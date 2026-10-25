一上飛機就想色色？女歌手自爆高空性慾爆發，專家揭背後4大可能原因

搭飛機除了讓人想睡覺、追劇，竟然還可能讓性慾突然增加？瑞典人氣女歌手 Zara Larsson 日前在社群平台分享，自己每次搭飛機時，似乎特別容易產生性衝動，讓她忍不住好奇背後原因。根據英國《HuffPost》報導，臨床性學家 Ness Cooper 指出，雖然搭飛機性慾增加並非普遍現象，但高空環境、荷爾蒙變化、心理幻想與特殊感官刺激，都可能影響部分人的性喚起。究竟為什麼坐飛機會突然想色色？以下整理4大可能原因。

飛機上性慾大增？瑞典女歌手Zara Larsson親自發問

圖片來源：IG@zaralarsson

瑞典流行歌手 Zara Larsson 曾演唱〈Lush Life〉、〈Midnight Sun〉等歌曲，她日前在Instagram限時動態發文，好奇詢問為什麼自己在飛機上會特別容易產生性慾，甚至懷疑是不是只有自己有這種感受。

她隨後猜測，可能是因為搭飛機時遠離日常生活，周圍相對安靜，反而有更多時間讓思緒自由發揮。這個看似私密的疑問，也讓外界開始討論高空環境是否真的會影響性慾。

英國《HuffPost》因此訪問臨床性學家Ness Cooper，進一步分析飛行途中可能影響性喚起的生理與心理因素。

飛機上性慾增加原因一：荷爾蒙變化，讓身體更容易興奮

搭飛機。圖/123RF圖庫

Ness Cooper指出，飛行可能影響人體的壓力與警覺反應，包括皮質醇、正腎上腺素及腎上腺素等激素的變化，而這些生理反應也可能間接影響性喚起。此外，長途飛行經常伴隨時差問題，打亂原本的生理時鐘。當睡眠節奏與荷爾蒙分泌受到影響，性慾和身體對刺激的反應也可能出現變化。

不過，荷爾蒙變化不代表一定會讓性慾升高，有些人反而可能因疲勞、緊張或睡眠不足而降低性慾，因此每個人的反應都不相同。

飛機上性慾增加原因二：機艙震動加上無聊，容易產生色色幻想

飛機起飛後，機艙持續出現的輕微震動，也被專家列為可能影響感官反應的因素之一。

Ness Cooper表示，飛行過程中的震動可能與部分人的性喚起感受有關，但目前仍缺乏足夠研究證實一般機艙震動會直接提升性慾。

另一方面，長途飛行往往需要在座位上待上好幾個小時，沒有工作訊息、日常瑣事干擾，反而讓大腦有更多時間胡思亂想。有些人甚至可能聯想到「高空性愛俱樂部」（Mile High Club）的相關幻想，因為這類情境帶有冒險、刺激與禁忌感，進而產生性方面的想像。專家認為，當人們暫時離開平常的壓力環境，心理比較放鬆時，也可能更願意探索自己的幻想。

飛機上性慾增加原因三：高空氧氣壓力變化，可能影響大腦反應

搭飛機。圖片來源：Canva

除了心理因素，高空環境也可能影響身體感受。飛機在高空巡航時，客艙雖然會加壓，但艙內氣壓通常仍低於海平面，因此人體吸入氧氣的分壓也會下降。Ness Cooper解釋，氧氣供應變化可能影響大腦不同區域之間的訊息傳遞，進而改變部分人對性刺激與幻想的反應。

不過，這項說法目前主要屬於可能機制的推測，並沒有充分證據證明飛機上的較低氧氣分壓能提高性慾。對部分人而言，低氧環境反而可能帶來疲倦、頭痛或不適。因此，並非飛得越高就越容易產生性衝動，也不能將缺氧視為提升性慾的方法。

飛機上性慾增加原因四：密閉空間與酒精，讓心理防線降低

最後一個原因，則與個人特殊偏好及心理狀態有關。Ness Cooper指出，有些人可能對狹小、密閉的空間產生特殊性興奮，也有人對大型機械設備具有性方面的偏好。對這些人來說，飛機環境本身就可能成為刺激來源。

另外，如果登機前曾在機場貴賓室或餐廳飲酒，酒精也可能降低心理抑制，讓人比較容易出現平常不會表達的想法或幻想。但酒精同時會影響判斷力與身體反應，過量飲酒更可能妨礙性功能，因此不能將喝酒當成增加性慾的方式。整體而言，飛機上的性慾變化可能受到多種因素共同影響，並非單一原因造成。專家也提醒，性幻想與實際行為是兩回事，即使在飛行途中產生性衝動，仍應尊重他人界線、隱私與公共空間規範。

飛機上性慾增加FAQ

搭飛機。圖片來源：Canva

Q1：搭飛機真的會讓性慾變強嗎？

有些人可能出現這種感受，但目前沒有充分科學證據顯示搭飛機普遍會提高性慾。個人心理狀態、睡眠、壓力與環境刺激都可能造成差異。

Q2：為什麼長途飛行更容易胡思亂想？

長時間坐在座位上、暫時遠離日常工作與生活干擾，可能讓人有更多時間發呆或幻想，但不代表每個人都會產生性方面的想法。

Q3：飛機震動真的會刺激性慾嗎？

這是受訪性學家提出的可能解釋之一，目前尚無充分研究證實一般飛行震動會直接增加性慾。

Q4：飛機上喝酒會更容易性衝動嗎？

酒精可能降低自我抑制，使人更容易表達原本壓抑的想法，但也可能損害判斷力與性功能，不建議透過飲酒追求性刺激。

Q5：飛機上的性幻想代表心理有問題嗎？

偶爾出現性幻想本身不代表心理異常。只要沒有造成自身困擾、侵犯他人或影響日常生活，通常不需要過度擔心。