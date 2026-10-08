2026-10-08 10:55 女子漾／編輯張念慈
有車有房卻不敢結婚！35歲男「卡一問題」婚前陷兩難 網勸別急著承諾
一起旅行、過夜，也開始討論結婚，感情看似穩定，心裡卻有個疑問始終說不出口。一名35歲男網友透露，自己與相親認識的女友交往一年，相處融洽，但他不確定自己是否真的愛對方，擔心走進婚姻後，反而傷害真心投入的女友。
為了少被催婚試著交往，一談就是一年
根據聯合新聞網報導，這名男子在Dcard發文表示，過去34年幾乎都維持單身，去年透過家人安排，與一名30歲女子相親。兩人個性隨和，為了減少長輩催促，決定先交往看看。一年來，兩人一起過夜、出國，也陪伴彼此完成不少願望清單，日常相處沒有太大問題。當關係進一步走到討論婚姻，他卻開始猶豫：自己想結婚，究竟是因為愛她，還是年紀到了、相處也不差？
送禮、接送都會做，卻覺得自己只是在盡責
男子坦言，自己會買禮物、接送女友上下班，也願意陪她度過難關，但這些舉動在他心中，更接近履行男友責任，未必來自強烈的愛意。真正讓他不安的，是女友可能真心愛著自己，而他卻無法確認自己的感情。他害怕承諾之後，才發現自己給不了對方期待的愛。
外在條件準備好了，內心仍接不住婚姻
男子透露，自己有車、有房，工作穩定，從外在條件看來，似乎已具備結婚的基礎。然而，他對自身想法與人生方向仍感到迷惘，也懷疑自己最愛的人可能一直都是自己。這份猶豫讓他意識到，生活條件到位，和願意對一段關係做出長期承諾，是需要分別思考的事。
網友勸別為年齡結婚，也提醒要自己做決定
有網友勸他，別因年齡或長輩壓力勉強結婚；若無法真心投入，也應及早說清楚，讓女友有機會決定是否繼續這段關係。另有網友擔心，若婚後才遇到自己認為真正愛的人，可能造成更大的傷害。也有人提醒，是否交往、是否結婚，終究是成年人的選擇，不能一直把決定推給家人。
這段分享留下的問題是：當一段感情相處順利，自己卻仍有疑慮，能否在承諾之前，誠實面對並與伴侶討論？
婚前猶豫FAQ
Q1. 相處融洽，卻沒有強烈心動，代表不愛對方嗎？
單靠心動強弱，無法替一段感情下結論。可以回頭思考，自己是否主動想了解對方、珍惜相處，也願意共同安排未來。這些答案需要由當事人釐清，不能僅憑一篇貼文判斷。
Q2. 願意送禮、接送，能證明自己愛對方嗎？
這些行動可能包含關心、習慣或責任感，無法直接證明或否定愛意。除了做了什麼，也可以想想自己為什麼願意做，以及是否真心想繼續這段關係。
Q3. 已經35歲、有車有房，就應該結婚嗎？
年齡與經濟條件可以納入考量，但結婚仍需要雙方自願。對關係有疑問時，先談清楚彼此期待，比急著配合時間表更有助於做決定。
Q4. 不確定是否愛女友，應該直接分手嗎？
不必僅因一時猶豫就立刻分手，但也不宜持續隱瞞、讓對方以為婚事已確定。可以先暫緩婚事，坦誠討論疑慮，雙方共同決定是否繼續了解彼此。
Q5. 婚前可以先談哪些問題？
可以討論想結婚的原因、生育意願、財務分工、家務安排、與雙方家庭的界線，以及發生衝突時如何溝通。也要讓彼此知道，目前有哪些期待與尚未準備好的地方。