濟問題更加複雜，包括房租、房貸、生活費及家庭支出。有些人堅持婚前一定要買房、存夠錢才安心，另一半卻認為租屋也能過得幸福，不想為了結婚背負沉重負擔。
就連婚禮形式也可能吵翻！一方希望舉辦盛大婚宴，另一方卻想簡單登記，把錢留著旅行或存款。當雙方消費習慣與理財觀念差距太大，卻不願意溝通，婚姻就可能成為一項令人卻步的壓力。
交往多年不結婚原因3. 要不要生小孩？兩人對未來想像不同
「結婚後一定要生小孩嗎？」這個問題可能比求婚還難回答。有些人期待婚後擁有孩子，享受一家人的生活；也有人更喜歡兩人世界，希望保有自由與個人空間。
即使雙方都想生小孩，仍可能在生育時間、育兒費用、照顧責任與職涯安排上出現分歧。尤其當一方希望伴侶婚後以家庭為重，另一方卻想繼續衝刺事業，如果沒有提前討論，未來很容易產生衝突。生育是重要的人生選擇，雙方都需要尊重彼此意願。
交往多年不結婚原因4. 婆媳問題、父母干涉，婚姻變成兩個家庭的事
交往多年不結婚原因4. 婆媳問題、父母干涉，婚姻變成兩個家庭的事
兩個人談戀愛可以很幸福，但結婚後往往還需要面對彼此的家人。婚後要不要跟公婆同住？過年回誰家？雙方父母需要經濟支援時怎麼分配？這些看似日常的小事，都可能成為婚前爭執的導火線。
尤其當伴侶與家人發生意見衝突時，如果另一半總是選擇沉默，甚至要求對方無條件配合父母，長期下來容易累積委屈。婚前能否建立清楚的家庭界線，也是判斷雙方是否適合共同生活的重要關鍵。
交往多年不結婚原因5. 感情變成習慣，卻不確定還有沒有愛
交往久了，兩人可能早已習慣彼此的存在，熟悉對方的生活作息，甚至像家人一樣自然。但當戀愛少了最初的心動，有些人會開始懷疑：「我們是真的還相愛，還是只是不習慣分開？」
如果雙方長期缺乏溝通、忽略彼此需求，甚至連未來規劃都不願意討論，感情可能逐漸陷入停滯。不過，戀愛進入平淡期並不代表感情變淡，重要的是兩人是否仍願意關心對方、處理問題，並一起經營未來。
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