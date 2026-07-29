新北公公狠殺媳婦命案，我最想告訴女兒的7件事 —— 找對人，比嫁出去更重要；婚姻不幸福，也要勇敢離開

2026-07-29 09:18 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：公公持刀殺害媳婦，反映長期家庭衝突與暴力。
  • 重點二：女子遭外遇、索錢與言語羞辱，獨自養育幼女。
  • 重點三：文章提醒婚姻重在尊重界線，離婚不是失敗。

看到公公狠殺媳婦命案，我最想告訴女兒的7件事

—— 找對人，比嫁出去更重要；婚姻不幸福，也要勇敢離開。

到底是什麼樣的怨恨，讓新北中和一名66歲張姓公公，持刀狠殺34歲張姓媳婦40刀，釀成無法挽回的悲劇。

根據媒體報導，34歲張女在孩子出生不到一歲時，丈夫就外遇，甚至公開和小三放閃；而公公經常向媳婦要錢，家中衝突不斷，她長期承受言語暴力。

才34歲，人生卻過得這麼辛苦。

單親媽媽的無奈與堅強

她為了獨自養育4歲女兒，一個人兼兩份工作，每天久站8小時，下班後累到連滑手機的力氣都沒有。

她曾在社群寫下：

「在超商輪班的單親媽媽，沒有什麼夢想，只希望孩子過得好一點。」

她也寫過一句讓人鼻酸的話：

「有時候，我們看起來很堅強，只是因為生活不允許我們脆弱。」

原本，她已搬離婆家，準備蒐集證據打離婚官司，希望重新開始人生。

沒想到，一切停在那一天。

▋看到這則新聞，我心情很沉重，我想到我的女兒。

如果有一天，她談戀愛、準備結婚，我最想告訴她的，不是如何找到有錢人，而是如何辨認一個值得託付的人。

▋第一，看一個人，要從細節看起。

約會時，他是不是總是點自己愛吃的？自己先吃？很少問你想吃什麼？很少替你夾菜？很少在意你的感受？

很多人會說，這只是小事。

其實，小事往往最誠實。

一個凡事只想到自己的人，婚後往往也很難突然變得體貼。

婚姻，不是找一個你最愛的人，而是一個愛你的人。

▋第二，結婚，不只是嫁給一個人。

也是嫁到一個家庭。

如果公婆長期情緒勒索、沒有界線、缺乏互相尊重，把媳婦當提款機，把別人的付出視為理所當然，再好的婚姻，也很容易被拖垮。

愛情可以兩個人談。

婚姻，常常是一群人在生活。

▋第三，痛苦不要忍，更不要獨自撐。

如果婚後對方外遇、不願承擔家庭責任，甚至用羞辱、冷漠、威脅回應婚姻，不必一直期待有一天他會突然改變。

真正值得留戀的婚姻，是彼此珍惜、彼此尊重。

不是一個人苦苦撐著。

▋第四，金錢沒有界線，婚姻很難幸福。

父母需要照顧，可以討論。

遇到困難，可以一起承擔。

但如果長輩向兒子要不到錢，就轉向媳婦要；甚至把媳婦當成理所當然的經濟來源，拒絕之後還以言語羞辱、情緒施壓。

這不是孝順。

這是沒有界線。

▋第五，長期吵架衝突，絕對不是正常，是警訊。

很多人以為，忍一忍就過去了。

可是，如果每天都是爭吵、恐懼、羞辱、控制，甚至言語暴力，那已經不是婚姻磨合，而是在一點一滴消耗你的生命。

能離開，就不要等。

能保護自己，就不要再說服自己。

▋第六，永遠記得，娘家永遠是妳的後盾。

身為媽媽，我最大的心願，不是妳一定要結婚，而是妳過得幸福。

我不要妳過得那麼辛苦，那麼委屈，那麼可憐。

不管遇到什麼事，家裡的大門永遠為妳打開。

離婚，不代表失敗。

求助，也不是軟弱。

真正愛妳的人，不會讓妳一個人承受所有痛苦。

▋第七，離婚，不丟臉。

最重要的是，你有沒有過得快樂。

很多人害怕離婚，是因為害怕別人的眼光。

可是，真正要陪妳走完一輩子的，是妳自己。

▋沒有白馬王子，就把自己活成白雪公主。

如果婚姻讓妳每天哭、每天害怕、每天失去尊嚴，就沒有必要一直留下來。

如果沒有遇見白馬王子，也沒有關係。

把自己活成白雪公主。

一個人，也可以有工作、有能力、有朋友、有家人，也可以有笑容。

幸福，從來不一定要靠婚姻完成。

一個人，也可以過得很好。

▋一段婚姻，可以結束；人生，不要跟著結束。

希望，每一個準備結婚的人，都能多看一點、多想一點。

找到一位願意尊重你、珍惜你、一起承擔人生的人。

如果真的遇不到，也沒關係。

單身，也可以很幸福。

比起嫁出去，更重要的是平安、快樂地過完這一生。

如果在婚姻裡真的不幸福，千萬不要一再委屈自己。

因為委屈，未必能求全。

一段婚姻，可以結束；人生，不要跟著結束。

精華 FAQ

  • 因為受害者長期承受外遇、金錢壓迫與言語暴力，最後仍遭公公殺害。作者因此強調，婚前不只看感情，更要辨認對方是否尊重、是否能一起承擔生活。

  • 文章認為要從日常細節看出一個人是否自私，例如是否只顧自己、是否在意伴侶感受，也要留意對方家庭有沒有情緒勒索、金錢界線不清和長期衝突。

  • 作者主張不要一再忍耐或獨自硬撐，應保護自己、尋求娘家與外界支持，必要時勇敢離婚。她認為婚姻可以結束，但人生不應跟著停下來。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#婚姻 #離婚 #單親

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2026-07-25 22:24 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：盧素英忍受丈夫公開外遇，先保護子女與自身權益。
  • 重點二：離婚官司纏訟9年，核心爭點是SK股票是否屬共同財產。
  • 重點三：法院判崔泰源支付9440億韓元，肯定家庭主婦的貢獻。



