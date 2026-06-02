男人出軌不全是看美貌 而是妳在婚姻裡活成了他媽媽

2026-06-02 20:41 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

不知道從什麼時候開始兩個人坐在一起只剩下「明天要倒垃圾」、「電費繳了沒」這種公事公辦的對話。曾經看著妳會心跳加速的那個男人，現在眼神清澈得像個出家人。很多女人以為，婚姻被介入是因為外面的狐狸精太年輕太漂亮，但現實往往比妳長出第一條細紋還要殘酷。男人的心裡話其實很直白：娶小三不一定是因為她多美，而是因為留在家裡的妳，越來越像他親媽。

以下這4點血淋淋的殘酷真相，讓我們一起關起門來理性研究，到底婚姻是怎麼從「浪漫偶像劇」演成「母子倫理劇」的。

照顧得太無微不至 模糊了情人的界線

很多女生一結婚，骨子裡的母性內建程式自動啟動。從他的內褲花色、早餐吃什麼、到出門有沒有帶雨傘，妳打理得滴水不漏。妳以為這是賢妻良母的最高境界，但在男人眼裡，這種飽含關愛的碎碎念，跟家裡那位天天叮嚀「多穿一件衣服」的媽媽簡直如出一轍。當妳把他的生活照顧得像個生活無法自理的巨嬰，他就真的只能把妳當成媽，而對媽媽產生生理衝動，對他來說心理障礙實在太大了。

崇拜的眼神消失 只剩下挑剔與糾正

回想談戀愛的時候，他換個燈泡妳都覺得他帥到發光。現在呢？他洗個碗妳嫌水漬沒擦，他拖個地妳嫌方向不對，連他躺在沙發上呼吸妳都覺得妨礙到妳。這種無所不在的糾正和指導，完美複製了每個人童年時期被母親支配的恐懼。男人是一種極度需要被崇拜和肯定的生物，當在家裡只能得到無止境的檢討會，他自然會想去外面尋找那個會對他發出「哇你真棒」讚嘆的崇拜眼神。

很多女生一結婚，母性內建程式自動啟動。無微不至包辦洗衣打掃清潔煮飯，但在男人眼裡，這跟親媽簡直如出一轍。圖/123RF圖庫
很多女生一結婚，母性內建程式自動啟動。無微不至包辦洗衣打掃清潔煮飯，但在男人眼裡，這跟親媽簡直如出一轍。圖/123RF圖庫

卸下防備的舒適圈 變成不修邊幅的理所當然

我們總覺得家是最放鬆的地方，老夫老妻了還裝什麼？於是鯊魚夾、荷葉邊睡衣成了日常制服，甚至當著他的面剔牙、挖鼻孔也毫無壓力。適度的放鬆是自在，但過度的不修邊幅就是災難。

外面的小三之所以有勝算，不是因為她天生麗質，而是因為她為了見妳男人一面，可能洗了頭、化了妝、搭了整套漂亮的衣服。男人是視覺動物這點一輩子都不會變，他們貪戀的往往不是「年輕」，而是那份「為了他特意打扮」的悸動。

話不投機的無力感，會讓男人去外面找小三，有時候只是想找一個能聽懂他吹牛、能陪他做夢的精神伴侶，而不是一個只會催他去洗澡的管家婆。圖/123RF圖庫
話不投機的無力感，會讓男人去外面找小三，有時候只是想找一個能聽懂他吹牛、能陪他做夢的精神伴侶，而不是一個只會催他去洗澡的管家婆。圖/123RF圖庫

缺乏共同成長 話題只剩下柴米油鹽

當妳的生活重心百分之百傾斜在家庭、孩子或柴米油鹽上，妳跟他之間的對話就會變得極度貧乏。他聊職場上的野心、聊國際局勢、聊最新的科技趨勢，妳只能心不在焉地回應一句「喔，那菜價是不是要漲了」。

