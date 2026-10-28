為什麼談戀愛像在渡劫？看透5個愛情盲區 其實安全感密碼就在妳身上

AI重點 文章重點整理： 重點一： 把快樂與價值寄託在伴侶身上，安全感容易失衡。

把快樂與價值寄託在伴侶身上，安全感容易失衡。 重點二： 總是先預設最壞結局，焦慮反而可能推開對方。

總是先預設最壞結局，焦慮反而可能推開對方。 重點三：建立邊界並接納真實自我，才是長久關係關鍵。

編輯/葉佳欣撰文

談戀愛本該是兩個人牽手吃甜點的快樂日常，怎麼常常談著談著，自己卻變成了神經質的偵探？手機晚一小時沒回，心裡就已經演完了一齣八點檔大戲；對方一句無心的「妳決定就好」，妳就能腦補成對方是不是不愛了。

每次愛得筋疲力盡，心裡總是忍不住吶喊：為什麼談個戀愛會這麼累？其實，這不是因為妳不好，也不是因為遇到渣男，而是妳的心裡藏了幾個不小心漏氣的「內心黑洞」。今天就來幫妳拿著手電筒，照亮這些默默偷走妳安全感的愛情盲區。

把安全感寄託在別人身上

很多女孩談戀愛時，會不自覺把自己的快樂與價值全部打包交給另一半保管。對方回訊息快一點，妳今天就晴空萬里；對方工作忙冷落了妳，妳的世界瞬間暴雨狂風。這種把「遠端搖控器」交到別人手上的行為，是安全感崩塌的第一步。記住，妳的喜怒哀樂應該掌握在妳自己手裡，另一半是用來錦上添花的，而不是用來當作妳情緒救生圈的。

動不動就開啟災難預言

「他今天怎麼怪怪的？是不是想跟我分手？」、「他對我這麼好，一定是有事瞞著我。」這種沒事就愛自己嚇自己的習慣，簡直比恐怖片還精彩。安全感不足的人，總習慣在幸福的時候率先預判壞結局，彷彿先做好心理準備就不會受傷。但事實往往是，妳用焦慮和質疑一步步把對方推開，最後反而親手實現了妳最害怕的預言。

不敢展現真實自我

深怕自己素顏不好看、生氣不夠溫柔、或是哪句話說錯了會被扣分，於是妳在戀愛中永遠戰戰兢兢，把自己包裝得像個完美娃娃。可是親愛的，一段需要時時刻刻演戲的關係，怎麼可能不累？真正的愛，是妳可以大方承認自己今天很廢、脾氣很急，而對方依然笑著摸摸妳的頭。敢於露出破綻，才是建立深層安全感的開始。

工作很累總是想躺下，真正的愛，是妳可以大方承認自己今天很累，對方依然笑著看妳。圖/123RF圖庫

把過去的舊傷口貼在現任身上

前任劈腿或背叛留下的陰影，就像一件穿在身上的舊外套，明明已經不合身了，妳還是緊緊抓著不放。每次現任做出了某個似曾相識的舉動，妳就立刻把前男友的罪狀套在現任頭上。對現任來說這其實非常不公平，他明明是個無辜的新人，卻要背負前人犯下的債。學著把過去清空，給眼前這人一個重新證明自己的機會。

不懂得建立舒適邊界

為了維持關係的和平，妳總是習慣性委屈自己，朋友聚會配合他的時間、吃什麼餐廳聽他的意見、甚至連內心的不舒服也選擇默默吞忍。妳以為不斷妥協能換來長久，但過度犧牲只會讓妳內心漸漸失衡，累積出滿腹的委屈和怨氣。一段健康的關係一定是有來有往的，學會溫柔而堅定地表達妳的底線，別人反而會更懂得尊重妳。

找回安全感的旅程，說穿了就是學會好好愛自己的過程。當妳不再把愛情當成唯一的救贖，而是把它當成生活裡最甜的冰淇淋時，妳會發現，原來不用死命抓著不放，那個對的人也會穩穩地牽著妳的手。願妳在愛裡既有勇敢去愛的熱烈，也有隨時能轉身擁抱自己的底氣。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】