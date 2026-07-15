友達以上、戀人未滿的新名詞「Situationship」 6大曖昧邊緣跡象妳正在經歷嗎？

2026-07-15 13:46 享民頭條
搞曖昧的跡象，就是你們可能對彼此身上的每一顆痣都瞭如指掌，但妳永遠不知道他下禮拜二晚上要跟誰吃飯。圖/123RF圖庫
搞曖昧的跡象，就是你們可能對彼此身上的每一顆痣都瞭如指掌，但妳永遠不知道他下禮拜二晚上要跟誰吃飯。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Situationship指曖昧關係卻沒有正式名分。
  • 重點二：常見特徵是只談當下、不談未來與朋友圈。
  • 重點三：若一方開始期待更多，這種關係可能讓人受傷。

編輯/鄭欣宜撰文

妳聽過Situationship嗎？這個詞這幾年在社群上簡直紅到發紫。簡單來說，它就是一種「一夜情以上、在一起未滿」的微妙狀態。兩個人做盡了情侶間的所有親密事，卻死都不肯給彼此一個正式的頭銜。

這種「我們不定義，只享受當下」的關係，在現代開放的風氣之下流行到不行。畢竟在這個買房很難、工作很累的時代，連談戀愛大家都想追求一種「低度承諾、高度陪伴」的快時尚。

不過，妳究竟是身處在一段浪漫的Situationship中，還是一個人默默在暈船的汪洋中沉淪？以下盤點6個經典的Situationship跡象，快來看看妳中了幾項！

熟知彼此的身體 卻不熟知對方的行程

你們可能對彼此身上的每一顆痣都瞭如指掌，但妳永遠不知道他下禮拜二晚上要跟誰吃飯。你們的約會充滿了隨興與臨時起意，通常是深夜的一句「在幹嘛」或「要不要過來」，而不是提前三天精心規劃的週末小旅行。

在社群媒體上 是彼此最熟悉的陌生人

你們會在聊天軟體裡傳各種私密情話或梗圖，但在Instagram的公開世界裡，你們頂多只是互相點個讚的關係。妳絕對找不到任何一張你們勾肩搭背的合照，即便一起去喝了厲害的網美咖啡廳，發限時動態時也只會拍一張空靈的單人照，完美隱藏對方的存在。

聊天內容高度聚焦在當下的快樂與垃圾話

你們可以從最新上映的電影聊到路邊的流浪貓，幽默風趣、火花四射，但只要話題一觸及「未來」，氣氛就會瞬間凍結。你們不聊明年想去哪裡跨年，不聊要不要見彼此的朋友，更不聊對婚姻的想法。在這種關係裡，未來是一個比鬼故事還要讓人想逃避的話題。

你們可以一起看電影，聊天說八卦，但只要話題一觸及「未來」，氣氛就會瞬間凍結。圖/123RF圖庫
你們可以一起看電影，聊天說八卦，但只要話題一觸及「未來」，氣氛就會瞬間凍結。圖/123RF圖庫

沒有人引薦對方進入自己的核心朋友圈

妳知道他有一群高中的死黨，他也聽妳抱怨過公司的機車主管，但你們從未真正見過對方的朋友或家人。你們的關係就像一個被精心包裝的真空泡泡，只有在兩個人的專屬空間裡才成立，一旦戳破放進現實的人際網絡中，就會立刻顯得格格不入。

佔有慾是不被允許的違禁品

當妳發現他週末跟別的女生出去熱絡互動，妳心裡明明氣得想摔手機，但妳打開聊天視窗時，卻只能摸摸鼻子打下「哈哈那很好啊」這種大器又無所謂的話。因為你們沒有交往，妳沒有立場吃醋，更沒有權力去質問他的交友狀況，只能把滿腔的酸意吞回肚子裡。

妳的心情 總是在極度清醒與極度暈眩之間拉扯

這種關係最迷人的地方在於它不用負責任，但最折磨人的地方也在於它不用負責任。星期五晚上妳覺得自己是全世界最幸福、最懂享受當下的獨立新女性；星期天晚上一個人看著天花板時，又會忍不住懷疑自己到底算什麼，在浪漫與清醒的寂寞之間瘋狂切換。

說到底，Situationship之所以流行，是因為它給了我們一種「不用承擔受傷風險，就能獲得戀愛感」的化學代糖。它沒有對錯，只要妳和對方都玩得起、放得下，這種點到為止的陪伴確實能幫疲憊的城市生活充點電。

但如果妳發現自己的心已經開始不受控制地想要更多，或許就是該優雅轉身的時候了。畢竟，與其在一段不清不楚的關係裡當個假裝大方的受害者，不如把這份精緻的愛留給那個願意牽起妳的手、大方向全世界宣示主權的人。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 它是一種介於一夜情與正式交往之間的曖昧狀態，雙方有親密互動與陪伴感，卻刻意不給彼此戀人名分，也不承諾更長遠的未來。