這種話不投機的無力感，會讓男人覺得妳在精神上已經變成了守舊的上一代。他們去外面找小三，有時候只是想找一個能聽懂他吹牛、能陪他做夢的精神伴侶，而不是一個只會催他去洗澡的管家婆。

談戀愛是跟優點談，結婚則是跟缺點過日子。我們不需要為了迎合男人而活得戰戰兢兢，更不需要去跟二十歲的小姑娘比外在。但請記得，在成為人妻、成為母親之前，妳首先是妳自己，也是他當初費盡心思追求的情人。適時地把照顧別人的手收回來一些，多留點心思給自己的美麗與成長。當妳重新找回那個閃閃發光的自己，妳就會發現，老娘根本不需要當任何人的媽，只要當他這輩子都捨不得放手的女王。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#婚姻 #出軌 #兩性關係

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
往下滑看更多精彩文章
GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶

2026-05-24 10:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

明明每天洗澡、外觀看起來也沒有感染發炎，為什麼私密處還是飄出濃濃「海鮮味」？近日一名人妻在Threads崩潰發問，透露老公GG冠狀溝處長期有「臭魷魚味」，即使剛洗完澡還是聞得到，讓她困擾到快受不了。貼文曝光後立刻掀起網友熱議，從體味、飲食到懷孕嗅覺敏感，各種猜測全出籠。對此，醫師也解答，問題不一定是「沒洗乾淨」，背後恐與私密處細菌生態有關。

人妻崩潰發問：老公GG為什麼有臭魷魚味？

這名人妻在Threads發文表示，老公平常有清潔習慣，也沒有發炎、感染或明顯包皮垢，但GG冠狀溝位置卻長期飄出類似「臭魷魚」的味道，而且剛洗完澡也還是存在，讓她相當崩潰。貼文曝光後，網友留言瞬間炸鍋，有人認為可能是天生體味較重，也有人猜測與飲食、流汗、內褲材質有關。也有不少人點出另一種可能：「妳是不是懷孕了？懷孕期間嗅覺真的會變超敏感。」原PO也坦言，自己確實是在懷孕後才特別明顯覺得這個味道很臭。

保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva
保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva

醫師解答：可能是冠狀溝「厭氧菌」在作怪

專門進行男性私密處手術的外科醫師徐詣分享，若已排除感染、發炎與清潔不佳等常見原因，有些男性冠狀溝區域可能長期存在特定「厭氧菌」。這類細菌不一定會引發疾病，但在代謝過程中，可能產生揮發性硫化物或胺類（amine）物質，氣味往往特別明顯，甚至帶有類似海鮮、魷魚或腥味的氣息。

醫師表示，如果外觀看起來正常，但異味長期存在且影響生活，建議還是就醫評估，必要時可透過局部藥物或凝膠協助改善，而不是自行亂用清潔產品狂洗。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

不是越洗越乾淨！泌尿醫揭4大GG清潔NG習慣

很多男性遇到異味，第一反應就是「洗更乾淨一點」，但其實過度清潔反而可能讓問題更嚴重。泌尿科醫師曲元正指出，私密處本來就有天然保護機制，適量包皮垢不完全是壞東西，若過度破壞皮脂屏障，反而可能刺激皮脂分泌更多，甚至造成龜頭炎、包皮炎。

1. 沒翻開包皮清潔冠狀溝

冠狀溝本來就是容易藏污納垢的位置，如果清潔時只是表面沖水，尿液殘留、汗水與分泌物容易堆積。

2. 用太刺激的清潔產品

很多人習慣用沐浴乳、強效肥皂甚至抗菌產品猛洗，但私密處皮膚敏感，過度刺激反而破壞保護層。

3. 過度搓洗或沒沖乾淨

用力刷洗、肥皂殘留，都可能讓局部皮膚更敏感，導致分泌異常增加。

4. 清洗後沒保持乾爽

潮濕悶熱環境本來就是細菌最愛，洗完若沒擦乾、穿太悶的內褲，也可能讓異味加劇。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

