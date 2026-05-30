【心理測驗】你是容易遇到有毒關係的人嗎？

2004年的春天，竹科聯電 8AB 廠的無塵室，是我初戀開始的地方，也是我被現實一棒打醒的地方。

當我坦承「家裡被詐騙、欠了很多錢」，那個前一秒還在跟我私定終身的工程師 Jeff，下一秒直接人間蒸發。幾個月後，轉頭秒娶了一位護士。那時候我才真正看清：別傻了，不是妳不夠好，是妳配不上人家的階級。

▌ 妳還記得，第一次在戀愛市場被標價的感覺嗎？

那年我剛滿 18歲。高中畢業，家裡被詐騙欠債，我為了生存錄取竹科聯電，在蝕刻區當日班的線上技術員。在廠區裡，大家都叫我們「小姐」，但把話說穿了，本質就是工廠的女工。

剛報到的新人有三個月試用期，妳必須在那個不見天日的無塵室裡，把自己當成海綿一樣去塞進所有流程。那時候的我，每天穿著笨重的無塵衣，把自己裹得密不透風，走進 Air Shower 小房間被風狂吹，把身上的微粒吹掉。接著走到工作崗位，在電腦 ERP 系統輸入我的工號：23021。

看著那些在電視上才看得到的晶圓片，小心翼翼地搬運晶舟，日復一日重複著機械式的動作。

因為我是整個廠區年紀最小的技術員，領班對我挺照顧，分配給我的機台很單純，基本上就是把晶舟放進去、拿出來。我做得順風順水，以為日子就會這樣安穩地過下去。

三個月試用期滿了，公司安排了一場產線工程師的口試。這場口試，徹底改寫了我的人生。

面試有兩關，第一關是設備工程師。走進面試間的那天是 4 月 20 日，而那天坐在我對面的，就是 Jeff。好笑的是，他身為設備工程師，根本沒問幾題專業的機台操作或 SOP。

十題裡面有八題，他都在對我進行身家調查，他盯著我看，問我從哪裡來？高中唸哪裡？平常假日都有什麼休閒娛樂？最後，他在評分表上給了我 95 分的高分。

口試結束時，他突然看著我說：「妳可以給我妳的電話嗎？」

那是一句讓 19 歲少女臉紅心跳的話。但在那個密不透風、連眼睛都快看不清的無塵衣跟口罩底下，我所有的情緒起伏都被掩蓋了。Jeff 根本不知道我當時有多慌亂。

我直接打破公司的嚴格禁令，抓起工作用的原子筆，在他那隻無塵室手套上，臉紅地寫下了我的手機號碼。

果不其然，隔天我放假，他的電話就打來了。那時候我覺得，這就是愛情的序幕。

▌ 沒有實力的愛情，只是在自作多情

我心裡其實很自卑，我很明白我跟他的差距。人家家裡砸大錢栽培他唸到大學畢業，一畢業就進竹科當科技新貴、當工程師；而我只有高中畢業，就是個流水線上隨時可以被取代的技術員。

我們開始偷偷交往。在公司裡像做賊一樣，沒有任何同事知道。那時候自己年紀小、沒見過世面，男人要什麼我也沒想太多，很快就發生了親密關係。

傻的是，我竟然覺得發生關係之後，下一步就是要跟對方結婚、生小孩。大家聽了一定覺得我很傳統、很可笑對不對？

但妳站在我當年的立場想想。我當時根本沒有家，我爸精神狀況不穩定，我媽跑路，家裡一團亂。我太渴望有一根浮木可以抓，太渴望有一個人可以跟我共組家庭，讓我逃離那個泥潭。

不到 20 歲，我就想著要靠婚姻、靠男人上岸。結果呢？現實很快就甩了我一記極其響亮的耳光。

在有了親密關係後，我覺得兩人的心更近了，於是我毫無防備地向他坦承了我家裡的一切。我對他說：「我家裡被詐騙，欠了非常多錢，我爸爸生病了。」聽完這句話，Jeff 的態度在一個晚上之內，瞬間冷掉。接下來，就是無情的人間消失。

電話不接，訊息不回。他在公司甚至刻意調整排班，我是雷打不動的日班，他就故意去排夜班。他在同一個廠區裡，把我當成透明的空氣，徹底封鎖在精算過的排班表之外。

剛開始我還傻傻地幫他找藉口，以為他出了什麼事，每天魂不守舍。一直到幾個月後，我才從旁邊同事的八卦聊天裡，聽到震撼全場的消息：他要結婚了，娶的是個護士！

我站在原地，全身發冷。原來在竹科的戀愛婚姻市場裡，這群男人的算盤打得比誰都精！他要的另一半，是有大專以上學歷、有一技之長、能體面帶出場、甚至在未來可以幫忙照顧他爸媽的優質對象。

而我這個家庭破碎、負債累累、只有高中畢業的流水線女工，只是他衡量利弊、計算投報率之後，第一個被篩選掉的次級品。

▌ 在谷底沉澱兩週：老娘不幹了，這條路有天花板！

那場情傷把我整個人都撕裂了。每天晚上哭到睡不著，隔天天還沒亮，還是要行屍走肉地去搭廠區接駁車上班。在精神極度崩潰的狀況下，我在產線上發生了嚴重的人為疏失。那批不該出站的晶圓片，我恍神按了優先出站，直接送到下一站去做了蝕刻電漿清洗。