  • 常見跡象包括：熟知彼此身體卻不了解行程、社群上刻意低調、聊天只談當下、彼此不進入朋友圈，以及不能理直氣壯地吃醋。

  • 作者認為Situationship本身沒有對錯，前提是雙方都能接受；但若其中一方開始想要更多、感到不安或受傷，就應該優雅抽身，避免陷入不清不楚的消耗。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#曖昧

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不想懷孕又怕吃藥？子宮內避孕器、皮下避孕器差在哪一次看懂

不想懷孕又怕吃藥？子宮內避孕器、皮下避孕器差在哪一次看懂

2026-06-24 18:44 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

避孕不只是「有沒有避孕」這麼簡單，對很多女生來說，更在意的是：會不會痛？會不會變胖？月經會不會亂掉？做愛會不會有感覺？要不要每天記得吃藥？尤其近年「皮下避孕器」在社群討論度很高，不少人覺得手臂放一支、可以避孕好幾年，聽起來超省事；但婦產科醫師也提醒，皮下避孕器不一定適合所有人，有些女生反而更適合子宮內避孕器。

婦產科醫師曾浩原日前分享，雖然自己放過很多皮下避孕器，但若遇到「自然產兩次以上」或「經痛嚴重」的女性，他反而會比較建議選擇子宮內避孕器，也就是常被討論的「蜜蕊娜」。他也提到，皮下避孕器價格比蜜蕊娜高，但醫師仍會依照每個人的狀況，良心建議最適合的避孕方式。

AI摘要

文章摘要整理：

子宮內避孕器與皮下避孕器各有優缺點，醫師會依自然產經驗、經痛程度與月經狀況，協助選擇最適合的長效避孕方式。

子宮內避孕器、皮下避孕器差在哪？

子宮內避孕器和皮下避孕器都屬於「長效可逆避孕」方式，最大優點就是不用每天記得吃藥，也不用每次性行為前才臨時準備。對於容易忘記吃避孕藥、短期內沒有懷孕計畫，或想要穩定避孕的人來說，確實都是很方便的選項。簡單來說，子宮內避孕器是由醫師放入子宮腔內，常見可分為不含荷爾蒙的銅T，以及含有黃體素的子宮內系統，例如蜜蕊娜。皮下避孕器則是將一根細小植入棒放在上手臂皮下，透過穩定釋放黃體素來達到避孕效果。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

兩者避孕效果都很高，但差別在於放置位置、荷爾蒙作用方式、月經變化、費用與適合族群不同。也就是說，並不是哪一種「比較高級」就一定比較適合，而是要看妳的身體狀況和生活需求。曾浩原醫師：自然產兩次以上，放子宮內避孕器可能更輕鬆，醫師指出，若女性已自然產兩次以上，通常放置子宮內避孕器會相對輕鬆，有時甚至比放皮下避孕器還不痛。這是因為生產經驗、子宮頸狀態等因素，都可能影響放置過程的感受。

不少人一聽到「放進子宮」就先緊張，腦中自動浮現很可怕的畫面，但實際疼痛感會因人而異。對生過孩子、尤其是自然產過的女性來說，放置過程未必像想像中那麼嚇人。當然，如果本身很怕痛、曾有子宮頸手術史、子宮構造特殊，還是建議先和婦產科醫師討論。

經痛嚴重的人，蜜蕊娜可能比皮下避孕器更有感

醫師也提到，如果本身經痛嚴重，他會認為蜜蕊娜對經痛的幫助比較好。這也是很多女性選擇荷爾蒙子宮內系統的重要原因之一。蜜蕊娜屬於含黃體素的子宮內系統，除了避孕，也常被用在改善經血過多、經痛、子宮內膜異位症相關不適等狀況。它的作用位置主要在子宮內，可能讓子宮內膜變薄，進而讓月經量變少、經期變短，有些人甚至會慢慢變成很少月經或暫時停經。

圖片來源：wikipedia
圖片來源：wikipedia

這對原本每個月都被經痛折磨、經血量大到影響生活的人來說，反而可能是很大的生活品質改善。不過，剛放置後前幾個月可能會有點狀出血、月經不規則，通常需要一段時間適應。

做愛會有異物感嗎？伴侶會感覺到嗎？

這也是很多人超在意的問題。一般來說，不管是子宮內避孕器或皮下避孕器，正確放置後都不應該影響性行為感受。子宮內避孕器放在子宮內，陰道內通常只會有很細的尾線，正常情況下不會有明顯異物感。如果性行為時伴侶覺得刺刺的，或自己覺得疼痛、出血異常，可能需要回診確認位置或尾線長度。皮下避孕器則放在手臂，不會進入生殖道，因此性行為時不會有器具本身造成的異物感。它比較需要注意的是荷爾蒙相關副作用，例如不規則出血、情緒或皮膚狀況變化等，這些都可能間接影響使用感受。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

