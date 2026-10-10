2026-10-10 17:40 月影紗
『三生三世十里桃花』白淺的覺醒：我的眼睛，憑什麼放在妳那兒？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章借《三生三世十里桃花》白淺失眼故事，隱喻婚姻中女性被剝奪與消耗。
- 重點二：作者指出婚姻常要求女人融入夫家體系，甚至被迫放棄原生家庭與自我。
- 重點三：經歷家族衝突後，作者呼籲父母替女兒做好法律與財產保護。
我的眼睛是怎麼跑到妳眼眶裡的？
我們倆心知肚明。
我就是想問問妳，
我是怎麼不能拿回我的東西了？
我的眼睛在妳那兒放了三百年，
怎麼就變成妳的東西了？
應該很多朋友都看過「三生三世十里桃花」，醉情於白淺與夜華浪漫的相遇與再續前緣，但很少深究白淺的化身凡人素素、被夜華娶進天宮，獨自承受孤單，最後甚至被自己的夫君挖眼，只為了給天族一個公道。
之前我也看不懂，直到經歷了這些年。
赫然發現「三生三世」系列是一種寓言，講的是婚姻背後的代價。
至少在我的父母輩，結婚代表女生要離開原生家庭，獨自一人去融入丈夫的家族。
但融入是一件多麼困難、又多麼痛苦的事。
它代表女人必須放棄自己的過去、獨特性，以夫家的標準為標準。
妳的奉獻、你的犧牲，妳生的孩子、是男是女數量夠不夠，
都放在一個名為『夫綱』的天平上在計較。
但可以拿著天平、對妳比手畫腳的人，通常不是妳的丈夫。
丈夫呢？
不是說要當我的天，保護我敬重我嗎？
但就像天族的太子夜華。
娶素素的時候，他保證會敬她愛她。
但帶著素素回到天宮，
回到他習慣的環境，
也就忘記素素跟天族在根本上是不一樣。
她沒有法力、沒有長生，只是一個一碰就碎的血肉之軀。
每一個進入婚姻、被剝奪跟原本家庭和交友圈保持聯繫的女人……
就是素素。
天族之所以叫做天族，是他們除了自己的尊貴之外，看不上屬於紅塵的真誠。
出生
血統
地位
法力
功勳
在那個世界，沒有溝通，也沒有必要溝通。
反正你聽我們家的就對了。
素素是凡人，但她有一雙美麗的靈魂之窗。
在以前在平常，不會有人注意她的好。
但一旦這一家亂了壞了，有人起歹心，最弱最善良的那一個人，就是大家理所當然掠奪的對象。
我的眼睛在妳那兒放了三百年，
怎麼就變成妳的東西了？
我父母留給我的東西，
你們看了二十年，
就該成為你們的東西嗎？
門、都、沒、有。
有一次回娘家，因細故跟紗爸起了爭執，不小心在嫂子前面掉眼淚。
她看似大方安慰我：「唉唷，跟我們家一樣，嫁出去的女兒就是潑出去的水，就認命唄。」
被紗娘知道後，她勃然大怒：
「我們家的女兒，永遠都是有家的！誰都別想欺負我女兒！」
爸媽給我的愛，尤其是紗娘對女兒無條件的愛，屢屢是在我人生的關卡，把我拉回正道，讓我不至墜落。
我年輕時候就是個戀愛腦。結婚當天，交情好的大學教授簡公特別回台灣參加喜宴，在席間摸著我的頭，語帶哽咽：
「傻丫頭，就這麼出嫁了，還住公婆家？我捨不得妳受苦。」
當時我沉浸在新婚的氣氛裡，只覺得老師想多了。
而當我經歷過這一輪魔王考，
現在的我，
若要幫下一代打點，
我一定會想得更多！必須想得更多！
因為結婚是兩個家族的事，無論婚前觀察多久、條件多好，
一切的真相，都只能在婚姻裡慢慢浮現。
一年、三年、五年有時都不夠定調，有時候二十年之後才會看清。
各位爸媽，保護好你們的女兒和所有孩子。
在社會階級財產M化，
又遇到少子化、親戚少支援少的狀況，
幫他們先做足法律上的保護，
非常重要！
至於我所遇到的鬼故事……
反正單身了，也沒什麼顧忌了。
好多朋友都讚：「比我看過的對岸網劇還狗血耶！」
喂!!
有了你們這群朋友，我還需要敵人嗎？XD
趁我有心情，來說書了。
精華 FAQ
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作者把白淺被挖眼的遭遇視為寓言，象徵婚姻中女性可能被迫付出、被剝奪，甚至在夫家體系裡失去原本屬於自己的權利與位置。
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她認為最大的壓力在於女性往往要離開原生家庭，進入丈夫家族後接受對方標準，連孩子、奉獻與犧牲都可能被拿來衡量。
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作者提醒父母要保護好女兒與孩子，面對婚姻與家族關係的不確定性，應先做好法律與財產上的安排，避免日後失去保障。
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