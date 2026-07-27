2026七夕這樣過！解鎖五個最懂生活的潮流約會提案

2026-07-27 09:31 享民頭條
今年七夕最熱門的約會方式，就是和另一半躲進不用自己搭帳篷的懶人露營區。圖/123RF圖庫
今年七夕最熱門的約會方式，就是和另一半躲進不用自己搭帳篷的懶人露營區。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：今年七夕主打鬆弛感與獨特性的潮流約會。
  • 重點二：五個提案涵蓋露營、調香、黑膠、海邊與居家電影夜。
  • 重點三：文章鼓勵放下高消費排隊行程，改選更自在浪漫方式。

編輯/李明真撰文

又到了這個讓人既期待又怕受傷害的粉紅節日！今年的七夕情人節落在年中微涼的八月，如果妳還在跟另一半規劃去那種客滿到像菜市場、套餐價格還翻倍的高級餐廳，那真的太遜了。

2026年全網最推崇的浪漫，早已不是刻意營造的奢華，而是那種自帶濾鏡的「鬆弛感與獨特性」。今年不妨換個思路，拋棄那些排隊排到火氣大的老派行程，用下面這5個最潮的約會提案，把浪漫的決定權優雅地拿回手裡。

1.走入山林享受無光害奢華露營

把那些都市的喧囂和工作訊息通通忘在山腳下！今年七夕最熱門的約會方式，就是和另一半躲進不用自己搭帳篷的懶人露營區。白天在大自然的環抱裡喝杯手沖咖啡，晚上抬頭就是整片沒有光害的銀河。這種只屬於兩個人的寧靜，比任何米其林餐廳的燭光還要讓人怦然心動。

2.打造專屬氣味的香水沙龍調香體驗

送現成的名牌香水已經不夠看，現在流行的是「把對方的味道親手調出來」。預約一間質感滿分的獨立香水實驗室，兩個人一邊互相盲測喜歡的前中後調，一邊調配出全宇宙獨一無二的專屬對香。每當妳擦上這瓶香水，聞到的都是他對妳的滿滿愛意，簡直是最高級的隱形放閃。

3.法式黑膠音樂黑洞

如果你們都是熱愛窩在室內的貓系情侶，那這招是首選。挑一間藏在城裡的法式黑膠餐館，點兩杯飲料，在復古溫暖的黑膠樂音裡並肩坐著。在那個被音樂包裹的空間裡，不急著聊天滑手機，只是交換眼神、享受鬆弛感，浪漫指數直接拉到最滿。

4.深夜海風公路旅行

誰說約會一定要盛裝打扮？今年有一派潮人最愛的就是「隨性浪漫」。在七夕當天傍晚，換上最舒服的棉麻套裝，開著車一路往海邊出發。買兩杯冰美式、放著最愛的歌單，停在海岸線旁聽著海浪敲擊的聲音。當夕陽把海面染成粉紫色時，那種隨性的幸福感不需要任何花費。

今年有一派潮人最愛的就是「隨性浪漫」。在七夕當天傍晚，換上最舒服的棉麻套裝，開著車一路往海邊出發。圖/123RF圖庫
今年有一派潮人最愛的就是「隨性浪漫」。在七夕當天傍晚，換上最舒服的棉麻套裝，開著車一路往海邊出發。圖/123RF圖庫

5.在客廳策劃一場私廚等級的電影夜活動

如果連出門都懶，那就把家裡佈置成最頂級的VIP影廳吧！訂一桌平常捨不得點的高級私廚外送，洗一盤水嫩的草莓，打開家裡的投影機，挑一部收藏已久的經典老電影。在最熟悉的沙發上互相依偎，沒有別人的打擾，這個空間裡只有兩人的體溫和電影的對白，平凡卻也最深刻。

浪漫從來都不是看妳花了多少錢、拍了多厲害的打卡照，而是兩顆心能不能在同一個頻率上優雅地共鳴。今年的七夕，放過那些繁雜的社交禮節，選擇一個最能讓你們感到放鬆的提案，把最純粹的時間和溫柔留給彼此。現在就挑一個心動的行程發給他，底氣滿滿地期待這個充滿鬆弛感的浪漫夜晚吧！

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 文章主張2026七夕不必追求昂貴排隊的老派行程，而是改以鬆弛感、獨特性與低壓氛圍為主，讓情侶在自在相處中感受更真實的浪漫。

  • 5個提案包括山林懶人露營、香水沙龍調香、法式黑膠音樂餐館、深夜海風公路旅行，以及在客廳打造私廚等級的電影夜，涵蓋戶外與室內選擇。

  • 作者認為真正的浪漫不在花費多少，而在兩人是否能放鬆共處、共享獨特體驗。這些提案避免人擠人與形式化，更能留下專屬於彼此的記憶。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#米其林餐廳 #七夕情人節

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
往下滑看更多精彩文章
215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道 —— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道 —— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