215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道

—— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

▋一場曾經人人稱羨的世紀婚禮

一位是南韓前總統盧泰愚的女兒盧素英，一位是SK集團會長崔泰源。

這段婚姻，是南韓最具代表性的政商聯姻，婚禮被譽為「世紀婚禮」。

外界都以為，公主和王子從此過著幸福快樂的日子。

但童話，終究只是童話。

許多人都說，沒有盧泰愚，就沒有今天的SK集團。

崔泰源事業一路攀升，卻也曾兩度入獄。每一次陷入危機，站在他身邊奔走、搶救他的，都是妻子盧素英。

▋丈夫出獄後，給她的卻是公開背叛

原本以為風雨過後，夫妻能重新開始。

沒想到，崔泰源高調透過媒體公開承認，兩人多年感情不睦，自己早已愛上另一名女子，甚至和對方育有一名女兒。

消息一出，震撼整個南韓社會。

對任何一位妻子而言，這不只是外遇，更是公開羞辱。

▋她沒有立刻離婚，反而選擇忍

很多人不理解。

為什麼不離？

甚至在丈夫公開外遇當晚，盧素英還對媒體表示：「我不想離婚。」

她甚至把責任攬到自己身上。

「一切都怪我。我會不惜一切保護我的家庭。我的丈夫是受害者，是我沒有察覺他的情緒，不小心傷害了他。」

這番話，讓外界震驚，也有人認為她卑微到了極點。

其實，她並不是沒有想法。

她有自己的布局。

她安排三名子女陸續進入SK集團工作，先讓孩子擁有立足點與保障。

更重要的是，當時的她幾乎沒有掌握SK集團任何經營權與股份。

如果貿然同意離婚，很可能什麼都拿不到，甚至淨身出戶。

再加上韓國早在2015年已廢除《反通姦法》，丈夫即使公開外遇，也不會受到法律制裁。

所以，她選擇先忍。

▋忍，不代表認輸

安排好三名子女進入SK集團後，她開始一步步拿回屬於自己的權益。

崔泰源主張，股份來自家族繼承與贈與，屬於個人財產，不應分割。

盧素英則主張，自己多年照顧家庭、扶養孩子，讓丈夫能毫無後顧之憂投入事業。家庭主婦的付出雖然沒有薪水，卻是真實存在的貢獻。

離婚官司一路打了9年。

焦點始終圍繞著SK股票是否屬於夫妻共同財產。

▋家庭主婦的價值，終於獲得司法肯定

發回更審後，南韓法院作出重大判決。

法院認定，盧素英長年對家庭、婚姻及丈夫事業發展的支持具有重要價值。

崔泰源必須支付9440億韓元，約新台幣215億元。

這不只是南韓史上最受矚目的離婚判決之一，也是家庭主婦價值獲得司法肯定的重要里程碑。

▋真正的贏家，爭取權益討回公道

官司打了9年。

小三上位了，也高調在社群曬著幸福生活。

盧素英一步一步走出自己的路。

她不再只是那位相夫教子的豪門夫人。

歲月把她磨成了一位更沉穩、更堅定的女性。

有人形容她，像一頭孤獨的獅子。

面對背叛的婚姻，她沒有一哭二鬧三上吊。

她先保護孩子，再保護自己的權益；她選擇等待，也選擇用法律替自己討回公道。

婚姻可以結束，人生不能停下。

▋給失婚女性，下一個，會更好

對許多失婚女性而言，離婚不是人生失敗，而是重新開始。

不值得愛的人，離開，下一個會更好。

跌倒了，可以哭；哭完之後，勇敢站起來，爭取該有的權益，同時，要活的更耀眼。

照片來源:自由時報。

精華 FAQ

  • 她當時幾乎沒有掌握SK集團股份與經營權，若貿然離婚可能拿不到應有財產；因此先忍耐、安排子女進入集團，並等待更有利的法律與談判時機。

  • 核心爭點在於SK股票究竟屬於崔泰源的個人財產，還是夫妻共同財產。崔泰源主張是家族繼承與贈與，盧素英則主張婚姻與家庭付出應被認定有價值。

  • 法院認定盧素英長年扶持家庭與丈夫事業具有重要價值，判崔泰源支付9440億韓元。這不僅是韓國最受矚目的離婚案之一，也肯定了家庭主婦的勞動與貢獻。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#離婚 #外遇

