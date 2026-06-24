妳不用一直當女超人！5心法讓妳學會依賴 優雅求助更迷人

2026-06-24 09:49 享民頭條
覺得「自己能搞定的事幹嘛麻煩別人」。熬夜加班也要獨力完成，太獨立其實是一種防禦機制。圖/123RF圖庫
覺得「自己能搞定的事幹嘛麻煩別人」。熬夜加班也要獨力完成，太獨立其實是一種防禦機制。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：先承認疲憊脆弱，放下完美堅強的人設。
  • 重點二：從小事開始求助，讓依賴成為關係潤滑劑。
  • 重點三：建立安全網並放手控制，才能安心被照顧。

編輯/鄭欣宜撰文

平常在朋友眼中，妳是不是那個最理智可靠的「堅強擔當」？失戀了妳隔天照樣完妝打卡，工作遇到再爛的客戶妳也能優雅微笑著把事情搞定。大家都忍不住稱讚妳「真的好堅強、好獨立喔！」

但只有在深夜洗完澡、看著鏡子裡的自己時，那種排山倒海的孤獨感和疲憊才會浮上來。親愛的，天天當個無堅不摧的女超人，過得一點也不開心對吧？其實真正的強大不是從不倒下，而是懂得在適當的時候，把重量分給身邊的人。今天就帶妳解鎖五個依賴心法，讓我們一起學會優雅地向外求助，找回純粹的快樂感！

撕掉「我很堅強」的隱形人設

很多時候，我們不敢依賴別人，是因為害怕展現出脆弱後會被看輕，或者覺得「自己能搞定的事幹嘛麻煩別人」。這種過度獨立的心理，其實是一種防禦機制。

拜託，生活又不是實境秀，沒有人規定妳必須拿滿分。承認自己「現在累了」、「這個我真的搞不定」，並不會讓妳的仙女光環消失。試著跟朋友坦白一次「我今天心情超爛，需要借妳的肩膀哭一下」，妳會發現，原來卸下武裝的自己，反而更能感受到世界滿滿的溫柔。

把麻煩別人當作經營感情的黏著劑

妳是不是每次想找人幫忙，心裡的小劇場就開始演「萬一他覺得我很煩怎麼辦」？結果寧可自己搬家搬到鐵腿、加班加到胃痛，也絕不開口。

其實有時候，一個人如果幫過妳忙，他反而會更喜歡妳！因為人類在幫助他人的過程中，會獲得「被需要」的成就感。所以，適當地麻煩身邊的朋友或伴侶，不是在給他們添麻煩，而是給他們一個展現價值的機會。這種良性的互動，才是讓關係升溫的高級秘密。

從日常的超小微光事件開始練習

叫一個開關被定死在「強大模式」的人突然去依賴別人，簡直比讓直男看懂眼影顏色還難。這沒關係，我們可以先從生活中的微小雜事開始實驗。

下次去超市買了太重的東西，順理成章地傳訊息給另一半說「這太重了，下車幫我提一下」；或者是工作遇到瓶頸，找資深同事喝杯咖啡說「這部分我有點卡住，想聽聽妳的建議」。從這些不會傷害自尊、又容易成功的小事開始，慢慢就會習慣「原來依賴別人這麼舒服」，安全感就是這樣一口一口吃出來的。

適時跟另一半撒嬌。讓他扮演護花使者，天天騎車接妳上下班。妳越依賴他越開心。圖/123RF圖庫
適時跟另一半撒嬌。讓他扮演護花使者，天天騎車接妳上下班。妳越依賴他越開心。圖/123RF圖庫

釐清課題 放手讓別人幫妳

有些女孩不是不想依賴，而是「控制欲」在作祟。明明請老公去洗碗，又忍不住在旁邊碎念「這裡沒洗乾淨、那裡水花噴出來」，最後氣到自己拿過來重新洗。

既然決定要依賴，請大膽地把「主導權」也一起交出去。請別人幫忙是妳的課題，怎麼做好是他的課題。就算對方買錯了咖啡品項，或者安慰妳的方式有點直男、有點笨拙，那也是他表達愛的一種方式。學會閉上眼睛享受被照顧的過程，妳的快樂指數會直線飆升。

