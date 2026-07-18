今天看完《再見了 再見》

2026-07-18 00:39 SWALLOW
今天看完《再見了 再見》
今天看完《再見了 再見》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以理想混蛋三首歌為靈感，延伸三段分離愛情故事。
  • 重點二：作者特別喜歡《我反芻著你留下的寂寞》，反覆聆聽後感受更深。
  • 重點三：整體以細膩畫風搭配歌曲呈現永恆與失去的悲傷。

🌕🌕🌕🌕🌑

今天看完《再見了 再見》愛的 B 面，這是簡短心得。

一開始是被精緻的封面吸引，開始看之後才知道原來是以樂團「理想混蛋」的三首歌為主題，創作的三篇在講關於分離的愛情故事。

〈離開的一路上〉

一對情侶因為長期權力不對等、價值觀不同而分手

對於真愛的解釋我很喜歡這句話，這邊分享一次「愛是一個雙向喪失自我的過程，但又在更高的層面找回了更好的自我。」

我想就算很愛對方，如果在愛情中完全喪失自我，那最終會變成悲劇吧！

〈我反芻著你留下的寂寞〉

這是三首歌裡面我最喜歡的，書看完後我還重播了好幾次。

故事裡講到了〈我反芻著你留下的寂寞〉的 MV 內容，看完我就立刻曲找來看。第一次聽到「身上的印記是為了尋找前世的愛人」這樣的設定，第一印象感覺相當浪漫，畢竟從小看還珠格格長大的，至死不渝的浪漫愛想像已經深深刻在腦海裡了。

反覆聽了幾次之後，覺得這樣的執著何嘗不是一種痛苦，甚至有點可怕。最後，倒也滿認同故事裡 Akemi 對 MV 的理解了。

〈滯留鋒〉

這世界上究竟有沒有永恆呢？

故事的最後，作者這樣說：「只要還能想起你，你的存在就是——永恆。」我想這個概念應該就是常聽到的「真正的死亡是沒有記得你的時候」。

不過，為什麼會想要追求永恆呢？生離死別的故事總是讓人感到很難過呢！

我喜歡作者盧卡斯細膩的畫風，透過畫面、人物的表情可以感受到故事角色悲傷的情緒。再搭配理想混蛋的歌，真的可以完全沉浸在故事中，最後真的差點看到哭。



關於我

我是 swallow 是一種叫燕子的鳥鳥，不是吞嚥。(つд⊂)

喜歡閱讀、觀賞影視作品，還有很多很多其他的興趣愛好，可惜時常三分鐘熱度，不過我有在努力延長到五分鐘！！！另外我還有做一些小飾品，有興趣可以去我的蝦皮賣場看看 ヾ(*ΦωΦ)ツ

精華 FAQ

  • 文章主要介紹《再見了 再見》，這是一部以理想混蛋三首歌為主題的作品。內容核心是用三段故事談分離、愛情與失去，並延伸思考真愛、自我與永恆。

  • 作者最喜歡《我反芻著你留下的寂寞》，因為看完故事後又重播多次，對 MV 設定印象深刻。起初覺得浪漫，後來反而感受到執著的痛苦與可怕。

  • 作者認為只要還能想起一個人，那個人就以某種形式永恆存在，也呼應真正的死亡是被遺忘。不過他也覺得生離死別很令人難過，並被細膩畫風與歌曲感動。

SWALLOW

SWALLOW

我是 swallow 是一種叫燕子的鳥鳥，不是吞嚥。興趣愛好很多，但通常都三分鐘熱度，有做一些小飾品，有興趣可以去看看 ヾ(*ΦωΦ)ツ

#愛情 #分手 #還珠格格 #兩性關係

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
往下滑看更多精彩文章
不想懷孕又怕吃藥？子宮內避孕器、皮下避孕器差在哪一次看懂

不想懷孕又怕吃藥？子宮內避孕器、皮下避孕器差在哪一次看懂

2026-06-24 18:44 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

避孕不只是「有沒有避孕」這麼簡單，對很多女生來說，更在意的是：會不會痛？會不會變胖？月經會不會亂掉？做愛會不會有感覺？要不要每天記得吃藥？尤其近年「皮下避孕器」在社群討論度很高，不少人覺得手臂放一支、可以避孕好幾年，聽起來超省事；但婦產科醫師也提醒，皮下避孕器不一定適合所有人，有些女生反而更適合子宮內避孕器。

婦產科醫師曾浩原日前分享，雖然自己放過很多皮下避孕器，但若遇到「自然產兩次以上」或「經痛嚴重」的女性，他反而會比較建議選擇子宮內避孕器，也就是常被討論的「蜜蕊娜」。他也提到，皮下避孕器價格比蜜蕊娜高，但醫師仍會依照每個人的狀況，良心建議最適合的避孕方式。