如果只是伴侶聞得到？也可能是「嗅覺變敏感」

這次事件另一個被熱議的點，是原PO提到自己正在懷孕。婦產科領域普遍認為，懷孕期間荷爾蒙變化確實可能讓嗅覺變得更敏銳，平常不覺得明顯的味道，在孕期可能被放大數倍感受。因此有時候問題不一定是對方突然變臭，而是自己的感官變得更敏感。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

GG有異味什麼時候該就醫？

若只是偶爾流汗後出現氣味，多半屬正常生理現象；但如果符合以下狀況，建議就醫：

1.異味持續很久都沒改善

2.合併紅腫、搔癢、疼痛

3.有異常分泌物或明顯包皮垢增加

4.清潔後仍立刻出現強烈異味

5.影響伴侶關係或性生活品質

畢竟私密處異味不一定只是清潔問題，有時也可能反映局部菌相失衡或皮膚狀況，硬撐反而更尷尬。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

編輯推薦

#情慾 #高潮 #私密處 #懷孕嗅覺 #清潔私密處

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
家被詐騙！竹科初戀工程師「聽完背景秒蒸發」轉頭娶護士，聯電技術員花20年「瘋狂逆襲」，現況曝光全網看哭！

家被詐騙！竹科初戀工程師「聽完背景秒蒸發」轉頭娶護士，聯電技術員花20年「瘋狂逆襲」，現況曝光全網看哭！

2026-05-25 12:03 柳靖

2004年的春天，竹科聯電 8AB 廠的無塵室，是我初戀開始的地方，也是我被現實一棒打醒的地方。

當我坦承「家裡被詐騙、欠了很多錢」，那個前一秒還在跟我私定終身的工程師 Jeff，下一秒直接人間蒸發。幾個月後，轉頭秒娶了一位護士。那時候我才真正看清：別傻了，不是妳不夠好，是妳配不上人家的階級。


▌ 妳還記得，第一次在戀愛市場被標價的感覺嗎？

那年我剛滿 18歲。高中畢業，家裡被詐騙欠債，我為了生存錄取竹科聯電，在蝕刻區當日班的線上技術員。在廠區裡，大家都叫我們「小姐」，但把話說穿了，本質就是工廠的女工。

剛報到的新人有三個月試用期，妳必須在那個不見天日的無塵室裡，把自己當成海綿一樣去塞進所有流程。那時候的我，每天穿著笨重的無塵衣，把自己裹得密不透風，走進 Air Shower 小房間被風狂吹，把身上的微粒吹掉。接著走到工作崗位，在電腦 ERP 系統輸入我的工號：23021。

看著那些在電視上才看得到的晶圓片，小心翼翼地搬運晶舟，日復一日重複著機械式的動作。

因為我是整個廠區年紀最小的技術員，領班對我挺照顧，分配給我的機台很單純，基本上就是把晶舟放進去、拿出來。我做得順風順水，以為日子就會這樣安穩地過下去。

三個月試用期滿了，公司安排了一場產線工程師的口試。這場口試，徹底改寫了我的人生。

面試有兩關，第一關是設備工程師。走進面試間的那天是 4 月 20 日，而那天坐在我對面的，就是 Jeff。好笑的是，他身為設備工程師，根本沒問幾題專業的機台操作或 SOP。

十題裡面有八題，他都在對我進行身家調查，他盯著我看，問我從哪裡來？高中唸哪裡？平常假日都有什麼休閒娛樂？最後，他在評分表上給了我 95 分的高分。

口試結束時，他突然看著我說：「妳可以給我妳的電話嗎？」

那是一句讓 19 歲少女臉紅心跳的話。但在那個密不透風、連眼睛都快看不清的無塵衣跟口罩底下，我所有的情緒起伏都被掩蓋了。Jeff 根本不知道我當時有多慌亂。

我直接打破公司的嚴格禁令，抓起工作用的原子筆，在他那隻無塵室手套上，臉紅地寫下了我的手機號碼。

果不其然，隔天我放假，他的電話就打來了。那時候我覺得，這就是愛情的序幕。


▌ 沒有實力的愛情，只是在自作多情

我心裡其實很自卑，我很明白我跟他的差距。人家家裡砸大錢栽培他唸到大學畢業，一畢業就進竹科當科技新貴、當工程師；而我只有高中畢業，就是個流水線上隨時可以被取代的技術員。