避孕效果很高，但不代表可以防性病

不管是子宮內避孕器、蜜蕊娜、銅T，還是皮下避孕器，都只能降低懷孕風險，不能預防性傳染病。如果不是固定單一伴侶，或雙方尚未完成性病篩檢，保險套仍然很重要。尤其很多人討論「無套內射哪種避孕最強」時，容易只把焦點放在懷孕機率，卻忽略了性病風險。避孕器再有效，也不是保護性病的工具。

子宮內避孕器vs皮下避孕器怎麼選？

如果妳是自然產兩次以上、放置子宮內避孕器條件較適合，或本身經痛嚴重、經血量大，醫師可能會更傾向建議蜜蕊娜這類荷爾蒙子宮內系統。因為它除了避孕，還可能改善月經困擾，對生活品質幫助更明顯。如果妳很害怕內診、沒有生產經驗、想避開子宮內放置器材，又希望不用每天吃藥，皮下避孕器則會是可以和醫師討論的選項。只是放之前要先有心理準備，月經不規則是很常見的適應問題。如果妳不想使用荷爾蒙，銅T可能會是另一個方向，但原本經血量大、經痛嚴重的人要更謹慎評估。沒有一種避孕器適合所有女生。真正好的避孕方式，不是網路上最紅、價格最高、討論度最高的那一種，而是最符合妳身體狀況、月經型態、疼痛接受度、懷孕計畫與生活習慣的那一種。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

放之前一定要先做這幾件事

放置避孕器之前，建議先和婦產科醫師完整討論自己的月經狀況、經痛程度、是否曾懷孕或生產、有沒有子宮肌瘤、子宮內膜異位症、陰道異常出血、肝功能或荷爾蒙相關疾病史。如果近期有懷孕可能，也應先排除懷孕。

放置後也不是從此不用理它。若出現劇烈腹痛、發燒、異常大量出血、分泌物異味、性行為疼痛，或懷疑避孕器位置跑掉，都應該盡快回診。避孕是很私人的選擇，不需要因為朋友說哪個好就跟著做，也不需要因為某種避孕器比較熱門就勉強自己。最重要的是，妳要知道每一種方法的優缺點，然後和信任的醫師一起做出最適合自己的決定。

精華 FAQ

  • 兩者都屬長效可逆避孕，但子宮內避孕器放在子宮內，皮下避孕器則植入上手臂皮下；前者可能影響月經量與經痛，後者常見副作用是不規則出血與荷爾蒙變化。

  • 醫師提到，自然產兩次以上、放置條件較好，或本身經痛嚴重、經血量大的人，常較適合蜜蕊娜這類子宮內系統，因為除避孕外，也可能改善月經困擾。

  • 避孕器只能降低懷孕機率，不能預防性病，因此若非固定單一伴侶仍要搭配保險套；若出現劇烈腹痛、發燒、異常大量出血或懷疑移位，也應盡快回診。

#月經 #子宮 #健康 #避孕器 #生理期

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《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己 —— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己 —— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

2026-06-20 15:43 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《雙喜》以雙親離婚與雙場婚禮，呈現主角長年討好他人的疲憊。
  • 重點二：文章指出過度迎合他人，常讓人生失控，最後連自己都失去。
  • 重點三：真正的成熟，是有勇氣忠於自己，並和重要的人一起承擔生活。



【《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己】

—— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

「雙喜」榮登Netflix 台灣本日TOP第一名，劇情是講五歲小男孩，從小父母離婚，必須討好兩邊。父親節過兩次，母親節過兩次，就算是結婚也要結兩次婚。

這部劇表面上在講婚禮，

其實講的是人生。

▋從5歲開始，他的人生就在討好

男主角從小父母離婚。

從那一天開始，他的人生就變得很忙。

父親節，要過兩次。

母親節，要過兩次。

連結婚，也得辦兩場。

因為爸爸拒絕和媽媽同場。

於是婚禮當天，他像陀螺一樣來回奔波。

10樓是父親場。

12樓是母親場。

同一天、同飯店、不同樓層。

兩場婚禮，同時進行。

他拼命想讓爸爸開心。

也拼命想讓媽媽滿意。

結果最累的人，是他自己。

甚至連新婚妻子都發現了。

這一天明明是人生最幸福的日子，

他卻一整天沒有笑過。

新婚妻子抱怨進場時，

他甚至沒有看她一眼。

婚禮致詞時，他頓悟了，

對老婆說：

「對不起。」

他決定不忍了，不再討好別人，決定忠於自己。

▋討好所有人，最後往往失去自己

「墨魚麵」是他和妻子最重要的共同記憶，放進婚宴菜單。

但父親看了一眼就否決。

理由很簡單。

「吃完牙齒會變黑，很難看。」

於是，菜被砍掉了。

另一邊，

男主不想要香檳塔。

母親卻堅持一定要有。

飯店最後配合母親安排。

結果他上台致詞時，

一個不小心撞倒香檳塔。

全場錯愕。

場面狼狽到極點。

看到這裡忽然覺得，

這不只是婚禮失控。

更像是一個人長期壓抑後的人生縮影。

你越想讓所有人滿意，

越要配合別人，

人生越容易失控。

▋人生不需要討好任何人

看完這部點影，我想起澳洲安寧護理師 Bronnie Ware 朗尼，維爾長期陪伴臨終病人。

她在 The Top Five Regrets of the Dying 「和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇」，寫下病人最常見的遺憾。

