2026-10-15 11:21 女子漾／編輯金柔葳
分手還忍不住偷看前任IG？研究揭「1習慣」恐讓你更難放下！連沒追蹤也受影響
分手後明明告訴自己要放下，卻還是忍不住點開前任的Instagram，看看他最近過得好不好、有沒有新對象？小心這個看似平常的習慣，可能讓失戀的心情更難平復！2026年一項愛情心理學研究發現，經常透過社群媒體關注前任的人，可能出現更多分手痛苦、負面情緒與嫉妒感，就連無意間滑到前任的動態，也可能影響心情。
分手後偷看前任IG更難走出失戀？2026年研究揭驚人關聯
2026年3月發表於國際學術期刊《Computers in Human Behavior》的研究，透過4項研究、共762名參與者，探討分手後持續關注前任社群動態，是否影響情緒恢復。
研究採用長期追蹤、實驗及每日情緒紀錄等方式，發現主動查看前任社群的人，往往伴隨更強烈的分手痛苦、負面情緒與嫉妒感。其中一項追蹤研究更發現，分手後3個月內經常關注前任動態，與6個月後較高的分手痛苦程度有關。研究提醒，社群媒體讓人即使結束一段關係，仍能輕易得知對方的生活近況，而這種持續接觸，可能影響失戀後的情緒調適。
沒有追蹤前任也中招！無意間看到動態也可能影響心情
不少人以為，只要不主動搜尋前任，就不會受到影響，但研究發現，連被動接觸前任的社群資訊，也可能與負面情緒有關。研究將社群觀察分成兩種，一種是主動搜尋前任帳號、查看限時動態或照片；另一種則是滑手機時，無意間看到前任的貼文或相關資訊。
結果顯示，主動關注前任與當天及隔天較高的分手痛苦程度有關；被動看到前任資訊，則與當天較強烈的負面情緒有關。這也代表，即使沒有刻意偷看，突然看到前任近況，仍可能勾起失戀後的複雜心情。
為什麼越看前任越難放下？焦慮型依附者可能更受影響
研究也發現，具有較高「焦慮型依附」傾向的人，在分手後持續關注前任時，受到的情緒影響可能更加明顯。焦慮型依附者通常較在意關係中的安全感，容易擔心被拒絕或失去重要的人。分手後若反覆查看前任的生活，可能讓自己持續關注對方是否有新戀情、是否已經放下過去，進而增加不安與嫉妒感。
分手後該封鎖前任嗎？心理學研究提供3個調整方向
分手後該封鎖前任嗎？心理學研究提供3個調整方向
1. 暫時取消追蹤或靜音前任
不一定要立刻封鎖，可以先利用Instagram的靜音、取消追蹤等功能，減少看到前任貼文及限時動態的機會。
2. 減少反覆搜尋前任近況
當忍不住想查看對方帳號時，可以先留意自己的情緒，是因為想念、好奇，還是擔心對方已經有新戀情。試著把注意力轉回自己的生活，避免陷入反覆查看的習慣。
3. 給自己時間適應分手後的生活
失戀後難過、想念前任都很正常，不必急著放下。可以透過朋友陪伴、運動或培養興趣轉移注意力。研究指出，減少關注前任社群可能有助情緒恢復，但不一定要封鎖對方，找到適合自己的界線更重要。
分手後還是很想他？放下不一定要從刪除好友開始
早在2012年，英國布魯內爾大學一項針對464人的研究就發現，經常透過Facebook關注前任，與更強烈的失戀痛苦、思念及較低的個人成長程度有關。不過，研究無法證明偷看前任一定會讓人更難放下。如果每次查看前任IG都讓自己陷入難過，不妨試著減少關注，把心思慢慢放回自己身上。
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