我們開始偷偷交往。在公司裡像做賊一樣，沒有任何同事知道。那時候自己年紀小、沒見過世面，男人要什麼我也沒想太多，很快就發生了親密關係。

傻的是，我竟然覺得發生關係之後，下一步就是要跟對方結婚、生小孩。大家聽了一定覺得我很傳統、很可笑對不對？

但妳站在我當年的立場想想。我當時根本沒有家，我爸精神狀況不穩定，我媽跑路，家裡一團亂。我太渴望有一根浮木可以抓，太渴望有一個人可以跟我共組家庭，讓我逃離那個泥潭。

不到 20 歲，我就想著要靠婚姻、靠男人上岸。結果呢？現實很快就甩了我一記極其響亮的耳光。

在有了親密關係後，我覺得兩人的心更近了，於是我毫無防備地向他坦承了我家裡的一切。我對他說：「我家裡被詐騙，欠了非常多錢，我爸爸生病了。」聽完這句話，Jeff 的態度在一個晚上之內，瞬間冷掉。接下來，就是無情的人間消失。

電話不接，訊息不回。他在公司甚至刻意調整排班，我是雷打不動的日班，他就故意去排夜班。他在同一個廠區裡，把我當成透明的空氣，徹底封鎖在精算過的排班表之外。

剛開始我還傻傻地幫他找藉口，以為他出了什麼事，每天魂不守舍。一直到幾個月後，我才從旁邊同事的八卦聊天裡，聽到震撼全場的消息：他要結婚了，娶的是個護士！

我站在原地，全身發冷。原來在竹科的戀愛婚姻市場裡，這群男人的算盤打得比誰都精！他要的另一半，是有大專以上學歷、有一技之長、能體面帶出場、甚至在未來可以幫忙照顧他爸媽的優質對象。

而我這個家庭破碎、負債累累、只有高中畢業的流水線女工，只是他衡量利弊、計算投報率之後，第一個被篩選掉的次級品。


▌ 在谷底沉澱兩週：老娘不幹了，這條路有天花板！

那場情傷把我整個人都撕裂了。每天晚上哭到睡不著，隔天天還沒亮，還是要行屍走肉地去搭廠區接駁車上班。在精神極度崩潰的狀況下，我在產線上發生了嚴重的人為疏失。那批不該出站的晶圓片，我恍神按了優先出站，直接送到下一站去做了蝕刻電漿清洗。

要不是下一站的製程工程師機警發現、趕快把那一批晶圓 HOLD 住，公司的損失無法想像。

接下來的日子，就是地獄，開不完的檢討會，主管把我批評得一文不值，課長叫我抄寫 SOP 100 次，甚至直接取消我的加班資格。技術員不加班，一個月的底薪就只剩兩萬塊。