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年下男為什麼突然變成戀愛天菜？成熟女人愛上的不是年紀小，是這5種特質

年下男為什麼突然變成戀愛天菜？成熟女人愛上的不是年紀小，是這5種特質

2026-07-21 15:03 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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近年韓劇裡的「年下男」愈來愈搶手，從《經常請吃飯的漂亮姐姐》裡直球追愛的丁海寅，到羅曼史是別冊附錄默默守候多年的李鍾碩，再到《前輩，那支口紅不要塗》中主動靠近女前輩的路雲，年下男早已不只是可愛、會撒嬌的弟弟。他們真正讓觀眾心動的，是面對成熟、有事業、有過人生傷痕的女性時，不急著說教，也不要求她縮小自己。

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年下男特質1：喜歡就說，不讓姐姐一直猜

韓劇年下男最常見的魅力，就是情緒表達相對直接。他們會承認想念、吃醋與不安，不再把冷淡包裝成成熟，也較少要求女方靠觀察表情猜測心意。

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《經常請吃飯的漂亮姐姐》中，徐俊熙與尹珍雅原本熟識多年，重逢後逐漸從朋友的弟弟發展成戀人。讓人心動的不是他年紀較小，而是他比女方更早承認感情，也願意面對家庭眼光與外界壓力。官方介紹也將故事定位為職場女性與好友弟弟重逢後萌生的戀情。

「讓女人安心的從來不是年紀，而是不需要猜的愛。」

年下男特質2：不害怕女性比自己成功

傳統愛情故事經常讓男性扮演資源更多、地位更高的一方，女性則負責被照顧。但不少韓劇年下戀反過來安排女方擁有較高職位、較完整的職涯，男方也沒有因此覺得自尊受損。

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《男朋友》裡，車秀賢是飯店代表，也是經歷過婚姻與家族控制的成熟女性；金振赫則是剛進入公司的年輕職員。兩人不只有年齡差，也隔著權力、財富與社會位置。官方劇情便以「擁有很多卻可能失去一切的女人」「幾乎一無所有的男人」再次以雇主和員工身分相遇為主軸。

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《請輸入檢索詞WWW》同樣把女主角放在事業核心。裴朵美是網路入口網站高階主管，事業野心與能力都沒有因戀愛被弱化；年下男朴模建靠近她時，也不是要她放棄職場、回歸家庭。官方介紹確認女主角是入口網站高階主管，故事圍繞她失去工作後重新證明自己。

「真正成熟的男人，不需要妳變弱，才能證明自己很強。」

年下男特質3：願意展現依賴，卻不把責任都丟給姐姐

很多人對年下戀的疑慮，是擔心女方最後得同時扮演戀人、姐姐與媽媽。但真正好嗑的年下男，可以展現脆弱和依賴，卻不會把人生責任全部交給女方。

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《羅曼史是別冊附錄》，車恩浩長年陪伴因離婚與職涯中斷而陷入低潮的姜丹伊。雖然他是年紀較小的一方，卻已是出版社最年輕的總編輯，也尊重丹伊重新找工作的渴望。這種關係讓成熟女人感到安全的原因，不是男方永遠無所不能，而是兩人可以輪流成為需要支持的人。她不必永遠堅強，他也不必用假裝冷漠維持男性形象。

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「好的依賴不是把重量交給妳，而是願意和妳輪流接住彼此。」

年下男特質4：較少傳統男性包袱，不急著把女性塞回固定角色

《前輩，那支口紅不要塗》把故事放進化妝品公司，路雲飾演主動追求女前輩的年輕同事蔡賢承。兩人既有職場上下關係，也有年齡差，但他喜歡的正是女方獨立、專業的一面，而不是要求她變成溫順、以戀愛為中心的女人。該劇設定即為化妝品品牌行銷團隊的前後輩辦公室戀情。