建立一個沒有勝負輸贏的安全網

我們常常在社交軟體上展示最厲害的一面，比誰的工作更亮眼、誰的生活更精緻。但如果妳的朋友圈裡全部都是這種需要隨時「拉緊發條」的關係，那真的會聊到心累。

一定要為自己篩選出一個「安全網」。在這個圈子裡，可能只有一兩個最懂妳的閨蜜，或者是包容妳所有任性的伴侶。在他們面前，妳可以穿著寬鬆睡衣、素顏大哭、瘋狂抱怨生活中的破事，而不用擔心會被評分。有一個能讓妳放心「靈魂躺平」的地方。

各位辛苦了很久的漂亮姐妹們，一直追求當個完美獨立的女性，真的太辛苦了。

婚姻、戀愛甚至是友情，本質上都是一場互相扶持的雙人舞。一味地堅強只是把所有人推得遠遠的，讓自己孤軍奮戰。

從今天起，把一部分的主導權和重量分出去。當妳開始學會信任這個世界、學會拉下臉來撒嬌求助的時候，妳會發現，原來不用那麼努力撐著，生活也能過得這麼輕鬆、這麼閃閃發亮！

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 因為天天硬撐只會累積孤獨與疲憊，真正的強大不是從不倒下，而是能在適當時候承認需要幫助，讓他人分擔重量。

  • 可以先從不傷自尊的小事做起，例如請伴侶幫忙提重物、向同事請教卡關問題，透過低風險嘗試逐步習慣依賴。

  • 安全網是指少數能包容脆弱、允許素顏哭泣與抱怨的親密關係，讓人不必在每段互動中都維持完美形象。

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《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#兩性關係

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男人想顧雄風別只吃生蠔！泌尿科醫師點名「1蔬菜」富含鋅

男人想顧雄風別只吃生蠔！泌尿科醫師點名「1蔬菜」富含鋅

2026-06-05 21:48 女子漾／編輯周意軒
男人想顧雄風別只吃生蠔！泌尿科醫師點名「1蔬菜」富含鋅 圖片來源：AI製圖
男人想顧雄風別只吃生蠔！泌尿科醫師點名「1蔬菜」富含鋅 圖片來源：AI製圖

提到男性保健，很多人第一時間想到的食物就是生蠔、牡蠣。不過泌尿科醫師蘇信豪在社群分享，其實日常餐桌上一種常見蔬菜「水蓮」，也含有男性健康不可忽略的營養素「鋅」，是想顧體力與生殖機能時，可以納入飲食的天然選擇。診間常有病友詢問：「想要重振雄風，到底該吃什麼？」一般人多半只知道吃生蠔、牡蠣，但富含鋅的天然食物其實不只海鮮，水蓮、南瓜子也都是可留意的食材。不過，飲食只能作為營養輔助，若已經出現長期勃起困難、性慾下降或疲憊無力，仍建議尋求泌尿科專業評估。

1. 水蓮為什麼被點名？關鍵在「鋅」

鋅是人體必需的微量元素，與免疫、修復、細胞代謝及生殖機能有關。從男性保健角度來看，鋅也常被討論於睪固酮生成、精子品質與性功能狀態。蘇信豪醫師提到，鋅是合成睪固酮的重要原料之一，若本身攝取不足，適度補充可能有助於改善體力與性慾表現。

????圖：炒水蓮，＄150元，脆甜的美味，激推啊！
????圖：炒水蓮，＄150元，脆甜的美味，激推啊！

換句話說，水蓮被點名，不是因為它是神奇壯陽食物，而是因為它能提供鋅這類重要營養素。真正的重點不是單吃某一種食物，而是平常有沒有把身體需要的營養補足。

2. 鋅對男性有3大好處

蘇信豪醫師指出，鋅對男性健康主要有3個好處。第一是幫助維持生殖機能，因為鋅與男性荷爾蒙、睪固酮生成相關。第二是支持精液品質，足夠鋅攝取有助於精子活動力與數量表現。第三是幫助免疫與修復，包括維持免疫力與傷口癒合。不過鋅不是吃越多越有效。若本身並不缺鋅，過量補充不一定能讓性功能變更好，反而可能造成腸胃不適，甚至影響其他營養素吸收。根據國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」，成人男性每日鋅建議攝取量為15毫克，女性為12毫克。