AI摘要

文章摘要整理：

子宮內避孕器與皮下避孕器各有優缺點，醫師會依自然產經驗、經痛程度與月經狀況，協助選擇最適合的長效避孕方式。

子宮內避孕器、皮下避孕器差在哪？

子宮內避孕器和皮下避孕器都屬於「長效可逆避孕」方式，最大優點就是不用每天記得吃藥，也不用每次性行為前才臨時準備。對於容易忘記吃避孕藥、短期內沒有懷孕計畫，或想要穩定避孕的人來說，確實都是很方便的選項。簡單來說，子宮內避孕器是由醫師放入子宮腔內，常見可分為不含荷爾蒙的銅T，以及含有黃體素的子宮內系統，例如蜜蕊娜。皮下避孕器則是將一根細小植入棒放在上手臂皮下，透過穩定釋放黃體素來達到避孕效果。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

兩者避孕效果都很高，但差別在於放置位置、荷爾蒙作用方式、月經變化、費用與適合族群不同。也就是說，並不是哪一種「比較高級」就一定比較適合，而是要看妳的身體狀況和生活需求。曾浩原醫師：自然產兩次以上，放子宮內避孕器可能更輕鬆，醫師指出，若女性已自然產兩次以上，通常放置子宮內避孕器會相對輕鬆，有時甚至比放皮下避孕器還不痛。這是因為生產經驗、子宮頸狀態等因素，都可能影響放置過程的感受。

不少人一聽到「放進子宮」就先緊張，腦中自動浮現很可怕的畫面，但實際疼痛感會因人而異。對生過孩子、尤其是自然產過的女性來說，放置過程未必像想像中那麼嚇人。當然，如果本身很怕痛、曾有子宮頸手術史、子宮構造特殊，還是建議先和婦產科醫師討論。

經痛嚴重的人，蜜蕊娜可能比皮下避孕器更有感

醫師也提到，如果本身經痛嚴重，他會認為蜜蕊娜對經痛的幫助比較好。這也是很多女性選擇荷爾蒙子宮內系統的重要原因之一。蜜蕊娜屬於含黃體素的子宮內系統，除了避孕，也常被用在改善經血過多、經痛、子宮內膜異位症相關不適等狀況。它的作用位置主要在子宮內，可能讓子宮內膜變薄，進而讓月經量變少、經期變短，有些人甚至會慢慢變成很少月經或暫時停經。

圖片來源：wikipedia
圖片來源：wikipedia

這對原本每個月都被經痛折磨、經血量大到影響生活的人來說，反而可能是很大的生活品質改善。不過，剛放置後前幾個月可能會有點狀出血、月經不規則，通常需要一段時間適應。

做愛會有異物感嗎？伴侶會感覺到嗎？

這也是很多人超在意的問題。一般來說，不管是子宮內避孕器或皮下避孕器，正確放置後都不應該影響性行為感受。子宮內避孕器放在子宮內，陰道內通常只會有很細的尾線，正常情況下不會有明顯異物感。如果性行為時伴侶覺得刺刺的，或自己覺得疼痛、出血異常，可能需要回診確認位置或尾線長度。皮下避孕器則放在手臂，不會進入生殖道，因此性行為時不會有器具本身造成的異物感。它比較需要注意的是荷爾蒙相關副作用，例如不規則出血、情緒或皮膚狀況變化等，這些都可能間接影響使用感受。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

避孕效果很高，但不代表可以防性病

不管是子宮內避孕器、蜜蕊娜、銅T，還是皮下避孕器，都只能降低懷孕風險，不能預防性傳染病。如果不是固定單一伴侶，或雙方尚未完成性病篩檢，保險套仍然很重要。尤其很多人討論「無套內射哪種避孕最強」時，容易只把焦點放在懷孕機率，卻忽略了性病風險。避孕器再有效，也不是保護性病的工具。

子宮內避孕器vs皮下避孕器怎麼選？

如果妳是自然產兩次以上、放置子宮內避孕器條件較適合，或本身經痛嚴重、經血量大，醫師可能會更傾向建議蜜蕊娜這類荷爾蒙子宮內系統。因為它除了避孕，還可能改善月經困擾，對生活品質幫助更明顯。如果妳很害怕內診、沒有生產經驗、想避開子宮內放置器材，又希望不用每天吃藥，皮下避孕器則會是可以和醫師討論的選項。只是放之前要先有心理準備，月經不規則是很常見的適應問題。如果妳不想使用荷爾蒙，銅T可能會是另一個方向，但原本經血量大、經痛嚴重的人要更謹慎評估。沒有一種避孕器適合所有女生。真正好的避孕方式，不是網路上最紅、價格最高、討論度最高的那一種，而是最符合妳身體狀況、月經型態、疼痛接受度、懷孕計畫與生活習慣的那一種。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

放之前一定要先做這幾件事

放置避孕器之前，建議先和婦產科醫師完整討論自己的月經狀況、經痛程度、是否曾懷孕或生產、有沒有子宮肌瘤、子宮內膜異位症、陰道異常出血、肝功能或荷爾蒙相關疾病史。如果近期有懷孕可能，也應先排除懷孕。