2026-07-25 22:24 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：盧素英忍受丈夫公開外遇，先保護子女與自身權益。
  • 重點二：離婚官司纏訟9年，核心爭點是SK股票是否屬共同財產。
  • 重點三：法院判崔泰源支付9440億韓元，肯定家庭主婦的貢獻。



215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道

—— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

▋一場曾經人人稱羨的世紀婚禮

一位是南韓前總統盧泰愚的女兒盧素英，一位是SK集團會長崔泰源。

這段婚姻，是南韓最具代表性的政商聯姻，婚禮被譽為「世紀婚禮」。

外界都以為，公主和王子從此過著幸福快樂的日子。

但童話，終究只是童話。

許多人都說，沒有盧泰愚，就沒有今天的SK集團。

崔泰源事業一路攀升，卻也曾兩度入獄。每一次陷入危機，站在他身邊奔走、搶救他的，都是妻子盧素英。

▋丈夫出獄後，給她的卻是公開背叛

原本以為風雨過後，夫妻能重新開始。

沒想到，崔泰源高調透過媒體公開承認，兩人多年感情不睦，自己早已愛上另一名女子，甚至和對方育有一名女兒。

消息一出，震撼整個南韓社會。

對任何一位妻子而言，這不只是外遇，更是公開羞辱。

▋她沒有立刻離婚，反而選擇忍

很多人不理解。

為什麼不離？

甚至在丈夫公開外遇當晚，盧素英還對媒體表示：「我不想離婚。」

她甚至把責任攬到自己身上。

「一切都怪我。我會不惜一切保護我的家庭。我的丈夫是受害者，是我沒有察覺他的情緒，不小心傷害了他。」

這番話，讓外界震驚，也有人認為她卑微到了極點。

其實，她並不是沒有想法。

她有自己的布局。

她安排三名子女陸續進入SK集團工作，先讓孩子擁有立足點與保障。

更重要的是，當時的她幾乎沒有掌握SK集團任何經營權與股份。

如果貿然同意離婚，很可能什麼都拿不到，甚至淨身出戶。

再加上韓國早在2015年已廢除《反通姦法》，丈夫即使公開外遇，也不會受到法律制裁。

所以，她選擇先忍。

▋忍，不代表認輸

安排好三名子女進入SK集團後，她開始一步步拿回屬於自己的權益。

崔泰源主張，股份來自家族繼承與贈與，屬於個人財產，不應分割。

盧素英則主張，自己多年照顧家庭、扶養孩子，讓丈夫能毫無後顧之憂投入事業。家庭主婦的付出雖然沒有薪水，卻是真實存在的貢獻。

離婚官司一路打了9年。

焦點始終圍繞著SK股票是否屬於夫妻共同財產。

▋家庭主婦的價值，終於獲得司法肯定

發回更審後，南韓法院作出重大判決。

法院認定，盧素英長年對家庭、婚姻及丈夫事業發展的支持具有重要價值。

崔泰源必須支付9440億韓元，約新台幣215億元。

這不只是南韓史上最受矚目的離婚判決之一，也是家庭主婦價值獲得司法肯定的重要里程碑。

▋真正的贏家，爭取權益討回公道

官司打了9年。

小三上位了，也高調在社群曬著幸福生活。

盧素英一步一步走出自己的路。

她不再只是那位相夫教子的豪門夫人。

歲月把她磨成了一位更沉穩、更堅定的女性。

有人形容她，像一頭孤獨的獅子。

面對背叛的婚姻，她沒有一哭二鬧三上吊。

她先保護孩子，再保護自己的權益；她選擇等待，也選擇用法律替自己討回公道。

婚姻可以結束，人生不能停下。

▋給失婚女性，下一個，會更好

對許多失婚女性而言，離婚不是人生失敗，而是重新開始。

不值得愛的人，離開，下一個會更好。

跌倒了，可以哭；哭完之後，勇敢站起來，爭取該有的權益，同時，要活的更耀眼。

照片來源:自由時報。

精華 FAQ

  • 她當時幾乎沒有掌握SK集團股份與經營權，若貿然離婚可能拿不到應有財產；因此先忍耐、安排子女進入集團，並等待更有利的法律與談判時機。

  • 核心爭點在於SK股票究竟屬於崔泰源的個人財產，還是夫妻共同財產。崔泰源主張是家族繼承與贈與，盧素英則主張婚姻與家庭付出應被認定有價值。

  • 法院認定盧素英長年扶持家庭與丈夫事業具有重要價值，判崔泰源支付9440億韓元。這不僅是韓國最受矚目的離婚案之一，也肯定了家庭主婦的勞動與貢獻。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#離婚 #外遇

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
往下滑看更多精彩文章
年下男為什麼突然變成戀愛天菜？成熟女人愛上的不是年紀小，是這5種特質