排名第一的是：

「我希望自己曾有勇氣活出真正想要的人生，而不是活成別人期待的樣子。」

很多人直到生命最後，

才發現自己努力了一輩子，

卻沒有真正為自己活過。

在職場如此。

在人生也是如此。

我們都希望被喜歡。

希望被認可。

希望得到掌聲。

但很多時候，

我們為了討好別人，

都說是「為了你好」，

委屈自己、壓抑自己、犧牲自己。

母親為了小孩，女友為了男友......

最後，

別人未必滿意，

自己卻非常不快樂。

我真心覺得，一切盡力就好。

無愧我心，就夠了。

▋夫妻，是一起的

劇裡女主角有一句話，我很有感。

她知道，

嫁給男主意味著什麼。

代表有兩個家庭。

兩個父親節。

兩個母親節。

未來可能還有更多複雜關係。

她仍然願意。

因為她說：

「只要我們是一起的。」

真的很動人。

婚姻從來不是只有浪漫。

更多時候，

是一起面對生活的酸甜苦辣。

一起承擔。

一起成長。

一起走下去。

只要是一起，

再難，也有力量。

▋墨魚麵的的人生哲學

墨魚麵在這部戲裡，

其實是一個很重要的象徵。

小時候，

男主角離開母親，獨自搭飛機回台灣。

孤單、害怕、無助，哭泣。

空服員看出了他的不安。

她拿了墨魚麵給他吃。

她吃完後，

牙齒全黑了。

小男孩原本哭喪著臉，

終於笑了。

最後小男孩也吃了墨魚麵，

兩個人都露出黑黑的牙齒。

畫面很可愛，

卻也很溫暖。

空服員告訴他：

「遇到挫折和困難的時候，也要好好吃飯。」

這句話很簡單，

卻讓人記很久。

人生一定會有低谷。

會受傷。

會委屈。

會崩潰。

但再難，

也別忘了照顧自己。

好好吃飯。

好好生活。

好好愛自己。

最後，

男主決定不再討好任何人。

他勇敢做自己。

即使父親反對，

他仍然把墨魚菜端上桌。

最後大家吃得滿嘴黑牙。

笑成一團。

還拍下最珍貴的照片。

▋不需要討好每個人

人生從來不是讓所有人滿意。

而是你有沒有忠於自己。

被討厭的勇氣。

我們都可以善良，

但不必委屈自己。

我們可以在乎別人，

但別忘了也要在乎自己。

這是你的人生，

你自己決定，

掌控權在你，

不需要討好每一個人。 顯示較少


精華 FAQ

  • 劇中以主角父母離婚、婚禮辦成兩場為核心情節，呈現他從小就要在兩邊之間奔波、配合與討好，最終連人生最重要的日子都失去自己的節奏。

  • 因為當一個人長期把別人的需求放在前面，就會不斷壓抑自己、改變決定，最後不但無法讓所有人滿意，還容易在關係與情緒上全面失衡。

  • 墨魚麵象徵陪伴、記憶與不必害怕狼狽。文章想傳達的是，遇到挫折時要好好照顧自己，勇敢做自己，不需要為了迎合他人而犧牲內心。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#感情 #婚姻 #母親節 #Netflix

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當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

當一個政權開始害怕女孩讀書：阿富汗女性永久禁學令背後的真正恐懼

2026-07-14 21:25 郭玉如
圖片來源：截圖自公視新聞網影片封面
圖片來源：截圖自公視新聞網影片封面

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿富汗塔利班宣布女性中學以上教育永久禁止。
  • 重點二：女性在工作、外出、穿著與言行上也被全面管控。
  • 重點三：禁令使女性退出市場與公共空間，經濟同步萎縮。

