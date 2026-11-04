什麼是性愛「後戲」？ 比前戲更重要？ 性愛滿意度有望超過9成

單身太久、交往多年沒激情，甚至已經好幾個月沒有性生活，會不會對身體造成影響？其實，性生活頻率沒有一定標準，也不是越頻繁就代表越健康。根據婦產科醫師Ali Novitsky的分析，長期沒有性生活可能伴隨情緒、荷爾蒙與親密關係等變化。究竟長期不做愛會怎樣？以下整理4大可能影響、5個性生活健康好處，以及改善性慾低落的方法。

長期不做愛會怎樣？4大身體與心理影響

性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、荷爾蒙與愉悅感可能改變

婦產科醫師Ali Novitsky指出，性活動可能促進催產素與腦內啡等物質的釋放，這些物質與愉悅感、放鬆及情緒調節有關。

因此，當性生活減少時，有些人可能會察覺原本透過親密接觸獲得的放鬆感有所不同。不過，這不代表停止性生活就會造成荷爾蒙失調，擁抱、運動及其他愉快的日常活動，同樣可能帶來正面的情緒感受。

二、更年期女性可能出現陰道乾燥、性交疼痛

對更年期或停經後女性而言，陰道乾燥與性交疼痛是值得關注的問題。隨著雌激素下降，陰道與外陰組織可能變得較薄、乾燥且缺乏彈性，進而出現搔癢、灼熱、性交疼痛，甚至少量出血等症狀。

部分研究發現，維持性活動的女性，陰道萎縮相關症狀可能較輕微，但這並不代表不做愛就會造成陰道萎縮。主要原因仍與停經後的荷爾蒙變化有關。若已經出現乾燥或疼痛，應尋求婦產科醫師評估，不需要為了維持陰道健康而勉強發生性行為。

三、情緒與壓力感受可能受到影響

有些人會透過性生活釋放壓力、增加愉悅感，因此當性生活突然減少時，可能感到失落、焦慮或孤單。

不過，這些情緒也可能來自伴侶互動減少、生活壓力增加，或原本就存在的心理困擾。研究發現，性生活頻率與心理健康之間可能存在關聯，但不能直接推論沒有性生活就會導致憂鬱或焦慮。

四、伴侶親密感可能出現變化

對部分情侶而言，性生活是表達愛意、建立安全感的重要方式。當雙方性生活頻率逐漸下降，如果沒有充分溝通，可能讓其中一方感到被忽略，甚至懷疑自己是否失去吸引力。

但性生活減少並不一定代表感情變淡。有些伴侶即使很少做愛，仍能透過擁抱、牽手、親吻及日常陪伴維持親密感。真正需要留意的是，雙方是否對目前的親密關係感到滿意，以及是否願意坦誠討論彼此的需求。

規律性生活有什麼好處？研究整理5大健康影響

性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、有助放鬆心情，減輕心理壓力

性活動可能促進與愉悅感相關的神經傳導物質及荷爾蒙釋放，讓部分人在親密接觸後感到放鬆。

部分研究也發現，性生活滿意度與較佳的心理健康有所關聯。不過，這不代表做愛能直接治療焦慮或憂鬱，沒有性生活的人也能透過運動、社交與其他方式維持心理健康。

二、男性射精頻率可能與攝護腺健康有關

2016年發表於《European Urology》的研究，追蹤超過3萬名男性，發現與每月射精4至7次的人相比，每月射精至少21次的男性，在部分年齡組中有較低的攝護腺癌診斷風險。

研究顯示，20至29歲時射精頻率較高的男性，相關風險約低19%；40至49歲組則約低22%。不過，這屬於觀察性研究，無法證明增加射精次數就能預防攝護腺癌，也不代表男性每個月一定要射精21次。