年下男為什麼突然變成戀愛天菜？成熟女人愛上的不是年紀小，是這5種特質

2026-07-21 15:03 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

近年韓劇裡的「年下男」愈來愈搶手，從《經常請吃飯的漂亮姐姐》裡直球追愛的丁海寅，到羅曼史是別冊附錄默默守候多年的李鍾碩，再到《前輩，那支口紅不要塗》中主動靠近女前輩的路雲，年下男早已不只是可愛、會撒嬌的弟弟。他們真正讓觀眾心動的，是面對成熟、有事業、有過人生傷痕的女性時，不急著說教，也不要求她縮小自己。

編輯推薦

年下男特質1：喜歡就說，不讓姐姐一直猜

韓劇年下男最常見的魅力，就是情緒表達相對直接。他們會承認想念、吃醋與不安，不再把冷淡包裝成成熟，也較少要求女方靠觀察表情猜測心意。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

《經常請吃飯的漂亮姐姐》中，徐俊熙與尹珍雅原本熟識多年，重逢後逐漸從朋友的弟弟發展成戀人。讓人心動的不是他年紀較小，而是他比女方更早承認感情，也願意面對家庭眼光與外界壓力。官方介紹也將故事定位為職場女性與好友弟弟重逢後萌生的戀情。

「讓女人安心的從來不是年紀，而是不需要猜的愛。」

年下男特質2：不害怕女性比自己成功

傳統愛情故事經常讓男性扮演資源更多、地位更高的一方，女性則負責被照顧。但不少韓劇年下戀反過來安排女方擁有較高職位、較完整的職涯，男方也沒有因此覺得自尊受損。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

《男朋友》裡，車秀賢是飯店代表，也是經歷過婚姻與家族控制的成熟女性；金振赫則是剛進入公司的年輕職員。兩人不只有年齡差，也隔著權力、財富與社會位置。官方劇情便以「擁有很多卻可能失去一切的女人」「幾乎一無所有的男人」再次以雇主和員工身分相遇為主軸。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

《請輸入檢索詞WWW》同樣把女主角放在事業核心。裴朵美是網路入口網站高階主管，事業野心與能力都沒有因戀愛被弱化；年下男朴模建靠近她時，也不是要她放棄職場、回歸家庭。官方介紹確認女主角是入口網站高階主管，故事圍繞她失去工作後重新證明自己。

「真正成熟的男人，不需要妳變弱，才能證明自己很強。」

年下男特質3：願意展現依賴，卻不把責任都丟給姐姐

很多人對年下戀的疑慮，是擔心女方最後得同時扮演戀人、姐姐與媽媽。但真正好嗑的年下男，可以展現脆弱和依賴，卻不會把人生責任全部交給女方。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest


《羅曼史是別冊附錄》，車恩浩長年陪伴因離婚與職涯中斷而陷入低潮的姜丹伊。雖然他是年紀較小的一方，卻已是出版社最年輕的總編輯，也尊重丹伊重新找工作的渴望。這種關係讓成熟女人感到安全的原因，不是男方永遠無所不能，而是兩人可以輪流成為需要支持的人。她不必永遠堅強，他也不必用假裝冷漠維持男性形象。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

「好的依賴不是把重量交給妳，而是願意和妳輪流接住彼此。」

年下男特質4：較少傳統男性包袱，不急著把女性塞回固定角色

《前輩，那支口紅不要塗》把故事放進化妝品公司，路雲飾演主動追求女前輩的年輕同事蔡賢承。兩人既有職場上下關係，也有年齡差，但他喜歡的正是女方獨立、專業的一面，而不是要求她變成溫順、以戀愛為中心的女人。該劇設定即為化妝品品牌行銷團隊的前後輩辦公室戀情。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

《無利可圖》裡，申敏兒飾演不願在職場與人生中吃虧的女性，金永大則成為她假結婚計畫中的年下伴侶。這類角色有趣的地方，是男方接受女方精明、計算與有企圖心，不把「有主見」視為難相處。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

「他喜歡的不是妳比較像少女，而是妳已經成為自己的樣子。」

年下男特質5：重視陪伴與溝通，而不是急著替女人決定人生

當女方遇到離婚、失業、職場性騷擾或家庭反對時，他們不只說一句「別想太多」，而是陪著她面對問題。這也是成年女性容易被打動的原因。她們未必需要另一個人教自己怎麼生活，更需要一個能聽懂她的壓力、尊重她的決定，也願意留在關係裡溝通的人。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

「成年人的浪漫，不是有人替妳決定，而是有人陪妳把決定走完。」

姊弟戀最難的，真的不是差幾歲

韓劇裡的年下戀看起來很甜，現實卻不會只靠一句「年齡不是問題」就能過關。女人真正擔心的，往往不是身分證上的數字，而是年齡差背後連動的五個問題。

1. 男方家人是否接受：男方可能不介意年齡，但家人仍可能擔心女方年紀、生育、過往婚姻或社會眼光。《經常請吃飯的漂亮姐姐》之所以讓許多觀眾又愛又氣，正是因為兩人的關係一旦走出私密空間，便必須承受家庭與階級觀念的干預。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