3. 想補鋅，可以吃哪些食物？

想補鋅不一定要立刻買高劑量保健品，可以先從天然食物開始。蘇信豪醫師推薦的食物包括水蓮、牡蠣、南瓜子。日常飲食中，也可搭配蛋類、肉類、堅果、全穀類等食材，讓營養來源更均衡。尤其水蓮口感清脆、料理方式簡單，無論清炒、加蒜頭快炒，或搭配菇類、肉絲一起入菜，都很適合當作日常補鋅食材之一。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

4. 顧雄風不能只靠吃，生活習慣更重要

勃起功能其實與血管健康、荷爾蒙、神經、心理壓力和生活作息都有關。若長期熬夜、久坐、壓力大、抽菸喝酒、體重增加或三高控制不佳，都可能影響血流與體力狀態。因此，想顧男性雄風，除了補充鋅，也要搭配規律運動、充足睡眠、減少酒精與菸害，並維持健康體重。若每天熬夜又不運動，再多補鋅食物也只能算是輔助。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

#水蓮 #情慾 #男性保健角度

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2026-05-25 12:03 柳靖

2004年的春天，竹科聯電 8AB 廠的無塵室，是我初戀開始的地方，也是我被現實一棒打醒的地方。

當我坦承「家裡被詐騙、欠了很多錢」，那個前一秒還在跟我私定終身的工程師 Jeff，下一秒直接人間蒸發。幾個月後，轉頭秒娶了一位護士。那時候我才真正看清：別傻了，不是妳不夠好，是妳配不上人家的階級。


▌ 妳還記得，第一次在戀愛市場被標價的感覺嗎？

那年我剛滿 18歲。高中畢業，家裡被詐騙欠債，我為了生存錄取竹科聯電，在蝕刻區當日班的線上技術員。在廠區裡，大家都叫我們「小姐」，但把話說穿了，本質就是工廠的女工。

剛報到的新人有三個月試用期，妳必須在那個不見天日的無塵室裡，把自己當成海綿一樣去塞進所有流程。那時候的我，每天穿著笨重的無塵衣，把自己裹得密不透風，走進 Air Shower 小房間被風狂吹，把身上的微粒吹掉。接著走到工作崗位，在電腦 ERP 系統輸入我的工號：23021。

看著那些在電視上才看得到的晶圓片，小心翼翼地搬運晶舟，日復一日重複著機械式的動作。

因為我是整個廠區年紀最小的技術員，領班對我挺照顧，分配給我的機台很單純，基本上就是把晶舟放進去、拿出來。我做得順風順水，以為日子就會這樣安穩地過下去。

三個月試用期滿了，公司安排了一場產線工程師的口試。這場口試，徹底改寫了我的人生。

面試有兩關，第一關是設備工程師。走進面試間的那天是 4 月 20 日，而那天坐在我對面的，就是 Jeff。好笑的是，他身為設備工程師，根本沒問幾題專業的機台操作或 SOP。

十題裡面有八題，他都在對我進行身家調查，他盯著我看，問我從哪裡來？高中唸哪裡？平常假日都有什麼休閒娛樂？最後，他在評分表上給了我 95 分的高分。

口試結束時，他突然看著我說：「妳可以給我妳的電話嗎？」

那是一句讓 19 歲少女臉紅心跳的話。但在那個密不透風、連眼睛都快看不清的無塵衣跟口罩底下，我所有的情緒起伏都被掩蓋了。Jeff 根本不知道我當時有多慌亂。

我直接打破公司的嚴格禁令，抓起工作用的原子筆，在他那隻無塵室手套上，臉紅地寫下了我的手機號碼。

果不其然，隔天我放假，他的電話就打來了。那時候我覺得，這就是愛情的序幕。


▌ 沒有實力的愛情，只是在自作多情

我心裡其實很自卑，我很明白我跟他的差距。人家家裡砸大錢栽培他唸到大學畢業，一畢業就進竹科當科技新貴、當工程師；而我只有高中畢業，就是個流水線上隨時可以被取代的技術員。

我們開始偷偷交往。在公司裡像做賊一樣，沒有任何同事知道。那時候自己年紀小、沒見過世面，男人要什麼我也沒想太多，很快就發生了親密關係。

傻的是，我竟然覺得發生關係之後，下一步就是要跟對方結婚、生小孩。大家聽了一定覺得我很傳統、很可笑對不對？

但妳站在我當年的立場想想。我當時根本沒有家，我爸精神狀況不穩定，我媽跑路，家裡一團亂。我太渴望有一根浮木可以抓，太渴望有一個人可以跟我共組家庭，讓我逃離那個泥潭。