三、性高潮涉及骨盆底肌肉收縮

女性在性高潮時，骨盆底肌肉可能出現節律性收縮，因此有些人認為規律性活動有助於維持骨盆底肌肉功能。

不過，目前沒有充分證據證明增加性生活次數就能預防尿失禁。如果希望改善骨盆底肌肉功能，仍應以經過專業指導的骨盆底肌訓練為主。

四、可能與免疫反應有關

部分小型研究發現，每週有1至2次性生活的受試者，唾液中的免疫球蛋白A（IgA）濃度較高。IgA是參與人體黏膜免疫防禦的重要抗體。

但這項發現不能直接推論性生活越多，免疫力就越強。規律睡眠、均衡飲食、適當運動與疫苗接種，仍是維持免疫健康的重要方式。

五、增加伴侶親密感與關係滿意度

對某些伴侶而言，性生活能增加身體接觸與情感交流，進而提升關係滿意度。

不過，性生活頻率並非衡量感情好壞的唯一標準。比起追求固定次數，雙方是否感到被尊重、能自在表達需求，以及對親密關係是否滿意，才是更值得關注的事情。

為什麼情侶越來越少做愛？Lovehoney調查揭5大原因

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

性生活變少，不一定代表感情出現問題。根據英國成人情趣品牌Lovehoney針對超過2,000名成年人進行的調查，讓伴侶減少性生活的最大原因，竟然是「太累了」！高達45%受訪者將疲憊列為原因，其次是生活壓力太大，占29%。

調查也整理出其他常見原因：

1. 疲憊（45%）：工作、家庭與日常責任消耗體力，回家只想休息。

2. 生活壓力太大（29%）：經濟、健康與家庭壓力，都可能影響性慾。

3. 性慾隨時間改變（28%）：隨著生活習慣與身體狀態改變，親密需求也可能不同。

4. 伴侶性慾不一致（20%）：一方想要親密接觸，另一方卻沒有相同需求。

5. 親密互動減少（19%）：當性生活逐漸被其他事情取代，雙方可能較少安排親密時間。

值得注意的是，Lovehoney調查也發現，女性受訪者有50%將疲憊列為性生活減少的原因，32%提到性慾變化，20%則認為育兒是影響因素。可見性生活頻率下降，除了感情因素，也可能與工作、照顧家庭及生活壓力有關。

性慾低落怎麼辦？專家建議4種改善方法

性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、改善睡眠與運動習慣

睡眠不足與長期疲勞可能影響性慾。建議維持規律作息、適度運動與均衡飲食，先改善身體的疲勞狀態。

二、減少壓力，找回放鬆時間

長期處於高壓環境，可能讓人難以投入親密關係。可以透過瑜伽、冥想、散步或安排休息時間，減少心理負擔。

三、坦誠討論彼此的親密需求

如果雙方性生活頻率不同，可以先了解對方的感受，避免將拒絕性行為直接解讀成不愛自己。親吻、擁抱與日常陪伴，也能成為維持親密感的方式。

四、必要時尋求醫師或心理專業協助

若性慾低落持續造成困擾，或伴隨性交疼痛、陰道乾燥、勃起困難等問題，建議尋求婦產科、泌尿科或相關專業人員評估。若與情緒、壓力或伴侶衝突有關，也可以考慮心理諮商或伴侶諮商。

長期不做愛FAQ

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

Q1：一年沒做愛會影響健康嗎？

不一定。沒有性生活本身不會直接造成疾病，只要身心狀態良好，也沒有因此感到困擾，就不需要因為長時間沒有性行為而過度擔心。

Q2：女生太久沒做愛，陰道會變緊嗎？

不會因為長期沒有性行為就自然變緊。陰道組織的狀態主要與荷爾蒙、骨盆底肌肉及其他生理因素有關。

Q3：長期沒有性生活會提早老化嗎？

目前沒有充分科學證據證明不做愛會直接加速老化。老化受到年齡、遺傳、生活習慣與健康狀態等多種因素影響。

Q4：情侶多久做愛一次才正常？

沒有適用所有人的標準答案。每對伴侶的性慾、健康狀況與生活習慣不同，只要雙方自願且對目前的親密關係感到滿意，就不必與別人的性生活頻率比較。

Q5：沒有性生活會影響壽命嗎？

目前無法證明缺乏性生活會直接縮短壽命。即使有研究發現性活動頻率與健康結果存在關聯，也可能受到原本的健康狀況、生活習慣及社會支持等因素影響。

長期沒有性生活並不等於身體不健康。無論是單身、交往中，或主動選擇暫停性行為，都不需要為了符合外界期待而勉強自己。比起計算多久沒有做愛，更重要的是了解自己的身體需求，以及目前的生活與親密關係是否讓自己感到自在。