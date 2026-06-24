不想懷孕又怕吃藥？子宮內避孕器、皮下避孕器差在哪一次看懂

避孕不只是「有沒有避孕」這麼簡單，對很多女生來說，更在意的是：會不會痛？會不會變胖？月經會不會亂掉？做愛會不會有感覺？要不要每天記得吃藥？尤其近年「皮下避孕器」在社群討論度很高，不少人覺得手臂放一支、可以避孕好幾年，聽起來超省事；但婦產科醫師也提醒，皮下避孕器不一定適合所有人，有些女生反而更適合子宮內避孕器。

婦產科醫師曾浩原日前分享，雖然自己放過很多皮下避孕器，但若遇到「自然產兩次以上」或「經痛嚴重」的女性，他反而會比較建議選擇子宮內避孕器，也就是常被討論的「蜜蕊娜」。他也提到，皮下避孕器價格比蜜蕊娜高，但醫師仍會依照每個人的狀況，良心建議最適合的避孕方式。

AI摘要 文章摘要整理： 子宮內避孕器與皮下避孕器各有優缺點，醫師會依自然產經驗、經痛程度與月經狀況，協助選擇最適合的長效避孕方式。

子宮內避孕器、皮下避孕器差在哪？

子宮內避孕器和皮下避孕器都屬於「長效可逆避孕」方式，最大優點就是不用每天記得吃藥，也不用每次性行為前才臨時準備。對於容易忘記吃避孕藥、短期內沒有懷孕計畫，或想要穩定避孕的人來說，確實都是很方便的選項。簡單來說，子宮內避孕器是由醫師放入子宮腔內，常見可分為不含荷爾蒙的銅T，以及含有黃體素的子宮內系統，例如蜜蕊娜。皮下避孕器則是將一根細小植入棒放在上手臂皮下，透過穩定釋放黃體素來達到避孕效果。

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兩者避孕效果都很高，但差別在於放置位置、荷爾蒙作用方式、月經變化、費用與適合族群不同。也就是說，並不是哪一種「比較高級」就一定比較適合，而是要看妳的身體狀況和生活需求。曾浩原醫師：自然產兩次以上，放子宮內避孕器可能更輕鬆，醫師指出，若女性已自然產兩次以上，通常放置子宮內避孕器會相對輕鬆，有時甚至比放皮下避孕器還不痛。這是因為生產經驗、子宮頸狀態等因素，都可能影響放置過程的感受。

不少人一聽到「放進子宮」就先緊張，腦中自動浮現很可怕的畫面，但實際疼痛感會因人而異。對生過孩子、尤其是自然產過的女性來說，放置過程未必像想像中那麼嚇人。當然，如果本身很怕痛、曾有子宮頸手術史、子宮構造特殊，還是建議先和婦產科醫師討論。

經痛嚴重的人，蜜蕊娜可能比皮下避孕器更有感

醫師也提到，如果本身經痛嚴重，他會認為蜜蕊娜對經痛的幫助比較好。這也是很多女性選擇荷爾蒙子宮內系統的重要原因之一。蜜蕊娜屬於含黃體素的子宮內系統，除了避孕，也常被用在改善經血過多、經痛、子宮內膜異位症相關不適等狀況。它的作用位置主要在子宮內，可能讓子宮內膜變薄，進而讓月經量變少、經期變短，有些人甚至會慢慢變成很少月經或暫時停經。

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這對原本每個月都被經痛折磨、經血量大到影響生活的人來說，反而可能是很大的生活品質改善。不過，剛放置後前幾個月可能會有點狀出血、月經不規則，通常需要一段時間適應。

做愛會有異物感嗎？伴侶會感覺到嗎？

這也是很多人超在意的問題。一般來說，不管是子宮內避孕器或皮下避孕器，正確放置後都不應該影響性行為感受。子宮內避孕器放在子宮內，陰道內通常只會有很細的尾線，正常情況下不會有明顯異物感。如果性行為時伴侶覺得刺刺的，或自己覺得疼痛、出血異常，可能需要回診確認位置或尾線長度。皮下避孕器則放在手臂，不會進入生殖道，因此性行為時不會有器具本身造成的異物感。它比較需要注意的是荷爾蒙相關副作用，例如不規則出血、情緒或皮膚狀況變化等，這些都可能間接影響使用感受。

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避孕效果很高，但不代表可以防性病

不管是子宮內避孕器、蜜蕊娜、銅T，還是皮下避孕器，都只能降低懷孕風險，不能預防性傳染病。如果不是固定單一伴侶，或雙方尚未完成性病篩檢，保險套仍然很重要。尤其很多人討論「無套內射哪種避孕最強」時，容易只把焦點放在懷孕機率，卻忽略了性病風險。避孕器再有效，也不是保護性病的工具。

子宮內避孕器vs皮下避孕器怎麼選？

如果妳是自然產兩次以上、放置子宮內避孕器條件較適合，或本身經痛嚴重、經血量大，醫師可能會更傾向建議蜜蕊娜這類荷爾蒙子宮內系統。因為它除了避孕，還可能改善月經困擾，對生活品質幫助更明顯。如果妳很害怕內診、沒有生產經驗、想避開子宮內放置器材，又希望不用每天吃藥，皮下避孕器則會是可以和醫師討論的選項。只是放之前要先有心理準備，月經不規則是很常見的適應問題。如果妳不想使用荷爾蒙，銅T可能會是另一個方向，但原本經血量大、經痛嚴重的人要更謹慎評估。沒有一種避孕器適合所有女生。真正好的避孕方式，不是網路上最紅、價格最高、討論度最高的那一種，而是最符合妳身體狀況、月經型態、疼痛接受度、懷孕計畫與生活習慣的那一種。

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放之前一定要先做這幾件事

放置避孕器之前，建議先和婦產科醫師完整討論自己的月經狀況、經痛程度、是否曾懷孕或生產、有沒有子宮肌瘤、子宮內膜異位症、陰道異常出血、肝功能或荷爾蒙相關疾病史。如果近期有懷孕可能，也應先排除懷孕。

放置後也不是從此不用理它。若出現劇烈腹痛、發燒、異常大量出血、分泌物異味、性行為疼痛，或懷疑避孕器位置跑掉，都應該盡快回診。避孕是很私人的選擇，不需要因為朋友說哪個好就跟著做，也不需要因為某種避孕器比較熱門就勉強自己。最重要的是，妳要知道每一種方法的優缺點，然後和信任的醫師一起做出最適合自己的決定。