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《無利可圖》裡，申敏兒飾演不願在職場與人生中吃虧的女性，金永大則成為她假結婚計畫中的年下伴侶。這類角色有趣的地方，是男方接受女方精明、計算與有企圖心，不把「有主見」視為難相處。

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「他喜歡的不是妳比較像少女，而是妳已經成為自己的樣子。」

年下男特質5：重視陪伴與溝通，而不是急著替女人決定人生

當女方遇到離婚、失業、職場性騷擾或家庭反對時，他們不只說一句「別想太多」，而是陪著她面對問題。這也是成年女性容易被打動的原因。她們未必需要另一個人教自己怎麼生活，更需要一個能聽懂她的壓力、尊重她的決定，也願意留在關係裡溝通的人。

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「成年人的浪漫，不是有人替妳決定，而是有人陪妳把決定走完。」

姊弟戀最難的，真的不是差幾歲

韓劇裡的年下戀看起來很甜，現實卻不會只靠一句「年齡不是問題」就能過關。女人真正擔心的，往往不是身分證上的數字，而是年齡差背後連動的五個問題。

1. 男方家人是否接受：男方可能不介意年齡，但家人仍可能擔心女方年紀、生育、過往婚姻或社會眼光。《經常請吃飯的漂亮姐姐》之所以讓許多觀眾又愛又氣，正是因為兩人的關係一旦走出私密空間，便必須承受家庭與階級觀念的干預。

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2. 生育與婚姻時程能否同步：有些女性已經準備結婚或決定不生，年下伴侶卻還沒想清楚；也可能男方目前說不急，幾年後才開始希望有孩子。真正要談的不是「愛不愛」，而是彼此對婚姻、生育與未來生活有沒有一致認知。

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3. 女方容易承受更多外貌焦慮：男性配年輕女性，常被說是有魅力；女性與年下男交往，卻可能被檢視皺紋、身材與是否「刻意裝年輕」。這種壓力不是由戀人製造，也可能來自親友、媒體與社群留言。

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4. 收入與職位差距會不會變成自尊攻防：女方收入較高本身不是問題，真正危險的是男方是否因此用冷嘲熱諷、控制或不合作來找回優越感；另一面，女方也不該因為賺得多，就自然包辦所有財務與照顧責任。

5. 社會對男女年齡差仍有雙重標準「大叔配少女」經常被視為普通愛情；姐姐愛上弟弟，卻容易被問「他是不是只是一時新鮮」、「妳不怕他以後嫌妳老嗎」。這些問題表面關心未來，實際上也反映社會仍習慣把女性的戀愛價值與青春綁在一起。

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「女人的年齡不是愛情期限，而是她更清楚自己要什麼的證明。

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#路雲 #丁海寅 #李鍾碩 #年下男 #羅曼史是別冊附錄

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搬去男友家住，卻變相幫他還房貸？網友傻眼：房子沒妳名字，哪來「我們的家」？

搬去男友家住，卻變相幫他還房貸？網友傻眼：房子沒妳名字，哪來「我們的家」？

2026-07-27 17:08 女子漾／編輯黃冠婷
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租約即將到期，男友熱情邀請搬進自己買的房子同居，原本聽起來像是感情準備邁入下一階段，沒想到對方接著說：「妳原本要付房租，剛好可以拿來幫我繳房貸，比起幫房東還貸款，不如還我們自己的家。」

一名女網友近日在Threads分享同居難題。男友認為，她搬進來後可以省下部分通勤、水電與伙食費，自己也願意負責接送，請她拿原本的租金分攤房貸很合理。女方卻愈想愈不對勁：房租換來的是獨立空間與租客權益，但若協助男友繳房貸，房屋仍完全登記在男友名下，萬一分手，她付出的錢與房子沒有任何關係，「那到底哪來的『我們』？」

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貼文曝光後，引起大批Threads網友討論。有人認為住進另一半的房子，本來就不該完全免費；也有人直言，若女方不只分攤費用，還要承擔家務、照顧與失去個人空間，最後唯一持續累積資產的卻只有男友，這筆帳確實不能只用「反正妳本來也要付房租」帶過。

同居分攤房貸合理嗎？問題不是能不能付，而是付了得到什麼

從男友角度來看，女方搬進房子後確實使用了空間、水電與公共設備，要求她分攤一定生活成本，並非完全沒有道理。

「共同生活費」「替屋主累積房屋資產」是兩件不同的事。

房貸繳款通常同時包含利息與本金，本金償還後會增加房屋所有人的淨資產。若房屋只登記在男友名下，女友即使長期支付固定金額，也不會因此自動取得房屋持分。

依民法物權規定，不動產所有權與共有權利仍須透過登記、契約等法律方式確認，並不會因為曾共同居住或協助繳款，就自然變成房屋共有人。

真正要問的不是「住進去需不需要付錢」，而是：

•這筆錢被定義為房租、生活費，還是共同購屋出資？
•女方是否擁有穩定居住權？
•分手後能不能拿回部分款項？
•房屋增值、裝潢與維修費用由誰享有？
•家務與育兒勞動是否也被算進分工？

