《星期整聊事｜Judie》: 妳那麼獨立，久了真的就不會有人疼妳

AI重點 文章重點整理： 重點一： 過度獨立會讓別人誤以為妳什麼都不需要。

過度獨立會讓別人誤以為妳什麼都不需要。 重點二： 總說不用、怕麻煩人，會讓照顧機會慢慢流失。

總說不用、怕麻煩人，會讓照顧機會慢慢流失。 重點三：真正的獨立是能自理，也願意讓信任的人靠近。

——Judie

Judie一直都是朋友眼裡很獨立的女生。

工作遇到問題，她自己處理；搬家找房子，她自己看；生病了就自己去看醫生；心情不好，也很少主動找誰說。朋友常常笑她：「妳這種人根本不需要男朋友吧？」她也總是笑笑地回答：「自己來比較快啊。」

直到有一次，她發燒躺在家裡，半夜醒來想喝水，才發現家裡什麼都沒有。她拖著沒力氣的身體叫外送、找藥、量體溫，全部處理好之後，突然坐在床邊掉眼淚。

不是因為生病很難受。

而是那一刻她突然很想，有一個人跟她說：「妳不要動，我來就好。」

01｜你太獨立了!!讓別人誤會妳什麼都不需要

Judie不是天生什麼都會。只是很多事情遇過幾次之後，她慢慢學會了自己處理。沒有人陪，就自己去；遇到問題，就自己想辦法；難過的時候，也告訴自己睡一覺就好了。久而久之，身邊的人開始習慣她的堅強。

大家遇到事情會找她，卻很少有人主動問她最近好不好。

因為在大家眼裡，Judie好像永遠都有辦法。

可是只有她自己知道，所謂的獨立，很多時候不是「我不需要你」，而是「我已經習慣沒有人的時候，也得把事情做好」。

一個人很會撐，不代表她喜歡一直撐。

02｜怕麻煩別人。怕自己要求太多。

Judie談戀愛之後，也沒有變得比較會依賴。

男朋友問她想吃什麼，她說都可以；問她要不要接送，她說不用；工作很累，她還是回答：「還好啦。」

甚至連真的很想見對方時，她都不太敢說。

因為她怕麻煩別人。

怕自己要求太多。怕有一天對方會覺得她很黏、很難照顧。

所以她總是先把需求縮小，再把情緒收好，最後留下一個「很好相處」的自己。

可是感情很奇怪。

當妳永遠說不用，久了之後，對方真的可能開始以為：

妳不需要。

03｜妳不是沒有人疼，只是太常在別人靠近以前，就先說「我可以」

有一次Judie工作到很晚，男朋友問要不要過去接她。

她其實很想答應。那天下著雨，她很累，鞋子也濕了，只想趕快回家。

可是她還是習慣性地說：「不用啦，我自己回去就好。」

掛掉電話之後，她又有一點失落。

心裡甚至冒出一句：「他怎麼沒有再堅持一下？」

可是下一秒，她自己也笑了。明明是自己把人推開的，怎麼又期待對方看穿自己的逞強？

那天她第一次發現，獨立沒有錯，但如果每一次有人想照顧妳，妳都下意識拒絕，久了以後，別人也會不知道該怎麼靠近妳。

04｜真正的獨立，不是什麼都自己來

以前Judie覺得，成熟就是不麻煩別人。後來才慢慢明白，真正成熟的關係不是兩個完全不需要彼此的人待在一起。

而是我有能力照顧自己，卻也願意在需要的時候讓你靠近。

我可以自己回家，但今天真的很累，所以想讓你接我。我可以自己吃飯，但今天很想跟你一起吃。我可以自己消化情緒，但有些晚上，我也想有人抱抱我。

這些都不會讓一個女生變得不獨立。

反而是一種很難的能力：我可以照顧自己，也允許別人愛我。

05｜真正疼妳的人，不會因為妳很強，就覺得妳不需要被照顧

Judie後來遇見一個很細心的人。他知道她習慣說「不用」。所以有時候不會只問一次。

她說不用送，他會問：「妳是真的不用，還是怕麻煩我？」她說沒事，他不會立刻相信，而是會多看她一下。

不是因為他把她當成需要被保護的小女孩，而是因為他知道，再獨立的人也會累。

真正的疼愛從來不是：「妳什麼都不會，所以我來照顧妳。」

而是：「我知道妳自己可以，但妳不用每一次都自己來。」

這兩句話，看起來很像。其實完全不一樣。

06｜也可以偶爾當一個需要被疼的人

現在的Judie還是很獨立。她還是會自己工作、自己處理生活，也不會因為談戀愛，就把人生全部交給另一個人。

只是她開始練習說出一些以前不會說的話。

「今天可以陪我一下嗎？」「其實我有點難過。」「今天我不想自己回家。」

一開始說出口的時候，她還是會覺得彆扭。可是慢慢地，她發現，原來被照顧並不代表軟弱。依賴一個值得信任的人，也不代表失去自己。

因為真正好的愛情，不是讓一個原本獨立的女生變得依附。

而是讓她終於知道：原來在你面前，我不用每一次都那麼堅強。

所以，「妳那麼獨立，不會有人疼妳」這句話，我只同意一半。不是因為女人太獨立，所以沒有人疼。

而是有些太習慣獨立的人，已經忘記怎麼讓別人知道：其實我也需要你。

妳可以自己賺錢，可以一個人旅行，可以解決生活裡大大小小的問題。

這些能力都不需要為了愛情收起來。但如果有一天，真的出現一個值得信任的人。也許妳可以不用急著說：「我自己來。」

偶爾讓他幫妳拿一下東西。讓他接妳下班。讓他知道妳今天真的很累。讓他看見那個不是永遠都沒事的妳。

因為真正的獨立，不是我永遠不需要任何人。

而是即使我一個人也能過得很好，我依然有勇氣讓一個人走進我的生活。