放置後也不是從此不用理它。若出現劇烈腹痛、發燒、異常大量出血、分泌物異味、性行為疼痛，或懷疑避孕器位置跑掉，都應該盡快回診。避孕是很私人的選擇，不需要因為朋友說哪個好就跟著做，也不需要因為某種避孕器比較熱門就勉強自己。最重要的是，妳要知道每一種方法的優缺點，然後和信任的醫師一起做出最適合自己的決定。

精華 FAQ

  • 兩者都屬長效可逆避孕，但子宮內避孕器放在子宮內，皮下避孕器則植入上手臂皮下；前者可能影響月經量與經痛，後者常見副作用是不規則出血與荷爾蒙變化。

  • 醫師提到，自然產兩次以上、放置條件較好，或本身經痛嚴重、經血量大的人，常較適合蜜蕊娜這類子宮內系統，因為除避孕外，也可能改善月經困擾。

  • 避孕器只能降低懷孕機率，不能預防性病，因此若非固定單一伴侶仍要搭配保險套；若出現劇烈腹痛、發燒、異常大量出血或懷疑移位，也應盡快回診。

#月經 #子宮 #健康 #避孕器 #生理期

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
往下滑看更多精彩文章
當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

2026-07-14 21:25 郭玉如
圖片來源：截圖自公視新聞網影片封面
圖片來源：截圖自公視新聞網影片封面

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿富汗塔利班宣布女性中學以上教育永久禁止。
  • 重點二：女性在工作、外出、穿著與言行上也被全面管控。
  • 重點三：禁令使女性退出市場與公共空間，經濟同步萎縮。

今天，我在蔣琬斯老師的臉書看到一則讓人瞠目結舌的貼文。

​她轉發了阿富汗教育部公布的女性永久禁令，其中最令人震驚的一句是：女性最高只能接受小學教育，中學以上教育全面禁止，而且這項規定將永久實施。

​身為一個高中曾就讀女校的教育工作者，我很難想像，一個女孩原本理所當然擁有的求學權利，竟然可以在一紙命令中被徹底剝奪。

​教育對我而言，從來都是一個人改變人生最重要的力量，所以看到這則消息時，我一直在想：塔利班究竟在害怕什麼？

​宣布這項政策的人，是現任阿富汗塔利班政權高等教育部長尼達·穆罕默德·納迪姆（Nida Mohammad Nadim）。

​短短幾個字，直接決定數百萬女孩的人生終點。她們的人生，不再由努力決定，而是由性別決定。

​禁止讀書，只是第一步。接下來，她們不能自由工作、不能自由外出、不能決定自己的穿著，甚至不能決定自己的笑聲。

​這不是單一法令，而是一套全面接管女性生活的制度，從校園一路延伸到家庭、街道、醫院，最後滲透到每一天的呼吸。

一張禁令，幾乎寫滿女性的一生

塔利班公布的限制女性規定，幾乎涵蓋一個人所有的日常生活。

​女性不得從事家庭以外的工作；不得單獨外出，除非有父親、兄弟或丈夫等男性監護人陪同；不得與男性商人交易；不得接受男性醫師治療；不得繼續求學；必須全身包覆長罩袍。如果衣著不符合規定，可能遭到鞭打、毆打或辱罵；腳踝露出來，可能當街受刑；被指控婚外性行為者，可能遭到公開石刑，根據這項規則，已有大量女性因此被處死。

​禁令還延伸到生活最細微的地方。

​女性禁止化妝，許多塗指甲油的女性手指遭到截肢；禁止與非監護男性交談或握手；禁止大聲笑，因為陌生人不應該聽見女性的聲音；禁止穿高跟鞋，因為鞋跟踩地的聲音可能吸引男性注意。

​除此之外，她們不能單獨搭計程車、不能參加廣播或電視節目、不能從事體育活動、不能騎自行車與機車、不能穿鮮豔衣服、不能參加節日聚會，甚至不能在河邊或公共場所洗衣服。

​街道名稱中帶有「女人」的字眼被更改，自家陽台不能露面，所有窗戶必須改成不透明玻璃，男裁縫不能替女性量身或縫製衣服，女性不能使用公共澡堂，公車全面區分為「男性專用」與「女性專用」。

