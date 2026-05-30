【心理測驗】你是容易遇到有毒關係的人嗎？

2026-05-30 16:44 喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

有沒有想過，為什麼每次遇到的人， 好像都是同一種劇本？

不是你運氣不好，也不是你天生就該受苦。 是我們心裡有一個頻率，在悄悄吸引著某一種人、某一種關係。

選一個最像你的，我們來看看你跟有毒關係之間，到底有多深的連結。

🌷 選 A｜反覆遇到有毒關係型

你回頭看那些感情，發現劇本太像了。 對象換了，但那個模式——那種被忽視、被消耗、或是讓你越來越不像自己的感覺——

好像一直在。

你不是運氣特別差，也不是你活該這樣。 是你心裡有一個非常深的信念，在你還沒意識到的時候，替你做了選擇。

也許是從小學到的，愛就是要忍耐。 也許是某一段關係告訴你，你不值得被好好對待。 也許是你太習慣照顧別人，反而對那些需要你修復的人特別有感覺。

這些都不是你的錯，是你還沒有機會好好整理那個最初的傷。

🌿 選 B｜正在消化一段有毒關係型

那段關係結束了，但它留下來的東西還在。 你開始懷疑自己——是我不夠好嗎？是我太敏感嗎？是我哪裡出了問題？

這是有毒關係最深的傷，不是那些發生過的事， 而是它讓你開始用一種懷疑的眼光看自己。

你沒有問題，你只是遇到了一段不健康的關係，然後你的心還在整理它。

整理需要時間，但不只需要時間—— 它需要有人幫你把那些扭曲的東西，一條一條拉回原來的樣子。

「是他的問題，不是你的問題」這句話，說出來容易，真正相信很難。 但你值得真的相信它，不只是知道它。

🌙 選 C｜偶爾不健康但大致還好型

你說大致上還好，這是真的。 但那個「偶爾有點不健康」，值得被多看一眼。

有時候有毒關係不是那種很明顯的傷害， 是那種慢慢的、說不清楚的消耗——

對方沒有做什麼大錯的事，但你在這段關係裡越來越沒有力氣。 你沒有被傷得很深，但你也沒有真正被滋養。

這種「灰色地帶」最難辨認，因為它不夠糟到讓你離開，卻也不夠好到讓你真的安心。

不是要你馬上做決定，是讓你對那個「偶爾的不健康」多一點留意。 它在告訴你某件事，值得被聽見。

💬 最後想跟你說的話

有毒關係會讓你懷疑自己，這是它最深的傷。 但你走到這裡，願意停下來問自己這個問題， 就說明你心裡有一個部分，還在替你找出口。

那個部分很重要，要保護它。

你值得一段讓你越來越像自己的關係， 不是越來越小、越來越懷疑、越來越沒有力氣的那種。

那樣的關係存在，你也值得擁有它。

想聊聊自己狀況的，來 LINE 找我：@060zkbmf🌿 留下年齡＋現在的感情困擾，我陪你一起整理。

蓁愛惠客室

有毒關係會一直出現，直到你看見那個吸引它的頻率，然後開始改變它。

喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

喬以思心理師/蓁愛惠客室|情感療癒引導師

我是 Joyce｜蓁愛惠客室主持人、情感療癒引導師師。 ｜陪你慢慢找回自己 總是在感情裡受傷的人，私訊「7」 ✨易經解析×能量療癒×情感陪伴 🌷陪你看懂感情裡的委屈與匱乏 🤍找回愛自己與人生重心的力量 - 教育心理學博士｜領有心理師執照 25年實戰經驗，陪你走過每段感情上的疑難雜症 🟢預約諮詢 → @060zkbmf

#健康 #感情 #心理測驗

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2026-05-24 10:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

明明每天洗澡、外觀看起來也沒有感染發炎，為什麼私密處還是飄出濃濃「海鮮味」？近日一名人妻在Threads崩潰發問，透露老公GG冠狀溝處長期有「臭魷魚味」，即使剛洗完澡還是聞得到，讓她困擾到快受不了。貼文曝光後立刻掀起網友熱議，從體味、飲食到懷孕嗅覺敏感，各種猜測全出籠。對此，醫師也解答，問題不一定是「沒洗乾淨」，背後恐與私密處細菌生態有關。

