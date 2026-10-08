結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣

以前可能還會期待認識新對象、享受曖昧心動，到了30歲後，卻突然覺得「一個人好像也很好」？近日Reddit女性社群掀起一波討論，不少女生分享，隨著年紀增長，自己對約會的興趣反而越來越低，有人甚至直言已經沒有力氣再認識新對象，寧願把時間花在自己、朋友和真正喜歡的事情上。

這並不代表30歲後的女性都不想戀愛，而是當一個人的生活越來越完整，「有沒有另一半」可能不再是唯一重要的事。究竟為什麼越來越多人開始覺得「約會好累」？編輯從近期網友討論整理出5個常見原因。

1. 認識一個人要重新來過，光想就累了

「妳做什麼工作？」「平常喜歡去哪裡？」「上一段感情多久？」

每次遇到新對象，就像重新開啟一輪自我介紹，從聊天、約會到確認彼此想要什麼，投入大量時間後，還可能突然被已讀、消失，或收到一句「好像沒有火花」。

圖片來源：女子漾AI製圖

近期Reddit就有34歲女性坦言，自己過去約會過很多次，卻只剩下不斷失望，現在已經沒有精力繼續，把生活重心轉回自己身上。另一篇近期討論中，也有人提到交友軟體很難真正判斷一個人的化學反應與相處感覺。

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當一次次重新認識、期待又失望，「重新開始」自然會變成一件很消耗體力的事。

2. 比起戀愛，現在有更多事情值得花時間

年輕時可能會把「找到另一半」當成人生的重要進度，但工作幾年後，生活裡開始出現更多想完成的事。

升遷、存錢、旅行、運動、追劇、學新東西，甚至只是下班後好好吃一頓飯，都可能比勉強赴一場不知道有沒有結果的約會更有吸引力。

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這種感受並非少數。Pew Research Center針對美國單身者的調查顯示，在當下沒有尋找戀愛關係或約會的受訪者中，47%表示「有更重要的優先事項」是主要原因，44%則表示自己就是喜歡單身生活。未滿50歲的非約會族群中，更有61%把「其他事情更重要」列為主要原因。

3. 一個人的生活已經很好，不想為戀愛打亂

「單身＝很孤單」這個公式，對一些女生來說早就不成立。

近期Reddit一名32歲女性分享，自己選擇單身、不約會，反而覺得從來沒有這麼快樂，她把原本可以投入戀愛的愛與時間，留給自己、朋友以及身邊的社群關係。

一個人下班想吃什麼就吃什麼、週末睡到自然醒，旅行不用配合另一個人的假期，人生也有朋友、家人和興趣填滿。當單身生活已經足夠舒服，戀愛就從「一定要有」變成「除非這個人真的讓我的生活更好」。

4. 不是標準變高，而是更清楚自己不要什麼

到了30歲，經歷過幾段關係或看過身邊朋友的感情後，很多人已經很難再靠一句「先相處看看」說服自己。

價值觀不合、情緒不穩定、沒有責任感、對未來規劃完全不同，以前可能會想著「相處久了會改」，現在卻更容易在一開始就踩煞車。

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Pew Research Center調查也發現，在曾經覺得找對象困難的單身約會者中，53%認為「找不到想要相同關係類型的人」是主要原因，43%則認為難以找到符合自己期待的人；其中女性比男性更常提到這兩項困難。

所以看似「越來越挑」，也可能只是更知道哪些問題自己不想再重來一次。

5. 滑交友軟體滑到最後，只剩下疲憊

現代人想認識新對象，交友軟體幾乎成為最方便的方法之一，但選擇變多，不一定代表談戀愛變得更輕鬆。

Pew Research Center針對美國近期交友軟體使用者的調查發現，約九成至少「有時」會對平台上看到的人感到失望；女性尤其容易被訊息量淹沒，54%的近期女性使用者曾因收到的訊息數量感到不堪負荷。

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美國心理學會2026年介紹的一項研究甚至直接點出線上約會的「交易感」。研究發現，相較只是羅列條件的交友檔案，用故事呈現自己生活的人，更容易讓觀看者產生同理與浪漫興趣；研究者認為，增加真實情感連結，可能有助於降低交友軟體把人當成「商品」快速篩選的感覺。

30歲後不急著戀愛，可能只是「一個人也過得很好」

有趣的是，研究確實發現男女對單身生活的感受可能存在差異。美國心理學會2025年整理一項涵蓋10項研究、共5,941名單身成年人的統合分析，平均年齡約32歲，結果顯示女性整體而言比男性更滿意自己的單身狀態，也較少渴望擁有伴侶。

圖片來源：女子漾AI製圖

當然，這不代表30歲後就不需要愛情，也不是所有女性都享受單身。近期同一波Reddit討論中，也有36歲女性表示自己依然喜歡約會，希望找到伴侶並組成家庭。

真正改變的或許是戀愛在生活中的位置。當工作、朋友、興趣與自己的生活都逐漸穩定，比起「一定要找到一個人」，有些人開始更願意等待一段真的值得投入的關係。

畢竟當一個人的生活已經過得很好，戀愛可以是加分題，就不必再當成人生的必答題。