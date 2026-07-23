情侶沒話聊，不一定是感情淡了！真正危險的是「這些事」從來不敢問

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿富汗塔利班宣布女性中學以上教育永久禁止。

阿富汗塔利班宣布女性中學以上教育永久禁止。 重點二： 女性在工作、外出、穿著與言行上也被全面管控。

女性在工作、外出、穿著與言行上也被全面管控。 重點三：禁令使女性退出市場與公共空間，經濟同步萎縮。

今天，我在蔣琬斯老師的臉書看到一則讓人瞠目結舌的貼文。

​她轉發了阿富汗教育部公布的女性永久禁令，其中最令人震驚的一句是：女性最高只能接受小學教育，中學以上教育全面禁止，而且這項規定將永久實施。

​身為一個高中曾就讀女校的教育工作者，我很難想像，一個女孩原本理所當然擁有的求學權利，竟然可以在一紙命令中被徹底剝奪。

​教育對我而言，從來都是一個人改變人生最重要的力量，所以看到這則消息時，我一直在想：塔利班究竟在害怕什麼？

​宣布這項政策的人，是現任阿富汗塔利班政權高等教育部長尼達·穆罕默德·納迪姆（Nida Mohammad Nadim）。

​短短幾個字，直接決定數百萬女孩的人生終點。她們的人生，不再由努力決定，而是由性別決定。

​禁止讀書，只是第一步。接下來，她們不能自由工作、不能自由外出、不能決定自己的穿著，甚至不能決定自己的笑聲。

​這不是單一法令，而是一套全面接管女性生活的制度，從校園一路延伸到家庭、街道、醫院，最後滲透到每一天的呼吸。

​一張禁令，幾乎寫滿女性的一生

塔利班公布的限制女性規定，幾乎涵蓋一個人所有的日常生活。

​女性不得從事家庭以外的工作；不得單獨外出，除非有父親、兄弟或丈夫等男性監護人陪同；不得與男性商人交易；不得接受男性醫師治療；不得繼續求學；必須全身包覆長罩袍。如果衣著不符合規定，可能遭到鞭打、毆打或辱罵；腳踝露出來，可能當街受刑；被指控婚外性行為者，可能遭到公開石刑，根據這項規則，已有大量女性因此被處死。

​禁令還延伸到生活最細微的地方。

​女性禁止化妝，許多塗指甲油的女性手指遭到截肢；禁止與非監護男性交談或握手；禁止大聲笑，因為陌生人不應該聽見女性的聲音；禁止穿高跟鞋，因為鞋跟踩地的聲音可能吸引男性注意。

​除此之外，她們不能單獨搭計程車、不能參加廣播或電視節目、不能從事體育活動、不能騎自行車與機車、不能穿鮮豔衣服、不能參加節日聚會，甚至不能在河邊或公共場所洗衣服。

​街道名稱中帶有「女人」的字眼被更改，自家陽台不能露面，所有窗戶必須改成不透明玻璃，男裁縫不能替女性量身或縫製衣服，女性不能使用公共澡堂，公車全面區分為「男性專用」與「女性專用」。

