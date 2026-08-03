別再拿磨合當藉口 那些妳以為的溫柔調教其實只是在改造另一半

2026-08-03 22:28 享民頭條
完美主義者通常對伴侶也有隱形的期待，無論是指責或謾罵都會讓對方感到壓力巨大，轉而去尋找另一個不會嫌棄自己的地方。圖/123RF圖庫
完美主義者通常對伴侶也有隱形的期待，無論是指責或謾罵都會讓對方感到壓力巨大，轉而去尋找另一個不會嫌棄自己的地方。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：磨合應是雙方協調，不是單方面改造另一半。
  • 重點二：以關心之名施壓，容易讓愛變成控制與情緒勒索。
  • 重點三：放下控制欲，欣賞對方不完美才是健康關係。

編輯/李明真撰文

戀愛的時候，我們總覺得自己是那個能拯救世界、感化浪子的女主角。看到另一半身上那些不太完美的習慣，比如總是把襪子脫在沙發旁、約會永遠遲到五分鐘、或是那讓人直搖頭的穿搭品味，妳是不是總會深吸一口氣，微笑著對自己說「沒關係，兩個人在一起本來就要互相磨合」？

親愛的，快點醒醒吧！妳確定這真的是磨合，而不是妳拿著雕刻刀，試圖把眼前這個男人硬生生鑿成妳心目中的理想型？我們常常在不知不覺中掉進了改造對方的陷阱，卻忘了真正的愛情，從來不是一場黏土重塑比賽。

當指導棋下得太順手 妳愛的其實是自己大腦裡的濾鏡

妳是不是也常對他說「你這樣穿比較好看」、「你如果能換個工作就好了」、「你跟朋友講話時應該要這樣說」？聽起來每句話都是出於為他好，字字句句充滿了粉紅色的關懷。但仔細想想，當妳不斷試圖修正他的行為、甚至決定他的生涯規劃時，妳愛的究竟是眼前這個會哭會笑、偶爾會犯蠢的真實人類，還是妳大腦裡那個套了完美濾鏡的幻影？

當我們把對方當成需要被精修的期末報告時，感情就悄悄變調了。他不再是妳的親密伴侶，反而更像是一個永遠無法畢業、天天被妳盯著交作業的留級生。

磨合是兩個人各退一步 改造是妳單方面要他重新投胎

很多人分不清楚磨合跟改造的差別，其實界線非常簡單。真正的磨合是「我們生活習慣不同，所以我們一起討論出一個兩個人都能接受的平衡點」；而改造則是「我覺得你的生活方式很有問題，所以你必須徹底戒掉，換成我喜歡的樣子」。

如果在這段關係裡，永遠只有他一個人在改變、在配合妳的標準，那不叫磨合，那叫全面性的人格重建。男人雖然有時候少根筋，但他們對這種「被否定」的頻率其實敏銳得很。當他發現跟妳在一起只能不斷迎合妳的期望，那股熱情遲早會被源源不絕的挫折感給消磨殆盡。

停止用愛當作情緒勒索的包裝 別讓關心變成控制狂的盾牌

「我這都是為了你的未來著想」、「因為我愛你，我才願意跟你說這些實話」，這兩句話簡直是感情裡殺傷力最強的精緻包裝。我們太習慣用「愛」來合理化自己想要控制對方的慾望。當他沒有按照妳期待的方式表現時，妳可能就會不自覺地擺臉色、冷戰，或是用嘆氣來表達失望。

這種軟性的施壓，其實比大吵大鬧更讓人窒息。一段健康的感情應該是讓人感到放鬆且安全的，如果他跟妳在一起時，隨時隨地都要像踩地雷一樣緊繃，深怕自己哪裡做得不夠好又會被妳「溫柔校正」，那這段感情的保存期限恐怕就快到期了。

當妳在婚姻中瘋狂控制細節，這種焦慮引發衝突，讓老公覺得妳在跟他搞「軍事演習」。圖/123RF圖庫
當妳在婚姻中瘋狂控制細節，這種焦慮引發衝突，讓老公覺得妳在跟他搞「軍事演習」。圖/123RF圖庫