不到 20 歲，我就想著要靠婚姻、靠男人上岸。結果呢？現實很快就甩了我一記極其響亮的耳光。

在有了親密關係後，我覺得兩人的心更近了，於是我毫無防備地向他坦承了我家裡的一切。我對他說：「我家裡被詐騙，欠了非常多錢，我爸爸生病了。」聽完這句話，Jeff 的態度在一個晚上之內，瞬間冷掉。接下來，就是無情的人間消失。

電話不接，訊息不回。他在公司甚至刻意調整排班，我是雷打不動的日班，他就故意去排夜班。他在同一個廠區裡，把我當成透明的空氣，徹底封鎖在精算過的排班表之外。

剛開始我還傻傻地幫他找藉口，以為他出了什麼事，每天魂不守舍。一直到幾個月後，我才從旁邊同事的八卦聊天裡，聽到震撼全場的消息：他要結婚了，娶的是個護士！

我站在原地，全身發冷。原來在竹科的戀愛婚姻市場裡，這群男人的算盤打得比誰都精！他要的另一半，是有大專以上學歷、有一技之長、能體面帶出場、甚至在未來可以幫忙照顧他爸媽的優質對象。

而我這個家庭破碎、負債累累、只有高中畢業的流水線女工，只是他衡量利弊、計算投報率之後，第一個被篩選掉的次級品。


▌ 在谷底沉澱兩週：老娘不幹了，這條路有天花板！

那場情傷把我整個人都撕裂了。每天晚上哭到睡不著，隔天天還沒亮，還是要行屍走肉地去搭廠區接駁車上班。在精神極度崩潰的狀況下，我在產線上發生了嚴重的人為疏失。那批不該出站的晶圓片，我恍神按了優先出站，直接送到下一站去做了蝕刻電漿清洗。

要不是下一站的製程工程師機警發現、趕快把那一批晶圓 HOLD 住，公司的損失無法想像。

接下來的日子，就是地獄，開不完的檢討會，主管把我批評得一文不值，課長叫我抄寫 SOP 100 次，甚至直接取消我的加班資格。技術員不加班，一個月的底薪就只剩兩萬塊。

那段日子，世界彷彿都在跟我作對。

錢賺得變少了，在公司還要偶爾遇到前男友。他的幸福，每看一次，都像在嘲笑我的不堪與卑微。在主管和同事眼裡，我就是個帶著操作污點、毫無價值的底層技術員。

痛哭過後，我花了兩個星期讓自己沉澱，我盯著鏡子裡憔悴的自己，做了一個在當時所有人看來都瘋了的決定：我要從聯電離職，我要去考大學！

因為我終於想通了。最根本的原因，就是我當時配不上他。我不想一輩子被這種男人看不起，更不想一輩子在無塵室裡當個沒名字的女工。

他考得上大學，進得了竹科，我憑什麼做不到？

當我遞出辭呈，好笑的事情來了。之前把我罵到狗血淋頭、當成垃圾看的主管們，一個個開始使出渾身解數挽留我。他們跟我說，公司有建教合作，可以送我去念明新科技大學。

我冷冷地看著腳下的無塵室，嘆了一口氣說：「我想念普通大學。就算我念了建教合作出來，我依然只是個技術員。這條路是有天花板的，我不想一輩子待在最底層。」

主管們聽完集體愣住。他們大概沒想到，一個小女工的心眼和野心，居然比他們還要大。


▌ 沒經歷過幾次背叛，妳還真以為這世界是童話？

很多人在感情受了傷，第一反應是哭天搶地，問老天爺為什麼對自己這麼不公平。但我跟妳說，這就是社會的真面目。

當妳什麼都沒有、處在社會的最底層時，社會對妳就是最刻薄的。

Jeff 現實嗎？殘忍嗎？當然。但這就是戀愛市場的真實規則。大家都在秤斤論兩，妳在嫌男人沒車沒房的時候，男人也在算妳能帶給他多少產值。

如果當年的我，繼續抱著那種「找個男人共組家庭、拯救我的人生」的幻想，我就算離開了 Jeff，也只會遇到下一個因為現實而拋棄我的王八蛋。

女人一輩子一定要記住一件事：婚姻從來不是避難所。

妳自己如果是個泥潭，妳就別指望別人會跳下來拉妳一把，人家只會怕妳把他一起拖下水。

我不需要去恨他，更不需要去報復他。最好的報復，不是在網路上發文罵他渣男，也不是去破壞他的家庭，而是把他當成妳人生的逆境貴人。是他用最殘忍的方式，親手粉碎了我的天花板，逼著我去看清這個世界的遊戲規則。