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如果這些事情都沒有說清楚，口中的「我們的家」，法律與財務上很可能仍然只是男友的房子。

Threads網友反對原因1：付了多年，房子仍然只有男友名字

資產歸屬不對等。女方若每月支付固定金額，幾年下來可能已投入一筆可觀費用，但房屋漲價、出售或出租所得，原則上仍由所有權人掌握。若兩人最後沒有結婚或分手，女方可能只能帶著自己的物品離開。

有人直言：「如果分手後，房子能分妳一半嗎？」也有網友認為，房子沒有自己的名字，就不該用「一起繳房貸」來包裝，而應清楚說明是支付居住費。

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換句話說，付款不是最大的問題，模糊名稱才容易留下爭議。若男友收的是類似租金的費用，就應承認這是居住成本，而不是用「共同家庭」的情感語言，讓女方以為自己正在累積共同資產。

Threads網友反對原因2：除了付錢，可能還多了家務與情緒勞動

同居後增加的不只有帳單，還可能包括煮飯、洗衣、打掃、採買，以及記得家中缺什麼的隱形家務。網友分享，自己過去搬進男友家後，不只被要求分攤廚房裝修費，日常家事也幾乎由她包辦，最後付出的時間、金錢與精力，反而比獨自租屋更多。

同居前應具體談清楚：

•誰負責煮飯、清潔與採買？
•家電壞掉由誰付款？
•裝潢與家具費用如何分配？
•若其中一人收入或工作狀態改變，費用是否調整？

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不能只談女方每月要付多少，卻把其他勞動全部視為自然發生。

Threads網友反對原因3：一旦吵架或分手，住屋安全感可能瞬間消失

自己租屋雖然需要付租金，卻擁有租賃契約與一定的居住權。搬進男友名下的房子後，若沒有書面約定，遇到嚴重爭吵或分手時，女方可能面臨短時間內必須搬走、重新找房的壓力。有網友表示，女性最好替自己保留後路，因為當房子、鑰匙與決定權都掌握在對方手上。

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若雙方打算長期同居，可以考慮簽訂簡單的居住或租賃契約，載明每月費用、押金、居住範圍、終止方式與搬遷期限。租屋補貼等制度通常也須提出租賃契約、租賃事實與符合資格的住宅資料，若只是非正式轉帳給男友，未必符合相關申請條件，仍應依當年度主管機關規定確認。

同居費用怎麼分，才比較公平？

同居並不存在唯一正確的分帳方式，重點是雙方資訊透明、權利和責任相對平衡。

方法1：把它明確定義為居住費：女方每月支付低於附近市場租金的固定費用，水電、網路與伙食再依實際狀況分攤。

方法2：只分攤生活支出，不直接繳房貸：房貸由房屋所有人承擔，另一方負責部分水電、管理費、伙食或日用品，但總額需符合實際使用情況。

這種方法能降低女方替對方累積資產的疑慮，但仍須避免把全部家務責任轉移給未繳房貸的一方。

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方法3：按雙方收入比例分攤：若兩人收入差距較大，可依可支配收入比例分擔共同生活費，例如收入較高者支付較多，而不是所有支出永遠一人一半。

方法4：真的共同繳房貸，就談房屋持分與正式契約：若雙方已確定長期共同生活，女方也會投入大額頭期款、房貸本金或裝潢費用，就不該只靠口頭承諾。

可以諮詢律師或地政專業人員，討論共有登記、持分、借款契約、出資證明與未來分手或出售時的處理方式。所有轉帳、費用明細與雙方約定也應保存，避免未來各說各話。

搬去同居前，先確認這7件事

1. 每月到底要支付多少，是否低於附近租金行情？
2. 這筆錢的名目是租金、生活費，還是購屋出資？
3. 房屋是否有自己的持分或書面權利？
4. 家務、採買與照顧責任怎麼分？
5. 裝潢、家具、修繕費由誰負擔？
6. 發生爭吵或分手後，有多少時間可以搬離？
7. 自己是否保有緊急存款與重新租屋的能力？

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如果男友認為談這些問題太現實、太傷感情，反而更應該先停下來。因為真正準備共同生活的人，應該願意把金錢、權利與退出方式講清楚，而不是只在需要分攤房貸時強調「我們是一家人」。

