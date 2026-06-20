塔羅深處有光｜探索篇①：你的愛情主色調是什麼？從愛情色輪的六種愛，看見自己如何愛人與被愛

2026-06-20 00:21 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以愛情色輪六種愛情樣貌，帶讀者探索自身主色調。
  • 重點二：從心動、自由、陪伴、執著、務實到無私，各有關係需求。
  • 重點三：提醒讀者理解自己與伴侶期待差異，才能減少誤解並走得更久。

在我從事占卜的這幾年，最常被問到的問題之一，大概就是：「對方到底愛不愛我？」每當聽到這個問題時，我通常不會急著給出答案，而是會先透過關係牌陣，看看雙方對於感情的期待，以及實際互動的狀態。

因為很多時候，問題並不一定出在愛或不愛，而是兩個人在關係裡在意的事情並不相同。即使身處同一段關係，當彼此對愛情的期待不同時，就很容易產生誤解。

在《愛的六種顏色》系列中，我曾透過塔羅牌的象徵，介紹心理學家 John Alan Lee 提出的「愛情色輪（The Colors of Love）」理論，以及其中六種不同的愛情樣貌。這一次，我想邀請你透過大眾占卜的方式，看看現在的你，最接近哪一種愛情的色調。

從六張牌，探索你的愛情主色調

心理學家 John Alan Lee 的「愛情色輪（The Colors of Love）」理論，將愛情分成六種，每一種愛都像是一種顏色，反映著我們在關係中的期待、需求，以及習慣與他人連結的方式。

現在我們憑直覺選擇一張牌，一起來看看你的愛情主色調是什麼？不要分析太久，第一眼吸引你的牌，往往就是答案。選好之後，再繼續往下閱讀。

1號牌 Eros 浪漫愛｜你期待的是讓心再次怦然跳動的感覺

如果你選擇了 1 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Eros（浪漫愛）。愛情對你而言，不只是陪伴，更是那種看見對方時會忍不住心動，願意主動靠近的感覺。你很容易被一個人的魅力、氣質或獨特之處吸引，也重視關係中的浪漫與儀式感。

當你喜歡上一個人時，通常會投入許多心力。你期待對方的主動與回應，也希望自己在對方心中是特別的存在。被重視、被珍惜，以及感受到對方真誠的愛意，都是關係中重要的一部分。

近期的你需要試著去學習:別把激情當成愛情的全部。心動固然美好，但真正能夠陪伴彼此走得長遠的關係，除了吸引力之外，往往還包含理解、信任，以及日常生活中的陪伴與支持。

如果你發現自己總是在追尋心動，也許可以試著問問自己：「除了心動之外，我還期待從這段關係中獲得什麼？」當你開始理解自己的需求，你所期待的愛，也會變得更加穩定而真實。

👉 延伸閱讀：

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.1：戀人牌 × Eros 情慾愛｜從心理學看愛的吸引與投射，寫給渴望靠近的靈魂》

2號牌 Ludus 遊戲愛｜你享受的是輕鬆自在的互動過程

如果你選擇了 2 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Ludus（遊戲愛）。你享受愛情帶來的曖昧、互動與心動感，比起快速確認關係，更重視兩個人相處時是否自在、有趣，以及能不能聊得來。

你喜歡分享生活中的小事，也擅長透過聊天、玩笑與互動拉近彼此的距離。對你而言，愛情不一定要轟轟烈烈，而是在相處的過程中，慢慢累積出愉快與舒服的感覺。

同時，你也很重視自由與空間。不喜歡被過度束縛，或是被迫按照某種關係進度前進。當一段關係讓你感到壓力時，你反而容易退後一步，重新找回自己的節奏。

近期的你也許正在思考一個問題：「自己追求的是新鮮感，還是真正的連結？」心動與快樂都很重要，但當你願意放下對失去自由的擔心，嘗試更真誠地投入關係時，也有機會體驗到更深層的親密與幸福。

👉 延伸閱讀：

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.2：魔術師牌 × Ludus 遊戲愛｜從心理學看愛的距離與掌控，寫給害怕被看穿的靈魂》

3號牌 Storge 友伴愛｜你珍惜的是穩定陪伴與彼此理解的關係

如果你選擇了 3 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Storge（友伴愛）。你重視信任與默契，也相信真正長久的感情，不一定要轟轟烈烈，而是在日常生活中互相支持、彼此理解。比起一見鍾情的激情，你更在意兩個人能否自在相處，以及是否願意一起面對生活中的大小事情。