放過他也放過自己 成熟的女人懂得欣賞不完美的可愛

回想一下，當初妳被他吸引的時候，不就是因為他身上那股獨特、甚至有點傻氣的特質嗎？怎麼在一起久了，那些特質反而變成妳眼中的刺了呢？真正高超的經營秘訣，是學會把控制欲轉化為欣賞。

大方向的價值觀相同就足夠了，至於那些無傷大雅的小毛病，不如就用幽默感一笑置之。與其整天盯著他的缺點、把自己氣得長細紋，不如把那份專注力放回自己身上。當妳不再把心思放在如何「拯救」或「提升」他時，妳會發現兩個人之間的空氣突然變得好自由。

感情裡最浪漫的事，不是妳成功把一塊木頭雕刻成耀眼的鑽石，而是妳明明知道他是一塊木頭，卻依然願意陪著他在森林裡曬太陽。別再把控制當成愛、把改造當成磨合了。放手讓對方做回最真實的自己，當他不需要在妳面前偽裝或逞強時，他回饋給妳的愛，會比妳精心打造出來的那個完美公仔，還要來得更加炙熱且真誠。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 真正的磨合是雙方各退一步，討論出彼此都能接受的平衡；改造則是要求對方全面照著自己的標準改變，最後常變成單方面配合。

  • 因為有些人會用「我都是為你好」來合理化控制慾，當對方沒照期待行動時，就以冷戰、擺臉色或失望施壓，讓愛變得窒息。

  • 健康的感情應讓彼此放鬆且安全，保留各自的特質與空間；與其盯著缺點想改造，不如接受不完美，把心力放回自己身上。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#戀愛 #穿搭 #兩性關係

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2026-07-29 09:18 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：公公持刀殺害媳婦，反映長期家庭衝突與暴力。
  • 重點二：女子遭外遇、索錢與言語羞辱，獨自養育幼女。
  • 重點三：文章提醒婚姻重在尊重界線，離婚不是失敗。