▌ 謝謝當年前男友的不娶之恩，老娘現在你高攀不起

離職那天，經理語重心長地對我說：「世界很小，大家山水有相逢。妳做過的事，以後回到竹科，同一個圈子大家都會知道，不要因為遇到這點挫折就退縮。」

我在心裡狠狠翻了個白眼。

我很清楚，我不是因為產線失誤的挫折而退縮，我是要出去開眼界、長底氣。如果我繼續留在原地，我才是真正對自己人生退縮的人。

20 年過去了。如今我考上了普通大學、順利畢業，甚至一路過關斬將考上了公職。

現在回頭看，那個曾經讓我痛不欲生的初戀男友 Jeff，已經變成了我人生履歷裡，一個微不足道的逗號。

妳問我現在還很恨他嗎？完全不恨，甚至很謝謝他。

沒有他當年那般現實、殘忍的拋棄與刺激，我現在可能還在工廠裡，過著日夜顛倒、戴著口罩、領著死薪水、面目模糊的生活。每天可能還在為了幾千塊的加班費，在產線上跟主管計較，甚至為了家庭柴米油鹽、為了抓老公有沒有出軌而精疲力竭。

別去盲目感謝那些傷害妳的人，那些傷害本身並不偉大。是妳自己夠清醒、夠狠心、對自己夠要求，才把那場羞辱，生生熬成了翻身的養分。

如果妳自己受傷之後選擇一蹶不振、怨天尤人，那那些傷害就真的只是傷害而已。那些看不起妳的男人、那些刻板的社會階級，只要妳不停下腳步，最後都會變成妳踩在腳底下的梯子。

 

十年後，當我考上公職，自己手裡握著滿滿的底氣與薪水，我赫然發現，我根本連婚姻都不想碰了。當妳自己有能力過得精彩，生活有目標、口袋有存款、精神有自由的時候，妳還稀罕去配誰的階級？妳還需要去求誰給妳一個家？

妳自己，就是最穩固的家。

 

人生最大的禮物，往往包裝在最醜陋的傷痛裡。妳要做的，不是坐在地上哭，而是把那個包裝紙撕爛，把裡面的養分全部吸乾，然後拍拍屁股，繼續往前走。

Jeff，謝謝你當年的看不上，我用了 20 年的時間向這個世界證明：現在的我，你早已高攀不起。

 

圖：AI 協作
圖：AI 協作


 

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#臉紅話題 #兩性關係

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離婚談判不流淚 用沉默讓前夫心服口服的主場談判技巧

離婚談判不流淚 用沉默讓前夫心服口服的主場談判技巧

2026-06-12 09:20 享民頭條

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：離婚談判時保持沉默，可對對方形成心理壓力。
  • 重點二：先傾聽並尊重對方發言，有助降低敵意與防備。
  • 重點三：將條件量化成數字與是非題，避免情緒化爭吵。

編輯/鄭欣宜撰文

婚姻走到盡頭，準備坐上那張決定未來下半場的談判桌時，妳是不是腦補了無數個八點檔畫面？以為自己必須像個律政俏佳人一樣，機關槍式地數落對方的種種罪狀，才能幫自己爭取到應有的權益？

快快放下這種殺敵一千自損八百的劇本。面對這場人生的大洗牌，最高級的策略不是聲嘶力竭的控訴，而是優雅而致命的保持沉默。 妳可能會懷疑，不說話要怎麼贏？難道要眼睜睜看著對方把便宜佔盡嗎？ 其實，「沉默」才是最昂貴的武器。當妳學會把情緒關掉、把耳朵打開，妳會發現，那個曾經讓妳氣得半死的男人，反而會因為妳的安靜而開始自亂陣腳。

