友達以上、戀人未滿的新名詞「Situationship」 6大曖昧邊緣跡象妳正在經歷嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： Situationship指曖昧關係卻沒有正式名分。

Situationship指曖昧關係卻沒有正式名分。 重點二： 常見特徵是只談當下、不談未來與朋友圈。

常見特徵是只談當下、不談未來與朋友圈。 重點三：若一方開始期待更多，這種關係可能讓人受傷。

編輯/鄭欣宜撰文

妳聽過Situationship嗎？這個詞這幾年在社群上簡直紅到發紫。簡單來說，它就是一種「一夜情以上、在一起未滿」的微妙狀態。兩個人做盡了情侶間的所有親密事，卻死都不肯給彼此一個正式的頭銜。

這種「我們不定義，只享受當下」的關係，在現代開放的風氣之下流行到不行。畢竟在這個買房很難、工作很累的時代，連談戀愛大家都想追求一種「低度承諾、高度陪伴」的快時尚。

不過，妳究竟是身處在一段浪漫的Situationship中，還是一個人默默在暈船的汪洋中沉淪？以下盤點6個經典的Situationship跡象，快來看看妳中了幾項！

熟知彼此的身體 卻不熟知對方的行程

你們可能對彼此身上的每一顆痣都瞭如指掌，但妳永遠不知道他下禮拜二晚上要跟誰吃飯。你們的約會充滿了隨興與臨時起意，通常是深夜的一句「在幹嘛」或「要不要過來」，而不是提前三天精心規劃的週末小旅行。

在社群媒體上 是彼此最熟悉的陌生人

你們會在聊天軟體裡傳各種私密情話或梗圖，但在Instagram的公開世界裡，你們頂多只是互相點個讚的關係。妳絕對找不到任何一張你們勾肩搭背的合照，即便一起去喝了厲害的網美咖啡廳，發限時動態時也只會拍一張空靈的單人照，完美隱藏對方的存在。

聊天內容高度聚焦在當下的快樂與垃圾話

你們可以從最新上映的電影聊到路邊的流浪貓，幽默風趣、火花四射，但只要話題一觸及「未來」，氣氛就會瞬間凍結。你們不聊明年想去哪裡跨年，不聊要不要見彼此的朋友，更不聊對婚姻的想法。在這種關係裡，未來是一個比鬼故事還要讓人想逃避的話題。

你們可以一起看電影，聊天說八卦，但只要話題一觸及「未來」，氣氛就會瞬間凍結。圖/123RF圖庫

沒有人引薦對方進入自己的核心朋友圈

妳知道他有一群高中的死黨，他也聽妳抱怨過公司的機車主管，但你們從未真正見過對方的朋友或家人。你們的關係就像一個被精心包裝的真空泡泡，只有在兩個人的專屬空間裡才成立，一旦戳破放進現實的人際網絡中，就會立刻顯得格格不入。

佔有慾是不被允許的違禁品

當妳發現他週末跟別的女生出去熱絡互動，妳心裡明明氣得想摔手機，但妳打開聊天視窗時，卻只能摸摸鼻子打下「哈哈那很好啊」這種大器又無所謂的話。因為你們沒有交往，妳沒有立場吃醋，更沒有權力去質問他的交友狀況，只能把滿腔的酸意吞回肚子裡。

妳的心情 總是在極度清醒與極度暈眩之間拉扯

這種關係最迷人的地方在於它不用負責任，但最折磨人的地方也在於它不用負責任。星期五晚上妳覺得自己是全世界最幸福、最懂享受當下的獨立新女性；星期天晚上一個人看著天花板時，又會忍不住懷疑自己到底算什麼，在浪漫與清醒的寂寞之間瘋狂切換。

說到底，Situationship之所以流行，是因為它給了我們一種「不用承擔受傷風險，就能獲得戀愛感」的化學代糖。它沒有對錯，只要妳和對方都玩得起、放得下，這種點到為止的陪伴確實能幫疲憊的城市生活充點電。

但如果妳發現自己的心已經開始不受控制地想要更多，或許就是該優雅轉身的時候了。畢竟，與其在一段不清不楚的關係裡當個假裝大方的受害者，不如把這份精緻的愛留給那個願意牽起妳的手、大方向全世界宣示主權的人。

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