沒有惡意，不代表安排一定公平

這名女網友的男友或許真的認為，與其把錢交給陌生房東，不如共同負擔一個實際居住的家。他平常願意負擔約會費用、承諾接送，也不一定代表他刻意算計女友。房租買到的不只是屋頂，也包含契約、獨立空間與可以按照規則居住的權利。付錢住進伴侶的房子，則同時牽涉愛情、權力與資產歸屬，更不能只靠一句「反正妳本來也要付房租」決定。

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同居不是結婚預演考試，也不需要靠幫對方繳房貸來證明願意共同生活。真正的「我們的家」，不該只有一個人累積產權，另一個人承擔費用、家務與隨時離開的風險。

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情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問

情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問

2026-07-23 12:45 女子漾／編輯周意軒
情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問　圖片來源：官方
情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問　圖片來源：官方

「在幹嘛？」「吃飯了嗎？」許多情侶每天都有聯絡，聊天內容卻只剩行程報備與生活瑣事，明明天天說話，卻愈來愈不了解彼此。感情真正危險的不是沒話聊，而是交往多年後，才發現兩人對金錢、家庭、婚姻與未來完全不同。以下幾個深度話題，能幫助彼此建立專屬的「相處使用說明書」。

1. 不要只問「愛不愛」，要問彼此怎麼感受到愛

有些人認為每天說早安、晚安就是在乎，有些人更重視見面與陪伴；有人收到禮物會感動，也有人真正需要的是，在低潮時有人安靜聽他說話。很多感情裡的委屈，並不是一方沒有付出，而是雙方使用了完全不同的方式愛人。

不妨問問對方：「你什麼時候最能感覺到我愛你？」、「當你心情不好時，希望我陪你說話，還是讓你先安靜？」了解對方接收愛的方式，才能避免一個人拚命付出，另一個人卻始終覺得自己沒被重視。

韓劇《努力克服自卑的我們》劇照
韓劇《努力克服自卑的我們》劇照

2. 別等吵架才發現，兩人的和好方式完全不同

有人一吵架就想立刻說清楚，有人則需要先離開現場、整理情緒。前者可能覺得對方逃避，後者卻認為自己只是怕說出傷人的話。沒有哪一種方式一定比較成熟，真正重要的是，兩人能不能事先理解彼此的情緒節奏。

可以聊聊：「吵架時，你最不能接受我做什麼？」、「你需要冷靜多久？」、「什麼樣的道歉，才會讓你覺得問題真的被理解？」感情不可能完全沒有衝突，但成熟的伴侶會一起找出一套和好方法，而不是每次吵架，都重複同樣的傷害。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

3. 金錢觀不是問收入，而是看兩人怎麼面對生活

談錢不代表現實，反而是對關係負責。有人領到薪水會先存款，有人認為人生苦短，錢就是要拿來享受；有人可以接受另一半買精品，卻無法忍受欠卡費，也有人願意一起承擔房貸，卻不想為對方的家人負擔支出。情侶真正需要聊的，不只是誰負責買單，而是：「你對存款有安全感需求嗎？」、「能不能接受彼此有個人帳戶？」、「如果其中一人失業，生活費怎麼分配？」這些問題聽起來不浪漫，卻會直接影響未來的每一天。

韓劇《努力克服自卑的我們》劇照
韓劇《努力克服自卑的我們》劇照

4. 問清楚「我們」，也要保留各自的「我」

熱戀時恨不得每天黏在一起，但關係走得長久後，彼此是否能保有自己的生活，同樣重要。有人希望假日都和另一半安排活動，有人工作一週後，只想獨處充電；有人習慣任何聚會都帶著伴侶，有人則認為朋友與戀愛應該保留不同空間。

與其因為對方沒有立刻回訊息就胡思亂想，不如直接討論：「你理想中的見面頻率是多少？」、「哪些事情希望兩個人一起做？」、「你需要多少自己的時間？」好的親密關係，不是兩個人失去邊界，而是即使各自生活，也知道彼此仍站在同一邊。

圖片來源：官方
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5. 原生家庭的界線，最好在談婚論嫁前說清楚

許多情侶兩人相處沒有問題，真正開始談婚姻後，才發現家庭觀念差異比想像中更大。過年要去哪一家？是否需要固定給父母生活費？長輩能不能介入兩人的決定？婚後要不要同住？如果父母臨時需要照顧，責任該怎麼分配？這些事情沒有標準答案，但不能只靠一句「到時候再說」。因為當問題真的發生時，處理的往往不只是事情本身，還包括孝順、責任與情感壓力。比起要求對方選邊站，更重要的是確認：當原生家庭與伴侶的需求衝突時，兩人是否願意一起建立新的界線。

