『三生三世十里桃花』白淺的覺醒：我的眼睛，憑什麼放在妳那兒？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章借《三生三世十里桃花》白淺失眼故事，隱喻婚姻中女性被剝奪與消耗。

文章借《三生三世十里桃花》白淺失眼故事，隱喻婚姻中女性被剝奪與消耗。 重點二： 作者指出婚姻常要求女人融入夫家體系，甚至被迫放棄原生家庭與自我。

作者指出婚姻常要求女人融入夫家體系，甚至被迫放棄原生家庭與自我。 重點三：經歷家族衝突後，作者呼籲父母替女兒做好法律與財產保護。

我的眼睛是怎麼跑到妳眼眶裡的？

我們倆心知肚明。

我就是想問問妳，

我是怎麼不能拿回我的東西了？

我的眼睛在妳那兒放了三百年，

怎麼就變成妳的東西了？

應該很多朋友都看過「三生三世十里桃花」，醉情於白淺與夜華浪漫的相遇與再續前緣，但很少深究白淺的化身凡人素素、被夜華娶進天宮，獨自承受孤單，最後甚至被自己的夫君挖眼，只為了給天族一個公道。

之前我也看不懂，直到經歷了這些年。

赫然發現「三生三世」系列是一種寓言，講的是婚姻背後的代價。

至少在我的父母輩，結婚代表女生要離開原生家庭，獨自一人去融入丈夫的家族。

但融入是一件多麼困難、又多麼痛苦的事。

它代表女人必須放棄自己的過去、獨特性，以夫家的標準為標準。

妳的奉獻、你的犧牲，妳生的孩子、是男是女數量夠不夠，

都放在一個名為『夫綱』的天平上在計較。

但可以拿著天平、對妳比手畫腳的人，通常不是妳的丈夫。

丈夫呢？

不是說要當我的天，保護我敬重我嗎？

但就像天族的太子夜華。

娶素素的時候，他保證會敬她愛她。

但帶著素素回到天宮，

回到他習慣的環境，

也就忘記素素跟天族在根本上是不一樣。

她沒有法力、沒有長生，只是一個一碰就碎的血肉之軀。

每一個進入婚姻、被剝奪跟原本家庭和交友圈保持聯繫的女人……

就是素素。

天族之所以叫做天族，是他們除了自己的尊貴之外，看不上屬於紅塵的真誠。

出生

血統

地位

法力

功勳

在那個世界，沒有溝通，也沒有必要溝通。

反正你聽我們家的就對了。

素素是凡人，但她有一雙美麗的靈魂之窗。

在以前在平常，不會有人注意她的好。

但一旦這一家亂了壞了，有人起歹心，最弱最善良的那一個人，就是大家理所當然掠奪的對象。

我的眼睛在妳那兒放了三百年，

怎麼就變成妳的東西了？

我父母留給我的東西，

你們看了二十年，

就該成為你們的東西嗎？

門、都、沒、有。

有一次回娘家，因細故跟紗爸起了爭執，不小心在嫂子前面掉眼淚。

她看似大方安慰我：「唉唷，跟我們家一樣，嫁出去的女兒就是潑出去的水，就認命唄。」

被紗娘知道後，她勃然大怒：

「我們家的女兒，永遠都是有家的！誰都別想欺負我女兒！」

爸媽給我的愛，尤其是紗娘對女兒無條件的愛，屢屢是在我人生的關卡，把我拉回正道，讓我不至墜落。

我年輕時候就是個戀愛腦。結婚當天，交情好的大學教授簡公特別回台灣參加喜宴，在席間摸著我的頭，語帶哽咽：

「傻丫頭，就這麼出嫁了，還住公婆家？我捨不得妳受苦。」

當時我沉浸在新婚的氣氛裡，只覺得老師想多了。

而當我經歷過這一輪魔王考，

現在的我，

若要幫下一代打點，

我一定會想得更多！必須想得更多！

因為結婚是兩個家族的事，無論婚前觀察多久、條件多好，

一切的真相，都只能在婚姻裡慢慢浮現。

一年、三年、五年有時都不夠定調，有時候二十年之後才會看清。

各位爸媽，保護好你們的女兒和所有孩子。

在社會階級財產M化，

又遇到少子化、親戚少支援少的狀況，

幫他們先做足法律上的保護，

非常重要！

至於我所遇到的鬼故事……

反正單身了，也沒什麼顧忌了。

好多朋友都讚：「比我看過的對岸網劇還狗血耶！」

喂!!

有了你們這群朋友，我還需要敵人嗎？XD

趁我有心情，來說書了。