今天，我在蔣琬斯老師的臉書看到一則讓人瞠目結舌的貼文。

​她轉發了阿富汗教育部公布的女性永久禁令，其中最令人震驚的一句是：女性最高只能接受小學教育，中學以上教育全面禁止，而且這項規定將永久實施。

​身為一個高中曾就讀女校的教育工作者，我很難想像，一個女孩原本理所當然擁有的求學權利，竟然可以在一紙命令中被徹底剝奪。

​教育對我而言，從來都是一個人改變人生最重要的力量，所以看到這則消息時，我一直在想：塔利班究竟在害怕什麼？

​宣布這項政策的人，是現任阿富汗塔利班政權高等教育部長尼達·穆罕默德·納迪姆（Nida Mohammad Nadim）。

​短短幾個字，直接決定數百萬女孩的人生終點。她們的人生，不再由努力決定，而是由性別決定。

​禁止讀書，只是第一步。接下來，她們不能自由工作、不能自由外出、不能決定自己的穿著，甚至不能決定自己的笑聲。

​這不是單一法令，而是一套全面接管女性生活的制度，從校園一路延伸到家庭、街道、醫院，最後滲透到每一天的呼吸。

一張禁令，幾乎寫滿女性的一生

塔利班公布的限制女性規定，幾乎涵蓋一個人所有的日常生活。

​女性不得從事家庭以外的工作；不得單獨外出，除非有父親、兄弟或丈夫等男性監護人陪同；不得與男性商人交易；不得接受男性醫師治療；不得繼續求學；必須全身包覆長罩袍。如果衣著不符合規定，可能遭到鞭打、毆打或辱罵；腳踝露出來，可能當街受刑；被指控婚外性行為者，可能遭到公開石刑，根據這項規則，已有大量女性因此被處死。

​禁令還延伸到生活最細微的地方。

​女性禁止化妝，許多塗指甲油的女性手指遭到截肢；禁止與非監護男性交談或握手；禁止大聲笑，因為陌生人不應該聽見女性的聲音；禁止穿高跟鞋，因為鞋跟踩地的聲音可能吸引男性注意。

​除此之外，她們不能單獨搭計程車、不能參加廣播或電視節目、不能從事體育活動、不能騎自行車與機車、不能穿鮮豔衣服、不能參加節日聚會，甚至不能在河邊或公共場所洗衣服。

​街道名稱中帶有「女人」的字眼被更改，自家陽台不能露面，所有窗戶必須改成不透明玻璃，男裁縫不能替女性量身或縫製衣服，女性不能使用公共澡堂，公車全面區分為「男性專用」與「女性專用」。

​這不是小說，也不是電影，而是真正發生在二十一世紀的阿富汗。

幾公分布料，竟然能決定一個人的命運

2026年6月，阿富汗街頭爆發一場震驚世界的衝突。至少30名女性遭到逮捕，理由只有一個：她們身上的罩袍沒有「完全覆蓋」身體。

​數百名民眾走上街頭抗議，換來的不是對話，而是鎮壓。警方開槍驅散群眾，兩名年輕人在血泊中失去生命。

​整起事件的導火線，不是土地，不是資源，也不是武裝衝突，而是幾公分布料。

​在這個國家，一件衣服可以決定一個人的自由；一塊布料，可以決定一個人的命運。當街頭開始只剩巡邏的武裝人員，人們便不再願意出門，恐懼也跟著取代了原本熱鬧的城市。

​有一天開始，女人從街道消失了

阿富汗服裝市場曾經人來人往，如今卻安靜得令人心驚。商店還在，店主還在，商品還整齊擺放著，唯一消失的，是顧客。

​店主雅瑪望著空蕩蕩的商場，每月仍要負擔3萬阿富汗尼租金，約新台幣1.4萬元，但女性顧客幾乎完全消失，收入逼近零。

​人力車夫法西德也成了受害者。過去女性可以自由採買、搭車，如今因為恐懼選擇足不出戶，他每天等不到乘客，只能看著街道愈來愈空。

​當半數人口被迫離開市場，零售業、運輸業、餐飲業與服務業便一起失去活力。沒有人需要宣布經濟崩潰，它就在每天沒有客人的店面裡，一點一滴發生。

當笑聲也變成違規，生活便失去了原來的樣子

在阿富汗，陌生男人不能聽見女人笑。所以，大笑變成違規。

​女性不能穿高跟鞋，因為鞋跟踩在地上的聲音可能引起注意；不能站在自家陽台，所有窗戶都必須使用不透明玻璃，只為了避免屋外的人看見女性。當一個人的腳步、聲音、衣著、顏色都被詳細規範，日常生活也開始失去原本的樣子。

他們真正害怕的，是知識帶來的覺醒

看完整份禁令後，我一直反覆思考：如果只是想管理社會秩序，為什麼要禁止女孩讀書？為什麼連一本《化學實驗室中的安全》這樣的科學教材，也要從校園裡消失？

​2025年，塔利班下架了140本由女性撰寫的著作，其中包括這本科學工具書，同時禁止教授人權與性騷擾相關課程。這些決策背後，透露出一個共同訊號：他們害怕女性接觸能夠培養自主意識、權利觀念與批判思考的知識。