2. 生育與婚姻時程能否同步：有些女性已經準備結婚或決定不生，年下伴侶卻還沒想清楚；也可能男方目前說不急，幾年後才開始希望有孩子。真正要談的不是「愛不愛」，而是彼此對婚姻、生育與未來生活有沒有一致認知。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

3. 女方容易承受更多外貌焦慮：男性配年輕女性，常被說是有魅力；女性與年下男交往，卻可能被檢視皺紋、身材與是否「刻意裝年輕」。這種壓力不是由戀人製造，也可能來自親友、媒體與社群留言。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

4. 收入與職位差距會不會變成自尊攻防：女方收入較高本身不是問題，真正危險的是男方是否因此用冷嘲熱諷、控制或不合作來找回優越感；另一面，女方也不該因為賺得多，就自然包辦所有財務與照顧責任。

5. 社會對男女年齡差仍有雙重標準「大叔配少女」經常被視為普通愛情；姐姐愛上弟弟，卻容易被問「他是不是只是一時新鮮」、「妳不怕他以後嫌妳老嗎」。這些問題表面關心未來，實際上也反映社會仍習慣把女性的戀愛價值與青春綁在一起。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

「女人的年齡不是愛情期限，而是她更清楚自己要什麼的證明。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#路雲 #丁海寅 #李鍾碩 #年下男 #羅曼史是別冊附錄

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
往下滑看更多精彩文章
情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問

情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問

2026-07-23 12:45 女子漾／編輯周意軒
情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問　圖片來源：官方
情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問　圖片來源：官方

「在幹嘛？」「吃飯了嗎？」許多情侶每天都有聯絡，聊天內容卻只剩行程報備與生活瑣事，明明天天說話，卻愈來愈不了解彼此。感情真正危險的不是沒話聊，而是交往多年後，才發現兩人對金錢、家庭、婚姻與未來完全不同。以下幾個深度話題，能幫助彼此建立專屬的「相處使用說明書」。

1. 不要只問「愛不愛」，要問彼此怎麼感受到愛

有些人認為每天說早安、晚安就是在乎，有些人更重視見面與陪伴；有人收到禮物會感動，也有人真正需要的是，在低潮時有人安靜聽他說話。很多感情裡的委屈，並不是一方沒有付出，而是雙方使用了完全不同的方式愛人。

不妨問問對方：「你什麼時候最能感覺到我愛你？」、「當你心情不好時，希望我陪你說話，還是讓你先安靜？」了解對方接收愛的方式，才能避免一個人拚命付出，另一個人卻始終覺得自己沒被重視。

韓劇《努力克服自卑的我們》劇照
韓劇《努力克服自卑的我們》劇照

2. 別等吵架才發現，兩人的和好方式完全不同

有人一吵架就想立刻說清楚，有人則需要先離開現場、整理情緒。前者可能覺得對方逃避，後者卻認為自己只是怕說出傷人的話。沒有哪一種方式一定比較成熟，真正重要的是，兩人能不能事先理解彼此的情緒節奏。

可以聊聊：「吵架時，你最不能接受我做什麼？」、「你需要冷靜多久？」、「什麼樣的道歉，才會讓你覺得問題真的被理解？」感情不可能完全沒有衝突，但成熟的伴侶會一起找出一套和好方法，而不是每次吵架，都重複同樣的傷害。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

3. 金錢觀不是問收入，而是看兩人怎麼面對生活

談錢不代表現實，反而是對關係負責。有人領到薪水會先存款，有人認為人生苦短，錢就是要拿來享受；有人可以接受另一半買精品，卻無法忍受欠卡費，也有人願意一起承擔房貸，卻不想為對方的家人負擔支出。情侶真正需要聊的，不只是誰負責買單，而是：「你對存款有安全感需求嗎？」、「能不能接受彼此有個人帳戶？」、「如果其中一人失業，生活費怎麼分配？」這些問題聽起來不浪漫，卻會直接影響未來的每一天。

韓劇《努力克服自卑的我們》劇照
韓劇《努力克服自卑的我們》劇照

4. 問清楚「我們」，也要保留各自的「我」

熱戀時恨不得每天黏在一起，但關係走得長久後，彼此是否能保有自己的生活，同樣重要。有人希望假日都和另一半安排活動，有人工作一週後，只想獨處充電；有人習慣任何聚會都帶著伴侶，有人則認為朋友與戀愛應該保留不同空間。

與其因為對方沒有立刻回訊息就胡思亂想，不如直接討論：「你理想中的見面頻率是多少？」、「哪些事情希望兩個人一起做？」、「你需要多少自己的時間？」好的親密關係，不是兩個人失去邊界，而是即使各自生活，也知道彼此仍站在同一邊。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