那段日子，世界彷彿都在跟我作對。

錢賺得變少了，在公司還要偶爾遇到前男友。他的幸福，每看一次，都像在嘲笑我的不堪與卑微。在主管和同事眼裡，我就是個帶著操作污點、毫無價值的底層技術員。

痛哭過後，我花了兩個星期讓自己沉澱，我盯著鏡子裡憔悴的自己，做了一個在當時所有人看來都瘋了的決定：我要從聯電離職，我要去考大學！

因為我終於想通了。最根本的原因，就是我當時配不上他。我不想一輩子被這種男人看不起，更不想一輩子在無塵室裡當個沒名字的女工。

他考得上大學，進得了竹科，我憑什麼做不到？

當我遞出辭呈，好笑的事情來了。之前把我罵到狗血淋頭、當成垃圾看的主管們，一個個開始使出渾身解數挽留我。他們跟我說，公司有建教合作，可以送我去念明新科技大學。

我冷冷地看著腳下的無塵室，嘆了一口氣說：「我想念普通大學。就算我念了建教合作出來，我依然只是個技術員。這條路是有天花板的，我不想一輩子待在最底層。」

主管們聽完集體愣住。他們大概沒想到，一個小女工的心眼和野心，居然比他們還要大。


▌ 沒經歷過幾次背叛，妳還真以為這世界是童話？

很多人在感情受了傷，第一反應是哭天搶地，問老天爺為什麼對自己這麼不公平。但我跟妳說，這就是社會的真面目。

當妳什麼都沒有、處在社會的最底層時，社會對妳就是最刻薄的。

Jeff 現實嗎？殘忍嗎？當然。但這就是戀愛市場的真實規則。大家都在秤斤論兩，妳在嫌男人沒車沒房的時候，男人也在算妳能帶給他多少產值。

如果當年的我，繼續抱著那種「找個男人共組家庭、拯救我的人生」的幻想，我就算離開了 Jeff，也只會遇到下一個因為現實而拋棄我的王八蛋。

女人一輩子一定要記住一件事：婚姻從來不是避難所。

妳自己如果是個泥潭，妳就別指望別人會跳下來拉妳一把，人家只會怕妳把他一起拖下水。

我不需要去恨他，更不需要去報復他。最好的報復，不是在網路上發文罵他渣男，也不是去破壞他的家庭，而是把他當成妳人生的逆境貴人。是他用最殘忍的方式，親手粉碎了我的天花板，逼著我去看清這個世界的遊戲規則。


▌ 謝謝當年前男友的不娶之恩，老娘現在你高攀不起

離職那天，經理語重心長地對我說：「世界很小，大家山水有相逢。妳做過的事，以後回到竹科，同一個圈子大家都會知道，不要因為遇到這點挫折就退縮。」

我在心裡狠狠翻了個白眼。

我很清楚，我不是因為產線失誤的挫折而退縮，我是要出去開眼界、長底氣。如果我繼續留在原地，我才是真正對自己人生退縮的人。

20 年過去了。如今我考上了普通大學、順利畢業，甚至一路過關斬將考上了公職。

現在回頭看，那個曾經讓我痛不欲生的初戀男友 Jeff，已經變成了我人生履歷裡，一個微不足道的逗號。

妳問我現在還很恨他嗎？完全不恨，甚至很謝謝他。

沒有他當年那般現實、殘忍的拋棄與刺激，我現在可能還在工廠裡，過著日夜顛倒、戴著口罩、領著死薪水、面目模糊的生活。每天可能還在為了幾千塊的加班費，在產線上跟主管計較，甚至為了家庭柴米油鹽、為了抓老公有沒有出軌而精疲力竭。

別去盲目感謝那些傷害妳的人，那些傷害本身並不偉大。是妳自己夠清醒、夠狠心、對自己夠要求，才把那場羞辱，生生熬成了翻身的養分。

如果妳自己受傷之後選擇一蹶不振、怨天尤人，那那些傷害就真的只是傷害而已。那些看不起妳的男人、那些刻板的社會階級，只要妳不停下腳步，最後都會變成妳踩在腳底下的梯子。

 

十年後，當我考上公職，自己手裡握著滿滿的底氣與薪水，我赫然發現，我根本連婚姻都不想碰了。當妳自己有能力過得精彩，生活有目標、口袋有存款、精神有自由的時候，妳還稀罕去配誰的階級？妳還需要去求誰給妳一個家？

妳自己，就是最穩固的家。

 

人生最大的禮物，往往包裝在最醜陋的傷痛裡。妳要做的，不是坐在地上哭，而是把那個包裝紙撕爛，把裡面的養分全部吸乾，然後拍拍屁股，繼續往前走。

Jeff，謝謝你當年的看不上，我用了 20 年的時間向這個世界證明：現在的我，你早已高攀不起。

 