​諾貝爾和平獎得主馬拉拉曾說，女孩堅持接受教育，本身就是一種對抗塔利班的方式。

​當中學以上教育被列為永久禁令，等於從制度上切斷了女性改變命運的可能，也讓她們永遠無法站上社會決策的位置。

​當一個政權開始抹除女性，它真正想消失的是另一種聲音

我也注意到，這些禁令並不是零散的規範，而是一套完整的控制機制。

​女性不能出現在陽台，窗戶必須改成不透明；不能大聲說話、不能唱歌；街道名稱甚至不能出現「女人」兩個字。當一個政權連一個人的身影、聲音、名字都想抹去，它追求的已經不是管理，而是讓女性從公共空間徹底消失。

​公開鞭打、石刑，以及對塗指甲女性截肢等極端刑罰，更讓恐懼成為統治工具。當每一個人都知道違反規定可能付出的代價，就不需要每天派人監視，人民便會自己開始約束自己。

他們寧願失去經濟，也不能失去控制

最矛盾的一點，是塔利班一方面高喊經濟自主，希望擺脫國際制裁；另一方面卻禁止女性工作、禁止女性消費、禁止女性與商人交易。

​半數人口離開勞動市場，也離開消費市場，商店開始沒有客人，運輸業開始沒有乘客，整個經濟循環逐漸停滯。這樣的代價，他們不是不知道，而是願意承受。因為對這個政權而言，維持控制顯然比經濟發展更重要。

​他們寧願接受貧窮，也不願接受女性擁有更多自由；寧願讓國家停滯，也不願讓權力出現一絲裂縫。

我們讀到的是新聞，她們過的是每天的生活

很多人想到阿富汗，第一個畫面是戰爭。但真正改變一個國家的，往往不是槍炮，而是每天都在發生的日常限制。

​女孩的人生停在小學，女人不能決定自己穿什麼、去哪裡、看哪位醫生、說什麼話、笑多大聲，甚至連窗戶該不該透明、指甲可不可以有顏色，都由別人決定。

​身為一位教育工作者，我始終相信，一個社會真正的安全感，來自人民擁有知識、判斷與選擇的能力，而不是讓更多人保持沉默。

​讀完這份禁令，我終於理解，塔利班真正害怕的，或許從來不是女性本身。他們害怕的，是一個讀過書、會思考、敢提問的女孩。


精華 FAQ

  • 文中提到，塔利班教育部宣布女性最高只能接受小學教育，中學以上全面禁止，且為永久實施。這代表數百萬女孩被制度性剝奪受教權，人生選擇也被性別直接決定。

  • 文章列出多項限制，包括不得工作、不得單獨外出、不得與男性交易、不得接受男性醫師治療，穿著與聲音也受管制，甚至連窗戶、陽台、鞋跟聲與笑聲都被規範。

  • 作者認為，塔利班害怕的不是女性本身，而是受教育後能思考、提問、理解權利的女孩。因為知識會帶來自主意識與批判能力，進而動搖政權對女性與社會的控制。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#女性 #兩性關係

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【登入聊天室】逝去的一切並未真正絕跡：從《真愛留聲》看見我們在孤獨中對愛的渴望

【登入聊天室】逝去的一切並未真正絕跡：從《真愛留聲》看見我們在孤獨中對愛的渴望

2026-07-03 17:16 Chelsea
https://www.netflix.com/tudum/articles/zoey-deutch-voicemails-for-isabelle
https://www.netflix.com/tudum/articles/zoey-deutch-voicemails-for-isabelle

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為《真愛留聲》以真誠細膩方式描寫喪妹後的療傷歷程。
  • 重點二：Jill 透過語音訊息傾訴悲傷與思念，意外連結到敏感的 Wes
  • 重點三：文章借電影傳達孤獨中的陪伴渴望，並相信愛能再次燃起。

最近，我看了一部 Netflix 電影，片名是《真愛留聲》。簡單來說，劇情講述一個女孩在失去妹妹後，努力走出悲傷的故事。我已經很久沒有看到如此純粹、如此真誠的電影了。身為一個超級浪漫喜劇愛好者，我認為一部好的作品，應該能讓人有所成長與體悟。例如在《三十姑娘一朵花》中，我學會了去擁抱那個完美與不完美的自己，並將其視為探索自我、找尋真我的旅程；而這部電影則從另一個截然不同的角度，切中了同樣的核心。影片中沒有任何一幕因脫離現實而讓人難以共鳴。當然，這並不是要求每個人都要經歷過相似的逆境才能感同身受；只要你願意多花一點心思去關注人與人之間的微妙牽絆，真正與他人建立起深層的靈魂連結，你就能理解為什麼我會認為這部電影是今年——至少目前為止——浪漫喜劇的巔峰之作。 

Recently, I watched a Netflix movie called "Voicemails for Isabelle." Briefly, the plot follows a girl whose sister passed away and her journey to find ways to overcome her grief. I haven't seen anything so pure and authentic for so long. Speaking as a total rom-com fan, a good one should allow you to grow. For example, in "13 Going on 30", I learned to embrace my perfect and imperfect self as part of my journey to figure out who I really am, and this one has definitely checked that box from a different angle. Nothing in the film was so unrealistic as to be unrelatable. What I meant by that is not necessarily to ask everyone to have similar adversities; as long as you pay a little more attention to the interrelationships among individuals, like really bond with people on a deeper level, you can understand why I find the film a peak of rom-com, at least so far this year.