在關係裡，你經常扮演傾聽者、支持者或陪伴者的角色。你擅長用行動表達關心，也願意花時間經營感情。對你而言，愛情不只是心動，更是一種能夠安心做自己的感覺。

你習慣用陪伴與行動表達關心，也相信真正的感情不需要時時刻刻掛在嘴邊。只是有時候，對方未必能從你的沉默中讀懂你的心意。愛不只是陪伴，也需要表達。當你願意說出自己的感受與期待，彼此之間的距離反而會更靠近。

👉 延伸閱讀：

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.3：太陽牌 × Storge 友誼愛｜從心理學看愛的陪伴與信任，寫給相信溫柔長久的人》

4號牌 Mania 執著愛｜你渴望的是一份刻骨銘心、全心投入的愛

如果你選擇了 4 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Mania（執著愛）。當你喜歡上一個人時，往往不只是心動，而是希望能夠與對方建立深刻而獨特的連結。你重視感情中的專一與投入，也期待對方能夠用同樣的熱情回應自己。

在關係裡，你很願意付出，也會認真看待彼此之間的每一次互動。只是當感受到忽略、冷淡，或是不確定對方心意時，你可能會變得特別敏感，反覆思考對方的想法與態度。

當你再度陷入這樣的情緒時，請記得提醒自己:「真正的愛，不需要透過不斷確認來證明。」有時候，你害怕的並不是失去對方，而是失去那份被需要、被重視的感覺。當你開始把安全感慢慢放回自己身上，關係也會變得更加輕鬆與健康。

你渴望深刻而穩定的愛，而真正適合你的關係，往往建立在真誠、信任與穩定的回應之上。當彼此都能安心地做自己，愛情便不再是一場患得患失的拉扯，而是一種願意攜手同行的選擇。

👉 延伸閱讀：

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.4：惡魔牌 × Mania 瘋狂愛｜從心理學看愛裡的害怕與依賴，寫給太用力愛的人》

5號牌 Pragma 務實愛｜你相信愛情是在日常中慢慢累積而成

如果你選擇了 5 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Pragma（務實愛）。你重視承諾、責任感與穩定性，也相信一段關係能否長久，並不只取決於心動，而是彼此是否願意一起經營未來。

比起甜言蜜語，你更相信實際行動。當你在乎一個人時，會透過陪伴、支持與付出來表達愛意。你也重視價值觀、生活習慣以及未來規劃，希望兩個人能朝著相同的方向前進。

在感情裡，你傾向理性思考，很少因為一時的激情而做出決定。你期待的是一段穩定、可靠，能夠一起面對生活挑戰的關係。與此同時，別讓現實與責任感，掩蓋了內心真正的感受。

有時候，你習慣用「適不適合」來衡量一段關係，卻忘了停下來感受自己的心。愛情不只是共同完成生活中的目標，也包含那些被理解、被在乎，以及願意分享脆弱的時刻。當你願意在穩定之中保留一些溫度與浪漫，關係也會變得更加豐富而有生命力。

👉 延伸閱讀：

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.5：節制 × Pragma 現實愛｜從心理學看長久的溫度，寫給懂得在時間裡相愛的靈魂》

6號牌 Agape 無私愛｜你給予愛不求回報，只希望對方能夠幸福

如果你選擇了 6 號牌，代表最近的你，最接近愛情色輪中的 Agape（無私愛）。當你在乎一個人時，總是習慣先想到對方。你願意理解、包容與支持，也樂於陪伴對方度過低潮與挑戰。對你而言，愛不只是感受，更是一種願意付出與照顧的選擇。

在關係裡，你經常扮演傾聽者與支持者的角色。你希望對方能夠快樂，也願意為彼此的幸福付出時間、心力與關心。你的溫柔往往來自於真心，而不是期待得到什麼回報。

愛一個人，不代表要為他承擔一切。你總希望對方快樂，也習慣成為支持別人的那個人。只是當所有注意力都放在對方身上時，很容易忽略自己的感受與界線。真正長久的愛，不是犧牲自己去成全別人。而是在關心對方的同時，也願意照顧自己的需求。

👉 延伸閱讀：

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.6：星星 × Agape 無私愛｜從心理學看不求回報的溫柔，寫給仍願意發光的靈魂》

愛情不只一種顏色，一起調製出屬於你的愛情調色盤

無論是追求心動的 Eros、重視自由的 Ludus、珍惜陪伴的 Storge、渴望深刻連結的 Mania、相信承諾的 Pragma，或是願意付出的 Agape，每一種愛情樣貌都反映著不同的需求與價值觀。

