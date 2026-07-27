搬去男友家住，卻變相幫他還房貸？網友傻眼：房子沒妳名字，哪來「我們的家」？

租約即將到期，男友熱情邀請搬進自己買的房子同居，原本聽起來像是感情準備邁入下一階段，沒想到對方接著說：「妳原本要付房租，剛好可以拿來幫我繳房貸，比起幫房東還貸款，不如還我們自己的家。」

一名女網友近日在Threads分享同居難題。男友認為，她搬進來後可以省下部分通勤、水電與伙食費，自己也願意負責接送，請她拿原本的租金分攤房貸很合理。女方卻愈想愈不對勁：房租換來的是獨立空間與租客權益，但若協助男友繳房貸，房屋仍完全登記在男友名下，萬一分手，她付出的錢與房子沒有任何關係，「那到底哪來的『我們』？」

貼文曝光後，引起大批Threads網友討論。有人認為住進另一半的房子，本來就不該完全免費；也有人直言，若女方不只分攤費用，還要承擔家務、照顧與失去個人空間，最後唯一持續累積資產的卻只有男友，這筆帳確實不能只用「反正妳本來也要付房租」帶過。

同居分攤房貸合理嗎？問題不是能不能付，而是付了得到什麼

從男友角度來看，女方搬進房子後確實使用了空間、水電與公共設備，要求她分攤一定生活成本，並非完全沒有道理。

但「共同生活費」與「替屋主累積房屋資產」是兩件不同的事。

房貸繳款通常同時包含利息與本金，本金償還後會增加房屋所有人的淨資產。若房屋只登記在男友名下，女友即使長期支付固定金額，也不會因此自動取得房屋持分。

依民法物權規定，不動產所有權與共有權利仍須透過登記、契約等法律方式確認，並不會因為曾共同居住或協助繳款，就自然變成房屋共有人。

真正要問的不是「住進去需不需要付錢」，而是：

•這筆錢被定義為房租、生活費，還是共同購屋出資？

•女方是否擁有穩定居住權？

•分手後能不能拿回部分款項？

•房屋增值、裝潢與維修費用由誰享有？

•家務與育兒勞動是否也被算進分工？

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如果這些事情都沒有說清楚，口中的「我們的家」，法律與財務上很可能仍然只是男友的房子。

Threads網友反對原因1：付了多年，房子仍然只有男友名字

資產歸屬不對等。女方若每月支付固定金額，幾年下來可能已投入一筆可觀費用，但房屋漲價、出售或出租所得，原則上仍由所有權人掌握。若兩人最後沒有結婚或分手，女方可能只能帶著自己的物品離開。

有人直言：「如果分手後，房子能分妳一半嗎？」也有網友認為，房子沒有自己的名字，就不該用「一起繳房貸」來包裝，而應清楚說明是支付居住費。

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換句話說，付款不是最大的問題，模糊名稱才容易留下爭議。若男友收的是類似租金的費用，就應承認這是居住成本，而不是用「共同家庭」的情感語言，讓女方以為自己正在累積共同資產。

Threads網友反對原因2：除了付錢，可能還多了家務與情緒勞動

同居後增加的不只有帳單，還可能包括煮飯、洗衣、打掃、採買，以及記得家中缺什麼的隱形家務。網友分享，自己過去搬進男友家後，不只被要求分攤廚房裝修費，日常家事也幾乎由她包辦，最後付出的時間、金錢與精力，反而比獨自租屋更多。

同居前應具體談清楚：

•誰負責煮飯、清潔與採買？

•家電壞掉由誰付款？

•裝潢與家具費用如何分配？

•若其中一人收入或工作狀態改變，費用是否調整？

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不能只談女方每月要付多少，卻把其他勞動全部視為自然發生。

Threads網友反對原因3：一旦吵架或分手，住屋安全感可能瞬間消失

自己租屋雖然需要付租金，卻擁有租賃契約與一定的居住權。搬進男友名下的房子後，若沒有書面約定，遇到嚴重爭吵或分手時，女方可能面臨短時間內必須搬走、重新找房的壓力。有網友表示，女性最好替自己保留後路，因為當房子、鑰匙與決定權都掌握在對方手上。

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若雙方打算長期同居，可以考慮簽訂簡單的居住或租賃契約，載明每月費用、押金、居住範圍、終止方式與搬遷期限。租屋補貼等制度通常也須提出租賃契約、租賃事實與符合資格的住宅資料，若只是非正式轉帳給男友，未必符合相關申請條件，仍應依當年度主管機關規定確認。

同居費用怎麼分，才比較公平？

同居並不存在唯一正確的分帳方式，重點是雙方資訊透明、權利和責任相對平衡。

方法1：把它明確定義為居住費：女方每月支付低於附近市場租金的固定費用，水電、網路與伙食再依實際狀況分攤。

方法2：只分攤生活支出，不直接繳房貸：房貸由房屋所有人承擔，另一方負責部分水電、管理費、伙食或日用品，但總額需符合實際使用情況。

這種方法能降低女方替對方累積資產的疑慮，但仍須避免把全部家務責任轉移給未繳房貸的一方。

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方法3：按雙方收入比例分攤：若兩人收入差距較大，可依可支配收入比例分擔共同生活費，例如收入較高者支付較多，而不是所有支出永遠一人一半。

方法4：真的共同繳房貸，就談房屋持分與正式契約：若雙方已確定長期共同生活，女方也會投入大額頭期款、房貸本金或裝潢費用，就不該只靠口頭承諾。

可以諮詢律師或地政專業人員，討論共有登記、持分、借款契約、出資證明與未來分手或出售時的處理方式。所有轉帳、費用明細與雙方約定也應保存，避免未來各說各話。

搬去同居前，先確認這7件事

1. 每月到底要支付多少，是否低於附近租金行情？

2. 這筆錢的名目是租金、生活費，還是購屋出資？

3. 房屋是否有自己的持分或書面權利？

4. 家務、採買與照顧責任怎麼分？

5. 裝潢、家具、修繕費由誰負擔？

6. 發生爭吵或分手後，有多少時間可以搬離？

7. 自己是否保有緊急存款與重新租屋的能力？

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如果男友認為談這些問題太現實、太傷感情，反而更應該先停下來。因為真正準備共同生活的人，應該願意把金錢、權利與退出方式講清楚，而不是只在需要分攤房貸時強調「我們是一家人」。

沒有惡意，不代表安排一定公平

這名女網友的男友或許真的認為，與其把錢交給陌生房東，不如共同負擔一個實際居住的家。他平常願意負擔約會費用、承諾接送，也不一定代表他刻意算計女友。房租買到的不只是屋頂，也包含契約、獨立空間與可以按照規則居住的權利。付錢住進伴侶的房子，則同時牽涉愛情、權力與資產歸屬，更不能只靠一句「反正妳本來也要付房租」決定。

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同居不是結婚預演考試，也不需要靠幫對方繳房貸來證明願意共同生活。真正的「我們的家」，不該只有一個人累積產權，另一個人承擔費用、家務與隨時離開的風險。