2026-08-05 10:39 喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師
「為了孩子再忍一下？」心理學揭悲慘真相：一味原諒，只會等來得寸進尺
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：一味原諒在家暴情境中，反而可能助長對方施暴。
- 重點二：受害者常陷入認知失調，靠虛假希望勉強留在關係中。
- 重點三：面對精神虐待與暴力，應劃界線並尋求外部專業協助。
「夫妻哪有不吵架的？床頭吵、床尾和啦。」
「為了給孩子一個完整的家，你就再忍一下，多包容他一點……」
這些話，你是否在親朋好友口中聽過，甚至在無數個深夜裡，拿來當作勸慰自己的理由？
在我們的傳統社會文化中，總是習慣把「寬恕」塑造為一種偉大的美德，彷彿只要受害者展現無盡的包容，就能感化那個失控的人，換來夢想中的浪子回頭。
然而，許多人在親密關係中隱忍多年，換來的卻不是對方的體貼，而是更頻繁的言語暴力、甚至是肢體傷害。
心理學研究揭露了一個殘酷的真相：在面臨嚴重的精神操控與家暴危機時，「一味的寬恕」不僅無法撫平創傷，反而會變成推你落入深淵的毒藥。
你的大度，成了對方施暴的通行證
許多人誤以為「原諒」能讓對方愧疚並有所改變。但心理學長期追蹤研究發現，當受害者展現極高的寬恕度、不輕易記恨時，伴侶對其施加肢體暴力的頻率反而會顯著上升；相反地，當受害者明確守住底線、展現「不容忍虐待」的態度時，對方的攻擊行為反而會下降。
因為沒有界線的原諒，無形中為對方的傷害頒發了「通行證」。當你輕易選擇吞下痛苦，對方接收到的訊息並不是「我被感動了」，而是「原來我這樣做，也不用付出代價」。
你的善良與大度，無形中助長了對方的氣勢，讓他得寸進尺。
「他一定會改」：你可能陷入了「虛假希望」的防衛機制
「其實他平常對我很溫柔的，他只是一時失控……」
「我相信只要我再給他一次機會，他一定會改變。」
如果你發現自己不斷重複這樣的對話，你可能已經陷入了心理學上的「認知失調」陷阱。
研究指出，當受害者在情感或生活上高度依賴伴侶時，內心會產生強烈衝突：一邊是「我需要這個人」，另一邊則是「這個人會傷害我」。這種矛盾會帶來無比劇烈的心理焦慮。為了消除這種痛苦，大腦會自動啟動自我保護機制——強烈催眠自己「對方一定會改」，來為自己留在關係中找理由。
這種為了撫平焦慮而產生的「虛假希望」，讓你無視對方一再施暴的現實，像是一隻困在玻璃缸裡的飛蛾，一次次飛向會燒傷自己的火光。
拒絕社會的情緒勒索：你擁有「不原諒」的權利
除了內心的掙扎，受害者往往還要承受來自外在環境的「二度傷害」。
社會常以「和諧」、「包容」為名進行情緒勒索，那些看似善意的勸說——「過去的就讓它過去吧」、「不要記恨才能放過自己」——實質上是在幫加害者的暴力找藉口，甚至把責任轉嫁到受害者身上，讓你因為不願意原諒而感到孤立與內疚。
請深深記住：深刻的傷痛，從來不是強迫自己說一句「我原諒你」就能神奇抹去的。研究明確指出，面對嚴重的家暴與精神虐待，強迫自己原諒，只會帶來更大的心理困擾與身心反噬。
你不需要為了成全大局而做出無謂的犧牲，更不需要因為「不原諒」而感到羞愧。你的痛苦是真實的，你擁有絕對的權利去決定自己要過怎樣的人生。
勇敢劃下界線：保護自己的實質行動
親密關係的本質應該是滋養，而不是消耗。如果你或身邊的人正身處這樣的困境，請試著採取實質行動：
- 尋求專業與外部資源：家暴與虐待無法單靠隱忍解決，尋求警察、社工、諮商師或相關國家資源的介入，才是帶你脫離險境的唯一途徑。
- 要求承擔責任與實質改變：停止接受空洞的道歉。真正的修復，必須建立在對方坦承錯誤、承擔代價，並且有長期且具體的行為改變上。
- 檢視自身的依賴心理：停下來覺察自己：留在這段關係裡，是因為愛，還是因為害怕孤單？打破過度依賴，是停止虛假期待的第一步。
（本文作者為諮商心理師。想閱讀更多關於親密關係暴力、認知失調與心理學研究的完整解析，歡迎造訪蓁愛惠客室。）
精華 FAQ
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因為沒有界線的包容，會讓加害者以為傷害不需付出代價，反而更敢繼續施暴；研究也顯示，寬恕度過高時，伴侶的暴力頻率可能上升。
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當人對伴侶有情感或生活依賴時，會產生想離開卻又需要對方的矛盾，為了減輕焦慮，大腦可能啟動防衛機制，催眠自己保留虛假希望。
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應立即尋求警察、社工、諮商師等外部資源介入，不再只靠隱忍；同時要求對方承擔責任並提出具體改變，必要時重新檢視自己是否過度依賴。
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