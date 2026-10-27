生化武器級「臭直男」是怎麼養成的？拆解背後6個養成祕訣

AI重點 文章重點整理： 重點一： 直男常被塑造成不懂情緒、只講邏輯的木頭人。

直男常被塑造成不懂情緒、只講邏輯的木頭人。 重點二： 成長壓抑與父權紅利，讓他們缺乏同理與自覺。

成長壓抑與父權紅利，讓他們缺乏同理與自覺。 重點三：女生過度包容擦屁股，反而助長白目習慣持續。

編輯/葉佳欣撰文

一個人逛街時看見可愛的小物覺得超療癒，隨口向身邊的男伴分享，結果對方竟然回一句「這有什麼好買的，浪費錢」；又或者生理期痛到快在床上打滾，他卻一派輕鬆地叫妳「多喝溫水就好」。

每當遇到這種時候，妳是不是也忍不住白眼翻到後腦勺，心裡吶喊：「到底為什麼現在有這麼多講不聽、教不會的臭直男？」今天就帶妳用幽默又透徹的角度，一起拆解這些直男生物腦袋裡的奇妙構造，看看究竟是哪個環節出了問題。

從小被灌輸 男兒有淚不輕彈

要怪這些直男長成這副德性，其實源頭得追溯到他們的成長環境。從小到大，社會總是不斷對小男孩洗腦「男生不可以哭」、「跌倒了要自己站起來」、「哭泣是軟弱的表現」。這種長年累月的壓抑與情感隔離，直接把他們的共情能力跟情緒表達神經活生生給閹割了。長大後面對伴侶的眼淚或情緒，他們不是不想安慰，而是大腦根本缺乏這塊處理情緒的軟體，只能尷尬地當個木頭人。

懶得思考的直線條與省力模式

直男的大腦運作方式向來走的是極簡主義路線，凡事講求效率跟邏輯解法，無法理解女生拐彎抹角的浪漫與暗示。當妳精心鋪陳了一場對話，或是期待他能猜中妳的心思時，對方的直覺反應永遠是直接跳到結論。這種直線條的思維模式，導致他們在面對需要細膩呵護的親密關係時，展現出讓人哭笑不得的粗糙手腕，氣得妳莫可奈何。

舒適圈過太爽 缺乏自我覺察的動力

有些男生出社會或進入戀愛關係後，就自動開啟了省電模式，覺得反正女友已經追到了、日子也就這樣過下去就好，根本懶得去精進自己的情商或是學習如何疼愛另一半。當周遭環境沒有給予足夠的打擊或震撼教育，他們就會理所當然地活在自己的舒適圈裡，對於外在世界的價值觀轉變、男女平權的覺醒完全無感，繼續用他們那套老舊過時的邏輯闖蕩江湖。

當妳心裡不爽卻選擇閉嘴生氣，希望他主動來安慰妳，結果往往是他開心玩手機，而妳獨自在旁邊氣到內傷。圖/123RF圖庫

根深蒂固的父權紅利與大男人心態

雖然嘴上不說，但許多直男的骨子裡還是留存著傳統父權社會殘餘的優越感。他們一邊享受著現代女性獨立賺錢、分擔家計的便利，一邊又默默期待另一半能扮演傳統賢妻良母的角色，把洗衣做飯照顧家裡當成理所當然的義務。這種享受著時代紅利卻又不想付相對責任的雙標心態，正是讓無數女性白眼翻不完的最大元兇。

周遭同溫層互相取暖

俗話說物以類聚，一個直男的旁邊往往站著一整群更奇葩的直男兄弟。當他們聚在一起時，不僅不會互相檢討戀愛觀，反而還會大言不慚地交換一些荒謬的直男語錄，像是「女人就是難搞」、「對她太好會騎到頭上」之類的謬論。這種同溫層的互相取暖與集體退化，就像是一個大型的直男病毒感染中心，讓他們在錯誤的道路上越走越遠，聽不進外界的建言。

說物以類聚，一個直男的旁邊往往站著一整群更奇葩的直男兄弟。圖/123RF圖庫

女生過度包容與擦屁股

最後這一點雖然殘酷，但卻是造成臭直男源源不絕的幫兇。很多時候，當直男犯了蠢或是展現出白目的一面時，女生出於愛或嫌麻煩，往往選擇自己默默吞忍、幫忙擦屁股，甚至手把手教他怎麼當個合格男友。這種過度的包容與教養，反而讓對方覺得「反正妳最後都會幫忙搞定」，養成衣來伸手、茶來口張的壞習慣。下次遇到白目行為，別再默默忍耐了。

直男的養成絕非一朝一夕，與其整天氣自己、把青春浪費在改造成年男性上，不如學著適度放手與調教。如果真的教不會，大不了自己一個人過得更精彩，畢竟疼愛自己才是這世界上最穩賺不賠的投資。

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