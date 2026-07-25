2026-07-25 22:24 精準溝通教練張宜真
215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道 —— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：盧素英忍受丈夫公開外遇，先保護子女與自身權益。
- 重點二：離婚官司纏訟9年，核心爭點是SK股票是否屬共同財產。
- 重點三：法院判崔泰源支付9440億韓元，肯定家庭主婦的貢獻。
215億最貴離婚世紀案：她忍了9年，終於替自己討回公道
—— 她最後贏回尊嚴，也改寫了家庭主婦的價值
▋一場曾經人人稱羨的世紀婚禮
一位是南韓前總統盧泰愚的女兒盧素英，一位是SK集團會長崔泰源。
這段婚姻，是南韓最具代表性的政商聯姻，婚禮被譽為「世紀婚禮」。
外界都以為，公主和王子從此過著幸福快樂的日子。
但童話，終究只是童話。
許多人都說，沒有盧泰愚，就沒有今天的SK集團。
崔泰源事業一路攀升，卻也曾兩度入獄。每一次陷入危機，站在他身邊奔走、搶救他的，都是妻子盧素英。
▋丈夫出獄後，給她的卻是公開背叛
原本以為風雨過後，夫妻能重新開始。
沒想到，崔泰源高調透過媒體公開承認，兩人多年感情不睦，自己早已愛上另一名女子，甚至和對方育有一名女兒。
消息一出，震撼整個南韓社會。
對任何一位妻子而言，這不只是外遇，更是公開羞辱。
▋她沒有立刻離婚，反而選擇忍
很多人不理解。
為什麼不離？
甚至在丈夫公開外遇當晚，盧素英還對媒體表示：「我不想離婚。」
她甚至把責任攬到自己身上。
「一切都怪我。我會不惜一切保護我的家庭。我的丈夫是受害者，是我沒有察覺他的情緒，不小心傷害了他。」
這番話，讓外界震驚，也有人認為她卑微到了極點。
其實，她並不是沒有想法。
她有自己的布局。
她安排三名子女陸續進入SK集團工作，先讓孩子擁有立足點與保障。
更重要的是，當時的她幾乎沒有掌握SK集團任何經營權與股份。
如果貿然同意離婚，很可能什麼都拿不到，甚至淨身出戶。
再加上韓國早在2015年已廢除《反通姦法》，丈夫即使公開外遇，也不會受到法律制裁。
所以，她選擇先忍。
▋忍，不代表認輸
安排好三名子女進入SK集團後，她開始一步步拿回屬於自己的權益。
崔泰源主張，股份來自家族繼承與贈與，屬於個人財產，不應分割。
盧素英則主張，自己多年照顧家庭、扶養孩子，讓丈夫能毫無後顧之憂投入事業。家庭主婦的付出雖然沒有薪水，卻是真實存在的貢獻。
離婚官司一路打了9年。
焦點始終圍繞著SK股票是否屬於夫妻共同財產。
▋家庭主婦的價值，終於獲得司法肯定
發回更審後，南韓法院作出重大判決。
法院認定，盧素英長年對家庭、婚姻及丈夫事業發展的支持具有重要價值。
崔泰源必須支付9440億韓元，約新台幣215億元。
這不只是南韓史上最受矚目的離婚判決之一，也是家庭主婦價值獲得司法肯定的重要里程碑。
▋真正的贏家，爭取權益討回公道
官司打了9年。
小三上位了，也高調在社群曬著幸福生活。
盧素英一步一步走出自己的路。
她不再只是那位相夫教子的豪門夫人。
歲月把她磨成了一位更沉穩、更堅定的女性。
有人形容她，像一頭孤獨的獅子。
面對背叛的婚姻，她沒有一哭二鬧三上吊。
她先保護孩子，再保護自己的權益；她選擇等待，也選擇用法律替自己討回公道。
婚姻可以結束，人生不能停下。
▋給失婚女性，下一個，會更好
對許多失婚女性而言，離婚不是人生失敗，而是重新開始。
不值得愛的人，離開，下一個會更好。
跌倒了，可以哭；哭完之後，勇敢站起來，爭取該有的權益，同時，要活的更耀眼。
照片來源:自由時報。
精華 FAQ
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她當時幾乎沒有掌握SK集團股份與經營權，若貿然離婚可能拿不到應有財產；因此先忍耐、安排子女進入集團，並等待更有利的法律與談判時機。
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核心爭點在於SK股票究竟屬於崔泰源的個人財產，還是夫妻共同財產。崔泰源主張是家族繼承與贈與，盧素英則主張婚姻與家庭付出應被認定有價值。
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法院認定盧素英長年扶持家庭與丈夫事業具有重要價值，判崔泰源支付9440億韓元。這不僅是韓國最受矚目的離婚案之一，也肯定了家庭主婦的勞動與貢獻。
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