人妻崩潰發問：老公GG為什麼有臭魷魚味？

這名人妻在Threads發文表示，老公平常有清潔習慣，也沒有發炎、感染或明顯包皮垢，但GG冠狀溝位置卻長期飄出類似「臭魷魚」的味道，而且剛洗完澡也還是存在，讓她相當崩潰。貼文曝光後，網友留言瞬間炸鍋，有人認為可能是天生體味較重，也有人猜測與飲食、流汗、內褲材質有關。也有不少人點出另一種可能：「妳是不是懷孕了？懷孕期間嗅覺真的會變超敏感。」原PO也坦言，自己確實是在懷孕後才特別明顯覺得這個味道很臭。

保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva
保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva

醫師解答：可能是冠狀溝「厭氧菌」在作怪

專門進行男性私密處手術的外科醫師徐詣分享，若已排除感染、發炎與清潔不佳等常見原因，有些男性冠狀溝區域可能長期存在特定「厭氧菌」。這類細菌不一定會引發疾病，但在代謝過程中，可能產生揮發性硫化物或胺類（amine）物質，氣味往往特別明顯，甚至帶有類似海鮮、魷魚或腥味的氣息。

醫師表示，如果外觀看起來正常，但異味長期存在且影響生活，建議還是就醫評估，必要時可透過局部藥物或凝膠協助改善，而不是自行亂用清潔產品狂洗。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

不是越洗越乾淨！泌尿醫揭4大GG清潔NG習慣

很多男性遇到異味，第一反應就是「洗更乾淨一點」，但其實過度清潔反而可能讓問題更嚴重。泌尿科醫師曲元正指出，私密處本來就有天然保護機制，適量包皮垢不完全是壞東西，若過度破壞皮脂屏障，反而可能刺激皮脂分泌更多，甚至造成龜頭炎、包皮炎。

1. 沒翻開包皮清潔冠狀溝

冠狀溝本來就是容易藏污納垢的位置，如果清潔時只是表面沖水，尿液殘留、汗水與分泌物容易堆積。

2. 用太刺激的清潔產品

很多人習慣用沐浴乳、強效肥皂甚至抗菌產品猛洗，但私密處皮膚敏感，過度刺激反而破壞保護層。

3. 過度搓洗或沒沖乾淨

用力刷洗、肥皂殘留，都可能讓局部皮膚更敏感，導致分泌異常增加。

4. 清洗後沒保持乾爽

潮濕悶熱環境本來就是細菌最愛，洗完若沒擦乾、穿太悶的內褲，也可能讓異味加劇。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

如果只是伴侶聞得到？也可能是「嗅覺變敏感」

這次事件另一個被熱議的點，是原PO提到自己正在懷孕。婦產科領域普遍認為，懷孕期間荷爾蒙變化確實可能讓嗅覺變得更敏銳，平常不覺得明顯的味道，在孕期可能被放大數倍感受。因此有時候問題不一定是對方突然變臭，而是自己的感官變得更敏感。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

GG有異味什麼時候該就醫？

若只是偶爾流汗後出現氣味，多半屬正常生理現象；但如果符合以下狀況，建議就醫：

1.異味持續很久都沒改善

2.合併紅腫、搔癢、疼痛

3.有異常分泌物或明顯包皮垢增加

4.清潔後仍立刻出現強烈異味

5.影響伴侶關係或性生活品質

畢竟私密處異味不一定只是清潔問題，有時也可能反映局部菌相失衡或皮膚狀況，硬撐反而更尷尬。

圖片來源：Canva
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#情慾 #高潮 #私密處 #懷孕嗅覺 #清潔私密處

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2026-05-25 12:03 柳靖

2004年的春天，竹科聯電 8AB 廠的無塵室，是我初戀開始的地方，也是我被現實一棒打醒的地方。

當我坦承「家裡被詐騙、欠了很多錢」，那個前一秒還在跟我私定終身的工程師 Jeff，下一秒直接人間蒸發。幾個月後，轉頭秒娶了一位護士。那時候我才真正看清：別傻了，不是妳不夠好，是妳配不上人家的階級。


▌ 妳還記得，第一次在戀愛市場被標價的感覺嗎？

那年我剛滿 18歲。高中畢業，家裡被詐騙欠債，我為了生存錄取竹科聯電，在蝕刻區當日班的線上技術員。在廠區裡，大家都叫我們「小姐」，但把話說穿了，本質就是工廠的女工。