5. 原生家庭的界線，最好在談婚論嫁前說清楚

許多情侶兩人相處沒有問題，真正開始談婚姻後，才發現家庭觀念差異比想像中更大。過年要去哪一家？是否需要固定給父母生活費？長輩能不能介入兩人的決定？婚後要不要同住？如果父母臨時需要照顧，責任該怎麼分配？這些事情沒有標準答案，但不能只靠一句「到時候再說」。因為當問題真的發生時，處理的往往不只是事情本身，還包括孝順、責任與情感壓力。比起要求對方選邊站，更重要的是確認：當原生家庭與伴侶的需求衝突時，兩人是否願意一起建立新的界線。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

深度對話不是一次把問題問完，而是願意一直認識彼此

人會隨著工作、年齡與人生階段改變，交往第一年的答案，不一定和五年後相同。因此，深度聊天也不是拿著問題清單逐題審問，更不是用答案判斷對方及不及格。真正有意義的對話，是在一次次分享裡，知道對方最近害怕什麼、在意什麼，又開始期待什麼。當一段感情只能談吃什麼、去哪裡，確實可能逐漸失去連結；但比沒話聊更值得注意的是，兩人是否已經習慣避開所有可能產生分歧的問題。能夠走得長久的伴侶，不一定永遠有說不完的話，而是即使遇到不好回答的問題，仍願意誠實坐下來，一起尋找答案。

#情侶 #情緒 #情慾 #兩性關係 #感情真正危險

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
往下滑看更多精彩文章
當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

2026-07-14 21:25 郭玉如
圖片來源：截圖自公視新聞網影片封面
圖片來源：截圖自公視新聞網影片封面

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿富汗塔利班宣布女性中學以上教育永久禁止。
  • 重點二：女性在工作、外出、穿著與言行上也被全面管控。
  • 重點三：禁令使女性退出市場與公共空間，經濟同步萎縮。

今天，我在蔣琬斯老師的臉書看到一則讓人瞠目結舌的貼文。

​她轉發了阿富汗教育部公布的女性永久禁令，其中最令人震驚的一句是：女性最高只能接受小學教育，中學以上教育全面禁止，而且這項規定將永久實施。

​身為一個高中曾就讀女校的教育工作者，我很難想像，一個女孩原本理所當然擁有的求學權利，竟然可以在一紙命令中被徹底剝奪。

​教育對我而言，從來都是一個人改變人生最重要的力量，所以看到這則消息時，我一直在想：塔利班究竟在害怕什麼？

​宣布這項政策的人，是現任阿富汗塔利班政權高等教育部長尼達·穆罕默德·納迪姆（Nida Mohammad Nadim）。

​短短幾個字，直接決定數百萬女孩的人生終點。她們的人生，不再由努力決定，而是由性別決定。

​禁止讀書，只是第一步。接下來，她們不能自由工作、不能自由外出、不能決定自己的穿著，甚至不能決定自己的笑聲。

​這不是單一法令，而是一套全面接管女性生活的制度，從校園一路延伸到家庭、街道、醫院，最後滲透到每一天的呼吸。

一張禁令，幾乎寫滿女性的一生

塔利班公布的限制女性規定，幾乎涵蓋一個人所有的日常生活。

​女性不得從事家庭以外的工作；不得單獨外出，除非有父親、兄弟或丈夫等男性監護人陪同；不得與男性商人交易；不得接受男性醫師治療；不得繼續求學；必須全身包覆長罩袍。如果衣著不符合規定，可能遭到鞭打、毆打或辱罵；腳踝露出來，可能當街受刑；被指控婚外性行為者，可能遭到公開石刑，根據這項規則，已有大量女性因此被處死。

​禁令還延伸到生活最細微的地方。

​女性禁止化妝，許多塗指甲油的女性手指遭到截肢；禁止與非監護男性交談或握手；禁止大聲笑，因為陌生人不應該聽見女性的聲音；禁止穿高跟鞋，因為鞋跟踩地的聲音可能吸引男性注意。

​除此之外，她們不能單獨搭計程車、不能參加廣播或電視節目、不能從事體育活動、不能騎自行車與機車、不能穿鮮豔衣服、不能參加節日聚會，甚至不能在河邊或公共場所洗衣服。

​街道名稱中帶有「女人」的字眼被更改，自家陽台不能露面，所有窗戶必須改成不透明玻璃，男裁縫不能替女性量身或縫製衣服，女性不能使用公共澡堂，公車全面區分為「男性專用」與「女性專用」。

