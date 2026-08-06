單身族必看！《母胎單身戀愛大作戰》唯一脫單男示範「從不會戀愛到被愛」，6個技巧救援單身男女

AI重點 文章重點整理： 重點一： 載伊從母胎單身到交到女友，分享6個戀愛技巧。

載伊從母胎單身到交到女友，分享6個戀愛技巧。 重點二： 誠實承認沒經驗、把關係說清楚，比硬裝成熟更重要。

誠實承認沒經驗、把關係說清楚，比硬裝成熟更重要。 重點三：戀愛重點在溝通、詢問與磨合，不必迷信驚喜或完美對象。

「我是從草叢出發，如今以情侶身分回來的男人。」當載伊重新出現在《母胎單身戀愛大作戰：節目過後》，拿著簡報筆，站上台分享戀愛技巧，我真的笑到噴眼淚。因為看過第一季的人都知道，他當時有多慘。

​他喜歡汝明，好不容易鼓起勇氣告白，發現對方心有所屬，因擔心造成汝明困擾，竟跑去改口說「我說對你有好感是騙你的」。後來聽見汝明和別人談起這件事，他尷尬到不知道該往哪裡逃，竟然整個人鑽進草叢裡趴著，躲草藏的名場面至今在網路瘋傳。

​那時候的載伊，連和人對視都會緊張，面對喜歡的人更是手足無措，最後也沒有在節目中配對成功。沒想到節目結束後，他真的交到女朋友了。

​一年後，他從躲進草叢的戀愛逃兵，變成站上台分享經驗的戀愛前輩。雖然他只談過一次戀愛，但也正因為他曾經那麼笨拙，這些跌跌撞撞換來的經驗，反而特別真實。他在節目中講了6個給母胎單身者的戀愛技巧，我覺得超有價值，特別節錄下來，就算不是母單的人，也能從中受惠。

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​第一個技巧：不要假裝自己有經驗

​以前別人問載伊談過幾次戀愛，他總會說一、兩次。因為他覺得，承認母胎單身很丟臉。但沒有經驗這件事，裝不了多久。與其讓對方慢慢發現你在說謊，不如一開始就坦白。

​載伊說，母胎單身就像一張白紙，可以和喜歡的人一起創造第一次牽手、第一次約會，以及許多只屬於兩個人的回憶。沒有談過戀愛，不代表你有缺陷。願意誠實承認自己的青澀，反而更容易讓人看見你的真心。

​第二個技巧：關係一定要說清楚

​載伊和女友一起看電影、去咖啡廳，甚至已經牽手。一個月後，他以為兩人已經交往一個月，女友卻在想：「這個人為什麼跟我曖昧了一個月，還不告白？」所以載伊計算的交往天數，硬是比女友手機裡的紀念日多了30天。

​很多關係卡住，不是因為兩個人不喜歡彼此，而是雙方都以為對方應該懂。但喜歡不是閱讀理解測驗。你不說，對方就只能猜。喜歡一個人，要讓他知道；想和對方交往，更要清楚地說出來。

​第三個技巧：不懂就先問

​載伊把女朋友當成「主管」，重要的事都要確定女友同意。約會前，他會把準備穿的衣服拍給女友看；挑咖啡廳時，也會先整理幾個選項，再一起決定。

​以前他的衣櫃只有7套衣服，剛好從星期一穿到星期日。後來他和女友一起逛街，接受對方的建議，不需要買昂貴名牌，也能慢慢找到適合自己的風格。好的約會，不是證明自己多有品味，而是讓兩個人都舒服。不知道對方喜歡什麼，就問。真正讓人失望的，不是你沒有經驗，而是你從來不願意花心思了解。

​第四個技巧：別迷信驚喜

​很多戀愛新手看了偶像劇，總覺得浪漫就要出其不意。載伊卻直接勸大家：「先不要。」

​剛開始談戀愛，還不夠了解對方的喜好，貿然安排大型驚喜，最後很可能只剩下驚嚇。一般小節日送簡單的巧克力就好；生日或重要紀念日，直接問對方想要什麼，反而最安全。浪漫的重點，不是你準備得多辛苦，而是對方收到後，真的開心。

第五個技巧：吵架時先滅火

​載伊最好笑的說法，是「女朋友就是神」。他認為，女友生氣時先道歉，就像家裡失火，不會先追查誰是縱火犯，而是先把火撲滅。

​這當然不是說誰生氣誰就永遠有理，而是當一個人正在受傷時，急著辯論對錯，通常只會讓火越燒越大。先讓情緒平靜，再談事情經過、彼此責任，以及下次可以怎麼做。真正的道歉，也不能只有嘴巴，而是願意用行動改變下一次的做法。

​第六個技巧：別再等完美的人

​單身久了，很容易在心裡畫出一個完美對象。外型、個性、興趣都要符合期待，最好第一眼就心跳加速，不用說話也能懂彼此。

​但載伊談過戀愛後才發現，真實的感情，很多時候更像好朋友。可以一起吃飯、聊天、說廢話，在彼此不完美時慢慢磨合。完美的人不會出現，但兩個不完美的人，可以在理解、表達與調整中，慢慢成為適合彼此的人。

​載伊說，談戀愛後，他最大的改變不只是有了女朋友。以前的他焦慮、畏縮，連和別人對視都很困難；現在卻能挺起胸膛，站在眾人面前分享自己的經驗。

母胎單身不代表你有問題 只是練習不足

​載伊最後告訴所有母胎單身者：「身為母胎單身，並不代表你有什麼問題。你只是還很青澀，練習不足而已。那些擅長戀愛的人，一開始也不是就很厲害，他們只是先學會了如何表達自己的心意。」

​我身旁其實也有很多朋友，是母胎單身，他們都很優秀，所以載伊這段話，我看了真不斷點頭。愛情沒有統一的進度表。有人很早遇見，有人走了很久，才懂得如何表達自己的心。

我想透過分享這一篇，給我的母胎單身朋友，也分享處於單身狀態的你：你不需要先變得更好，才有資格被愛。請帶著現在的自己，勇敢走向喜歡的人；真正的愛，會從你願意開始敢說愛、相信自己值得開始。