要不是下一站的製程工程師機警發現、趕快把那一批晶圓 HOLD 住，公司的損失無法想像。

接下來的日子，就是地獄，開不完的檢討會，主管把我批評得一文不值，課長叫我抄寫 SOP 100 次，甚至直接取消我的加班資格。技術員不加班，一個月的底薪就只剩兩萬塊。

那段日子，世界彷彿都在跟我作對。

錢賺得變少了，在公司還要偶爾遇到前男友。他的幸福，每看一次，都像在嘲笑我的不堪與卑微。在主管和同事眼裡，我就是個帶著操作污點、毫無價值的底層技術員。

痛哭過後，我花了兩個星期讓自己沉澱，我盯著鏡子裡憔悴的自己，做了一個在當時所有人看來都瘋了的決定：我要從聯電離職，我要去考大學！

因為我終於想通了。最根本的原因，就是我當時配不上他。我不想一輩子被這種男人看不起，更不想一輩子在無塵室裡當個沒名字的女工。

他考得上大學，進得了竹科，我憑什麼做不到？

當我遞出辭呈，好笑的事情來了。之前把我罵到狗血淋頭、當成垃圾看的主管們，一個個開始使出渾身解數挽留我。他們跟我說，公司有建教合作，可以送我去念明新科技大學。

我冷冷地看著腳下的無塵室，嘆了一口氣說：「我想念普通大學。就算我念了建教合作出來，我依然只是個技術員。這條路是有天花板的，我不想一輩子待在最底層。」

主管們聽完集體愣住。他們大概沒想到，一個小女工的心眼和野心，居然比他們還要大。

▌ 沒經歷過幾次背叛，妳還真以為這世界是童話？

很多人在感情受了傷，第一反應是哭天搶地，問老天爺為什麼對自己這麼不公平。但我跟妳說，這就是社會的真面目。

當妳什麼都沒有、處在社會的最底層時，社會對妳就是最刻薄的。

Jeff 現實嗎？殘忍嗎？當然。但這就是戀愛市場的真實規則。大家都在秤斤論兩，妳在嫌男人沒車沒房的時候，男人也在算妳能帶給他多少產值。

如果當年的我，繼續抱著那種「找個男人共組家庭、拯救我的人生」的幻想，我就算離開了 Jeff，也只會遇到下一個因為現實而拋棄我的王八蛋。

女人一輩子一定要記住一件事：婚姻從來不是避難所。

妳自己如果是個泥潭，妳就別指望別人會跳下來拉妳一把，人家只會怕妳把他一起拖下水。

我不需要去恨他，更不需要去報復他。最好的報復，不是在網路上發文罵他渣男，也不是去破壞他的家庭，而是把他當成妳人生的逆境貴人。是他用最殘忍的方式，親手粉碎了我的天花板，逼著我去看清這個世界的遊戲規則。

▌ 謝謝當年前男友的不娶之恩，老娘現在你高攀不起

離職那天，經理語重心長地對我說：「世界很小，大家山水有相逢。妳做過的事，以後回到竹科，同一個圈子大家都會知道，不要因為遇到這點挫折就退縮。」

我在心裡狠狠翻了個白眼。

我很清楚，我不是因為產線失誤的挫折而退縮，我是要出去開眼界、長底氣。如果我繼續留在原地，我才是真正對自己人生退縮的人。

20 年過去了。如今我考上了普通大學、順利畢業，甚至一路過關斬將考上了公職。

現在回頭看，那個曾經讓我痛不欲生的初戀男友 Jeff，已經變成了我人生履歷裡，一個微不足道的逗號。

妳問我現在還很恨他嗎？完全不恨，甚至很謝謝他。

沒有他當年那般現實、殘忍的拋棄與刺激，我現在可能還在工廠裡，過著日夜顛倒、戴著口罩、領著死薪水、面目模糊的生活。每天可能還在為了幾千塊的加班費，在產線上跟主管計較，甚至為了家庭柴米油鹽、為了抓老公有沒有出軌而精疲力竭。

別去盲目感謝那些傷害妳的人，那些傷害本身並不偉大。是妳自己夠清醒、夠狠心、對自己夠要求，才把那場羞辱，生生熬成了翻身的養分。

如果妳自己受傷之後選擇一蹶不振、怨天尤人，那那些傷害就真的只是傷害而已。那些看不起妳的男人、那些刻板的社會階級，只要妳不停下腳步，最後都會變成妳踩在腳底下的梯子。

十年後，當我考上公職，自己手裡握著滿滿的底氣與薪水，我赫然發現，我根本連婚姻都不想碰了。當妳自己有能力過得精彩，生活有目標、口袋有存款、精神有自由的時候，妳還稀罕去配誰的階級？妳還需要去求誰給妳一個家？

妳自己，就是最穩固的家。

人生最大的禮物，往往包裝在最醜陋的傷痛裡。妳要做的，不是坐在地上哭，而是把那個包裝紙撕爛，把裡面的養分全部吸乾，然後拍拍屁股，繼續往前走。

Jeff，謝謝你當年的看不上，我用了 20 年的時間向這個世界證明：現在的我，你早已高攀不起。