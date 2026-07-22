以為遇見真愛與奇蹟？詐騙集團愛用五個操弄技巧 讓人智商在線卻還是跳火坑

AI重點 文章重點整理： 重點一： 詐騙常先經營情感連結，再引入金錢話題。

詐騙常先經營情感連結，再引入金錢話題。 重點二： 限時催促與權威包裝會壓制受害者理性判斷。

限時催促與權威包裝會壓制受害者理性判斷。 重點三：小恩小惠與假獲利利用互惠與損失厭惡套牢人。

編輯/鄭欣宜撰文

每次看到新聞上的詐騙案件，妳是不是也會一邊搖頭，一邊心想「這麼瞎怎麼還有人會信」？先別對自己的智商太有自信。現代的詐騙集團早就不是以前那種操著奇怪口音、叫妳去ATM領錢的低階玩家了。

他們現在人手一本心理學手冊，各個都是洞悉人性的心理大師。詐騙之所以會成功，往往不是因為受害者太笨，而是因為詐騙集團精準地踩中了人類的原始弱點。今天就來掀開這些騙子的底牌，看看他們究竟是怎麼利用這五種心理操弄，讓受害在不知不覺中交出錢包。

利用情感投射 為妳量身打造靈魂伴侶

這招最常出現在交友詐騙裡。這類騙子不會一上來就跟妳聊錢，而是花好幾個星期甚至幾個月，每天早安晚安、無微不至地關心妳。他們會仔細觀察妳的動態，妳說今天工作很累，他立刻傳來一大串感同身受的安慰；妳說喜歡看海，他剛好也熱愛衝浪。

這種高度的「情感共鳴」，會讓妳產生一種「這世界上終於有人懂我」的錯覺。當妳卸下所有防備、把對方當成真愛時，他才開始不經意地提及某個賺錢的機會。這時候妳付出的不是投資款項，而是妳對這段關係的沉沒成本。

製造令人窒息的限量感 強行關閉妳的理智大腦

「這個投資名額只剩最後兩個，再不匯款就沒了！」、「因為妳的帳戶涉案，檢察官命令妳在半小時內把資金轉到安全帳戶，否則立刻拘提！」妳有沒有發現，不論是假投資還是假檢警，詐騙犯最喜歡用的字眼就是「立刻、馬上、最後機會」。

當人類處於極度緊急的時間壓力下，理性思考通常會直接罷工，騙子就是故意不給妳機會打電話向朋友求助，逼妳在慌亂中做出最不理智的決定。

勒索軟體類的詐騙也很常見，也是藉口要解鎖檔案，限時間逼迫受害者付錢。圖/123RF圖庫

搬出讓人無法質疑的權威 用專業外衣壓制妳的懷疑

人類天生對權威有一種盲目的服從性。當對方穿著筆挺的西裝、秀出滿是專業術語的財經證照、或是拿出蓋有政府單位印章的公文時，我們內心的懷疑雷達就會自動降級。

更厲害的騙子還會利用「社會認同」，在群組裡安排一大堆暗樁，天天洗版「跟著老師賺了幾百萬，感謝老師」。當妳看到身邊所有人（雖然都是假帳號）都對這個權威深信不疑、甚至瘋狂獲利時，妳就會帶著從眾心理跳進火坑。

誘發人性深處的損失厭惡 用快要到手的鴨子逼妳加碼

妳可能聽過很多人一開始真的有賺到錢、甚至成功提領出來，這就是詐騙集團放長線釣大魚的「誘餌」。當妳嚐到甜頭、把大筆本金砸進去之後，系統就會突然出現「帳戶被凍結」、「需要繳納20%的保證金才能出金」等限制。

這時候，人類內心損失厭惡的感覺就會開始作祟，我們對「失去已獲得東西」的痛苦感，遠大於「得到同等東西」的快樂。為了拿回原本的本金，受害者會告訴自己再相信他一次，結果就是像賭徒一樣越陷越深，把更多的錢送進無底洞。

包裝精緻的互惠原理 讓妳因為不忍拒絕而掉入陷阱

「這是我特別為妳爭取的VIP福利」、「沒關係，這幾萬塊我先幫妳墊，妳之後再補給我就好」。有些騙子非常懂得大方施捨小恩小惠，不管是送妳貼心小禮物，還是幫妳負擔一部分手續費，這些舉動都會在妳心裡種下罪惡感。

人類的社交本能是很討厭欠人情債的，一旦妳接受了對方的體貼或好處，當他接下來提出一些稍微不合理的要求時，妳就會因為「不好意思拒絕」而勉強答應。這種溫水煮青蛙的套路，往往讓人防不勝防。

被騙真的不是因為妳傻，而是因為妳擁有一顆充滿信任、渴望愛、或是想讓生活變得更好的柔軟心腸，而那些騙子正是利用了人性的善良與慾望來飽餐一頓。

聰明的女人在面對任何涉及金錢的誘惑或恐嚇時，請先把腳步放慢。只要對方開始催促妳、試圖切斷妳與外界的聯繫、或是給出超越常理的超高回報，請立刻在心裡亮起紅燈。把這五個心理操弄術牢牢記在大腦裡，當妳能看穿這些包裝精緻的遊戲時，那些騙子在妳眼裡，就只是一群跳樑小丑罷了。

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