​這不是小說，也不是電影，而是真正發生在二十一世紀的阿富汗。

幾公分布料，竟然能決定一個人的命運

2026年6月，阿富汗街頭爆發一場震驚世界的衝突。至少30名女性遭到逮捕，理由只有一個：她們身上的罩袍沒有「完全覆蓋」身體。

​數百名民眾走上街頭抗議，換來的不是對話，而是鎮壓。警方開槍驅散群眾，兩名年輕人在血泊中失去生命。

​整起事件的導火線，不是土地，不是資源，也不是武裝衝突，而是幾公分布料。

​在這個國家，一件衣服可以決定一個人的自由；一塊布料，可以決定一個人的命運。當街頭開始只剩巡邏的武裝人員，人們便不再願意出門，恐懼也跟著取代了原本熱鬧的城市。

​有一天開始，女人從街道消失了

阿富汗服裝市場曾經人來人往，如今卻安靜得令人心驚。商店還在，店主還在，商品還整齊擺放著，唯一消失的，是顧客。

​店主雅瑪望著空蕩蕩的商場，每月仍要負擔3萬阿富汗尼租金，約新台幣1.4萬元，但女性顧客幾乎完全消失，收入逼近零。

​人力車夫法西德也成了受害者。過去女性可以自由採買、搭車，如今因為恐懼選擇足不出戶，他每天等不到乘客，只能看著街道愈來愈空。

​當半數人口被迫離開市場，零售業、運輸業、餐飲業與服務業便一起失去活力。沒有人需要宣布經濟崩潰，它就在每天沒有客人的店面裡，一點一滴發生。

當笑聲也變成違規，生活便失去了原來的樣子

在阿富汗，陌生男人不能聽見女人笑。所以，大笑變成違規。

​女性不能穿高跟鞋，因為鞋跟踩在地上的聲音可能引起注意；不能站在自家陽台，所有窗戶都必須使用不透明玻璃，只為了避免屋外的人看見女性。當一個人的腳步、聲音、衣著、顏色都被詳細規範，日常生活也開始失去原本的樣子。

他們真正害怕的，是知識帶來的覺醒

看完整份禁令後，我一直反覆思考：如果只是想管理社會秩序，為什麼要禁止女孩讀書？為什麼連一本《化學實驗室中的安全》這樣的科學教材，也要從校園裡消失？

​2025年，塔利班下架了140本由女性撰寫的著作，其中包括這本科學工具書，同時禁止教授人權與性騷擾相關課程。這些決策背後，透露出一個共同訊號：他們害怕女性接觸能夠培養自主意識、權利觀念與批判思考的知識。

​諾貝爾和平獎得主馬拉拉曾說，女孩堅持接受教育，本身就是一種對抗塔利班的方式。

​當中學以上教育被列為永久禁令，等於從制度上切斷了女性改變命運的可能，也讓她們永遠無法站上社會決策的位置。

​當一個政權開始抹除女性，它真正想消失的是另一種聲音

我也注意到，這些禁令並不是零散的規範，而是一套完整的控制機制。

​女性不能出現在陽台，窗戶必須改成不透明；不能大聲說話、不能唱歌；街道名稱甚至不能出現「女人」兩個字。當一個政權連一個人的身影、聲音、名字都想抹去，它追求的已經不是管理，而是讓女性從公共空間徹底消失。

​公開鞭打、石刑，以及對塗指甲女性截肢等極端刑罰，更讓恐懼成為統治工具。當每一個人都知道違反規定可能付出的代價，就不需要每天派人監視，人民便會自己開始約束自己。

他們寧願失去經濟，也不能失去控制

最矛盾的一點，是塔利班一方面高喊經濟自主，希望擺脫國際制裁；另一方面卻禁止女性工作、禁止女性消費、禁止女性與商人交易。

​半數人口離開勞動市場，也離開消費市場，商店開始沒有客人，運輸業開始沒有乘客，整個經濟循環逐漸停滯。這樣的代價，他們不是不知道，而是願意承受。因為對這個政權而言，維持控制顯然比經濟發展更重要。

​他們寧願接受貧窮，也不願接受女性擁有更多自由；寧願讓國家停滯，也不願讓權力出現一絲裂縫。

我們讀到的是新聞，她們過的是每天的生活

很多人想到阿富汗，第一個畫面是戰爭。但真正改變一個國家的，往往不是槍炮，而是每天都在發生的日常限制。

​女孩的人生停在小學，女人不能決定自己穿什麼、去哪裡、看哪位醫生、說什麼話、笑多大聲，甚至連窗戶該不該透明、指甲可不可以有顏色，都由別人決定。

​身為一位教育工作者，我始終相信，一個社會真正的安全感，來自人民擁有知識、判斷與選擇的能力，而不是讓更多人保持沉默。

​讀完這份禁令，我終於理解，塔利班真正害怕的，或許從來不是女性本身。他們害怕的，是一個讀過書、會思考、敢提問的女孩。


精華 FAQ

  • 文中提到，塔利班教育部宣布女性最高只能接受小學教育，中學以上全面禁止，且為永久實施。這代表數百萬女孩被制度性剝奪受教權，人生選擇也被性別直接決定。

  • 文章列出多項限制，包括不得工作、不得單獨外出、不得與男性交易、不得接受男性醫師治療，穿著與聲音也受管制，甚至連窗戶、陽台、鞋跟聲與笑聲都被規範。

  • 作者認為，塔利班害怕的不是女性本身，而是受教育後能思考、提問、理解權利的女孩。因為知識會帶來自主意識與批判能力，進而動搖政權對女性與社會的控制。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#女性 #兩性關係

