每次聊到錢就想翻白眼？用這4招讓夫妻理財變成浪漫的共同投資

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夫妻聊錢別先抓戰犯，應改談共同夢想與未來目標。

夫妻聊錢別先抓戰犯，應改談共同夢想與未來目標。 重點二： 用3個帳戶分配家庭支出與個人自由金，減少摩擦。

用3個帳戶分配家庭支出與個人自由金，減少摩擦。 重點三：固定每月財務約會並分工理財，讓擅長者主導。

編輯/葉佳欣撰文

談戀愛的時候聊的是詩詞歌賦與人生哲學，結婚後一開口卻全是水電瓦斯與管理費。不知道妳有沒有發現，只要跟另一半提到「理財」或「管錢」，本來溫馨的客廳就會瞬間變成煙硝四起、理智斷線的辯論大會。

妳覺得他花錢大手大腳沒規劃，他覺得妳管東管西像個會計兼教官，最後總是落得不歡而散的下場。其實，兩個人在一起本來就帶著不同的金錢觀，講到理財就吵架不是因為不愛了，而是你們把理財當成抓戰犯的審判。想要聰明破解這個魔咒，妳需要用更有技巧的方式，把聊錢這件事從「互相指責」變成「攜手通關」。

拋棄抓戰犯的記帳大會 改聊兩個人的共同夢想

每次開口理財，如果劈頭就是「你上個月為什麼又買了那個玩具」或是「妳怎麼又刷了這筆衣服」，保證五秒鐘內對方就會築起防衛高牆。男人的自尊心很奇妙，他們最討厭被管束和否定。聰明的女人會把「檢討過去」變成「規劃未來」。

找個氣氛好的週末，先別拿著帳本，而是跟他說：「老公，我們來存明年去歐洲渡假的基金好不好？」或是「我們來聊聊五年後換房子的計劃」。把冷冰冰的數字變成有溫度的共同目標，當兩個人對未來的藍圖有了共識，接下來討論要省下多少錢時，他就不會覺得被剝奪，而是覺得自己正在為了夢想奮鬥。

劃分理財神聖領域 用「三個帳戶」給彼此體面的花錢自由

很多夫妻吵架的根源，是因為把所有的錢混在一起，導致每花一筆錢都像在花對方的血汗錢。這時候，強烈建議啟動「三個帳戶」的無痛理財法。兩個人根據收入比例，共同提撥一筆錢到「家庭公積金」裡，用來支付房貸、水電、養車等所有日常開銷。

剩下的薪水就是各自的「神聖自由領域」，他要去打電動、妳要去買專櫃保養品，彼此都不干涉、不過問。這種既有生命共同體的自覺、又保有各自呼吸空間的管錢方式，能幫你們省去八成以上因為小錢而產生的摩擦。

把理財變成有儀式感的每月約會 拒絕日常碎念的疲勞轟炸

千萬不要在下班剛進門、大家都累得跟狗一樣的時候，突然拋出一句「我們家這個月超支了怎麼辦」。在錯誤的時間點聊錢，只會激發彼此的防衛機制。

把理財變成每個月固定一次的「開心財務日」吧！選一個晚上點個外送、叫杯手搖飲，兩個人坐下來用最輕鬆的狀態，花三十分鐘檢視一下目前的儲蓄狀況。當理財被賦予了儀式感，聊錢就不再是一件沉重又充滿壓力的苦差事，變成了夫妻之間定期的親密交流，談話的效率和甜蜜度都會雙雙破表。

各司其職不要互相指導 讓擅長的人當這段關係的財務長

每個人對投資的風險承受度不同，如果兩個人在投資策略上僵持不下，不如就依據彼此的特長來分工。如果妳比較細心、對數字敏感，那就由妳來當總財務長，規劃家庭的保險與核心資產；如果他對新科技有研究，可以規劃一小筆不影響生活的資金讓他去操作。重點是，既然決定了分工，就要信任對方的專業，不要在旁邊當後座司機指手畫腳。

夫妻理財也能依據彼此的特長來分工。如果妳比較細心、對數字敏感，那就由妳來當總財務長並記帳。圖/123RF圖庫

理財從來不是為了分出誰對誰錯，而是為了讓兩個人的生活走得更長遠、更安穩。別再讓那些冷冰冰的數字，消磨了你們好不容易建立起來的感情溫存。

換個說法、換個制度，把控制欲收起來、把邊界感拿出來，當妳學會用幽默感和條理去理財，妳會發現，那個曾經講到錢就想逃避的木頭老公，也會開始主動黏過來、和妳一起認真研究怎麼把生活過得有底氣又充滿底蘊。

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