看到公公狠殺媳婦命案，我最想告訴女兒的7件事

—— 找對人，比嫁出去更重要；婚姻不幸福，也要勇敢離開。

到底是什麼樣的怨恨，讓新北中和一名66歲張姓公公，持刀狠殺34歲張姓媳婦40刀，釀成無法挽回的悲劇。

根據媒體報導，34歲張女在孩子出生不到一歲時，丈夫就外遇，甚至公開和小三放閃；而公公經常向媳婦要錢，家中衝突不斷，她長期承受言語暴力。

才34歲，人生卻過得這麼辛苦。

單親媽媽的無奈與堅強

她為了獨自養育4歲女兒，一個人兼兩份工作，每天久站8小時，下班後累到連滑手機的力氣都沒有。

她曾在社群寫下：

「在超商輪班的單親媽媽，沒有什麼夢想，只希望孩子過得好一點。」

她也寫過一句讓人鼻酸的話：

「有時候，我們看起來很堅強，只是因為生活不允許我們脆弱。」

原本，她已搬離婆家，準備蒐集證據打離婚官司，希望重新開始人生。

沒想到，一切停在那一天。

▋看到這則新聞，我心情很沉重，我想到我的女兒。

如果有一天，她談戀愛、準備結婚，我最想告訴她的，不是如何找到有錢人，而是如何辨認一個值得託付的人。

▋第一，看一個人，要從細節看起。

約會時，他是不是總是點自己愛吃的？自己先吃？很少問你想吃什麼？很少替你夾菜？很少在意你的感受？

很多人會說，這只是小事。

其實，小事往往最誠實。

一個凡事只想到自己的人，婚後往往也很難突然變得體貼。

婚姻，不是找一個你最愛的人，而是一個愛你的人。

▋第二，結婚，不只是嫁給一個人。

也是嫁到一個家庭。

如果公婆長期情緒勒索、沒有界線、缺乏互相尊重，把媳婦當提款機，把別人的付出視為理所當然，再好的婚姻，也很容易被拖垮。

愛情可以兩個人談。

婚姻，常常是一群人在生活。

▋第三，痛苦不要忍，更不要獨自撐。

如果婚後對方外遇、不願承擔家庭責任，甚至用羞辱、冷漠、威脅回應婚姻，不必一直期待有一天他會突然改變。

真正值得留戀的婚姻，是彼此珍惜、彼此尊重。

不是一個人苦苦撐著。

▋第四，金錢沒有界線，婚姻很難幸福。

父母需要照顧，可以討論。

遇到困難，可以一起承擔。

但如果長輩向兒子要不到錢，就轉向媳婦要；甚至把媳婦當成理所當然的經濟來源，拒絕之後還以言語羞辱、情緒施壓。

這不是孝順。

這是沒有界線。

▋第五，長期吵架衝突，絕對不是正常，是警訊。

很多人以為，忍一忍就過去了。

可是，如果每天都是爭吵、恐懼、羞辱、控制，甚至言語暴力，那已經不是婚姻磨合，而是在一點一滴消耗你的生命。

能離開，就不要等。

能保護自己，就不要再說服自己。

▋第六，永遠記得，娘家永遠是妳的後盾。

身為媽媽，我最大的心願，不是妳一定要結婚，而是妳過得幸福。

我不要妳過得那麼辛苦，那麼委屈，那麼可憐。

不管遇到什麼事，家裡的大門永遠為妳打開。

離婚，不代表失敗。

求助，也不是軟弱。

真正愛妳的人，不會讓妳一個人承受所有痛苦。

▋第七，離婚，不丟臉。

最重要的是，你有沒有過得快樂。

很多人害怕離婚，是因為害怕別人的眼光。

可是，真正要陪妳走完一輩子的，是妳自己。

▋沒有白馬王子，就把自己活成白雪公主。

如果婚姻讓妳每天哭、每天害怕、每天失去尊嚴，就沒有必要一直留下來。

如果沒有遇見白馬王子，也沒有關係。

把自己活成白雪公主。

一個人，也可以有工作、有能力、有朋友、有家人，也可以有笑容。

幸福，從來不一定要靠婚姻完成。

一個人，也可以過得很好。

▋一段婚姻，可以結束；人生，不要跟著結束。

希望，每一個準備結婚的人，都能多看一點、多想一點。

找到一位願意尊重你、珍惜你、一起承擔人生的人。

如果真的遇不到，也沒關係。

單身，也可以很幸福。

比起嫁出去，更重要的是平安、快樂地過完這一生。

如果在婚姻裡真的不幸福，千萬不要一再委屈自己。

因為委屈，未必能求全。

一段婚姻，可以結束；人生，不要跟著結束。

精華 FAQ

  • 因為受害者長期承受外遇、金錢壓迫與言語暴力，最後仍遭公公殺害。作者因此強調，婚前不只看感情，更要辨認對方是否尊重、是否能一起承擔生活。

  • 文章認為要從日常細節看出一個人是否自私，例如是否只顧自己、是否在意伴侶感受，也要留意對方家庭有沒有情緒勒索、金錢界線不清和長期衝突。

  • 作者主張不要一再忍耐或獨自硬撐，應保護自己、尋求娘家與外界支持，必要時勇敢離婚。她認為婚姻可以結束，但人生不應跟著停下來。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#婚姻 #離婚 #單親

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215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道 —— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道 —— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

2026-07-25 22:24 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：盧素英忍受丈夫公開外遇，先保護子女與自身權益。
  • 重點二：離婚官司纏訟9年，核心爭點是SK股票是否屬共同財產。
  • 重點三：法院判崔泰源支付9440億韓元，肯定家庭主婦的貢獻。