當然，前提是對方是君子，那或許能夠靠著不著痕跡的談判技巧，讓對方心服口服地簽下，那份讓妳未來無憂的合約：

最高級的離婚談判策略不是聲嘶力竭的控訴，而是優雅而致命的保持沉默。 圖/123RF圖庫
最高級的離婚談判策略不是聲嘶力竭的控訴，而是優雅而致命的保持沉默。 圖/123RF圖庫

1.把沉默當作強大的心理施壓

談判桌上最怕的就是沉悶的空氣。當對方拋出一個不合理的條件時，一般的直覺是立刻反駁，但這正中對方下懷，因為他可以開始跟妳討價還價。這時候，妳最好的回應就是直視他的眼睛，然後保持安靜。人在面對突如其來的沉默時，內心會產生極大的焦慮與不安全感，為了打破這種尷尬的窒息感，對方往往會為了安撫妳，或者為了掩飾自己的心虛，主動開始讓步、甚至自己加碼給出更好的條件。

2.用傾聽和尊重當作裹著糖衣的陷阱

這裡說的尊重，不是要妳委曲求全，而是一種談判上的策略。談判時，大方地讓對方把話說完，甚至可以適度地說一句「我理解你的想法」。當對方覺得自己的聲音有被聽到、尊嚴有被維護時，他的防禦機制和敵意就會瞬間降低。這時候，他會誤以為這場談判還在他的掌控之中，因而放鬆警惕。當一個人被架在「成熟大人」的高台上時，他反而不好意思做得太絕，這時候妳再優雅地遞出妳的底線，過關的機率會高出許多。

既然決定要離婚，就不能只是憑著一股衝動去辦手續。圖/123RF圖庫
既然決定要離婚，就不能只是憑著一股衝動去辦手續。圖/123RF圖庫

3.不帶情緒地拋出是非題

談判不是吵架，不需要去爭論過去誰對誰錯，因為那些帳早就算不清了。妳要做的，是把所有複雜的情感糾葛，全部量化成冷冰冰的數字與條款。當妳開口時，不需要長篇大論，只需要精準地提出「關於房產的部分，我的要求是這樣，你的決定是接受還是不接受」。把主導權抓在手裡，讓對話停留在解決問題的層面。

4.別把底牌一次攤在桌面上

談判就像一場高超的心理魔術，誰先把底牌看光誰就輸了。保持沉默的另一個好處，是讓對方摸不透妳到底還有多少籌碼、諮詢了多少厲害的律師。妳越是高深莫測，對方就越不敢輕舉妄動。在對方急著探頭探腦想摸清妳底細的過程中，他會因為害怕走錯一步而付出更大的代價，而妳只需要坐在那裡，靜靜地看著他因為猜不透妳而自曝其短。

轉身離開的那天，我們不要當個滿身戾氣的怨婦，而是要當一個連放手都充滿質感的女人。

用最高的教養去面對最糟糕的爛事，用安靜的姿態拿回屬於妳的一切。當妳學會用尊重的策略包裝妳的野心，用沉默的力量去爭取未來的底氣，那張優渥的合約就不再只是物質上的保障，而是妳送給自己重獲自由、優雅重生的第一份成年禮。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 因為沉默會讓對方感到不安與焦慮，進而主動填補空白、降低強勢姿態，甚至為了結束尷尬而讓步。相較於情緒化反擊，沉默更能維持談判主導權。