這部電影最扣人心弦的地方，在於女主角 Jill 藉由留下一封又一封語音訊息，來宣洩她難以說出口的悲傷、對世界的不滿，以及對妹妹的深切思念。她藉由口白，吐露著那些被壓抑在心底、從未有機會向外人提起，甚至連自己都未曾好好面對的複雜思緒。然而，這些未經修飾、本應是私密內心獨白的訊息，卻意外地被一個叫 Wes 的男人聽見了。外表看似靈魂枯槁、對生活失去熱情的 Wes，其實保有一顆細膩而敏銳的心，這讓他聽懂了 Jill 隱藏在話語背後的真實自我，也讓兩人的命運悄然交織，最終使他成為了她生命中對的那個人。

The most heartwarming part of the movie is that the female lead, Jill, relies on voicemails to vent her unspoken sorrow, her grievances to the world, and her longing for her sister. She uses her spoken words to express the mixed feelings she holds in her heart, which never seem to have a chance to leak out to other people or even to herself. Those unfiltered, meant-to-be-secret messages were accidentally heard by someone named Wes, who was, on the surface, dead inside, but actually sensitive enough to hear the real Jill, which led him to be the one for her in the end.


我深深共鳴著 Jill 的那句獨白——她說她不需要男人，她只想找回她的妹妹。她留下的那些語音訊息就是最好的證明，她自始至終渴望的，不過是像妹妹曾給予過她的、那種毫無雜質的愛與關懷。她不需要旁人廉價而虛偽的同情；她要的是在自己高喊「誰要跟我一起走？」時，願意義無反顧跟隨她的人。

I personally resonate with the line where Jill says she doesn't need a man; instead, she wants her sister back, and all the voicemails she's left are evidence that all she needs is genuine love and care, like the kind her sister provided her. She doesn't need fake empathy from others; she wants someone who will follow her when she says, "Who is coming with me?"


其實，我和戲裡的 Jill、Wes，以及世界上的每個人都一樣，都在尋找宇宙的終極答案，試圖去看透萬事萬物的運行軌跡。這部看似簡單卻底蘊深厚的情感電影，溫柔地告訴我「你並不孤單」。即便我至今對這個複雜的世界仍理不出頭緒，但隨著我不斷地去探索、去感受，我知道自己正一步步朝著核心靠近。

I am searching for the answer to the universe, just like Jill and Wes, and everyone else, seeking to understand all the rules and patterns of everything. Watching this simple yet immensely deep film makes me feel that I am not alone. I still haven't had a single clue about this world, but as I keep exploring and feeling, I know I'm getting closer to it. 


我寫下這些文字，並非試圖向這個世界發出某種祈求，而僅僅是像 Jill 一樣，渴望找到那個能與我共享生命所有細碎的人。感謝這部電影，讓我終於徹底聽懂了泰勒絲在歌裡唱的那句：「逝去的一切，並未真正絕跡。」我們只需要多一點點絕不輕言放棄的勇氣，那看似已成灰燼的火焰，終將再次熊熊燃起。

I am writing my thoughts down, not because I am trying to send a plea to anyone or anything, but simply because, like Jill, I want to find the one who can share everything with me. Thanks to this movie, "what died didn't stay dead", as Taylor Swift said in her song, all we need is a little courage not to give up, and the ashy flame is going to ignite again.



精華 FAQ

  • 文章認為本片純粹、真誠且貼近現實，能讓觀眾在情感創傷與自我成長中產生共鳴，因此被作者視為今年至今最出色的浪漫喜劇之一。

  • Jill 以語音訊息宣洩無法說出口的悲傷、對世界的怨懟，以及對妹妹深切的思念；這些私密獨白也成為她面對失落與療傷的主要出口。

  • 作者希望讀者理解，人並不孤單，只要保有不放棄的勇氣與對愛的相信，原本像灰燼般熄滅的火焰，也有機會再次重新燃起。

Chelsea

Chelsea

Chelsea 老師 💛AmazingTalker五星優質教師💛 喜歡透過文字梳理情緒的紋理，將人生的亂流視為修煉智慧的關卡

#真愛留聲 #人際關係 #兩性關係 #親密關係 #電影推薦 #愛情故事

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好的感情，不是沒有自由，而是懂得分寸

好的感情，不是沒有自由，而是懂得分寸

2026-06-17 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：感情問題常源於界線模糊，而非單純背叛或異性朋友存在。
  • 重點二：工作同事與私人情緒若過度交集，容易侵蝕伴侶之間的親近感。
  • 重點三：成熟關係重視自由中的分寸，懂得尊重彼此感受與界線。

