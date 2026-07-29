新北公公狠殺媳婦命案，我最想告訴女兒的7件事 —— 找對人，比嫁出去更重要；婚姻不幸福，也要勇敢離開

AI重點 文章重點整理： 重點一： 公公持刀殺害媳婦，反映長期家庭衝突與暴力。

公公持刀殺害媳婦，反映長期家庭衝突與暴力。 重點二： 女子遭外遇、索錢與言語羞辱，獨自養育幼女。

女子遭外遇、索錢與言語羞辱，獨自養育幼女。 重點三：文章提醒婚姻重在尊重界線，離婚不是失敗。

看到公公狠殺媳婦命案，我最想告訴女兒的7件事

—— 找對人，比嫁出去更重要；婚姻不幸福，也要勇敢離開。

到底是什麼樣的怨恨，讓新北中和一名66歲張姓公公，持刀狠殺34歲張姓媳婦40刀，釀成無法挽回的悲劇。

根據媒體報導，34歲張女在孩子出生不到一歲時，丈夫就外遇，甚至公開和小三放閃；而公公經常向媳婦要錢，家中衝突不斷，她長期承受言語暴力。

才34歲，人生卻過得這麼辛苦。

▋單親媽媽的無奈與堅強

她為了獨自養育4歲女兒，一個人兼兩份工作，每天久站8小時，下班後累到連滑手機的力氣都沒有。

她曾在社群寫下：

「在超商輪班的單親媽媽，沒有什麼夢想，只希望孩子過得好一點。」

她也寫過一句讓人鼻酸的話：

「有時候，我們看起來很堅強，只是因為生活不允許我們脆弱。」

原本，她已搬離婆家，準備蒐集證據打離婚官司，希望重新開始人生。

沒想到，一切停在那一天。

▋看到這則新聞，我心情很沉重，我想到我的女兒。

如果有一天，她談戀愛、準備結婚，我最想告訴她的，不是如何找到有錢人，而是如何辨認一個值得託付的人。

▋第一，看一個人，要從細節看起。

約會時，他是不是總是點自己愛吃的？自己先吃？很少問你想吃什麼？很少替你夾菜？很少在意你的感受？

很多人會說，這只是小事。

其實，小事往往最誠實。

一個凡事只想到自己的人，婚後往往也很難突然變得體貼。

婚姻，不是找一個你最愛的人，而是一個愛你的人。

▋第二，結婚，不只是嫁給一個人。

也是嫁到一個家庭。

如果公婆長期情緒勒索、沒有界線、缺乏互相尊重，把媳婦當提款機，把別人的付出視為理所當然，再好的婚姻，也很容易被拖垮。

愛情可以兩個人談。

婚姻，常常是一群人在生活。

▋第三，痛苦不要忍，更不要獨自撐。

如果婚後對方外遇、不願承擔家庭責任，甚至用羞辱、冷漠、威脅回應婚姻，不必一直期待有一天他會突然改變。

真正值得留戀的婚姻，是彼此珍惜、彼此尊重。

不是一個人苦苦撐著。

▋第四，金錢沒有界線，婚姻很難幸福。

父母需要照顧，可以討論。

遇到困難，可以一起承擔。

但如果長輩向兒子要不到錢，就轉向媳婦要；甚至把媳婦當成理所當然的經濟來源，拒絕之後還以言語羞辱、情緒施壓。

這不是孝順。

這是沒有界線。

▋第五，長期吵架衝突，絕對不是正常，是警訊。

很多人以為，忍一忍就過去了。

可是，如果每天都是爭吵、恐懼、羞辱、控制，甚至言語暴力，那已經不是婚姻磨合，而是在一點一滴消耗你的生命。

能離開，就不要等。

能保護自己，就不要再說服自己。

▋第六，永遠記得，娘家永遠是妳的後盾。

身為媽媽，我最大的心願，不是妳一定要結婚，而是妳過得幸福。

我不要妳過得那麼辛苦，那麼委屈，那麼可憐。

不管遇到什麼事，家裡的大門永遠為妳打開。

離婚，不代表失敗。

求助，也不是軟弱。

真正愛妳的人，不會讓妳一個人承受所有痛苦。

▋第七，離婚，不丟臉。

最重要的是，你有沒有過得快樂。

很多人害怕離婚，是因為害怕別人的眼光。

可是，真正要陪妳走完一輩子的，是妳自己。

▋沒有白馬王子，就把自己活成白雪公主。

如果婚姻讓妳每天哭、每天害怕、每天失去尊嚴，就沒有必要一直留下來。

如果沒有遇見白馬王子，也沒有關係。

把自己活成白雪公主。

一個人，也可以有工作、有能力、有朋友、有家人，也可以有笑容。

幸福，從來不一定要靠婚姻完成。

一個人，也可以過得很好。

▋一段婚姻，可以結束；人生，不要跟著結束。

希望，每一個準備結婚的人，都能多看一點、多想一點。

找到一位願意尊重你、珍惜你、一起承擔人生的人。

如果真的遇不到，也沒關係。

單身，也可以很幸福。

比起嫁出去，更重要的是平安、快樂地過完這一生。

如果在婚姻裡真的不幸福，千萬不要一再委屈自己。

因為委屈，未必能求全。

一段婚姻，可以結束；人生，不要跟著結束。