​這不是小說，也不是電影，而是真正發生在二十一世紀的阿富汗。

幾公分布料，竟然能決定一個人的命運

2026年6月，阿富汗街頭爆發一場震驚世界的衝突。至少30名女性遭到逮捕，理由只有一個：她們身上的罩袍沒有「完全覆蓋」身體。

​數百名民眾走上街頭抗議，換來的不是對話，而是鎮壓。警方開槍驅散群眾，兩名年輕人在血泊中失去生命。

​整起事件的導火線，不是土地，不是資源，也不是武裝衝突，而是幾公分布料。

​在這個國家，一件衣服可以決定一個人的自由；一塊布料，可以決定一個人的命運。當街頭開始只剩巡邏的武裝人員，人們便不再願意出門，恐懼也跟著取代了原本熱鬧的城市。

​有一天開始，女人從街道消失了

阿富汗服裝市場曾經人來人往，如今卻安靜得令人心驚。商店還在，店主還在，商品還整齊擺放著，唯一消失的，是顧客。

​店主雅瑪望著空蕩蕩的商場，每月仍要負擔3萬阿富汗尼租金，約新台幣1.4萬元，但女性顧客幾乎完全消失，收入逼近零。

​人力車夫法西德也成了受害者。過去女性可以自由採買、搭車，如今因為恐懼選擇足不出戶，他每天等不到乘客，只能看著街道愈來愈空。

​當半數人口被迫離開市場，零售業、運輸業、餐飲業與服務業便一起失去活力。沒有人需要宣布經濟崩潰，它就在每天沒有客人的店面裡，一點一滴發生。

當笑聲也變成違規，生活便失去了原來的樣子

在阿富汗，陌生男人不能聽見女人笑。所以，大笑變成違規。

​女性不能穿高跟鞋，因為鞋跟踩在地上的聲音可能引起注意；不能站在自家陽台，所有窗戶都必須使用不透明玻璃，只為了避免屋外的人看見女性。當一個人的腳步、聲音、衣著、顏色都被詳細規範，日常生活也開始失去原本的樣子。

他們真正害怕的，是知識帶來的覺醒

看完整份禁令後，我一直反覆思考：如果只是想管理社會秩序，為什麼要禁止女孩讀書？為什麼連一本《化學實驗室中的安全》這樣的科學教材，也要從校園裡消失？

​2025年，塔利班下架了140本由女性撰寫的著作，其中包括這本科學工具書，同時禁止教授人權與性騷擾相關課程。這些決策背後，透露出一個共同訊號：他們害怕女性接觸能夠培養自主意識、權利觀念與批判思考的知識。

​諾貝爾和平獎得主馬拉拉曾說，女孩堅持接受教育，本身就是一種對抗塔利班的方式。

​當中學以上教育被列為永久禁令，等於從制度上切斷了女性改變命運的可能，也讓她們永遠無法站上社會決策的位置。

​當一個政權開始抹除女性，它真正想消失的是另一種聲音

我也注意到，這些禁令並不是零散的規範，而是一套完整的控制機制。

​女性不能出現在陽台，窗戶必須改成不透明；不能大聲說話、不能唱歌；街道名稱甚至不能出現「女人」兩個字。當一個政權連一個人的身影、聲音、名字都想抹去，它追求的已經不是管理，而是讓女性從公共空間徹底消失。

​公開鞭打、石刑，以及對塗指甲女性截肢等極端刑罰，更讓恐懼成為統治工具。當每一個人都知道違反規定可能付出的代價，就不需要每天派人監視，人民便會自己開始約束自己。

他們寧願失去經濟，也不能失去控制

最矛盾的一點，是塔利班一方面高喊經濟自主，希望擺脫國際制裁；另一方面卻禁止女性工作、禁止女性消費、禁止女性與商人交易。

​半數人口離開勞動市場，也離開消費市場，商店開始沒有客人，運輸業開始沒有乘客，整個經濟循環逐漸停滯。這樣的代價，他們不是不知道，而是願意承受。因為對這個政權而言，維持控制顯然比經濟發展更重要。

​他們寧願接受貧窮，也不願接受女性擁有更多自由；寧願讓國家停滯，也不願讓權力出現一絲裂縫。

我們讀到的是新聞，她們過的是每天的生活

很多人想到阿富汗，第一個畫面是戰爭。但真正改變一個國家的，往往不是槍炮，而是每天都在發生的日常限制。

​女孩的人生停在小學，女人不能決定自己穿什麼、去哪裡、看哪位醫生、說什麼話、笑多大聲，甚至連窗戶該不該透明、指甲可不可以有顏色，都由別人決定。

​身為一位教育工作者，我始終相信，一個社會真正的安全感，來自人民擁有知識、判斷與選擇的能力，而不是讓更多人保持沉默。

​讀完這份禁令，我終於理解，塔利班真正害怕的，或許從來不是女性本身。他們害怕的，是一個讀過書、會思考、敢提問的女孩。


精華 FAQ

  • 文中提到，塔利班教育部宣布女性最高只能接受小學教育，中學以上全面禁止，且為永久實施。這代表數百萬女孩被制度性剝奪受教權，人生選擇也被性別直接決定。

  • 文章列出多項限制，包括不得工作、不得單獨外出、不得與男性交易、不得接受男性醫師治療，穿著與聲音也受管制，甚至連窗戶、陽台、鞋跟聲與笑聲都被規範。

  • 作者認為，塔利班害怕的不是女性本身，而是受教育後能思考、提問、理解權利的女孩。因為知識會帶來自主意識與批判能力，進而動搖政權對女性與社會的控制。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#女性 #兩性關係

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
往下滑看更多精彩文章
《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己 —— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己 —— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

2026-06-20 15:43 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《雙喜》以雙親離婚與雙場婚禮，呈現主角長年討好他人的疲憊。
  • 重點二：文章指出過度迎合他人，常讓人生失控，最後連自己都失去。
  • 重點三：真正的成熟，是有勇氣忠於自己，並和重要的人一起承擔生活。