圖片來源：官方
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深度對話不是一次把問題問完，而是願意一直認識彼此

人會隨著工作、年齡與人生階段改變，交往第一年的答案，不一定和五年後相同。因此，深度聊天也不是拿著問題清單逐題審問，更不是用答案判斷對方及不及格。真正有意義的對話，是在一次次分享裡，知道對方最近害怕什麼、在意什麼，又開始期待什麼。當一段感情只能談吃什麼、去哪裡，確實可能逐漸失去連結；但比沒話聊更值得注意的是，兩人是否已經習慣避開所有可能產生分歧的問題。能夠走得長久的伴侶，不一定永遠有說不完的話，而是即使遇到不好回答的問題，仍願意誠實坐下來，一起尋找答案。

#情侶 #情緒 #情慾 #兩性關係 #感情真正危險

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當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

2026-07-14 21:25 郭玉如
圖片來源：截圖自公視新聞網影片封面
圖片來源：截圖自公視新聞網影片封面

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿富汗塔利班宣布女性中學以上教育永久禁止。
  • 重點二：女性在工作、外出、穿著與言行上也被全面管控。
  • 重點三：禁令使女性退出市場與公共空間，經濟同步萎縮。

今天，我在蔣琬斯老師的臉書看到一則讓人瞠目結舌的貼文。

​她轉發了阿富汗教育部公布的女性永久禁令，其中最令人震驚的一句是：女性最高只能接受小學教育，中學以上教育全面禁止，而且這項規定將永久實施。

​身為一個高中曾就讀女校的教育工作者，我很難想像，一個女孩原本理所當然擁有的求學權利，竟然可以在一紙命令中被徹底剝奪。

​教育對我而言，從來都是一個人改變人生最重要的力量，所以看到這則消息時，我一直在想：塔利班究竟在害怕什麼？

​宣布這項政策的人，是現任阿富汗塔利班政權高等教育部長尼達·穆罕默德·納迪姆（Nida Mohammad Nadim）。

​短短幾個字，直接決定數百萬女孩的人生終點。她們的人生，不再由努力決定，而是由性別決定。

​禁止讀書，只是第一步。接下來，她們不能自由工作、不能自由外出、不能決定自己的穿著，甚至不能決定自己的笑聲。

​這不是單一法令，而是一套全面接管女性生活的制度，從校園一路延伸到家庭、街道、醫院，最後滲透到每一天的呼吸。

一張禁令，幾乎寫滿女性的一生

塔利班公布的限制女性規定，幾乎涵蓋一個人所有的日常生活。

​女性不得從事家庭以外的工作；不得單獨外出，除非有父親、兄弟或丈夫等男性監護人陪同；不得與男性商人交易；不得接受男性醫師治療；不得繼續求學；必須全身包覆長罩袍。如果衣著不符合規定，可能遭到鞭打、毆打或辱罵；腳踝露出來，可能當街受刑；被指控婚外性行為者，可能遭到公開石刑，根據這項規則，已有大量女性因此被處死。

​禁令還延伸到生活最細微的地方。

​女性禁止化妝，許多塗指甲油的女性手指遭到截肢；禁止與非監護男性交談或握手；禁止大聲笑，因為陌生人不應該聽見女性的聲音；禁止穿高跟鞋，因為鞋跟踩地的聲音可能吸引男性注意。

​除此之外，她們不能單獨搭計程車、不能參加廣播或電視節目、不能從事體育活動、不能騎自行車與機車、不能穿鮮豔衣服、不能參加節日聚會，甚至不能在河邊或公共場所洗衣服。

​街道名稱中帶有「女人」的字眼被更改，自家陽台不能露面，所有窗戶必須改成不透明玻璃，男裁縫不能替女性量身或縫製衣服，女性不能使用公共澡堂，公車全面區分為「男性專用」與「女性專用」。