很多時候，我們在關係裡感到困惑，並不是因為沒有愛，而是因為彼此期待的愛情模樣並不相同。當我們開始理解自己的愛情主色調，也更有機會理解自己真正需要的是什麼，以及什麼樣的相處方式能讓關係走得更長久。

如果你對這個主題感興趣，歡迎延伸閱讀《愛的六種顏色》系列文章，進一步探索六種愛情樣貌背後的心理需求與關係課題。也可以追蹤我的 IG：@adeletarot，讓這些關於關係的觀察，在不同的時刻，陪你慢慢看見自己所在的位置。

⭐ 延伸閱讀｜從不同角度理解關係與情感

如果你對情感關係中的心理與連結感受有更多好奇，也可以繼續閱讀以下內容，從不同視角理解自己在關係中的位置與需要：


精華 FAQ

  • 文章主要介紹 John Alan Lee 的愛情色輪理論，將愛分成六種顏色與樣貌，並用塔羅引導讀者辨識自己在關係中的愛情主色調與需求。

  • 六種愛分別是追求心動的浪漫愛、重視自在的遊戲愛、珍惜陪伴的友伴愛、渴望深刻連結的執著愛、相信承諾的務實愛，以及不求回報的無私愛。

  • 作者提醒，感情困惑常來自雙方期待不同，不一定是沒有愛；理解自己的愛情傾向、說出需求並保留界線，關係才更容易穩定且長久。

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

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每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#感情 #愛情 #系列 #塔羅牌 #兩性關係

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GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶

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2026-05-24 10:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

明明每天洗澡、外觀看起來也沒有感染發炎，為什麼私密處還是飄出濃濃「海鮮味」？近日一名人妻在Threads崩潰發問，透露老公GG冠狀溝處長期有「臭魷魚味」，即使剛洗完澡還是聞得到，讓她困擾到快受不了。貼文曝光後立刻掀起網友熱議，從體味、飲食到懷孕嗅覺敏感，各種猜測全出籠。對此，醫師也解答，問題不一定是「沒洗乾淨」，背後恐與私密處細菌生態有關。

人妻崩潰發問：老公GG為什麼有臭魷魚味？

這名人妻在Threads發文表示，老公平常有清潔習慣，也沒有發炎、感染或明顯包皮垢，但GG冠狀溝位置卻長期飄出類似「臭魷魚」的味道，而且剛洗完澡也還是存在，讓她相當崩潰。貼文曝光後，網友留言瞬間炸鍋，有人認為可能是天生體味較重，也有人猜測與飲食、流汗、內褲材質有關。也有不少人點出另一種可能：「妳是不是懷孕了？懷孕期間嗅覺真的會變超敏感。」原PO也坦言，自己確實是在懷孕後才特別明顯覺得這個味道很臭。

保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva
保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva

醫師解答：可能是冠狀溝「厭氧菌」在作怪

專門進行男性私密處手術的外科醫師徐詣分享，若已排除感染、發炎與清潔不佳等常見原因，有些男性冠狀溝區域可能長期存在特定「厭氧菌」。這類細菌不一定會引發疾病，但在代謝過程中，可能產生揮發性硫化物或胺類（amine）物質，氣味往往特別明顯，甚至帶有類似海鮮、魷魚或腥味的氣息。

醫師表示，如果外觀看起來正常，但異味長期存在且影響生活，建議還是就醫評估，必要時可透過局部藥物或凝膠協助改善，而不是自行亂用清潔產品狂洗。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

不是越洗越乾淨！泌尿醫揭4大GG清潔NG習慣

很多男性遇到異味，第一反應就是「洗更乾淨一點」，但其實過度清潔反而可能讓問題更嚴重。泌尿科醫師曲元正指出，私密處本來就有天然保護機制，適量包皮垢不完全是壞東西，若過度破壞皮脂屏障，反而可能刺激皮脂分泌更多，甚至造成龜頭炎、包皮炎。

1. 沒翻開包皮清潔冠狀溝

冠狀溝本來就是容易藏污納垢的位置，如果清潔時只是表面沖水，尿液殘留、汗水與分泌物容易堆積。

2. 用太刺激的清潔產品

很多人習慣用沐浴乳、強效肥皂甚至抗菌產品猛洗，但私密處皮膚敏感，過度刺激反而破壞保護層。

3. 過度搓洗或沒沖乾淨

用力刷洗、肥皂殘留，都可能讓局部皮膚更敏感，導致分泌異常增加。

4. 清洗後沒保持乾爽

潮濕悶熱環境本來就是細菌最愛，洗完若沒擦乾、穿太悶的內褲，也可能讓異味加劇。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

