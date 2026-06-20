2026-06-20 00:21 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記
塔羅深處有光｜探索篇①：你的愛情主色調是什麼？從愛情色輪的六種愛，看見自己如何愛人與被愛
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以愛情色輪六種愛情樣貌，帶讀者探索自身主色調。
- 重點二：從心動、自由、陪伴、執著、務實到無私，各有關係需求。
- 重點三：提醒讀者理解自己與伴侶期待差異，才能減少誤解並走得更久。
在我從事占卜的這幾年，最常被問到的問題之一，大概就是：「對方到底愛不愛我？」每當聽到這個問題時，我通常不會急著給出答案，而是會先透過關係牌陣，看看雙方對於感情的期待，以及實際互動的狀態。
因為很多時候，問題並不一定出在愛或不愛，而是兩個人在關係裡在意的事情並不相同。即使身處同一段關係，當彼此對愛情的期待不同時，就很容易產生誤解。
在《愛的六種顏色》系列中，我曾透過塔羅牌的象徵，介紹心理學家 John Alan Lee 提出的「愛情色輪（The Colors of Love）」理論，以及其中六種不同的愛情樣貌。這一次，我想邀請你透過大眾占卜的方式，看看現在的你，最接近哪一種愛情的色調。
從六張牌，探索你的愛情主色調
心理學家 John Alan Lee 的「愛情色輪（The Colors of Love）」理論，將愛情分成六種，每一種愛都像是一種顏色，反映著我們在關係中的期待、需求，以及習慣與他人連結的方式。
現在我們憑直覺選擇一張牌，一起來看看你的愛情主色調是什麼？不要分析太久，第一眼吸引你的牌，往往就是答案。選好之後，再繼續往下閱讀。
1號牌 Eros 浪漫愛｜你期待的是讓心再次怦然跳動的感覺
如果你選擇了 1 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Eros（浪漫愛）。愛情對你而言，不只是陪伴，更是那種看見對方時會忍不住心動，願意主動靠近的感覺。你很容易被一個人的魅力、氣質或獨特之處吸引，也重視關係中的浪漫與儀式感。
當你喜歡上一個人時，通常會投入許多心力。你期待對方的主動與回應，也希望自己在對方心中是特別的存在。被重視、被珍惜，以及感受到對方真誠的愛意，都是關係中重要的一部分。
近期的你需要試著去學習:別把激情當成愛情的全部。心動固然美好，但真正能夠陪伴彼此走得長遠的關係，除了吸引力之外，往往還包含理解、信任，以及日常生活中的陪伴與支持。
如果你發現自己總是在追尋心動，也許可以試著問問自己：「除了心動之外，我還期待從這段關係中獲得什麼？」當你開始理解自己的需求，你所期待的愛，也會變得更加穩定而真實。
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《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.1：戀人牌 × Eros 情慾愛｜從心理學看愛的吸引與投射，寫給渴望靠近的靈魂》
2號牌 Ludus 遊戲愛｜你享受的是輕鬆自在的互動過程
如果你選擇了 2 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Ludus（遊戲愛）。你享受愛情帶來的曖昧、互動與心動感，比起快速確認關係，更重視兩個人相處時是否自在、有趣，以及能不能聊得來。
你喜歡分享生活中的小事，也擅長透過聊天、玩笑與互動拉近彼此的距離。對你而言，愛情不一定要轟轟烈烈，而是在相處的過程中，慢慢累積出愉快與舒服的感覺。
同時，你也很重視自由與空間。不喜歡被過度束縛，或是被迫按照某種關係進度前進。當一段關係讓你感到壓力時，你反而容易退後一步，重新找回自己的節奏。
近期的你也許正在思考一個問題：「自己追求的是新鮮感，還是真正的連結？」心動與快樂都很重要，但當你願意放下對失去自由的擔心，嘗試更真誠地投入關係時，也有機會體驗到更深層的親密與幸福。
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《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.2：魔術師牌 × Ludus 遊戲愛｜從心理學看愛的距離與掌控，寫給害怕被看穿的靈魂》
3號牌 Storge 友伴愛｜你珍惜的是穩定陪伴與彼此理解的關係
如果你選擇了 3 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Storge（友伴愛）。你重視信任與默契，也相信真正長久的感情，不一定要轟轟烈烈，而是在日常生活中互相支持、彼此理解。比起一見鍾情的激情，你更在意兩個人能否自在相處，以及是否願意一起面對生活中的大小事情。
在關係裡，你經常扮演傾聽者、支持者或陪伴者的角色。你擅長用行動表達關心，也願意花時間經營感情。對你而言，愛情不只是心動，更是一種能夠安心做自己的感覺。
你習慣用陪伴與行動表達關心，也相信真正的感情不需要時時刻刻掛在嘴邊。只是有時候，對方未必能從你的沉默中讀懂你的心意。愛不只是陪伴，也需要表達。當你願意說出自己的感受與期待，彼此之間的距離反而會更靠近。
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《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.3：太陽牌 × Storge 友誼愛｜從心理學看愛的陪伴與信任，寫給相信溫柔長久的人》
4號牌 Mania 執著愛｜你渴望的是一份刻骨銘心、全心投入的愛
如果你選擇了 4 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Mania（執著愛）。當你喜歡上一個人時，往往不只是心動，而是希望能夠與對方建立深刻而獨特的連結。你重視感情中的專一與投入，也期待對方能夠用同樣的熱情回應自己。