【《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己】

—— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

「雙喜」榮登Netflix 台灣本日TOP第一名，劇情是講五歲小男孩，從小父母離婚，必須討好兩邊。父親節過兩次，母親節過兩次，就算是結婚也要結兩次婚。

這部劇表面上在講婚禮，

其實講的是人生。

▋從5歲開始，他的人生就在討好

男主角從小父母離婚。

從那一天開始，他的人生就變得很忙。

父親節，要過兩次。

母親節，要過兩次。

連結婚，也得辦兩場。

因為爸爸拒絕和媽媽同場。

於是婚禮當天，他像陀螺一樣來回奔波。

10樓是父親場。

12樓是母親場。

同一天、同飯店、不同樓層。

兩場婚禮，同時進行。

他拼命想讓爸爸開心。

也拼命想讓媽媽滿意。

結果最累的人，是他自己。

甚至連新婚妻子都發現了。

這一天明明是人生最幸福的日子，

他卻一整天沒有笑過。

新婚妻子抱怨進場時，

他甚至沒有看她一眼。

婚禮致詞時，他頓悟了，

對老婆說：

「對不起。」

他決定不忍了，不再討好別人，決定忠於自己。

▋討好所有人，最後往往失去自己

「墨魚麵」是他和妻子最重要的共同記憶，放進婚宴菜單。

但父親看了一眼就否決。

理由很簡單。

「吃完牙齒會變黑，很難看。」

於是，菜被砍掉了。

另一邊，

男主不想要香檳塔。

母親卻堅持一定要有。

飯店最後配合母親安排。

結果他上台致詞時，

一個不小心撞倒香檳塔。

全場錯愕。

場面狼狽到極點。

看到這裡忽然覺得，

這不只是婚禮失控。

更像是一個人長期壓抑後的人生縮影。

你越想讓所有人滿意，

越要配合別人，

人生越容易失控。

▋人生不需要討好任何人

看完這部點影，我想起澳洲安寧護理師 Bronnie Ware 朗尼，維爾長期陪伴臨終病人。

她在 The Top Five Regrets of the Dying 「和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇」，寫下病人最常見的遺憾。

排名第一的是：

「我希望自己曾有勇氣活出真正想要的人生，而不是活成別人期待的樣子。」

很多人直到生命最後，

才發現自己努力了一輩子，

卻沒有真正為自己活過。

在職場如此。

在人生也是如此。

我們都希望被喜歡。

希望被認可。

希望得到掌聲。

但很多時候，

我們為了討好別人，

都說是「為了你好」，

委屈自己、壓抑自己、犧牲自己。

母親為了小孩，女友為了男友......

最後，

別人未必滿意，

自己卻非常不快樂。

我真心覺得，一切盡力就好。

無愧我心，就夠了。

▋夫妻，是一起的

劇裡女主角有一句話，我很有感。

她知道，

嫁給男主意味著什麼。

代表有兩個家庭。

兩個父親節。

兩個母親節。

未來可能還有更多複雜關係。

她仍然願意。

因為她說：

「只要我們是一起的。」

真的很動人。

婚姻從來不是只有浪漫。

更多時候，

是一起面對生活的酸甜苦辣。

一起承擔。

一起成長。

一起走下去。

只要是一起，

再難，也有力量。

▋墨魚麵的的人生哲學

墨魚麵在這部戲裡，

其實是一個很重要的象徵。

小時候，

男主角離開母親，獨自搭飛機回台灣。

孤單、害怕、無助，哭泣。

空服員看出了他的不安。

她拿了墨魚麵給他吃。

她吃完後，

牙齒全黑了。

小男孩原本哭喪著臉，

終於笑了。

最後小男孩也吃了墨魚麵，

兩個人都露出黑黑的牙齒。

畫面很可愛，

卻也很溫暖。

空服員告訴他：

「遇到挫折和困難的時候，也要好好吃飯。」

這句話很簡單，

卻讓人記很久。

人生一定會有低谷。

會受傷。

會委屈。

會崩潰。

但再難，

也別忘了照顧自己。

好好吃飯。

好好生活。

好好愛自己。

最後，

男主決定不再討好任何人。

他勇敢做自己。

即使父親反對，

他仍然把墨魚菜端上桌。

最後大家吃得滿嘴黑牙。

笑成一團。

還拍下最珍貴的照片。

▋不需要討好每個人

人生從來不是讓所有人滿意。

而是你有沒有忠於自己。

被討厭的勇氣。

我們都可以善良，

但不必委屈自己。

我們可以在乎別人，

但別忘了也要在乎自己。

這是你的人生，

你自己決定，

掌控權在你，

不需要討好每一個人。 顯示較少


精華 FAQ

  • 劇中以主角父母離婚、婚禮辦成兩場為核心情節，呈現他從小就要在兩邊之間奔波、配合與討好，最終連人生最重要的日子都失去自己的節奏。

  • 因為當一個人長期把別人的需求放在前面，就會不斷壓抑自己、改變決定，最後不但無法讓所有人滿意，還容易在關係與情緒上全面失衡。

  • 墨魚麵象徵陪伴、記憶與不必害怕狼狽。文章想傳達的是，遇到挫折時要好好照顧自己，勇敢做自己，不需要為了迎合他人而犧牲內心。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#感情 #婚姻 #母親節 #Netflix