如果只是伴侶聞得到？也可能是「嗅覺變敏感」

這次事件另一個被熱議的點，是原PO提到自己正在懷孕。婦產科領域普遍認為，懷孕期間荷爾蒙變化確實可能讓嗅覺變得更敏銳，平常不覺得明顯的味道，在孕期可能被放大數倍感受。因此有時候問題不一定是對方突然變臭，而是自己的感官變得更敏感。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

GG有異味什麼時候該就醫？

若只是偶爾流汗後出現氣味，多半屬正常生理現象；但如果符合以下狀況，建議就醫：

1.異味持續很久都沒改善

2.合併紅腫、搔癢、疼痛

3.有異常分泌物或明顯包皮垢增加

4.清潔後仍立刻出現強烈異味

5.影響伴侶關係或性生活品質

畢竟私密處異味不一定只是清潔問題，有時也可能反映局部菌相失衡或皮膚狀況，硬撐反而更尷尬。

圖片來源：Canva
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編輯推薦

#情慾 #高潮 #私密處 #懷孕嗅覺 #清潔私密處

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2026-05-25 12:03 柳靖

2004年的春天，竹科聯電 8AB 廠的無塵室，是我初戀開始的地方，也是我被現實一棒打醒的地方。

當我坦承「家裡被詐騙、欠了很多錢」，那個前一秒還在跟我私定終身的工程師 Jeff，下一秒直接人間蒸發。幾個月後，轉頭秒娶了一位護士。那時候我才真正看清：別傻了，不是妳不夠好，是妳配不上人家的階級。


▌ 妳還記得，第一次在戀愛市場被標價的感覺嗎？

那年我剛滿 18歲。高中畢業，家裡被詐騙欠債，我為了生存錄取竹科聯電，在蝕刻區當日班的線上技術員。在廠區裡，大家都叫我們「小姐」，但把話說穿了，本質就是工廠的女工。

剛報到的新人有三個月試用期，妳必須在那個不見天日的無塵室裡，把自己當成海綿一樣去塞進所有流程。那時候的我，每天穿著笨重的無塵衣，把自己裹得密不透風，走進 Air Shower 小房間被風狂吹，把身上的微粒吹掉。接著走到工作崗位，在電腦 ERP 系統輸入我的工號：23021。

看著那些在電視上才看得到的晶圓片，小心翼翼地搬運晶舟，日復一日重複著機械式的動作。

因為我是整個廠區年紀最小的技術員，領班對我挺照顧，分配給我的機台很單純，基本上就是把晶舟放進去、拿出來。我做得順風順水，以為日子就會這樣安穩地過下去。

三個月試用期滿了，公司安排了一場產線工程師的口試。這場口試，徹底改寫了我的人生。

面試有兩關，第一關是設備工程師。走進面試間的那天是 4 月 20 日，而那天坐在我對面的，就是 Jeff。好笑的是，他身為設備工程師，根本沒問幾題專業的機台操作或 SOP。

十題裡面有八題，他都在對我進行身家調查，他盯著我看，問我從哪裡來？高中唸哪裡？平常假日都有什麼休閒娛樂？最後，他在評分表上給了我 95 分的高分。

口試結束時，他突然看著我說：「妳可以給我妳的電話嗎？」

那是一句讓 19 歲少女臉紅心跳的話。但在那個密不透風、連眼睛都快看不清的無塵衣跟口罩底下，我所有的情緒起伏都被掩蓋了。Jeff 根本不知道我當時有多慌亂。

我直接打破公司的嚴格禁令，抓起工作用的原子筆，在他那隻無塵室手套上，臉紅地寫下了我的手機號碼。

果不其然，隔天我放假，他的電話就打來了。那時候我覺得，這就是愛情的序幕。


▌ 沒有實力的愛情，只是在自作多情

我心裡其實很自卑，我很明白我跟他的差距。人家家裡砸大錢栽培他唸到大學畢業，一畢業就進竹科當科技新貴、當工程師；而我只有高中畢業，就是個流水線上隨時可以被取代的技術員。

我們開始偷偷交往。在公司裡像做賊一樣，沒有任何同事知道。那時候自己年紀小、沒見過世面，男人要什麼我也沒想太多，很快就發生了親密關係。

傻的是，我竟然覺得發生關係之後，下一步就是要跟對方結婚、生小孩。大家聽了一定覺得我很傳統、很可笑對不對？

但妳站在我當年的立場想想。我當時根本沒有家，我爸精神狀況不穩定，我媽跑路，家裡一團亂。我太渴望有一根浮木可以抓，太渴望有一個人可以跟我共組家庭，讓我逃離那個泥潭。

