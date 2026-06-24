孤單不一定是一個人待著。

有時候是身邊明明有人，

卻覺得心裡有個地方，從來沒有被真正碰到過。

選一個最像你的，我們來看看你的孤單，藏在哪裡。

🌷 選 A｜一個人的孤單型

你的孤單很直接，你知道自己需要什麼。 就是想要有一個人，可以一起吃飯、一起發呆、一起什麼都不做但不覺得空。

這種孤單，是一種很真實的渴望——渴望連結，渴望被陪伴，渴望有人在你身邊的時候你不需要表演，只需要是自己。

這不是你太依賴，是人本來就需要被陪伴的。

但有時候這種孤單會讓我們在感情裡急著找一個人來填滿， 找到了，才發現還是孤單——因為孤單的根不在「有沒有人」，而在「有沒有被真正看見」。

你值得的不是任何一個人，是那個讓你不需要解釋自己的人。

🌿 選 B｜在關係裡的孤單型

這是最難說出口的一種孤單。 因為你沒辦法跟別人說「我很孤單」，他們會說：「你不是有他嗎？」

但你知道那種感覺—— 他就在旁邊，你卻覺得心裡有個地方，他從來沒有真正到過。

你說的話，他聽但沒有真的接住。 你的感受，他知道但沒有真的放在心上。 你們住在一起，卻好像住在平行的世界。

這種孤單，比一個人的孤單更重。 因為你連說「我好孤單」都開不了口，怕被說矯情，怕傷了感情，怕他不懂。

你不是要求太多，是你渴望的那種深度連結，還沒有在這段關係裡發生。

🌙 選 C｜沒人真的懂我型

你不是沒有朋友，你也不是不會相處。 但就是有那個感覺——

大家喜歡的你，是你表現出來的那個你。 那個更深的地方、那些說不清楚的感受、那些你自己都不確定怎麼解釋的想法——

好像從來沒有人真的碰到過。

所以你學會了選擇性分享，學會了說到某個深度就停下來， 因為你試過再說深一點，對方接不住，然後你更孤單。

這種孤單，不是因為你太複雜，是因為你需要的那種連結，比大多數對話都要深一點。

你不孤僻，你只是還沒遇到那個真的接得住你的人。 那個人存在，包括我。

💬 最後想跟你說的話

孤單不是你的問題，不是你不夠好，不是你太難相處。

是你心裡有一個很深的地方，還在等一個真正接得住的人。

那個人可能是伴侶，可能是朋友，可能是你自己—— 當你開始願意把那個孤單說出來，它就不再那麼重了。

你不需要一個人扛著這個感覺。 想聊聊的，來 LINE 找我：@060zkbmf🌿 留下年齡＋現在的狀況，我陪你說說話。

蓁愛惠客室