  • 讓對方把話說完，並適度表達理解，能使他感到被聽見與被尊重，防禦心與敵意會下降。當對方誤以為自己仍有掌控感時，較容易接受你的底線。

  • 不要一次攤開所有底牌，也不要把問題拉回對錯爭論。應把訴求整理成清楚條款，以冷靜、具體的方式提出選擇，讓對話聚焦解決方案而非情緒宣洩。

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【心理測驗】你心裡的孤單，是哪一種？

【心理測驗】你心裡的孤單，是哪一種？

2026-05-26 13:48 喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

孤單不一定是一個人待著。

有時候是身邊明明有人，

卻覺得心裡有個地方，從來沒有被真正碰到過。

選一個最像你的，我們來看看你的孤單，藏在哪裡。

🌷 選 A｜一個人的孤單型

你的孤單很直接，你知道自己需要什麼。 就是想要有一個人，可以一起吃飯、一起發呆、一起什麼都不做但不覺得空。

這種孤單，是一種很真實的渴望——渴望連結，渴望被陪伴，渴望有人在你身邊的時候你不需要表演，只需要是自己。

這不是你太依賴，是人本來就需要被陪伴的。

但有時候這種孤單會讓我們在感情裡急著找一個人來填滿， 找到了，才發現還是孤單——因為孤單的根不在「有沒有人」，而在「有沒有被真正看見」。

你值得的不是任何一個人，是那個讓你不需要解釋自己的人。

🌿 選 B｜在關係裡的孤單型

這是最難說出口的一種孤單。 因為你沒辦法跟別人說「我很孤單」，他們會說：「你不是有他嗎？」

但你知道那種感覺—— 他就在旁邊，你卻覺得心裡有個地方，他從來沒有真正到過。

你說的話，他聽但沒有真的接住。 你的感受，他知道但沒有真的放在心上。 你們住在一起，卻好像住在平行的世界。

這種孤單，比一個人的孤單更重。 因為你連說「我好孤單」都開不了口，怕被說矯情，怕傷了感情，怕他不懂。

你不是要求太多，是你渴望的那種深度連結，還沒有在這段關係裡發生。

🌙 選 C｜沒人真的懂我型

你不是沒有朋友，你也不是不會相處。 但就是有那個感覺——

大家喜歡的你，是你表現出來的那個你。 那個更深的地方、那些說不清楚的感受、那些你自己都不確定怎麼解釋的想法——

好像從來沒有人真的碰到過。

所以你學會了選擇性分享，學會了說到某個深度就停下來， 因為你試過再說深一點，對方接不住，然後你更孤單。

這種孤單，不是因為你太複雜，是因為你需要的那種連結，比大多數對話都要深一點。

你不孤僻，你只是還沒遇到那個真的接得住你的人。 那個人存在，包括我。

💬 最後想跟你說的話

孤單不是你的問題，不是你不夠好，不是你太難相處。

是你心裡有一個很深的地方，還在等一個真正接得住的人。

那個人可能是伴侶，可能是朋友，可能是你自己—— 當你開始願意把那個孤單說出來，它就不再那麼重了。

你不需要一個人扛著這個感覺。 想聊聊的，來 LINE 找我：@060zkbmf🌿 留下年齡＋現在的狀況，我陪你說說話。

蓁愛惠客室

喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

我是 Joyce｜蓁愛惠客室主持人、情感療癒引導師師。 ｜陪你慢慢找回自己 總是在感情裡受傷的人，私訊「7」 ✨易經解析×能量療癒×情感陪伴 🌷陪你看懂感情裡的委屈與匱乏 🤍找回愛自己與人生重心的力量 - 教育心理學博士｜領有心理師執照 25年實戰經驗，陪你走過每段感情上的疑難雜症 🟢預約諮詢 → @060zkbmf

#愛情 #心理測驗

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《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己 —— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己 —— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

2026-06-20 15:43 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《雙喜》以雙親離婚與雙場婚禮，呈現主角長年討好他人的疲憊。
  • 重點二：文章指出過度迎合他人，常讓人生失控，最後連自己都失去。
  • 重點三：真正的成熟，是有勇氣忠於自己，並和重要的人一起承擔生活。



