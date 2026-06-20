2026-06-20 15:43 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己 —— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《雙喜》以雙親離婚與雙場婚禮，呈現主角長年討好他人的疲憊。
- 重點二：文章指出過度迎合他人，常讓人生失控，最後連自己都失去。
- 重點三：真正的成熟，是有勇氣忠於自己，並和重要的人一起承擔生活。
【《雙喜》教我們的事：你不用討好所有人，活成自己】
—— 人生最大的累，不是辛苦，而是要每個人都喜歡你
「雙喜」榮登Netflix 台灣本日TOP第一名，劇情是講五歲小男孩，從小父母離婚，必須討好兩邊。父親節過兩次，母親節過兩次，就算是結婚也要結兩次婚。
這部劇表面上在講婚禮，
其實講的是人生。
▋從5歲開始，他的人生就在討好
男主角從小父母離婚。
從那一天開始，他的人生就變得很忙。
父親節，要過兩次。
母親節，要過兩次。
連結婚，也得辦兩場。
因為爸爸拒絕和媽媽同場。
於是婚禮當天，他像陀螺一樣來回奔波。
10樓是父親場。
12樓是母親場。
同一天、同飯店、不同樓層。
兩場婚禮，同時進行。
他拼命想讓爸爸開心。
也拼命想讓媽媽滿意。
結果最累的人，是他自己。
甚至連新婚妻子都發現了。
這一天明明是人生最幸福的日子，
他卻一整天沒有笑過。
新婚妻子抱怨進場時，
他甚至沒有看她一眼。
婚禮致詞時，他頓悟了，
對老婆說：
「對不起。」
他決定不忍了，不再討好別人，決定忠於自己。
▋討好所有人，最後往往失去自己
「墨魚麵」是他和妻子最重要的共同記憶，放進婚宴菜單。
但父親看了一眼就否決。
理由很簡單。
「吃完牙齒會變黑，很難看。」
於是，菜被砍掉了。
另一邊，
男主不想要香檳塔。
母親卻堅持一定要有。
飯店最後配合母親安排。
結果他上台致詞時，
一個不小心撞倒香檳塔。
全場錯愕。
場面狼狽到極點。
看到這裡忽然覺得，
這不只是婚禮失控。
更像是一個人長期壓抑後的人生縮影。
你越想讓所有人滿意，
越要配合別人，
人生越容易失控。
▋人生不需要討好任何人
看完這部點影，我想起澳洲安寧護理師 Bronnie Ware 朗尼，維爾長期陪伴臨終病人。
她在 The Top Five Regrets of the Dying 「和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇」，寫下病人最常見的遺憾。
排名第一的是：
「我希望自己曾有勇氣活出真正想要的人生，而不是活成別人期待的樣子。」
很多人直到生命最後，
才發現自己努力了一輩子，
卻沒有真正為自己活過。
在職場如此。
在人生也是如此。
我們都希望被喜歡。
希望被認可。
希望得到掌聲。
但很多時候，
我們為了討好別人，
都說是「為了你好」，
委屈自己、壓抑自己、犧牲自己。
母親為了小孩，女友為了男友......
最後，
別人未必滿意，
自己卻非常不快樂。
我真心覺得，一切盡力就好。
無愧我心，就夠了。
▋夫妻，是一起的
劇裡女主角有一句話，我很有感。
她知道，
嫁給男主意味著什麼。
代表有兩個家庭。
兩個父親節。
兩個母親節。
未來可能還有更多複雜關係。
她仍然願意。
因為她說：
「只要我們是一起的。」
真的很動人。
婚姻從來不是只有浪漫。
更多時候，
是一起面對生活的酸甜苦辣。
一起承擔。
一起成長。
一起走下去。
只要是一起，
再難，也有力量。
▋墨魚麵的的人生哲學
墨魚麵在這部戲裡，
其實是一個很重要的象徵。
小時候，
男主角離開母親，獨自搭飛機回台灣。
孤單、害怕、無助，哭泣。
空服員看出了他的不安。
她拿了墨魚麵給他吃。
她吃完後，
牙齒全黑了。
小男孩原本哭喪著臉，
終於笑了。
最後小男孩也吃了墨魚麵，
兩個人都露出黑黑的牙齒。
畫面很可愛，
卻也很溫暖。
空服員告訴他：
「遇到挫折和困難的時候，也要好好吃飯。」
這句話很簡單，
卻讓人記很久。
人生一定會有低谷。
會受傷。
會委屈。
會崩潰。
但再難，
也別忘了照顧自己。
好好吃飯。
好好生活。
好好愛自己。
最後，
男主決定不再討好任何人。
他勇敢做自己。
即使父親反對，
他仍然把墨魚菜端上桌。
最後大家吃得滿嘴黑牙。
笑成一團。
還拍下最珍貴的照片。
▋不需要討好每個人
人生從來不是讓所有人滿意。
而是你有沒有忠於自己。
被討厭的勇氣。
我們都可以善良，
但不必委屈自己。
我們可以在乎別人，
但別忘了也要在乎自己。
這是你的人生，
你自己決定，
掌控權在你，
不需要討好每一個人。 顯示較少
精華 FAQ
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劇中以主角父母離婚、婚禮辦成兩場為核心情節，呈現他從小就要在兩邊之間奔波、配合與討好，最終連人生最重要的日子都失去自己的節奏。
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因為當一個人長期把別人的需求放在前面，就會不斷壓抑自己、改變決定，最後不但無法讓所有人滿意，還容易在關係與情緒上全面失衡。
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墨魚麵象徵陪伴、記憶與不必害怕狼狽。文章想傳達的是，遇到挫折時要好好照顧自己，勇敢做自己，不需要為了迎合他人而犧牲內心。
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