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
往下滑看更多精彩文章
【登入聊天室】逝去的一切並未真正絕跡：從《真愛留聲》看見我們在孤獨中對愛的渴望

【登入聊天室】逝去的一切並未真正絕跡：從《真愛留聲》看見我們在孤獨中對愛的渴望

2026-07-03 17:16 Chelsea
https://www.netflix.com/tudum/articles/zoey-deutch-voicemails-for-isabelle
https://www.netflix.com/tudum/articles/zoey-deutch-voicemails-for-isabelle

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為《真愛留聲》以真誠細膩方式描寫喪妹後的療傷歷程。
  • 重點二：Jill 透過語音訊息傾訴悲傷與思念，意外連結到敏感的 Wes
  • 重點三：文章借電影傳達孤獨中的陪伴渴望，並相信愛能再次燃起。

最近，我看了一部 Netflix 電影，片名是《真愛留聲》。簡單來說，劇情講述一個女孩在失去妹妹後，努力走出悲傷的故事。我已經很久沒有看到如此純粹、如此真誠的電影了。身為一個超級浪漫喜劇愛好者，我認為一部好的作品，應該能讓人有所成長與體悟。例如在《三十姑娘一朵花》中，我學會了去擁抱那個完美與不完美的自己，並將其視為探索自我、找尋真我的旅程；而這部電影則從另一個截然不同的角度，切中了同樣的核心。影片中沒有任何一幕因脫離現實而讓人難以共鳴。當然，這並不是要求每個人都要經歷過相似的逆境才能感同身受；只要你願意多花一點心思去關注人與人之間的微妙牽絆，真正與他人建立起深層的靈魂連結，你就能理解為什麼我會認為這部電影是今年——至少目前為止——浪漫喜劇的巔峰之作。 

Recently, I watched a Netflix movie called "Voicemails for Isabelle." Briefly, the plot follows a girl whose sister passed away and her journey to find ways to overcome her grief. I haven't seen anything so pure and authentic for so long. Speaking as a total rom-com fan, a good one should allow you to grow. For example, in "13 Going on 30", I learned to embrace my perfect and imperfect self as part of my journey to figure out who I really am, and this one has definitely checked that box from a different angle. Nothing in the film was so unrealistic as to be unrelatable. What I meant by that is not necessarily to ask everyone to have similar adversities; as long as you pay a little more attention to the interrelationships among individuals, like really bond with people on a deeper level, you can understand why I find the film a peak of rom-com, at least so far this year.


這部電影最扣人心弦的地方，在於女主角 Jill 藉由留下一封又一封語音訊息，來宣洩她難以說出口的悲傷、對世界的不滿，以及對妹妹的深切思念。她藉由口白，吐露著那些被壓抑在心底、從未有機會向外人提起，甚至連自己都未曾好好面對的複雜思緒。然而，這些未經修飾、本應是私密內心獨白的訊息，卻意外地被一個叫 Wes 的男人聽見了。外表看似靈魂枯槁、對生活失去熱情的 Wes，其實保有一顆細膩而敏銳的心，這讓他聽懂了 Jill 隱藏在話語背後的真實自我，也讓兩人的命運悄然交織，最終使他成為了她生命中對的那個人。

The most heartwarming part of the movie is that the female lead, Jill, relies on voicemails to vent her unspoken sorrow, her grievances to the world, and her longing for her sister. She uses her spoken words to express the mixed feelings she holds in her heart, which never seem to have a chance to leak out to other people or even to herself. Those unfiltered, meant-to-be-secret messages were accidentally heard by someone named Wes, who was, on the surface, dead inside, but actually sensitive enough to hear the real Jill, which led him to be the one for her in the end.


我深深共鳴著 Jill 的那句獨白——她說她不需要男人，她只想找回她的妹妹。她留下的那些語音訊息就是最好的證明，她自始至終渴望的，不過是像妹妹曾給予過她的、那種毫無雜質的愛與關懷。她不需要旁人廉價而虛偽的同情；她要的是在自己高喊「誰要跟我一起走？」時，願意義無反顧跟隨她的人。

I personally resonate with the line where Jill says she doesn't need a man; instead, she wants her sister back, and all the voicemails she's left are evidence that all she needs is genuine love and care, like the kind her sister provided her. She doesn't need fake empathy from others; she wants someone who will follow her when she says, "Who is coming with me?"


其實，我和戲裡的 Jill、Wes，以及世界上的每個人都一樣，都在尋找宇宙的終極答案，試圖去看透萬事萬物的運行軌跡。這部看似簡單卻底蘊深厚的情感電影，溫柔地告訴我「你並不孤單」。即便我至今對這個複雜的世界仍理不出頭緒，但隨著我不斷地去探索、去感受，我知道自己正一步步朝著核心靠近。

I am searching for the answer to the universe, just like Jill and Wes, and everyone else, seeking to understand all the rules and patterns of everything. Watching this simple yet immensely deep film makes me feel that I am not alone. I still haven't had a single clue about this world, but as I keep exploring and feeling, I know I'm getting closer to it. 


