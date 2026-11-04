2026-11-04 15:01 潮健康
愛玩「奶油泡芙」當心獲性病全餐！ 泌尿科醫示警：有吃PrEP也可能得菜花
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：PrEP可預防HIV，卻無法防梅毒、淋病與HPV感染。
- 重點二：無套親密行為恐同時感染多種性病，菜花案例也增多。
- 重點三：HPV疫苗、保險套與定期篩檢須並用，才能降低風險。
潮健康／編輯部
在交友軟體與社群中，「奶油泡芙」常被用來指稱無套、體內射精。每個人都有選擇親密方式的自主權，但做決定前，要知道不安全性行為背後隱藏的健康代價，可能遠超乎你的想像！疾管署最新統計顯示，國內今年1至8月新增6,900例梅毒病例，較去年同期增加約3%，集中在年輕與青壯年族群。
免疫補償心態成「菜花」溫床 年齡層下降趨勢引醫界擔憂
「梅毒往往只是性病的冰山一角而已！」鳳山李嘉文泌尿科診所院長李嘉文示警，在同一場沒有防護的親密行為中，兩人都可能同時將HPV（人類乳突病毒）、淋病等性傳染病一網打盡。
近年來，PrEP（暴露前預防投藥）普及，成功讓許多人擺脫對 HIV（愛滋病毒）的恐懼。然而，這卻悄悄引發了「風險補償（免疫補償）心態」，這也反映在臨床觀察上。李嘉文醫師分享，近期門診中因尖形濕疣、俗稱「菜花」前來求診的人增加，就醫年齡也有下探趨勢。而該狀況可能來自於年輕人對於PrEP的錯誤認知：許多人誤以為吞了 PrEP 就像擁有「無敵星星」，進而放棄使用保險套。
不只生殖器會長！ 「尖銳濕疣」恐遍布尿道口、肛門內部
菜花主要與低風險型HPV感染有關，病灶可能出現在生殖器、尿道口、肛門周圍或肛門內部。醫師會依位置、大小與數量，評估外用藥、冷凍、電燒、雷射或手術等方式；若病灶位於較不容易自行察覺的位置，檢查與治療也可能更費時。
「移除看得見的病灶，不代表病毒會立刻消失！」李嘉文醫師表示，治療後仍有復發可能，尤其前3個月更需要留意並依醫囑回診。部分患者可能要接受多次治療，除了疼痛與費用，也常擔心是否會傳給伴侶。和伴侶坦誠溝通、暫停接觸病灶並配合追蹤，都是照顧彼此的重要一步。
PrEP守住HIV 其他感染仍需要不同防線
PrEP是預防HIV的重要工具，只要依醫囑正確使用，就能提供高度保護；但它的防護對象是HIV，無法預防梅毒、淋病或HPV。使用PrEP的人仍應按時回診、定期接受性傳染病篩檢，並依自身情境選擇全程正確使用保險套。需要注意的是，HPV也可能透過保險套未覆蓋的皮膚或黏膜接觸傳播，因此保險套能降低風險，卻無法提供百分之百的HPV防護。
HPV並不是女性才需要關注的病毒，HPV疫苗也不只與子宮頸癌預防有關。李嘉文提醒，男性同樣可能感染HPV；除了出現菜花，高風險型HPV若持續感染，也可能增加陰莖癌、肛門癌及口咽癌風險。無論性別、性傾向或性角色，只要有親密接觸，就有可能接觸HPV。
長菜花就一定會得癌症？ 外觀無病灶仍具傳染性
常見菜花多由低風險型HPV第6、11型引起，與致癌的高風險型別不同，因此「長菜花就一定會變成癌症」並不正確。不過，同一個人可能同時接觸不同HPV型別；而且感染常沒有明顯症狀，即使外觀看起來沒有病灶，也可能在不知情的情況下傳給伴侶。
李嘉文呼籲，PrEP、保險套、定期篩檢與HPV疫苗守的是不同風險，彼此不能取代，卻能一起形成更完整的防護。HPV疫苗不分男女皆可依年齡、健康狀況與接種史諮詢醫師；若發現不明突起、搔癢、出血或其他異常，也不必因害怕被貼標籤而延誤就醫。了解風險、定期檢查、選擇適合自己的預防工具，才能在享受親密的同時，也更自在地守護自己與伴侶。
原文出處：愛玩「奶油泡芙」當心獲性病全餐！ 泌尿科醫示警：有吃PrEP也可能得菜花
精華 FAQ
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因為PrEP主要是預防HIV，對梅毒、淋病與HPV都沒有防護效果。若親密行為沒有全程使用保險套，仍可能在同一次接觸中感染多種性傳染病。
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「奶油泡芙」指無套、體內射精的行為，風險不只包括HIV，也可能一次暴露於梅毒、淋病、HPV等感染。醫師提醒，這類行為可能讓年輕族群更容易中招。
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最佳做法是依醫囑使用PrEP防HIV、全程正確使用保險套、定期做性病篩檢，並依年齡與狀況接種HPV疫苗。這些工具功能不同，需搭配使用才完整。