【《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己】

—— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你

「雙喜」榮登Netflix 台灣本日TOP第一名，劇情是講五歲小男孩，從小父母離婚，必須討好兩邊。父親節過兩次，母親節過兩次，就算是結婚也要結兩次婚。

這部劇表面上在講婚禮，

其實講的是人生。

▋從5歲開始，他的人生就在討好

男主角從小父母離婚。

從那一天開始，他的人生就變得很忙。

父親節，要過兩次。

母親節，要過兩次。

連結婚，也得辦兩場。

因為爸爸拒絕和媽媽同場。

於是婚禮當天，他像陀螺一樣來回奔波。

10樓是父親場。

12樓是母親場。

同一天、同飯店、不同樓層。

兩場婚禮，同時進行。

他拼命想讓爸爸開心。

也拼命想讓媽媽滿意。

結果最累的人，是他自己。

甚至連新婚妻子都發現了。

這一天明明是人生最幸福的日子，

他卻一整天沒有笑過。

新婚妻子抱怨進場時，

他甚至沒有看她一眼。

婚禮致詞時，他頓悟了，

對老婆說：

「對不起。」

他決定不忍了，不再討好別人，決定忠於自己。

▋討好所有人，最後往往失去自己

「墨魚麵」是他和妻子最重要的共同記憶，放進婚宴菜單。

但父親看了一眼就否決。

理由很簡單。

「吃完牙齒會變黑，很難看。」

於是，菜被砍掉了。

另一邊，

男主不想要香檳塔。

母親卻堅持一定要有。

飯店最後配合母親安排。

結果他上台致詞時，

一個不小心撞倒香檳塔。

全場錯愕。

場面狼狽到極點。

看到這裡忽然覺得，

這不只是婚禮失控。

更像是一個人長期壓抑後的人生縮影。

你越想讓所有人滿意，

越要配合別人，

人生越容易失控。

▋人生不需要討好任何人

看完這部點影，我想起澳洲安寧護理師 Bronnie Ware 朗尼，維爾長期陪伴臨終病人。

她在 The Top Five Regrets of the Dying 「和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇」，寫下病人最常見的遺憾。

排名第一的是：

「我希望自己曾有勇氣活出真正想要的人生，而不是活成別人期待的樣子。」

很多人直到生命最後，

才發現自己努力了一輩子，

卻沒有真正為自己活過。

在職場如此。

在人生也是如此。

我們都希望被喜歡。

希望被認可。

希望得到掌聲。

但很多時候，

我們為了討好別人，

都說是「為了你好」，

委屈自己、壓抑自己、犧牲自己。

母親為了小孩，女友為了男友......

最後，

別人未必滿意，

自己卻非常不快樂。

我真心覺得，一切盡力就好。

無愧我心，就夠了。

▋夫妻，是一起的

劇裡女主角有一句話，我很有感。

她知道，

嫁給男主意味著什麼。

代表有兩個家庭。

兩個父親節。

兩個母親節。

未來可能還有更多複雜關係。

她仍然願意。

因為她說：

「只要我們是一起的。」

真的很動人。

婚姻從來不是只有浪漫。

更多時候，

是一起面對生活的酸甜苦辣。

一起承擔。

一起成長。

一起走下去。

只要是一起，

再難，也有力量。

▋墨魚麵的的人生哲學

墨魚麵在這部戲裡，

其實是一個很重要的象徵。

小時候，

男主角離開母親，獨自搭飛機回台灣。

孤單、害怕、無助，哭泣。

空服員看出了他的不安。

她拿了墨魚麵給他吃。

她吃完後，

牙齒全黑了。

小男孩原本哭喪著臉，

終於笑了。

最後小男孩也吃了墨魚麵，

兩個人都露出黑黑的牙齒。

畫面很可愛，

卻也很溫暖。

空服員告訴他：

「遇到挫折和困難的時候，也要好好吃飯。」

這句話很簡單，

卻讓人記很久。

人生一定會有低谷。

會受傷。

會委屈。

會崩潰。

但再難，

也別忘了照顧自己。

好好吃飯。

好好生活。

好好愛自己。

最後，

男主決定不再討好任何人。

他勇敢做自己。

即使父親反對，

他仍然把墨魚菜端上桌。

最後大家吃得滿嘴黑牙。

笑成一團。

還拍下最珍貴的照片。

▋不需要討好每個人

人生從來不是讓所有人滿意。

而是你有沒有忠於自己。

被討厭的勇氣。

我們都可以善良，

但不必委屈自己。

我們可以在乎別人，

但別忘了也要在乎自己。

這是你的人生，

你自己決定，

掌控權在你，

不需要討好每一個人。 顯示較少


精華 FAQ

  • 劇中以主角父母離婚、婚禮辦成兩場為核心情節，呈現他從小就要在兩邊之間奔波、配合與討好，最終連人生最重要的日子都失去自己的節奏。

  • 因為當一個人長期把別人的需求放在前面，就會不斷壓抑自己、改變決定，最後不但無法讓所有人滿意，還容易在關係與情緒上全面失衡。

  • 墨魚麵象徵陪伴、記憶與不必害怕狼狽。文章想傳達的是，遇到挫折時要好好照顧自己，勇敢做自己，不需要為了迎合他人而犧牲內心。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#感情 #婚姻 #母親節 #Netflix

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