我寫下這些文字，並非試圖向這個世界發出某種祈求，而僅僅是像 Jill 一樣，渴望找到那個能與我共享生命所有細碎的人。感謝這部電影，讓我終於徹底聽懂了泰勒絲在歌裡唱的那句：「逝去的一切，並未真正絕跡。」我們只需要多一點點絕不輕言放棄的勇氣，那看似已成灰燼的火焰，終將再次熊熊燃起。

I am writing my thoughts down, not because I am trying to send a plea to anyone or anything, but simply because, like Jill, I want to find the one who can share everything with me. Thanks to this movie, "what died didn't stay dead", as Taylor Swift said in her song, all we need is a little courage not to give up, and the ashy flame is going to ignite again.



精華 FAQ

  • 文章認為本片純粹、真誠且貼近現實，能讓觀眾在情感創傷與自我成長中產生共鳴，因此被作者視為今年至今最出色的浪漫喜劇之一。

  • Jill 以語音訊息宣洩無法說出口的悲傷、對世界的怨懟，以及對妹妹深切的思念；這些私密獨白也成為她面對失落與療傷的主要出口。

  • 作者希望讀者理解，人並不孤單，只要保有不放棄的勇氣與對愛的相信，原本像灰燼般熄滅的火焰，也有機會再次重新燃起。

Chelsea

Chelsea

Chelsea 老師 💛AmazingTalker五星優質教師💛 喜歡透過文字梳理情緒的紋理，將人生的亂流視為修煉智慧的關卡

#真愛留聲 #人際關係 #兩性關係 #親密關係 #電影推薦 #愛情故事

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
往下滑看更多精彩文章
女性單身宣言！4大特質代表妳步入婚姻是場災難

女性單身宣言！4大特質代表妳步入婚姻是場災難

2026-07-08 13:52 享民頭條
如果妳的字典裡「自由」永遠排在第一位，想去日本旅遊就去，不想向任何人報備行蹤，那婚姻對妳來說可能會是一場災難。圖/123RF圖庫
如果妳的字典裡「自由」永遠排在第一位，想去日本旅遊就去，不想向任何人報備行蹤，那婚姻對妳來說可能會是一場災難。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：把自由放在第一位，受不了婚姻的行程與報備限制。
  • 重點二：經濟與生活都很獨立，難以忍受伴侶與瑣事牽絆。
  • 重點三：不想承擔情緒勞動，且對婚後熱情轉淡感到抗拒。

編輯/葉佳欣撰文

在二十幾到四十歲這個被社會時鐘瘋狂催促的年紀，妳身邊的姐妹們是不是一個接一個步入禮堂，讓妳也開始懷疑自己是不是該找個人「定下來」？

等等，先別被浪漫的婚紗照和粉紅泡泡給沖昏了頭！婚姻這場長達幾十年的大型合作案，不是穿上漂亮白紗那麼簡單。在這個提倡愛自己的時代，與其勉強自己擠進不適合的鞋子裡，不如優雅地轉身，承認有些女人天生自帶女王氣場，根本不適合被婚姻這座城池給困住。 這才不是什麼貶義詞，相反地，這代表妳活得太清醒、太精彩，以至於一般的婚姻規格配不上妳的靈魂。

如果妳發現自己具備了以下這幾種特質，親愛的，別懷疑，妳可能真的不適合結婚，而單身才是妳最奢華的時尚配件：

1.視自由如命的野生動物體質

如果妳的字典裡「自由」永遠排在第一位，下班後想去哪裡爽快就去哪裡，週末想睡到自然醒就睡到自然醒，不需要向任何人報備，那婚姻對妳來說可能會是一場災難。結婚意味著妳的行程表上從此多了另一個人，甚至是一整個家族。如果想到以後去哪裡都要先問過老公、過年還要配合婆家的行程，就讓妳感到窒息，那妳真的比較適合當一隻在森林裡自由奔跑的豹，而不是被關在家庭籠子裡的小貓。

2.精神與經濟都極度潔癖的獨立女王

有些女孩自己會賺錢、會生活、會修水電，過得閃閃發亮。當妳的靈魂已經強大到不需要任何人來當妳的避風港，反而還覺得照顧別人的情緒很累人時，婚姻能帶給妳的邊際效益其實非常低。如果妳連生活習慣都有嚴重的精神潔癖，無法忍受馬桶蓋沒掀、衣服亂丟，或者還要為了一點生活開銷跟另一個人斤斤計較，那不如不要結婚、把錢全花在自己身上。