圖：AI 協作
圖：AI 協作


 

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#臉紅話題 #兩性關係

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

2026-05-20 20:27 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《解禁男女》Netflix提供
圖片來源：《解禁男女》Netflix提供

「最近怎麼變得這麼想要？」這個問題，很多女生可能在人生某個階段偷偷問過自己。我們對女性性慾的想像，常常停留在「女生應該比較被動」、「年紀越大越沒興趣」這類刻板印象，但現實未必如此。有些女性到了30歲、40歲甚至更年期前後，反而更了解自己的身體，也更敢表達需求。少了年輕時的不安與迎合，親密關係中的自在感提升，需求變清楚，其實不代表異常。

不過，婦產科醫師蔡鋒博也提醒，性慾高不等於有病，但如果需求突然暴衝，甚至影響生活、工作或關係，那就不能單純解讀成「最近狀態比較好」。

性慾突然變強，可能不只是心理因素

影響性慾的原因很多，除了情緒、壓力與關係狀態，身體變化也可能是關鍵。女性體內本來就有雄性荷爾蒙，當壓力降低、睡眠變好、情緒穩定時，親密需求提升其實很正常。但如果變化來得又急又明顯，就值得留意背後是否有身體警訊。像是荷爾蒙失衡、甲狀腺功能異常，都可能讓性需求出現異常波動；若伴隨焦躁、心悸、精力過度旺盛，也要提高警覺。另外，部分情緒或精神狀態變化，例如躁症，也可能出現衝動性增加與高風險性行為。甚至很多人以為更年期只會讓性慾下降，但荷爾蒙劇烈變動時，反而也可能讓需求變得更明顯。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

真正要注意的，是「失控」而不是次數

很多人會把「每天都想要」直接聯想到性成癮，但真正需要觀察的，不是次數，而是這件事有沒有開始失去控制。如果腦中長期被性念頭占據，工作開會時分心、和朋友聊天難專注，甚至滑手機也一直尋找刺激內容，這就不只是需求高而已。另一種情況則是明明已經身體疲累、事後感到罪惡感，卻還是停不下來，不斷重複追求刺激或高頻性行為。更明顯的警訊，是當這件事開始影響生活。像是因為需求與伴侶頻繁爭執、花大量時間沉迷情色內容，甚至影響工作表現、作息或財務狀況，這時就不能再單純用「精力旺盛」合理化。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

覺得不對勁，先檢查比自己嚇自己更重要

很多人對這類問題會感到尷尬，甚至第一時間懷疑「我是不是不正常？」但其實這類狀況在臨床上並不少見。婦產科醫師蔡鋒博通常會先從基本身體評估開始，例如抽血檢查荷爾蒙、甲狀腺功能，必要時再進一步轉介婦產科、內分泌科或身心科協助確認原因。真正該問的，其實不是「我是不是太色」，而是：「這個變化有沒有讓我不舒服？有沒有開始影響我的生活？」因為健康的親密關係，從來不是比誰次數多，而是你能不能自在、安心，而且保有選擇權。有慾望不是問題，失去掌控才值得正視。

#性慾 #情慾 #更年期 #親密需求

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多

2026-05-12 12:38 女子漾／編輯周意軒
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多　圖片來源：女子漾AI製圖
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多　圖片來源：女子漾AI製圖

很多人談到女性的性愉悅，第一時間總會把焦點放在最直接的敏感部位，但真實情況可能和你想的不太一樣。為什麼有些親密接觸明明不算激烈，卻讓人瞬間全身發麻；有些看似「很努力」的互動，卻只讓人尷尬想快點結束？答案可能藏在那些經常被忽略的身體訊號裡。近年不少研究指出，女性的愉悅感受不只是單純來自強烈刺激，更與情緒、安全感、觸碰節奏，以及大腦如何接收這些訊號有關。換句話說，女生不是難懂，而是很多人從一開始就理解錯方向。