不到 20 歲，我就想著要靠婚姻、靠男人上岸。結果呢？現實很快就甩了我一記極其響亮的耳光。

在有了親密關係後，我覺得兩人的心更近了，於是我毫無防備地向他坦承了我家裡的一切。我對他說：「我家裡被詐騙，欠了非常多錢，我爸爸生病了。」聽完這句話，Jeff 的態度在一個晚上之內，瞬間冷掉。接下來，就是無情的人間消失。

電話不接，訊息不回。他在公司甚至刻意調整排班，我是雷打不動的日班，他就故意去排夜班。他在同一個廠區裡，把我當成透明的空氣，徹底封鎖在精算過的排班表之外。

剛開始我還傻傻地幫他找藉口，以為他出了什麼事，每天魂不守舍。一直到幾個月後，我才從旁邊同事的八卦聊天裡，聽到震撼全場的消息：他要結婚了，娶的是個護士！

我站在原地，全身發冷。原來在竹科的戀愛婚姻市場裡，這群男人的算盤打得比誰都精！他要的另一半，是有大專以上學歷、有一技之長、能體面帶出場、甚至在未來可以幫忙照顧他爸媽的優質對象。

而我這個家庭破碎、負債累累、只有高中畢業的流水線女工，只是他衡量利弊、計算投報率之後，第一個被篩選掉的次級品。


▌ 在谷底沉澱兩週：老娘不幹了，這條路有天花板！

那場情傷把我整個人都撕裂了。每天晚上哭到睡不著，隔天天還沒亮，還是要行屍走肉地去搭廠區接駁車上班。在精神極度崩潰的狀況下，我在產線上發生了嚴重的人為疏失。那批不該出站的晶圓片，我恍神按了優先出站，直接送到下一站去做了蝕刻電漿清洗。

要不是下一站的製程工程師機警發現、趕快把那一批晶圓 HOLD 住，公司的損失無法想像。

接下來的日子，就是地獄，開不完的檢討會，主管把我批評得一文不值，課長叫我抄寫 SOP 100 次，甚至直接取消我的加班資格。技術員不加班，一個月的底薪就只剩兩萬塊。

那段日子，世界彷彿都在跟我作對。

錢賺得變少了，在公司還要偶爾遇到前男友。他的幸福，每看一次，都像在嘲笑我的不堪與卑微。在主管和同事眼裡，我就是個帶著操作污點、毫無價值的底層技術員。

痛哭過後，我花了兩個星期讓自己沉澱，我盯著鏡子裡憔悴的自己，做了一個在當時所有人看來都瘋了的決定：我要從聯電離職，我要去考大學！

因為我終於想通了。最根本的原因，就是我當時配不上他。我不想一輩子被這種男人看不起，更不想一輩子在無塵室裡當個沒名字的女工。

他考得上大學，進得了竹科，我憑什麼做不到？

當我遞出辭呈，好笑的事情來了。之前把我罵到狗血淋頭、當成垃圾看的主管們，一個個開始使出渾身解數挽留我。他們跟我說，公司有建教合作，可以送我去念明新科技大學。

我冷冷地看著腳下的無塵室，嘆了一口氣說：「我想念普通大學。就算我念了建教合作出來，我依然只是個技術員。這條路是有天花板的，我不想一輩子待在最底層。」

主管們聽完集體愣住。他們大概沒想到，一個小女工的心眼和野心，居然比他們還要大。


▌ 沒經歷過幾次背叛，妳還真以為這世界是童話？

很多人在感情受了傷，第一反應是哭天搶地，問老天爺為什麼對自己這麼不公平。但我跟妳說，這就是社會的真面目。

當妳什麼都沒有、處在社會的最底層時，社會對妳就是最刻薄的。

Jeff 現實嗎？殘忍嗎？當然。但這就是戀愛市場的真實規則。大家都在秤斤論兩，妳在嫌男人沒車沒房的時候，男人也在算妳能帶給他多少產值。

如果當年的我，繼續抱著那種「找個男人共組家庭、拯救我的人生」的幻想，我就算離開了 Jeff，也只會遇到下一個因為現實而拋棄我的王八蛋。

女人一輩子一定要記住一件事：婚姻從來不是避難所。

妳自己如果是個泥潭，妳就別指望別人會跳下來拉妳一把，人家只會怕妳把他一起拖下水。

我不需要去恨他，更不需要去報復他。最好的報復，不是在網路上發文罵他渣男，也不是去破壞他的家庭，而是把他當成妳人生的逆境貴人。是他用最殘忍的方式，親手粉碎了我的天花板，逼著我去看清這個世界的遊戲規則。


