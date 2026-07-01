為什麼妳總遇到這種男人？性格決定磁場！4種戀愛預言大公開

AI重點 文章重點整理： 重點一： 女強人容易吸引需要被照顧、生活失能的對象。

女強人容易吸引需要被照顧、生活失能的對象。 重點二： 浪漫派常遇到重品味卻逃避責任的玩樂型男人。

浪漫派常遇到重品味卻逃避責任的玩樂型男人。 重點三：穩定保守與母性強的人，分別吸引務實男與柔弱男。

編輯/李明真撰文

雖然這世界上的男人千千萬萬種，但繞到妳身邊的似乎總是那一兩款？有時候看著閨蜜在那邊大談戀愛哲學，妳心裡卻在想：為什麼我總是遇到那種長不大的巨嬰，或是那種控制欲強到像教官的對象？其實，這真的不是因為妳忘了去拜月老，而是妳的「愛情原型」正在默默發射信號，吸引特定的靈魂過來敲門。

身為正有魅力也最清醒階段的女性，我們不需要再靠占卜來測流年，而是要看透自己內心深處那個沒說出口的劇本。現在就讓我們撥開迷霧，看看妳這台精緻的人格磁鐵，到底都在吸引什麼樣的奇行種，或是優質男。

女強人的「救贖者」陷阱

如果妳在職場上雷厲風行，回了家還能順便把家裡打理得井井有條，妳最容易吸引到的，往往是那種「生活失能感」極強的對象。妳的能幹對他來說就像是避風港，他在妳面前會不自覺地展現出軟弱、需要被照顧的一面。

這種「拯救者與受難者」的組合初期很甜，但日子久了，妳會發現自己不是在談戀愛，是在帶一個不用繳學費的超大號兒子。如果妳不想再當全職保母，記得在約會時收起那份「什麼都能搞定」的霸氣，試著適度展現妳的脆弱，才不會讓那些想找媽的男人聞風而來。

浪漫派吸引愛玩樂的浪子

如果妳的生活充滿儀式感，社群媒體上全是美美的打卡照和精緻下午茶，妳會吸引到的多半是那種擅長調情、懂生活品味、甚至帶點危險氣息的對象。

這類男人對美學有極高的共鳴，能陪妳聊藝術、吃美食，讓妳覺得這才是靈魂伴侶。但要注意，這類「獵人型」對象往往對責任感比較過敏。當粉紅泡泡退去，進入要談存錢、買房、見家長的階段時，他可能就會因為覺得「不夠美了」而開始閃躲。

如果妳的社群媒體上全是赴日本旅遊的打卡照和精緻下午茶照片，會吸引到的多半是那種擅長調情、重視生活、帶點危險氣息的對象。圖/123RF圖庫

穩定保守派超配規劃狂型男

如果妳是那種做事有條理、喜歡按部就班、連旅遊行程都要用Excel排好的女孩，妳吸引來的通常是那種穿著簡單、對未來有明確計劃、甚至有點木訥的務實男子。

雖然他可能給不了妳什麼驚天動地的驚喜，甚至情人節送的禮物都很「實用」（比如一顆行動電源），但他給妳的安定感是最高等級。這類男人的愛情原型是「共建者」，他想找的是可以一起穩定前行的戰友，雖然生活可能少了一點火花，但他的磁場會讓妳覺得世界很安全。

母性超強吸引柔弱男子

如果妳內心柔軟、極具同理心，聽個廣播都能掉眼淚，妳就要小心那些「帶傷而來」的男人。這類對象通常很有才華或故事，他們會用一種憂鬱的氣質吸引妳去探索，讓妳覺得自己是世界上唯一懂他的人。

妳的母性與包容心就是他最好的溫床，但這類關係往往會變成一種情緒的黑洞。當妳忙著幫他療傷時，往往會忽略了自己也需要被愛。

如果妳內心柔軟、極具同理心，聽個廣播都能掉眼淚，妳就要小心那些「帶傷而來」的男人。圖/123RF圖庫

結語

其實，會吸引到什麼樣的人，反映的是妳內心那塊「未被滿足」的缺口。當妳意識到自己的吸引規律，就是改寫劇本的開始。妳不需要為了誰去強行改變個性，但可以微調自己的信號接收器。

愛情不是一場隨機的意外，而是一場頻率的共振。當妳開始懂得控制自己的磁場，不再因為寂寞而隨便讓路人甲乙進場，妳會發現，身邊留下的才會是真正能跟妳一起閃閃發光的人。

所以，與其在那邊埋怨為什麼遇不到好男人，不如先花點時間研究一下自己這台磁鐵的設定，畢竟最好的愛情，從來不是求來的，而是妳活得太精彩，讓對方也忍不住想參與其中。

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