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
往下滑看更多精彩文章
【登入聊天室】逝去的一切並未真正絕跡：從《真愛留聲》看見我們在孤獨中對愛的渴望

【登入聊天室】逝去的一切並未真正絕跡：從《真愛留聲》看見我們在孤獨中對愛的渴望

2026-07-03 17:16 Chelsea
https://www.netflix.com/tudum/articles/zoey-deutch-voicemails-for-isabelle
https://www.netflix.com/tudum/articles/zoey-deutch-voicemails-for-isabelle

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為《真愛留聲》以真誠細膩方式描寫喪妹後的療傷歷程。
  • 重點二：Jill 透過語音訊息傾訴悲傷與思念，意外連結到敏感的 Wes
  • 重點三：文章借電影傳達孤獨中的陪伴渴望，並相信愛能再次燃起。

最近，我看了一部 Netflix 電影，片名是《真愛留聲》。簡單來說，劇情講述一個女孩在失去妹妹後，努力走出悲傷的故事。我已經很久沒有看到如此純粹、如此真誠的電影了。身為一個超級浪漫喜劇愛好者，我認為一部好的作品，應該能讓人有所成長與體悟。例如在《三十姑娘一朵花》中，我學會了去擁抱那個完美與不完美的自己，並將其視為探索自我、找尋真我的旅程；而這部電影則從另一個截然不同的角度，切中了同樣的核心。影片中沒有任何一幕因脫離現實而讓人難以共鳴。當然，這並不是要求每個人都要經歷過相似的逆境才能感同身受；只要你願意多花一點心思去關注人與人之間的微妙牽絆，真正與他人建立起深層的靈魂連結，你就能理解為什麼我會認為這部電影是今年——至少目前為止——浪漫喜劇的巔峰之作。 

Recently, I watched a Netflix movie called "Voicemails for Isabelle." Briefly, the plot follows a girl whose sister passed away and her journey to find ways to overcome her grief. I haven't seen anything so pure and authentic for so long. Speaking as a total rom-com fan, a good one should allow you to grow. For example, in "13 Going on 30", I learned to embrace my perfect and imperfect self as part of my journey to figure out who I really am, and this one has definitely checked that box from a different angle. Nothing in the film was so unrealistic as to be unrelatable. What I meant by that is not necessarily to ask everyone to have similar adversities; as long as you pay a little more attention to the interrelationships among individuals, like really bond with people on a deeper level, you can understand why I find the film a peak of rom-com, at least so far this year.


這部電影最扣人心弦的地方，在於女主角 Jill 藉由留下一封又一封語音訊息，來宣洩她難以說出口的悲傷、對世界的不滿，以及對妹妹的深切思念。她藉由口白，吐露著那些被壓抑在心底、從未有機會向外人提起，甚至連自己都未曾好好面對的複雜思緒。然而，這些未經修飾、本應是私密內心獨白的訊息，卻意外地被一個叫 Wes 的男人聽見了。外表看似靈魂枯槁、對生活失去熱情的 Wes，其實保有一顆細膩而敏銳的心，這讓他聽懂了 Jill 隱藏在話語背後的真實自我，也讓兩人的命運悄然交織，最終使他成為了她生命中對的那個人。

The most heartwarming part of the movie is that the female lead, Jill, relies on voicemails to vent her unspoken sorrow, her grievances to the world, and her longing for her sister. She uses her spoken words to express the mixed feelings she holds in her heart, which never seem to have a chance to leak out to other people or even to herself. Those unfiltered, meant-to-be-secret messages were accidentally heard by someone named Wes, who was, on the surface, dead inside, but actually sensitive enough to hear the real Jill, which led him to be the one for her in the end.


我深深共鳴著 Jill 的那句獨白——她說她不需要男人，她只想找回她的妹妹。她留下的那些語音訊息就是最好的證明，她自始至終渴望的，不過是像妹妹曾給予過她的、那種毫無雜質的愛與關懷。她不需要旁人廉價而虛偽的同情；她要的是在自己高喊「誰要跟我一起走？」時，願意義無反顧跟隨她的人。

I personally resonate with the line where Jill says she doesn't need a man; instead, she wants her sister back, and all the voicemails she's left are evidence that all she needs is genuine love and care, like the kind her sister provided her. She doesn't need fake empathy from others; she wants someone who will follow her when she says, "Who is coming with me?"