有些女性自己會賺錢、會生活、跟閨密互相陪伴，過得閃閃發亮。當妳的靈魂已經強大到不需要任何人來當妳的避風港，婚姻能帶給妳的邊際效益其實非常低。圖/123RF圖庫
有些女性自己會賺錢、會生活、跟閨密互相陪伴，過得閃閃發亮。當妳的靈魂已經強大到不需要任何人來當妳的避風港，婚姻能帶給妳的邊際效益其實非常低。圖/123RF圖庫

3.完全不想當任何人的情緒垃圾桶

婚姻裡充滿了生活瑣碎的摩擦，需要大量的妥協、包容與情緒勞動。如果妳在工作上已經燃燒殆盡，回到家只想安安靜靜地放空，完全沒有心力去處理另一半的碎碎念、脆弱或莫名其妙的小脾氣，甚至對男人的低情商感到極度不耐煩，那步入婚姻只會讓妳天天想翻白眼。不結婚，妳只需要對自己的情緒負責；結了婚，妳卻可能被迫成為兼職的諮商師。

4.對愛情有十足的浪漫想像

妳追求的是一輩子心跳加速的熱戀，無法接受愛情最後變成親情嗎？在婚姻的柴米油鹽裡，再熾熱的激情都會被洗碗水給澆熄。如果妳無法忍受那個曾經英俊瀟灑的男人，幾年後變成躺在沙發上挖鼻孔、肚子微凸的大叔，那婚姻的現實會震碎妳的美好幻想。與其在婚後看著愛情的屍體嘆氣，不如永遠留在戀愛的階段，只享受最美好的部分。

結婚只是一種生活方式的選擇，而不是人生必經的成就解鎖。

那些看起來不適合結婚的女人，往往是因為她們太清楚自己要的是什麼，不願意為了符合社會的期待而委屈自己的靈魂。

這世界上最幸福的事，從來不是在合適的年紀把自己嫁掉，而是不論妳身處二十、三十還是四十歲，都能活成自己最喜歡、最耀眼的模樣。如果婚姻無法讓妳加分，那就開心地保持單身吧，畢竟當一個無拘無束、天天把自己寵成公主的女王，可比當一個天天為家務操心的黃臉婆，要酷得太多了。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 文中認為，把自由放在首位、精神與經濟都高度獨立、又不想處理伴侶情緒與瑣事的女性，最容易覺得婚姻像負擔，因為她們更重視自我與生活品質。

  • 作者列出四項特質：視自由如命、經濟與生活極獨立、完全不想當情緒垃圾桶，以及對愛情抱有強烈浪漫想像，這些都可能讓她們難以適應婚姻現實。

  • 文章主張結婚只是生活選擇，不是人生必須完成的成就；若婚姻無法讓人更好，保持單身並專注自我、活出耀眼狀態，反而可能更幸福。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#單身 #婚姻 #兩性關係

熱門文章

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

最新文章

今天看完《再見了 再見》

今天看完《再見了 再見》

#還珠格格 #愛情 #兩性關係 #分手

SWALLOW 2026.07.18 15
心情好人就美 情緒美容5項Tips請收進筆記本

心情好人就美 情緒美容5項Tips請收進筆記本

#情緒

享民頭條 2026.07.17 26
從委曲求全到寧缺勿濫 6句陪妳找回主導權的擇偶金句

從委曲求全到寧缺勿濫 6句陪妳找回主導權的擇偶金句

#感情 #婚姻

享民頭條 2026.07.17 20
【真正的愛，是願意把對方放進自己的考量】 —— 從韓劇《依法相愛吧》看見親密關係最重要的一件事

【真正的愛，是願意把對方放進自己的考量】 —— 從韓劇《依法相愛吧》看見親密關係最重要的一件事

#兩性關係

紫婷夫人 2026.07.16 25
好的關係不會讓你失去自己！8個成熟相處的底層邏輯，戀愛、婚姻、家人都適用

好的關係不會讓你失去自己！8個成熟相處的底層邏輯，戀愛、婚姻、家人都適用
女子漾／編輯黃冠婷 2026.07.16 34
友達以上、戀人未滿的新名詞「Situationship」 6大曖昧邊緣跡象妳正在經歷嗎？

友達以上、戀人未滿的新名詞「Situationship」 6大曖昧邊緣跡象妳正在經歷嗎？

#曖昧

享民頭條 2026.07.15 35
當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

#兩性關係 #女性

郭玉如 2026.07.14 312
交往9年卻被默默搬空家！男網友崩潰：她花一個月搬家，我卻什麼都不知道

交往9年卻被默默搬空家！男網友崩潰：她花一個月搬家，我卻什麼都不知道

#感情 #情侶 #女友

女子漾／編輯黃冠婷 2026.07.14 51
所謂的底氣，是給自己買得起花、也隨時有轉身離開不健康關係的自由

所謂的底氣，是給自己買得起花、也隨時有轉身離開不健康關係的自由

#習慣 #關係 #感情 #兩性關係

台灣房地產知識通 2026.07.13 38
女性單身宣言！4大特質代表妳步入婚姻是場災難

女性單身宣言！4大特質代表妳步入婚姻是場災難

#單身 #婚姻 #兩性關係

享民頭條 2026.07.08 134
18+