▌ 謝謝當年前男友的不娶之恩，老娘現在你高攀不起

離職那天，經理語重心長地對我說：「世界很小，大家山水有相逢。妳做過的事，以後回到竹科，同一個圈子大家都會知道，不要因為遇到這點挫折就退縮。」

我在心裡狠狠翻了個白眼。

我很清楚，我不是因為產線失誤的挫折而退縮，我是要出去開眼界、長底氣。如果我繼續留在原地，我才是真正對自己人生退縮的人。

20 年過去了。如今我考上了普通大學、順利畢業，甚至一路過關斬將考上了公職。

現在回頭看，那個曾經讓我痛不欲生的初戀男友 Jeff，已經變成了我人生履歷裡，一個微不足道的逗號。

妳問我現在還很恨他嗎？完全不恨，甚至很謝謝他。

沒有他當年那般現實、殘忍的拋棄與刺激，我現在可能還在工廠裡，過著日夜顛倒、戴著口罩、領著死薪水、面目模糊的生活。每天可能還在為了幾千塊的加班費，在產線上跟主管計較，甚至為了家庭柴米油鹽、為了抓老公有沒有出軌而精疲力竭。

別去盲目感謝那些傷害妳的人，那些傷害本身並不偉大。是妳自己夠清醒、夠狠心、對自己夠要求，才把那場羞辱，生生熬成了翻身的養分。

如果妳自己受傷之後選擇一蹶不振、怨天尤人，那那些傷害就真的只是傷害而已。那些看不起妳的男人、那些刻板的社會階級，只要妳不停下腳步，最後都會變成妳踩在腳底下的梯子。

 

十年後，當我考上公職，自己手裡握著滿滿的底氣與薪水，我赫然發現，我根本連婚姻都不想碰了。當妳自己有能力過得精彩，生活有目標、口袋有存款、精神有自由的時候，妳還稀罕去配誰的階級？妳還需要去求誰給妳一個家？

妳自己，就是最穩固的家。

 

人生最大的禮物，往往包裝在最醜陋的傷痛裡。妳要做的，不是坐在地上哭，而是把那個包裝紙撕爛，把裡面的養分全部吸乾，然後拍拍屁股，繼續往前走。

Jeff，謝謝你當年的看不上，我用了 20 年的時間向這個世界證明：現在的我，你早已高攀不起。

 

圖：AI 協作
圖：AI 協作


 