剛報到的新人有三個月試用期，妳必須在那個不見天日的無塵室裡，把自己當成海綿一樣去塞進所有流程。那時候的我，每天穿著笨重的無塵衣，把自己裹得密不透風，走進 Air Shower 小房間被風狂吹，把身上的微粒吹掉。接著走到工作崗位，在電腦 ERP 系統輸入我的工號：23021。

看著那些在電視上才看得到的晶圓片，小心翼翼地搬運晶舟，日復一日重複著機械式的動作。

因為我是整個廠區年紀最小的技術員，領班對我挺照顧，分配給我的機台很單純，基本上就是把晶舟放進去、拿出來。我做得順風順水，以為日子就會這樣安穩地過下去。

三個月試用期滿了，公司安排了一場產線工程師的口試。這場口試，徹底改寫了我的人生。

面試有兩關，第一關是設備工程師。走進面試間的那天是 4 月 20 日，而那天坐在我對面的，就是 Jeff。好笑的是，他身為設備工程師，根本沒問幾題專業的機台操作或 SOP。

十題裡面有八題，他都在對我進行身家調查，他盯著我看，問我從哪裡來？高中唸哪裡？平常假日都有什麼休閒娛樂？最後，他在評分表上給了我 95 分的高分。

口試結束時，他突然看著我說：「妳可以給我妳的電話嗎？」

那是一句讓 19 歲少女臉紅心跳的話。但在那個密不透風、連眼睛都快看不清的無塵衣跟口罩底下，我所有的情緒起伏都被掩蓋了。Jeff 根本不知道我當時有多慌亂。

我直接打破公司的嚴格禁令，抓起工作用的原子筆，在他那隻無塵室手套上，臉紅地寫下了我的手機號碼。

果不其然，隔天我放假，他的電話就打來了。那時候我覺得，這就是愛情的序幕。


▌ 沒有實力的愛情，只是在自作多情

我心裡其實很自卑，我很明白我跟他的差距。人家家裡砸大錢栽培他唸到大學畢業，一畢業就進竹科當科技新貴、當工程師；而我只有高中畢業，就是個流水線上隨時可以被取代的技術員。

我們開始偷偷交往。在公司裡像做賊一樣，沒有任何同事知道。那時候自己年紀小、沒見過世面，男人要什麼我也沒想太多，很快就發生了親密關係。

傻的是，我竟然覺得發生關係之後，下一步就是要跟對方結婚、生小孩。大家聽了一定覺得我很傳統、很可笑對不對？

但妳站在我當年的立場想想。我當時根本沒有家，我爸精神狀況不穩定，我媽跑路，家裡一團亂。我太渴望有一根浮木可以抓，太渴望有一個人可以跟我共組家庭，讓我逃離那個泥潭。

不到 20 歲，我就想著要靠婚姻、靠男人上岸。結果呢？現實很快就甩了我一記極其響亮的耳光。

在有了親密關係後，我覺得兩人的心更近了，於是我毫無防備地向他坦承了我家裡的一切。我對他說：「我家裡被詐騙，欠了非常多錢，我爸爸生病了。」聽完這句話，Jeff 的態度在一個晚上之內，瞬間冷掉。接下來，就是無情的人間消失。

電話不接，訊息不回。他在公司甚至刻意調整排班，我是雷打不動的日班，他就故意去排夜班。他在同一個廠區裡，把我當成透明的空氣，徹底封鎖在精算過的排班表之外。

剛開始我還傻傻地幫他找藉口，以為他出了什麼事，每天魂不守舍。一直到幾個月後，我才從旁邊同事的八卦聊天裡，聽到震撼全場的消息：他要結婚了，娶的是個護士！

我站在原地，全身發冷。原來在竹科的戀愛婚姻市場裡，這群男人的算盤打得比誰都精！他要的另一半，是有大專以上學歷、有一技之長、能體面帶出場、甚至在未來可以幫忙照顧他爸媽的優質對象。

而我這個家庭破碎、負債累累、只有高中畢業的流水線女工，只是他衡量利弊、計算投報率之後，第一個被篩選掉的次級品。


▌ 在谷底沉澱兩週：老娘不幹了，這條路有天花板！

那場情傷把我整個人都撕裂了。每天晚上哭到睡不著，隔天天還沒亮，還是要行屍走肉地去搭廠區接駁車上班。在精神極度崩潰的狀況下，我在產線上發生了嚴重的人為疏失。那批不該出站的晶圓片，我恍神按了優先出站，直接送到下一站去做了蝕刻電漿清洗。