215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道

—— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

▋一場曾經人人稱羨的世紀婚禮

一位是南韓前總統盧泰愚的女兒盧素英，一位是SK集團會長崔泰源。

這段婚姻，是南韓最具代表性的政商聯姻，婚禮被譽為「世紀婚禮」。

外界都以為，公主和王子從此過著幸福快樂的日子。

但童話，終究只是童話。

許多人都說，沒有盧泰愚，就沒有今天的SK集團。

崔泰源事業一路攀升，卻也曾兩度入獄。每一次陷入危機，站在他身邊奔走、搶救他的，都是妻子盧素英。

▋丈夫出獄後，給她的卻是公開背叛

原本以為風雨過後，夫妻能重新開始。

沒想到，崔泰源高調透過媒體公開承認，兩人多年感情不睦，自己早已愛上另一名女子，甚至和對方育有一名女兒。

消息一出，震撼整個南韓社會。

對任何一位妻子而言，這不只是外遇，更是公開羞辱。

▋她沒有立刻離婚，反而選擇忍

很多人不理解。

為什麼不離？

甚至在丈夫公開外遇當晚，盧素英還對媒體表示：「我不想離婚。」

她甚至把責任攬到自己身上。

「一切都怪我。我會不惜一切保護我的家庭。我的丈夫是受害者，是我沒有察覺他的情緒，不小心傷害了他。」

這番話，讓外界震驚，也有人認為她卑微到了極點。

其實，她並不是沒有想法。

她有自己的布局。

她安排三名子女陸續進入SK集團工作，先讓孩子擁有立足點與保障。

更重要的是，當時的她幾乎沒有掌握SK集團任何經營權與股份。

如果貿然同意離婚，很可能什麼都拿不到，甚至淨身出戶。

再加上韓國早在2015年已廢除《反通姦法》，丈夫即使公開外遇，也不會受到法律制裁。

所以，她選擇先忍。

▋忍，不代表認輸

安排好三名子女進入SK集團後，她開始一步步拿回屬於自己的權益。

崔泰源主張，股份來自家族繼承與贈與，屬於個人財產，不應分割。

盧素英則主張，自己多年照顧家庭、扶養孩子，讓丈夫能毫無後顧之憂投入事業。家庭主婦的付出雖然沒有薪水，卻是真實存在的貢獻。

離婚官司一路打了9年。

焦點始終圍繞著SK股票是否屬於夫妻共同財產。

▋家庭主婦的價值，終於獲得司法肯定

發回更審後，南韓法院作出重大判決。

法院認定，盧素英長年對家庭、婚姻及丈夫事業發展的支持具有重要價值。

崔泰源必須支付9440億韓元，約新台幣215億元。

這不只是南韓史上最受矚目的離婚判決之一，也是家庭主婦價值獲得司法肯定的重要里程碑。

▋真正的贏家，爭取權益討回公道

官司打了9年。

小三上位了，也高調在社群曬著幸福生活。

盧素英一步一步走出自己的路。

她不再只是那位相夫教子的豪門夫人。

歲月把她磨成了一位更沉穩、更堅定的女性。

有人形容她，像一頭孤獨的獅子。

面對背叛的婚姻，她沒有一哭二鬧三上吊。

她先保護孩子，再保護自己的權益；她選擇等待，也選擇用法律替自己討回公道。

婚姻可以結束，人生不能停下。

▋給失婚女性，下一個，會更好

對許多失婚女性而言，離婚不是人生失敗，而是重新開始。

不值得愛的人，離開，下一個會更好。

跌倒了，可以哭；哭完之後，勇敢站起來，爭取該有的權益，同時，要活的更耀眼。

照片來源:自由時報。

精華 FAQ

  • 她當時幾乎沒有掌握SK集團股份與經營權，若貿然離婚可能拿不到應有財產；因此先忍耐、安排子女進入集團，並等待更有利的法律與談判時機。

  • 核心爭點在於SK股票究竟屬於崔泰源的個人財產，還是夫妻共同財產。崔泰源主張是家族繼承與贈與，盧素英則主張婚姻與家庭付出應被認定有價值。

  • 法院認定盧素英長年扶持家庭與丈夫事業具有重要價值，判崔泰源支付9440億韓元。這不僅是韓國最受矚目的離婚案之一，也肯定了家庭主婦的勞動與貢獻。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

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