2026-06-10 12:30 Qinote
為什麼越親近的人，我們反而越沒耐心？
妳有沒有過這樣的經驗？
在外人面前，妳總是溫柔有耐心，講話輕聲細語；但回到家，對最親近的那個人，卻容易因為一點小事就口氣不好、忍不住碎念，甚至直接發火。
事後冷靜下來，又覺得有些懊惱。
明明他是自己最愛的人，為什麼反而最容易成為情緒的出口？
我自己也常這樣。
有一天晚上，老公只是忘記把垃圾拿出去，我就忍不住酸了他一句：
「你每天都這樣，我講多少次都沒用！」
他沒有回嘴，只是默默把垃圾提下樓。
看著他的背影，我忽然有點愧疚。
其實我氣的，真的只是垃圾嗎？
還是那天工作的壓力、生活的疲憊，以及那些沒有被好好消化的情緒，剛好都在那一刻一起爆發了？
後來我才發現，不只是我，很多情侶和夫妻其實都會遇到同樣的問題。
越親近的人，我們反而越容易失去耐心。
而這並不是因為不愛，而是因為太親近了。
為什麼越親近，反而越沒耐心？
有時候想想，這其實很奇怪。
我們對客戶、主管、同事都能保持禮貌，就算心情不好，也會提醒自己不要把情緒表現出來。
可是回到家之後，卻常常把最壞的情緒留給最愛的人。
大概是因為我們知道，對方不會輕易離開。
知道他會包容，所以放心地把委屈、疲憊和壓力都帶回家。
只是久而久之，我們好像忘了，對方雖然愛我們，卻不是理所當然應該承接所有情緒的人。
我也慢慢發現，很多不耐煩的背後，其實藏著期待。
因為在乎，所以希望他懂。
希望他記得自己說過的話，也希望他在自己還沒開口之前，就知道自己需要什麼。
可惜的是，再親密的人，也不是讀心術高手。
當期待一次次落空，我們就容易把失望變成抱怨，把委屈變成脾氣。
很多時候，真正讓人難受的不是忘記倒垃圾，也不是忘記某個約定。
而是心裡那句沒有說出口的：
「你怎麼沒有想到我？」
感情其實很少被大事打敗。
更多時候，是被那些反覆出現的小事慢慢磨損。
沒洗的碗、忘記收的衣服、答應卻沒做到的事情，看起來都不嚴重。
但如果一次次累積在心裡，再小的事，也可能成為壓垮情緒的最後一根稻草。
有一天我忽然想到，也許不只是我對他沒耐心。
我抱怨他忘記倒垃圾，他也可能覺得我總是在碎念；我覺得自己的付出沒有被看見，他或許也有同樣的失落。
只是我們都太習慣彼此的存在了。
習慣了陪伴，也習慣了對方的付出。
久而久之，那些原本值得珍惜的事情，反而變得理所當然，而溫柔與感謝，也慢慢被忽略了。
有段時間，我常覺得老公有很多缺點。
後來仔細想想才發現，不是他突然變了，而是我把注意力都放在那些讓自己不高興的地方。
他幫忙買早餐的時候，我覺得理所當然。
下雨天來接我的時候，我也習以為常。
可是只要有一次忘記，卻能記很久。
原來有時候不是對方做得不夠，而是那些好的事情，我們已經看不見了。
後來，我學著在情緒上來的時候先停一下。
問問自己：
「我是真的在氣他，還是今天太累了？」
很多時候，答案其實不是對方，而是工作、壓力和累積已久的疲憊。
當我開始看見情緒真正的來源後，對他的火氣也少了很多。
我也不再期待他什麼都懂。
以前總覺得，如果真的愛一個人，就應該知道對方在想什麼。
後來才明白，愛不是猜心遊戲。
有些話願意說出口，其實是在給彼此靠近的機會。
比起生悶氣，我更願意告訴他：
「我今天有點累。」
「我有點委屈。」
「可以陪我說說話嗎？」
而很多時候，他其實願意。
只是以前的我，從來沒有給他機會知道。
這幾年最大的體會是，耐心並不是天生的。
它是一種選擇。
是在疲憊的時候，願意多停一秒鐘。
是在生氣的時候，願意換個方式說話。
也是在一次次摩擦之後，仍然願意記得：
眼前這個人，不是敵人，而是陪自己一起過日子的人。
這週的小練習：耐心覺察日記
如果願意，可以試著連續一週記錄下來：
今天我對他最沒耐心的一件事是什麼？
當時真正的感受是什麼？
如果重新來一次，我希望自己怎麼說？
也可以多問自己一句：
「最近的我，是不是也把他的付出當成理所當然了？」
也許一週之後，妳會發現，那些不耐煩的背後，其實藏著很多沒有被照顧到的情緒。
而那些習以為常的日常裡，也藏著許多沒有被看見的愛。
最後想說
對最親近的人沒耐心，其實是很多關係裡都會出現的課題。
因為太熟悉、太信任，所以我們常常把最真實的一面留給對方。
但真正成熟的愛，不是把脾氣都留給最愛的人，而是在親密之中，依然願意保留一點溫柔。
畢竟，那個願意陪妳走過生活、陪妳面對壓力、陪妳一起變老的人，本來就值得妳多一點理解，多一點耐心。
而這份耐心，從來不是單方面的責任。
不管是丈夫、妻子，男朋友或女朋友，都可能把工作、壓力與疲憊帶回家。
可是愛一個人，不只是享受他的陪伴，也包括學著管理自己的情緒，不讓對方成為無辜承受壓力的人。
婚姻與感情從來不是一個人的修行。
而是兩個人一起學習體諒、學習溝通，也學習在疲憊的日子裡，仍然願意好好說話。
因為真正長久的感情，不是從來不生氣，而是在一次次情緒來臨時，依然願意把溫柔留給彼此。
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