有些感情的問題，不是從背叛開始的。

而是從界線慢慢模糊開始的。

原本只是工作上的聊天。

後來變成分享生活。

原本只是朋友之間的關心。

後來變成習慣性的依賴。

等到另一半開始感到不安時，很多人都會說：

「我們只是朋友而已。」

可是有時候，讓人難過的從來不是朋友這個身分。

而是那份本該留給伴侶的親近感，慢慢被別人分走了。

我一直覺得，感情裡真正讓人不安的，未必是異性朋友本身。

而是當原本應該留給伴侶的位置，慢慢被其他人事物占據了。

有時候是某個異性朋友。

有時候是每天相處的同事。

也有時候，是永遠忙不完的工作。

1. 有異性朋友不是問題，沒有界線才是問題

無論是戀愛還是婚姻，我都認為每個人都應該保有自己的朋友圈。

異性朋友可以存在。

同事之間也可以相處融洽。

真正重要的不是對方的性別，而是彼此是否懂得分寸。

有些話題適合朋友。

有些心事適合伴侶。

如果第一個分享的人永遠是別人，而不是自己的另一半，久而久之，感情裡的距離就可能慢慢被拉開。

2. 工作上的好同事，也需要界線

很多人每天和同事相處的時間，甚至比家人還長。

一起工作、一起開會、一起解決問題。

自然容易建立默契。

但默契和親密感之間，其實只有一線之隔。

工作上互相幫忙沒有問題。

偶爾聊天也很正常。

只是如果開始習慣深夜聊天、分享私人情緒，甚至把另一半不知道的事情先告訴同事，那就值得停下來想一想了。

感情裡最大的威脅，不一定是第三者。

有時候，是界線慢慢被忽略了。

3. 不要讓工作一直跟著回家

有時候影響感情的，不一定是某個人。

而是工作本身。

下班後手機還在響。

公司群組還在跳通知。

吃飯時聊的是主管。

睡前抱怨的是同事。

明明人回家了，心卻還留在公司。

我們總以為最親近的人應該能接住所有情緒。

可是再親近的人，也會累。

分享工作上的事情沒有問題。

但如果每天回家都只剩抱怨主管、抱怨同事、抱怨工作，家裡也會慢慢變成另一個辦公室。

家人愛我們，並不代表他們有義務承接我們所有的工作情緒。

適度分享是一種交流。

把所有情緒都帶回家，卻可能成為另一種壓力。

4. 自由與界線其實不衝突

有些人覺得，既然彼此相愛，就應該完全信任。

有些人則認為，既然在一起，就不能有太多異性朋友。

其實這兩種想法都有些極端。

成熟的感情不是控制。

也不是毫無顧忌。

而是因為在乎對方，所以願意顧及對方的感受。

不是因為不能做。

而是知道做了之後，可能會讓另一半不舒服。

所以選擇尊重。

5. 最舒服的關係，都有分寸感

好的感情，不是天天黏在一起。

也不是要求對方把所有時間都留給自己。

而是知道什麼位置屬於朋友。

什麼位置屬於同事。

什麼位置應該留給伴侶。

當彼此都懂得尊重界線，感情反而會更自在、更長久。

有時候感情變淡，不一定是因為不愛了。

而是工作的情緒佔據了太多空間。

回到家裡，聊的是主管。

吃飯時，聊的是同事。

睡前，看的還是工作群組訊息。

明明兩個人坐在一起，心卻還留在公司。

好的感情，不是把所有時間都留給彼此。

而是在忙碌的生活裡，依然願意把最重要的位置留給彼此。

真正成熟的感情，不是沒有自由。

而是在自由裡，依然懂得尊重彼此的界線。

因為感情裡最讓人安心的，從來不是控制。

而是分寸。

今天的小行動

今天下班後，試著把手機裡的工作群組先放下半小時。

陪另一半吃頓飯、聊聊天，或只是一起坐在客廳喝杯茶。

看看有多久沒有好好把注意力留給眼前的人了。

精華 FAQ

  • 文章認為，感情的問題通常不是從背叛突然開始，而是從界線慢慢模糊、親近感逐漸被他人分走開始，讓伴侶關係感到不安。

  • 因為重點不在對方是異性還是同性，而在於彼此是否懂得分寸。只要保有適當界線、尊重伴侶感受，朋友圈仍可以健康存在。

  • 作者建議下班後先暫時放下工作群組與訊息，刻意留半小時陪伴另一半，透過吃飯、聊天或安靜相處，把注意力重新放回眼前的人。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#話題 #兩性關係 #親密關係 #如何增進伴侶間的感情

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