​這不是小說，也不是電影，而是真正發生在二十一世紀的阿富汗。

幾公分布料，竟然能決定一個人的命運

2026年6月，阿富汗街頭爆發一場震驚世界的衝突。至少30名女性遭到逮捕，理由只有一個：她們身上的罩袍沒有「完全覆蓋」身體。

​數百名民眾走上街頭抗議，換來的不是對話，而是鎮壓。警方開槍驅散群眾，兩名年輕人在血泊中失去生命。

​整起事件的導火線，不是土地，不是資源，也不是武裝衝突，而是幾公分布料。

​在這個國家，一件衣服可以決定一個人的自由；一塊布料，可以決定一個人的命運。當街頭開始只剩巡邏的武裝人員，人們便不再願意出門，恐懼也跟著取代了原本熱鬧的城市。

​有一天開始，女人從街道消失了

阿富汗服裝市場曾經人來人往，如今卻安靜得令人心驚。商店還在，店主還在，商品還整齊擺放著，唯一消失的，是顧客。

​店主雅瑪望著空蕩蕩的商場，每月仍要負擔3萬阿富汗尼租金，約新台幣1.4萬元，但女性顧客幾乎完全消失，收入逼近零。

​人力車夫法西德也成了受害者。過去女性可以自由採買、搭車，如今因為恐懼選擇足不出戶，他每天等不到乘客，只能看著街道愈來愈空。

​當半數人口被迫離開市場，零售業、運輸業、餐飲業與服務業便一起失去活力。沒有人需要宣布經濟崩潰，它就在每天沒有客人的店面裡，一點一滴發生。

當笑聲也變成違規，生活便失去了原來的樣子

在阿富汗，陌生男人不能聽見女人笑。所以，大笑變成違規。

​女性不能穿高跟鞋，因為鞋跟踩在地上的聲音可能引起注意；不能站在自家陽台，所有窗戶都必須使用不透明玻璃，只為了避免屋外的人看見女性。當一個人的腳步、聲音、衣著、顏色都被詳細規範，日常生活也開始失去原本的樣子。

他們真正害怕的，是知識帶來的覺醒

看完整份禁令後，我一直反覆思考：如果只是想管理社會秩序，為什麼要禁止女孩讀書？為什麼連一本《化學實驗室中的安全》這樣的科學教材，也要從校園裡消失？

​2025年，塔利班下架了140本由女性撰寫的著作，其中包括這本科學工具書，同時禁止教授人權與性騷擾相關課程。這些決策背後，透露出一個共同訊號：他們害怕女性接觸能夠培養自主意識、權利觀念與批判思考的知識。

​諾貝爾和平獎得主馬拉拉曾說，女孩堅持接受教育，本身就是一種對抗塔利班的方式。

​當中學以上教育被列為永久禁令，等於從制度上切斷了女性改變命運的可能，也讓她們永遠無法站上社會決策的位置。

​當一個政權開始抹除女性，它真正想消失的是另一種聲音

我也注意到，這些禁令並不是零散的規範，而是一套完整的控制機制。

​女性不能出現在陽台，窗戶必須改成不透明；不能大聲說話、不能唱歌；街道名稱甚至不能出現「女人」兩個字。當一個政權連一個人的身影、聲音、名字都想抹去，它追求的已經不是管理，而是讓女性從公共空間徹底消失。

​公開鞭打、石刑，以及對塗指甲女性截肢等極端刑罰，更讓恐懼成為統治工具。當每一個人都知道違反規定可能付出的代價，就不需要每天派人監視，人民便會自己開始約束自己。

他們寧願失去經濟，也不能失去控制

最矛盾的一點，是塔利班一方面高喊經濟自主，希望擺脫國際制裁；另一方面卻禁止女性工作、禁止女性消費、禁止女性與商人交易。

​半數人口離開勞動市場，也離開消費市場，商店開始沒有客人，運輸業開始沒有乘客，整個經濟循環逐漸停滯。這樣的代價，他們不是不知道，而是願意承受。因為對這個政權而言，維持控制顯然比經濟發展更重要。

​他們寧願接受貧窮，也不願接受女性擁有更多自由；寧願讓國家停滯，也不願讓權力出現一絲裂縫。

我們讀到的是新聞，她們過的是每天的生活

很多人想到阿富汗，第一個畫面是戰爭。但真正改變一個國家的，往往不是槍炮，而是每天都在發生的日常限制。

​女孩的人生停在小學，女人不能決定自己穿什麼、去哪裡、看哪位醫生、說什麼話、笑多大聲，甚至連窗戶該不該透明、指甲可不可以有顏色，都由別人決定。

​身為一位教育工作者，我始終相信，一個社會真正的安全感，來自人民擁有知識、判斷與選擇的能力，而不是讓更多人保持沉默。

​讀完這份禁令，我終於理解，塔利班真正害怕的，或許從來不是女性本身。他們害怕的，是一個讀過書、會思考、敢提問的女孩。


精華 FAQ

  • 文中提到，塔利班教育部宣布女性最高只能接受小學教育，中學以上全面禁止，且為永久實施。這代表數百萬女孩被制度性剝奪受教權，人生選擇也被性別直接決定。

  • 文章列出多項限制，包括不得工作、不得單獨外出、不得與男性交易、不得接受男性醫師治療，穿著與聲音也受管制，甚至連窗戶、陽台、鞋跟聲與笑聲都被規範。

  • 作者認為，塔利班害怕的不是女性本身，而是受教育後能思考、提問、理解權利的女孩。因為知識會帶來自主意識與批判能力，進而動搖政權對女性與社會的控制。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#女性 #兩性關係

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