​這不是小說，也不是電影，而是真正發生在二十一世紀的阿富汗。

​幾公分布料，竟然能決定一個人的命運

2026年6月，阿富汗街頭爆發一場震驚世界的衝突。至少30名女性遭到逮捕，理由只有一個：她們身上的罩袍沒有「完全覆蓋」身體。

​數百名民眾走上街頭抗議，換來的不是對話，而是鎮壓。警方開槍驅散群眾，兩名年輕人在血泊中失去生命。

​整起事件的導火線，不是土地，不是資源，也不是武裝衝突，而是幾公分布料。

​在這個國家，一件衣服可以決定一個人的自由；一塊布料，可以決定一個人的命運。當街頭開始只剩巡邏的武裝人員，人們便不再願意出門，恐懼也跟著取代了原本熱鬧的城市。

​有一天開始，女人從街道消失了

阿富汗服裝市場曾經人來人往，如今卻安靜得令人心驚。商店還在，店主還在，商品還整齊擺放著，唯一消失的，是顧客。

​店主雅瑪望著空蕩蕩的商場，每月仍要負擔3萬阿富汗尼租金，約新台幣1.4萬元，但女性顧客幾乎完全消失，收入逼近零。

​人力車夫法西德也成了受害者。過去女性可以自由採買、搭車，如今因為恐懼選擇足不出戶，他每天等不到乘客，只能看著街道愈來愈空。

​當半數人口被迫離開市場，零售業、運輸業、餐飲業與服務業便一起失去活力。沒有人需要宣布經濟崩潰，它就在每天沒有客人的店面裡，一點一滴發生。

​當笑聲也變成違規，生活便失去了原來的樣子

在阿富汗，陌生男人不能聽見女人笑。所以，大笑變成違規。

​女性不能穿高跟鞋，因為鞋跟踩在地上的聲音可能引起注意；不能站在自家陽台，所有窗戶都必須使用不透明玻璃，只為了避免屋外的人看見女性。當一個人的腳步、聲音、衣著、顏色都被詳細規範，日常生活也開始失去原本的樣子。

​他們真正害怕的，是知識帶來的覺醒

看完整份禁令後，我一直反覆思考：如果只是想管理社會秩序，為什麼要禁止女孩讀書？為什麼連一本《化學實驗室中的安全》這樣的科學教材，也要從校園裡消失？

​2025年，塔利班下架了140本由女性撰寫的著作，其中包括這本科學工具書，同時禁止教授人權與性騷擾相關課程。這些決策背後，透露出一個共同訊號：他們害怕女性接觸能夠培養自主意識、權利觀念與批判思考的知識。

​諾貝爾和平獎得主馬拉拉曾說，女孩堅持接受教育，本身就是一種對抗塔利班的方式。

​當中學以上教育被列為永久禁令，等於從制度上切斷了女性改變命運的可能，也讓她們永遠無法站上社會決策的位置。

​當一個政權開始抹除女性，它真正想消失的是另一種聲音

我也注意到，這些禁令並不是零散的規範，而是一套完整的控制機制。

​女性不能出現在陽台，窗戶必須改成不透明；不能大聲說話、不能唱歌；街道名稱甚至不能出現「女人」兩個字。當一個政權連一個人的身影、聲音、名字都想抹去，它追求的已經不是管理，而是讓女性從公共空間徹底消失。

​公開鞭打、石刑，以及對塗指甲女性截肢等極端刑罰，更讓恐懼成為統治工具。當每一個人都知道違反規定可能付出的代價，就不需要每天派人監視，人民便會自己開始約束自己。

​他們寧願失去經濟，也不能失去控制

最矛盾的一點，是塔利班一方面高喊經濟自主，希望擺脫國際制裁；另一方面卻禁止女性工作、禁止女性消費、禁止女性與商人交易。

​半數人口離開勞動市場，也離開消費市場，商店開始沒有客人，運輸業開始沒有乘客，整個經濟循環逐漸停滯。這樣的代價，他們不是不知道，而是願意承受。因為對這個政權而言，維持控制顯然比經濟發展更重要。

​他們寧願接受貧窮，也不願接受女性擁有更多自由；寧願讓國家停滯，也不願讓權力出現一絲裂縫。

​我們讀到的是新聞，她們過的是每天的生活

很多人想到阿富汗，第一個畫面是戰爭。但真正改變一個國家的，往往不是槍炮，而是每天都在發生的日常限制。

​女孩的人生停在小學，女人不能決定自己穿什麼、去哪裡、看哪位醫生、說什麼話、笑多大聲，甚至連窗戶該不該透明、指甲可不可以有顏色，都由別人決定。

​身為一位教育工作者，我始終相信，一個社會真正的安全感，來自人民擁有知識、判斷與選擇的能力，而不是讓更多人保持沉默。

​讀完這份禁令，我終於理解，塔利班真正害怕的，或許從來不是女性本身。他們害怕的，是一個讀過書、會思考、敢提問的女孩。

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