要不是下一站的製程工程師機警發現、趕快把那一批晶圓 HOLD 住，公司的損失無法想像。

接下來的日子，就是地獄，開不完的檢討會，主管把我批評得一文不值，課長叫我抄寫 SOP 100 次，甚至直接取消我的加班資格。技術員不加班，一個月的底薪就只剩兩萬塊。

那段日子，世界彷彿都在跟我作對。

錢賺得變少了，在公司還要偶爾遇到前男友。他的幸福，每看一次，都像在嘲笑我的不堪與卑微。在主管和同事眼裡，我就是個帶著操作污點、毫無價值的底層技術員。

痛哭過後，我花了兩個星期讓自己沉澱，我盯著鏡子裡憔悴的自己，做了一個在當時所有人看來都瘋了的決定：我要從聯電離職，我要去考大學！

因為我終於想通了。最根本的原因，就是我當時配不上他。我不想一輩子被這種男人看不起，更不想一輩子在無塵室裡當個沒名字的女工。

他考得上大學，進得了竹科，我憑什麼做不到？

當我遞出辭呈，好笑的事情來了。之前把我罵到狗血淋頭、當成垃圾看的主管們，一個個開始使出渾身解數挽留我。他們跟我說，公司有建教合作，可以送我去念明新科技大學。

我冷冷地看著腳下的無塵室，嘆了一口氣說：「我想念普通大學。就算我念了建教合作出來，我依然只是個技術員。這條路是有天花板的，我不想一輩子待在最底層。」

主管們聽完集體愣住。他們大概沒想到，一個小女工的心眼和野心，居然比他們還要大。


▌ 沒經歷過幾次背叛，妳還真以為這世界是童話？

很多人在感情受了傷，第一反應是哭天搶地，問老天爺為什麼對自己這麼不公平。但我跟妳說，這就是社會的真面目。

當妳什麼都沒有、處在社會的最底層時，社會對妳就是最刻薄的。

Jeff 現實嗎？殘忍嗎？當然。但這就是戀愛市場的真實規則。大家都在秤斤論兩，妳在嫌男人沒車沒房的時候，男人也在算妳能帶給他多少產值。

如果當年的我，繼續抱著那種「找個男人共組家庭、拯救我的人生」的幻想，我就算離開了 Jeff，也只會遇到下一個因為現實而拋棄我的王八蛋。

女人一輩子一定要記住一件事：婚姻從來不是避難所。

妳自己如果是個泥潭，妳就別指望別人會跳下來拉妳一把，人家只會怕妳把他一起拖下水。

我不需要去恨他，更不需要去報復他。最好的報復，不是在網路上發文罵他渣男，也不是去破壞他的家庭，而是把他當成妳人生的逆境貴人。是他用最殘忍的方式，親手粉碎了我的天花板，逼著我去看清這個世界的遊戲規則。


▌ 謝謝當年前男友的不娶之恩，老娘現在你高攀不起

離職那天，經理語重心長地對我說：「世界很小，大家山水有相逢。妳做過的事，以後回到竹科，同一個圈子大家都會知道，不要因為遇到這點挫折就退縮。」

我在心裡狠狠翻了個白眼。

我很清楚，我不是因為產線失誤的挫折而退縮，我是要出去開眼界、長底氣。如果我繼續留在原地，我才是真正對自己人生退縮的人。

20 年過去了。如今我考上了普通大學、順利畢業，甚至一路過關斬將考上了公職。

現在回頭看，那個曾經讓我痛不欲生的初戀男友 Jeff，已經變成了我人生履歷裡，一個微不足道的逗號。

妳問我現在還很恨他嗎？完全不恨，甚至很謝謝他。

沒有他當年那般現實、殘忍的拋棄與刺激，我現在可能還在工廠裡，過著日夜顛倒、戴著口罩、領著死薪水、面目模糊的生活。每天可能還在為了幾千塊的加班費，在產線上跟主管計較，甚至為了家庭柴米油鹽、為了抓老公有沒有出軌而精疲力竭。

別去盲目感謝那些傷害妳的人，那些傷害本身並不偉大。是妳自己夠清醒、夠狠心、對自己夠要求，才把那場羞辱，生生熬成了翻身的養分。

如果妳自己受傷之後選擇一蹶不振、怨天尤人，那那些傷害就真的只是傷害而已。那些看不起妳的男人、那些刻板的社會階級，只要妳不停下腳步，最後都會變成妳踩在腳底下的梯子。

 