為什麼「輕輕碰」反而更有感？

根據神經科學研究，人類皮膚中存在一種名為「C觸覺纖維（C-tactile fibers, CT）」的神經纖維，這類神經特別容易對緩慢、輕柔、帶有情感意味的撫觸產生反應。和一般負責辨識壓力、疼痛或溫度的神經不同，CT纖維更像是專門處理「舒服被碰觸」的系統。它會把這種溫柔接觸轉換成大腦的愉悅訊號，因此有些看似簡單的輕撫，反而比過度直接的刺激更容易讓人放鬆、投入。這也解釋了為什麼不少人會說，比起急著進入下一步，那種慢慢靠近、若有似無的觸碰，反而更讓人心跳加速。

《慾亂唇迷》是2016年上映加拿大女同志電影　圖片來源：官方
《慾亂唇迷》是2016年上映加拿大女同志電影　圖片來源：官方

女生常被忽略的2個高敏感區

除了大眾熟知的敏感部位，許多女性對以下兩個區域的反應其實也很明顯。

1. 肩頸到後頸區域

這一帶是許多人平常最容易累積壓力的地方，也是神經分布相對密集的區域。當緊繃狀態被輕柔碰觸慢慢釋放時，身體會自然產生放鬆反應。不少女性會形容，這種感覺不像強烈刺激，更像一種「電流慢慢竄過」的酥麻感。尤其從後頸一路往肩線延伸的輕觸，常常比想像中更容易讓情緒進入狀態。

《魔魅俱樂部》是2012年上映義大利情慾恐怖電影　圖片來源：官方
《魔魅俱樂部》是2012年上映義大利情慾恐怖電影　圖片來源：官方

2. 腰窩到下背區域

下背靠近腰窩與尾椎附近，同樣是相當敏感卻經常被忽略的位置。這裡的敏感不一定是立即性的強烈刺激，而是一種帶有期待感的身體反應。特別是緩慢、帶節奏感的觸碰，容易讓人更有被關注與被照顧的感受，也因此讓親密感快速升溫。

多人把前戲理解成某種「流程」，好像只要照順序完成，就能得到標準答案。但真正讓親密關係變得舒服的，往往不是技巧本身，而是願不願意觀察對方反應、願不願意放慢節奏，以及彼此是否能自在溝通。