在關係裡，你很願意付出，也會認真看待彼此之間的每一次互動。只是當感受到忽略、冷淡，或是不確定對方心意時，你可能會變得特別敏感，反覆思考對方的想法與態度。
當你再度陷入這樣的情緒時，請記得提醒自己:「真正的愛，不需要透過不斷確認來證明。」有時候，你害怕的並不是失去對方，而是失去那份被需要、被重視的感覺。當你開始把安全感慢慢放回自己身上，關係也會變得更加輕鬆與健康。
你渴望深刻而穩定的愛，而真正適合你的關係，往往建立在真誠、信任與穩定的回應之上。當彼此都能安心地做自己，愛情便不再是一場患得患失的拉扯，而是一種願意攜手同行的選擇。
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《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.4：惡魔牌 × Mania 瘋狂愛｜從心理學看愛裡的害怕與依賴，寫給太用力愛的人》
5號牌 Pragma 務實愛｜你相信愛情是在日常中慢慢累積而成
如果你選擇了 5 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Pragma（務實愛）。你重視承諾、責任感與穩定性，也相信一段關係能否長久，並不只取決於心動，而是彼此是否願意一起經營未來。
比起甜言蜜語，你更相信實際行動。當你在乎一個人時，會透過陪伴、支持與付出來表達愛意。你也重視價值觀、生活習慣以及未來規劃，希望兩個人能朝著相同的方向前進。
在感情裡，你傾向理性思考，很少因為一時的激情而做出決定。你期待的是一段穩定、可靠，能夠一起面對生活挑戰的關係。與此同時，別讓現實與責任感，掩蓋了內心真正的感受。
有時候，你習慣用「適不適合」來衡量一段關係，卻忘了停下來感受自己的心。愛情不只是共同完成生活中的目標，也包含那些被理解、被在乎，以及願意分享脆弱的時刻。當你願意在穩定之中保留一些溫度與浪漫，關係也會變得更加豐富而有生命力。
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《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.5：節制 × Pragma 現實愛｜從心理學看長久的溫度，寫給懂得在時間裡相愛的靈魂》
6號牌 Agape 無私愛｜你給予愛不求回報，只希望對方能夠幸福
如果你選擇了 6 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Agape（無私愛）。當你在乎一個人時，總是習慣先想到對方。你願意理解、包容與支持，也樂於陪伴對方度過低潮與挑戰。對你而言，愛不只是感受，更是一種願意付出與照顧的選擇。
在關係裡，你經常扮演傾聽者與支持者的角色。你希望對方能夠快樂，也願意為彼此的幸福付出時間、心力與關心。你的溫柔往往來自於真心，而不是期待得到什麼回報。
愛一個人，不代表要為他承擔一切。你總希望對方快樂，也習慣成為支持別人的那個人。只是當所有注意力都放在對方身上時，很容易忽略自己的感受與界線。真正長久的愛，不是犧牲自己去成全別人。而是在關心對方的同時，也願意照顧自己的需求。
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《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.6：星星 × Agape 無私愛｜從心理學看不求回報的溫柔，寫給仍願意發光的靈魂》
愛情不只一種顏色，一起調製出屬於你的愛情調色盤
無論是追求心動的 Eros、重視自由的 Ludus、珍惜陪伴的 Storge、渴望深刻連結的 Mania、相信承諾的 Pragma，或是願意付出的 Agape，每一種愛情樣貌都反映著不同的需求與價值觀。
很多時候，我們在關係裡感到困惑，並不是因為沒有愛，而是因為彼此期待的愛情模樣並不相同。當我們開始理解自己的愛情主色調，也更有機會理解自己真正需要的是什麼，以及什麼樣的相處方式能讓關係走得更長久。
如果你對這個主題感興趣，歡迎延伸閱讀《愛的六種顏色》系列文章，進一步探索六種愛情樣貌背後的心理需求與關係課題。也可以追蹤我的 IG：@adeletarot，讓這些關於關係的觀察，在不同的時刻，陪你慢慢看見自己所在的位置。
⭐ 延伸閱讀｜從不同角度理解關係與情感
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- 塔羅 × 關係心理學｜你愛上的是真正的他，還是你期待中的他？從戀人牌看見愛情中的投射心理 Vol.1
- 塔羅 × 關係心理學｜我們曖昧卻沒有承諾，為什麼他不願確認關係？聖杯騎士與逃避型依附 Vol.2
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- 塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.5：節制 × Pragma 現實愛｜從心理學看長久的溫度，寫給懂得在時間裡相愛的靈魂
- 塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.6：星星 × Agape 無私愛｜從心理學看不求回報的溫柔，寫給仍願意發光的靈魂
精華 FAQ
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文章主要介紹 John Alan Lee 的愛情色輪理論，將愛分成六種顏色與樣貌，並用塔羅引導讀者辨識自己在關係中的愛情主色調與需求。
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六種愛分別是追求心動的浪漫愛、重視自在的遊戲愛、珍惜陪伴的友伴愛、渴望深刻連結的執著愛、相信承諾的務實愛，以及不求回報的無私愛。
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作者提醒，感情困惑常來自雙方期待不同，不一定是沒有愛；理解自己的愛情傾向、說出需求並保留界線，關係才更容易穩定且長久。
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