十年後，當我考上公職，自己手裡握著滿滿的底氣與薪水，我赫然發現，我根本連婚姻都不想碰了。當妳自己有能力過得精彩，生活有目標、口袋有存款、精神有自由的時候，妳還稀罕去配誰的階級？妳還需要去求誰給妳一個家？

妳自己，就是最穩固的家。

 

人生最大的禮物，往往包裝在最醜陋的傷痛裡。妳要做的，不是坐在地上哭，而是把那個包裝紙撕爛，把裡面的養分全部吸乾，然後拍拍屁股，繼續往前走。

Jeff，謝謝你當年的看不上，我用了 20 年的時間向這個世界證明：現在的我，你早已高攀不起。

 

圖：AI 協作
圖：AI 協作


 

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#臉紅話題 #兩性關係

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性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

2026-05-20 20:27 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《解禁男女》Netflix提供
圖片來源：《解禁男女》Netflix提供

「最近怎麼變得這麼想要？」這個問題，很多女生可能在人生某個階段偷偷問過自己。我們對女性性慾的想像，常常停留在「女生應該比較被動」、「年紀越大越沒興趣」這類刻板印象，但現實未必如此。有些女性到了30歲、40歲甚至更年期前後，反而更了解自己的身體，也更敢表達需求。少了年輕時的不安與迎合，親密關係中的自在感提升，需求變清楚，其實不代表異常。

不過，婦產科醫師蔡鋒博也提醒，性慾高不等於有病，但如果需求突然暴衝，甚至影響生活、工作或關係，那就不能單純解讀成「最近狀態比較好」。

性慾突然變強，可能不只是心理因素

影響性慾的原因很多，除了情緒、壓力與關係狀態，身體變化也可能是關鍵。女性體內本來就有雄性荷爾蒙，當壓力降低、睡眠變好、情緒穩定時，親密需求提升其實很正常。但如果變化來得又急又明顯，就值得留意背後是否有身體警訊。像是荷爾蒙失衡、甲狀腺功能異常，都可能讓性需求出現異常波動；若伴隨焦躁、心悸、精力過度旺盛，也要提高警覺。另外，部分情緒或精神狀態變化，例如躁症，也可能出現衝動性增加與高風險性行為。甚至很多人以為更年期只會讓性慾下降，但荷爾蒙劇烈變動時，反而也可能讓需求變得更明顯。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

真正要注意的，是「失控」而不是次數

很多人會把「每天都想要」直接聯想到性成癮，但真正需要觀察的，不是次數，而是這件事有沒有開始失去控制。如果腦中長期被性念頭占據，工作開會時分心、和朋友聊天難專注，甚至滑手機也一直尋找刺激內容，這就不只是需求高而已。另一種情況則是明明已經身體疲累、事後感到罪惡感，卻還是停不下來，不斷重複追求刺激或高頻性行為。更明顯的警訊，是當這件事開始影響生活。像是因為需求與伴侶頻繁爭執、花大量時間沉迷情色內容，甚至影響工作表現、作息或財務狀況，這時就不能再單純用「精力旺盛」合理化。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

覺得不對勁，先檢查比自己嚇自己更重要

很多人對這類問題會感到尷尬，甚至第一時間懷疑「我是不是不正常？」但其實這類狀況在臨床上並不少見。婦產科醫師蔡鋒博通常會先從基本身體評估開始，例如抽血檢查荷爾蒙、甲狀腺功能，必要時再進一步轉介婦產科、內分泌科或身心科協助確認原因。真正該問的，其實不是「我是不是太色」，而是：「這個變化有沒有讓我不舒服？有沒有開始影響我的生活？」因為健康的親密關係，從來不是比誰次數多，而是你能不能自在、安心，而且保有選擇權。有慾望不是問題，失去掌控才值得正視。

#性慾 #情慾 #更年期 #親密需求

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2026-05-12 12:38 女子漾／編輯周意軒
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多　圖片來源：女子漾AI製圖
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多　圖片來源：女子漾AI製圖

很多人談到女性的性愉悅，第一時間總會把焦點放在最直接的敏感部位，但真實情況可能和你想的不太一樣。為什麼有些親密接觸明明不算激烈，卻讓人瞬間全身發麻；有些看似「很努力」的互動，卻只讓人尷尬想快點結束？答案可能藏在那些經常被忽略的身體訊號裡。近年不少研究指出，女性的愉悅感受不只是單純來自強烈刺激，更與情緒、安全感、觸碰節奏，以及大腦如何接收這些訊號有關。換句話說，女生不是難懂，而是很多人從一開始就理解錯方向。