《詩情攝慾》主要在探討「藝術與情色」的界線。圖片來源：官方
《詩情攝慾》主要在探討「藝術與情色」的界線。圖片來源：官方

#女生 #情慾 #高潮

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
【心理測驗】你心裡的孤單，是哪一種？

【心理測驗】你心裡的孤單，是哪一種？

2026-05-26 13:48 喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

孤單不一定是一個人待著。

有時候是身邊明明有人，

卻覺得心裡有個地方，從來沒有被真正碰到過。

選一個最像你的，我們來看看你的孤單，藏在哪裡。

🌷 選 A｜一個人的孤單型

你的孤單很直接，你知道自己需要什麼。 就是想要有一個人，可以一起吃飯、一起發呆、一起什麼都不做但不覺得空。

這種孤單，是一種很真實的渴望——渴望連結，渴望被陪伴，渴望有人在你身邊的時候你不需要表演，只需要是自己。

這不是你太依賴，是人本來就需要被陪伴的。

但有時候這種孤單會讓我們在感情裡急著找一個人來填滿， 找到了，才發現還是孤單——因為孤單的根不在「有沒有人」，而在「有沒有被真正看見」。

你值得的不是任何一個人，是那個讓你不需要解釋自己的人。

🌿 選 B｜在關係裡的孤單型

這是最難說出口的一種孤單。 因為你沒辦法跟別人說「我很孤單」，他們會說：「你不是有他嗎？」

但你知道那種感覺—— 他就在旁邊，你卻覺得心裡有個地方，他從來沒有真正到過。

你說的話，他聽但沒有真的接住。 你的感受，他知道但沒有真的放在心上。 你們住在一起，卻好像住在平行的世界。

這種孤單，比一個人的孤單更重。 因為你連說「我好孤單」都開不了口，怕被說矯情，怕傷了感情，怕他不懂。

你不是要求太多，是你渴望的那種深度連結，還沒有在這段關係裡發生。

🌙 選 C｜沒人真的懂我型

你不是沒有朋友，你也不是不會相處。 但就是有那個感覺——

大家喜歡的你，是你表現出來的那個你。 那個更深的地方、那些說不清楚的感受、那些你自己都不確定怎麼解釋的想法——

好像從來沒有人真的碰到過。

所以你學會了選擇性分享，學會了說到某個深度就停下來， 因為你試過再說深一點，對方接不住，然後你更孤單。

這種孤單，不是因為你太複雜，是因為你需要的那種連結，比大多數對話都要深一點。

你不孤僻，你只是還沒遇到那個真的接得住你的人。 那個人存在，包括我。

💬 最後想跟你說的話

孤單不是你的問題，不是你不夠好，不是你太難相處。

是你心裡有一個很深的地方，還在等一個真正接得住的人。

那個人可能是伴侶，可能是朋友，可能是你自己—— 當你開始願意把那個孤單說出來，它就不再那麼重了。

你不需要一個人扛著這個感覺。 想聊聊的，來 LINE 找我：@060zkbmf🌿 留下年齡＋現在的狀況，我陪你說說話。

蓁愛惠客室

喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

我是 Joyce｜蓁愛惠客室主持人、情感療癒引導師師。 ｜陪你慢慢找回自己 總是在感情裡受傷的人，私訊「7」 ✨易經解析×能量療癒×情感陪伴 🌷陪你看懂感情裡的委屈與匱乏 🤍找回愛自己與人生重心的力量 - 教育心理學博士｜領有心理師執照 25年實戰經驗，陪你走過每段感情上的疑難雜症 🟢預約諮詢 → @060zkbmf

#愛情 #心理測驗

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

最新文章

男人出軌不全是看美貌 而是妳在婚姻裡活成了他媽媽

男人出軌不全是看美貌 而是妳在婚姻裡活成了他媽媽

#婚姻 #出軌 #兩性關係

享民頭條 2026.06.02 7
【心理測驗】你現在的感情狀態，是哪一種？

【心理測驗】你現在的感情狀態，是哪一種？

#單身 #感情 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師 2026.06.02 11
【心理測驗】你的暈船指數，到底有多高？

【心理測驗】你的暈船指數，到底有多高？

#暈船 #感情 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師 2026.06.01 28
【心理測驗】他是你的正緣嗎？

【心理測驗】他是你的正緣嗎？

#感情 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師 2026.05.31 192
【心理測驗】你是容易遇到有毒關係的人嗎？

【心理測驗】你是容易遇到有毒關係的人嗎？

#健康 #感情 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師 2026.05.30 155
【心理測驗】你對他，還會心動嗎？

【心理測驗】你對他，還會心動嗎？

#感情 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|靈性知性生活陪伴師 2026.05.29 31
【心理測驗】你的內心戲，屬於哪個等級？

【心理測驗】你的內心戲，屬於哪個等級？

#內心 #感情 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|靈性知性生活陪伴師 2026.05.29 44
如果你也聽懂《用背脊唱情歌》，那你一定失去過一個人

如果你也聽懂《用背脊唱情歌》，那你一定失去過一個人

#珍珠奶茶 #夜市 #愛情 #歌單推薦 #故事 #音樂 #歌單

藝式酪梨 2026.05.28 35
【心理測驗】你們之間的異性邊界感，健康嗎？

【心理測驗】你們之間的異性邊界感，健康嗎？

#感情 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|靈性知性生活陪伴師 2026.05.28 50
鋼鐵直男的玻璃心碎警告！這5個瞬間他超怕妳會轉身離開

鋼鐵直男的玻璃心碎警告！這5個瞬間他超怕妳會轉身離開
享民頭條 2026.05.28 161
18+