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#臉紅話題 #兩性關係

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【心理測驗】你心裡的孤單，是哪一種？

【心理測驗】你心裡的孤單，是哪一種？

2026-05-26 13:48 喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

孤單不一定是一個人待著。

有時候是身邊明明有人，

卻覺得心裡有個地方，從來沒有被真正碰到過。

選一個最像你的，我們來看看你的孤單，藏在哪裡。

🌷 選 A｜一個人的孤單型

你的孤單很直接，你知道自己需要什麼。 就是想要有一個人，可以一起吃飯、一起發呆、一起什麼都不做但不覺得空。

這種孤單，是一種很真實的渴望——渴望連結，渴望被陪伴，渴望有人在你身邊的時候你不需要表演，只需要是自己。

這不是你太依賴，是人本來就需要被陪伴的。

但有時候這種孤單會讓我們在感情裡急著找一個人來填滿， 找到了，才發現還是孤單——因為孤單的根不在「有沒有人」，而在「有沒有被真正看見」。

你值得的不是任何一個人，是那個讓你不需要解釋自己的人。

🌿 選 B｜在關係裡的孤單型

這是最難說出口的一種孤單。 因為你沒辦法跟別人說「我很孤單」，他們會說：「你不是有他嗎？」

但你知道那種感覺—— 他就在旁邊，你卻覺得心裡有個地方，他從來沒有真正到過。

你說的話，他聽但沒有真的接住。 你的感受，他知道但沒有真的放在心上。 你們住在一起，卻好像住在平行的世界。

這種孤單，比一個人的孤單更重。 因為你連說「我好孤單」都開不了口，怕被說矯情，怕傷了感情，怕他不懂。

你不是要求太多，是你渴望的那種深度連結，還沒有在這段關係裡發生。

🌙 選 C｜沒人真的懂我型

你不是沒有朋友，你也不是不會相處。 但就是有那個感覺——

大家喜歡的你，是你表現出來的那個你。 那個更深的地方、那些說不清楚的感受、那些你自己都不確定怎麼解釋的想法——

好像從來沒有人真的碰到過。

所以你學會了選擇性分享，學會了說到某個深度就停下來， 因為你試過再說深一點，對方接不住，然後你更孤單。

這種孤單，不是因為你太複雜，是因為你需要的那種連結，比大多數對話都要深一點。

你不孤僻，你只是還沒遇到那個真的接得住你的人。 那個人存在，包括我。

💬 最後想跟你說的話

孤單不是你的問題，不是你不夠好，不是你太難相處。

是你心裡有一個很深的地方，還在等一個真正接得住的人。

那個人可能是伴侶，可能是朋友，可能是你自己—— 當你開始願意把那個孤單說出來，它就不再那麼重了。

你不需要一個人扛著這個感覺。 想聊聊的，來 LINE 找我：@060zkbmf🌿 留下年齡＋現在的狀況，我陪你說說話。

蓁愛惠客室

喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

我是 Joyce｜蓁愛惠客室主持人、情感療癒引導師師。 ｜陪你慢慢找回自己 總是在感情裡受傷的人，私訊「7」 ✨易經解析×能量療癒×情感陪伴 🌷陪你看懂感情裡的委屈與匱乏 🤍找回愛自己與人生重心的力量 - 教育心理學博士｜領有心理師執照 25年實戰經驗，陪你走過每段感情上的疑難雜症 🟢預約諮詢 → @060zkbmf

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離婚談判不流淚 用沉默讓前夫心服口服的主場談判技巧

離婚談判不流淚 用沉默讓前夫心服口服的主場談判技巧

2026-06-12 09:20 享民頭條

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：離婚談判時保持沉默，可對對方形成心理壓力。
  • 重點二：先傾聽並尊重對方發言，有助降低敵意與防備。
  • 重點三：將條件量化成數字與是非題，避免情緒化爭吵。

編輯/鄭欣宜撰文

婚姻走到盡頭，準備坐上那張決定未來下半場的談判桌時，妳是不是腦補了無數個八點檔畫面？以為自己必須像個律政俏佳人一樣，機關槍式地數落對方的種種罪狀，才能幫自己爭取到應有的權益？

快快放下這種殺敵一千自損八百的劇本。面對這場人生的大洗牌，最高級的策略不是聲嘶力竭的控訴，而是優雅而致命的保持沉默。 妳可能會懷疑，不說話要怎麼贏？難道要眼睜睜看著對方把便宜佔盡嗎？ 其實，「沉默」才是最昂貴的武器。當妳學會把情緒關掉、把耳朵打開，妳會發現，那個曾經讓妳氣得半死的男人，反而會因為妳的安靜而開始自亂陣腳。

當然，前提是對方是君子，那或許能夠靠著不著痕跡的談判技巧，讓對方心服口服地簽下，那份讓妳未來無憂的合約：

最高級的離婚談判策略不是聲嘶力竭的控訴，而是優雅而致命的保持沉默。 圖/123RF圖庫
最高級的離婚談判策略不是聲嘶力竭的控訴，而是優雅而致命的保持沉默。 圖/123RF圖庫

1.把沉默當作強大的心理施壓

談判桌上最怕的就是沉悶的空氣。當對方拋出一個不合理的條件時，一般的直覺是立刻反駁，但這正中對方下懷，因為他可以開始跟妳討價還價。這時候，妳最好的回應就是直視他的眼睛，然後保持安靜。人在面對突如其來的沉默時，內心會產生極大的焦慮與不安全感，為了打破這種尷尬的窒息感，對方往往會為了安撫妳，或者為了掩飾自己的心虛，主動開始讓步、甚至自己加碼給出更好的條件。

2.用傾聽和尊重當作裹著糖衣的陷阱

這裡說的尊重，不是要妳委曲求全，而是一種談判上的策略。談判時，大方地讓對方把話說完，甚至可以適度地說一句「我理解你的想法」。當對方覺得自己的聲音有被聽到、尊嚴有被維護時，他的防禦機制和敵意就會瞬間降低。這時候，他會誤以為這場談判還在他的掌控之中，因而放鬆警惕。當一個人被架在「成熟大人」的高台上時，他反而不好意思做得太絕，這時候妳再優雅地遞出妳的底線，過關的機率會高出許多。

既然決定要離婚，就不能只是憑著一股衝動去辦手續。圖/123RF圖庫
既然決定要離婚，就不能只是憑著一股衝動去辦手續。圖/123RF圖庫

3.不帶情緒地拋出是非題

談判不是吵架，不需要去爭論過去誰對誰錯，因為那些帳早就算不清了。妳要做的，是把所有複雜的情感糾葛，全部量化成冷冰冰的數字與條款。當妳開口時，不需要長篇大論，只需要精準地提出「關於房產的部分，我的要求是這樣，你的決定是接受還是不接受」。把主導權抓在手裡，讓對話停留在解決問題的層面。