其實，我和戲裡的 Jill、Wes，以及世界上的每個人都一樣，都在尋找宇宙的終極答案，試圖去看透萬事萬物的運行軌跡。這部看似簡單卻底蘊深厚的情感電影，溫柔地告訴我「你並不孤單」。即便我至今對這個複雜的世界仍理不出頭緒，但隨著我不斷地去探索、去感受，我知道自己正一步步朝著核心靠近。

I am searching for the answer to the universe, just like Jill and Wes, and everyone else, seeking to understand all the rules and patterns of everything. Watching this simple yet immensely deep film makes me feel that I am not alone. I still haven't had a single clue about this world, but as I keep exploring and feeling, I know I'm getting closer to it. 


我寫下這些文字，並非試圖向這個世界發出某種祈求，而僅僅是像 Jill 一樣，渴望找到那個能與我共享生命所有細碎的人。感謝這部電影，讓我終於徹底聽懂了泰勒絲在歌裡唱的那句：「逝去的一切，並未真正絕跡。」我們只需要多一點點絕不輕言放棄的勇氣，那看似已成灰燼的火焰，終將再次熊熊燃起。

I am writing my thoughts down, not because I am trying to send a plea to anyone or anything, but simply because, like Jill, I want to find the one who can share everything with me. Thanks to this movie, "what died didn't stay dead", as Taylor Swift said in her song, all we need is a little courage not to give up, and the ashy flame is going to ignite again.



精華 FAQ

  • 文章認為本片純粹、真誠且貼近現實，能讓觀眾在情感創傷與自我成長中產生共鳴，因此被作者視為今年至今最出色的浪漫喜劇之一。

  • Jill 以語音訊息宣洩無法說出口的悲傷、對世界的怨懟，以及對妹妹深切的思念；這些私密獨白也成為她面對失落與療傷的主要出口。

  • 作者希望讀者理解，人並不孤單，只要保有不放棄的勇氣與對愛的相信，原本像灰燼般熄滅的火焰，也有機會再次重新燃起。

Chelsea

Chelsea

Chelsea 老師 💛AmazingTalker五星優質教師💛 喜歡透過文字梳理情緒的紋理，將人生的亂流視為修煉智慧的關卡

#真愛留聲 #人際關係 #兩性關係 #親密關係 #電影推薦 #愛情故事

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？

最新文章

2026七夕這樣過！解鎖五個最懂生活的潮流約會提案

2026七夕這樣過！解鎖五個最懂生活的潮流約會提案

#七夕 #米其林餐廳 #七夕情人節

享民頭條 2026.07.27 11
215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道 —— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道 —— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值

#離婚 #外遇

精準溝通教練張宜真 2026.07.25 3200
男人越壞妳越愛？！為什麼忽冷忽熱的偏愛反而讓妳越陷越深

男人越壞妳越愛？！為什麼忽冷忽熱的偏愛反而讓妳越陷越深

#心理 #兩性關係

享民頭條 2026.07.23 31
情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問

情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問

#情侶 #感情 #感情真正危險 #情緒 #情慾 #兩性關係 #兩性

女子漾／編輯周意軒 2026.07.23 598
以為遇見真愛與奇蹟？詐騙集團愛用五個操弄技巧 讓人智商在線卻還是跳火坑

以為遇見真愛與奇蹟？詐騙集團愛用五個操弄技巧 讓人智商在線卻還是跳火坑

#人性 #詐騙集團 #兩性關係

享民頭條 2026.07.22 35
塔羅深處有光｜當愛有不同的語言 vol.2：肯定言語 × 星星牌｜我不是想被哄，只是希望你看見我的努力

塔羅深處有光｜當愛有不同的語言 vol.2：肯定言語 × 星星牌｜我不是想被哄，只是希望你看見我的努力

#婚姻 #兩性關係 #塔羅牌 #戀愛

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.07.22 15
擇偶條件只是紙上談兵 跟網友見面後用6個問題測出真命天子

擇偶條件只是紙上談兵 跟網友見面後用6個問題測出真命天子

#兩性關係

享民頭條 2026.07.21 40
年下男為什麼突然變成戀愛天菜？成熟女人愛上的不是年紀小，是這5種特質

年下男為什麼突然變成戀愛天菜？成熟女人愛上的不是年紀小，是這5種特質

#丁海寅 #李鍾碩 #路雲 #年下男 #羅曼史是別冊附錄

女子漾／編輯黃冠婷 2026.07.21 1714
配對很多卻一個都不想聊？「交友軟體倦怠」7個徵兆：刪掉又載回來，可能不是因為寂寞

配對很多卻一個都不想聊？「交友軟體倦怠」7個徵兆：刪掉又載回來，可能不是因為寂寞

#交友軟體 #感情 #心理 #愛情 #單身

女子漾／編輯金柔葳 2026.07.21 41
塔羅深處有光｜當愛有不同的語言 vol.1：什麼是愛之語？認識五種愛之語，理解彼此表達與接收愛的方式

塔羅深處有光｜當愛有不同的語言 vol.1：什麼是愛之語？認識五種愛之語，理解彼此表達與接收愛的方式

#美國 #愛情 #兩性關係 #塔羅牌

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.07.20 33
18+