4.別把底牌一次攤在桌面上

談判就像一場高超的心理魔術，誰先把底牌看光誰就輸了。保持沉默的另一個好處，是讓對方摸不透妳到底還有多少籌碼、諮詢了多少厲害的律師。妳越是高深莫測，對方就越不敢輕舉妄動。在對方急著探頭探腦想摸清妳底細的過程中，他會因為害怕走錯一步而付出更大的代價，而妳只需要坐在那裡，靜靜地看著他因為猜不透妳而自曝其短。

轉身離開的那天，我們不要當個滿身戾氣的怨婦，而是要當一個連放手都充滿質感的女人。

用最高的教養去面對最糟糕的爛事，用安靜的姿態拿回屬於妳的一切。當妳學會用尊重的策略包裝妳的野心，用沉默的力量去爭取未來的底氣，那張優渥的合約就不再只是物質上的保障，而是妳送給自己重獲自由、優雅重生的第一份成年禮。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 因為沉默會讓對方感到不安與焦慮，進而主動填補空白、降低強勢姿態，甚至為了結束尷尬而讓步。相較於情緒化反擊，沉默更能維持談判主導權。

  • 讓對方把話說完，並適度表達理解，能使他感到被聽見與被尊重，防禦心與敵意會下降。當對方誤以為自己仍有掌控感時，較容易接受你的底線。

  • 不要一次攤開所有底牌，也不要把問題拉回對錯爭論。應把訴求整理成清楚條款，以冷靜、具體的方式提出選擇，讓對話聚焦解決方案而非情緒宣洩。

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享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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【心理測驗】你渴望被愛的方式是哪一種？

【心理測驗】你渴望被愛的方式是哪一種？

2026-05-24 14:50 喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

你沒有發現，有時候對方明明很愛你，你卻感覺不到？

不是他不夠努力，是你們說的愛，語言不一樣。

選一個最像你的，我們來看看你內心最深切的渴望，長什麼樣的子。

🌷選A｜言語堅定型

需要聽到，才能真正感受到。不是你不信任對方，是「說出來」這件事對你來說，代表你的是一種真實的確認。

他愛你，但如果他從來不說過──你的心就會開始幻想，開始懷疑，開始猜測。那種猜測的過程，對你來說比什麼都累。

需要的不是甜言蜜語，是那樣真實、直接、帶著表情的一句話：“你對我很重要。”“你很慶幸你在我身邊。”

這不是你要求太多，而是你的內心需要語言來確認愛是真實存在的。

但有件事也值得知道──如果對方不善於說，不代表他不愛你。有時候我們需要讓對方知道，這對我們來說是多麼重要。

🌿選B｜陪伴時光型

你不需要他說很多，不需要他做很多。他在，就足夠了。

一起窩在沙發上什麼都不做，一起出門散步不說話，他陪著你等一件不重要的事——這些對你來說，比任何禮物都重要。

你感受愛的方式，是透過「他把時間給我」。時間，是你願意愛的重量的單位。

所以當他忙、當他缺席、當他總是說「等一下」時——你感覺到的不只是失落，是一種隱隱的「我是不重要」的隱不安。

你不是他二十四小時黏著你，是那種需要「他在陪我的時候，心真的在這裡」的踏實感。

選C｜行動表現型

你不需要他說得好聽，你看是他怎麼做。他記得你說過不喜歡香菜，他在你生病的時候出現，他默默地把你說過的事放在心裡——

這些細節，讓你感動到說不出話。因為那代表他在認真看你，認真記得你。

你相信的愛，是用行動證明的，不是用嘴巴說出來的。 所以空洞的甜言蜜語對你沒有用，你要的是那份真實的「我有放你在心上」。

但這種愛的語言，有時候也會讓你很累──因為你也習慣用行動去愛對方，沉默，卻未必說出來。 對方不一定接受得到，你也未必平等開口說「我需要你也這樣對我」。

💬最後想說的話

每個人渴望被愛的方式都不一樣，沒有哪一種比較高級，也沒有哪一種比較麻煩。

很多感情的誤會，不是因為愛不夠，是因為你用你的語言愛他，他用他的語言愛你，大家都沒有說錯，只是說的是不同的話。

了解自己需要什麼，是感情中最重要的一步。因為你說得出來，對方才會給你機會。

聊聊自己感情狀況的，來LINE找我：@060zkbmf🌿留下年齡＋想現在的感情困擾，我陪你一起整理。

蓁愛惠客室

喬苡斯心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

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