為什麼「輕輕碰」反而更有感？

根據神經科學研究，人類皮膚中存在一種名為「C觸覺纖維（C-tactile fibers, CT）」的神經纖維，這類神經特別容易對緩慢、輕柔、帶有情感意味的撫觸產生反應。和一般負責辨識壓力、疼痛或溫度的神經不同，CT纖維更像是專門處理「舒服被碰觸」的系統。它會把這種溫柔接觸轉換成大腦的愉悅訊號，因此有些看似簡單的輕撫，反而比過度直接的刺激更容易讓人放鬆、投入。這也解釋了為什麼不少人會說，比起急著進入下一步，那種慢慢靠近、若有似無的觸碰，反而更讓人心跳加速。

《慾亂唇迷》是2016年上映加拿大女同志電影　圖片來源：官方
《慾亂唇迷》是2016年上映加拿大女同志電影　圖片來源：官方

女生常被忽略的2個高敏感區

除了大眾熟知的敏感部位，許多女性對以下兩個區域的反應其實也很明顯。

1. 肩頸到後頸區域

這一帶是許多人平常最容易累積壓力的地方，也是神經分布相對密集的區域。當緊繃狀態被輕柔碰觸慢慢釋放時，身體會自然產生放鬆反應。不少女性會形容，這種感覺不像強烈刺激，更像一種「電流慢慢竄過」的酥麻感。尤其從後頸一路往肩線延伸的輕觸，常常比想像中更容易讓情緒進入狀態。

《魔魅俱樂部》是2012年上映義大利情慾恐怖電影　圖片來源：官方
《魔魅俱樂部》是2012年上映義大利情慾恐怖電影　圖片來源：官方

2. 腰窩到下背區域

下背靠近腰窩與尾椎附近，同樣是相當敏感卻經常被忽略的位置。這裡的敏感不一定是立即性的強烈刺激，而是一種帶有期待感的身體反應。特別是緩慢、帶節奏感的觸碰，容易讓人更有被關注與被照顧的感受，也因此讓親密感快速升溫。

多人把前戲理解成某種「流程」，好像只要照順序完成，就能得到標準答案。但真正讓親密關係變得舒服的，往往不是技巧本身，而是願不願意觀察對方反應、願不願意放慢節奏，以及彼此是否能自在溝通。

《詩情攝慾》主要在探討「藝術與情色」的界線。圖片來源：官方
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#女生 #情慾 #高潮

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2026-05-06 11:15 柳靖
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖

這是我第一次用第三人稱視角，

來寫我自己「阿靖」的故事，

 

希望大家能用另外一個角度，

來看看我過去那不容易的人生。

▋ 晚上十點多，阿靖剛打工下班，書包還揹在身上


阿兵哥在中原大學恩慈宿舍門口攔住阿靖。

 

路燈把他的影子拉得很長，

平頭、軍靴，身高目測約182公分，

鞋帶綁得很緊，身上有洗衣皂的味道。

 

阿兵哥說：「等一下。」

 

阿靖停了下來。

 

「那個…」阿兵哥摸著後腦杓，眼睛沒看她。

「聽朋友說妳現在很缺錢對不對，他有傳妳的照片給我看。」

 

阿靖沒說話，

把書包的帶子拉很緊。

 

「我聽朋友說的。」

他把一隻手插進口袋，又拿出來。

「一次就好，我會給你錢。」

 

阿靖看著他軍靴的鞋頭，皮革磨破了，露出裡面灰白色的襯。

她問：「多少錢？」

 

他報了一個數字，喉結動了一下。

 

阿靖轉頭看教學大樓頂樓樓梯口。

沒有人。樓梯間的燈泡壞了，暗暗的。

「好。」阿靖說。

▋ 那陣子她學會把眼睛閉起來

 

眼睛閉起來的時候，什麼都沒有。

喘氣、汗水，以及阿兵哥進來時，那種使阿靖身體撕裂般的疼痛。

她開始學會靈魂與肉體分離。

 

腦中浮現線性代數、統計學、生管、品管…。

她把公式在腦子裡一遍一遍的背。

一步推一步…。

 

阿靖甚至還會想像著自己已經大學畢業，

進入聯電當工程師，

遇見初戀男友，從容姿態對他微笑，心裡暗自竊喜，你已經配不上我了。

 

阿靖還會想到爸爸精神病發時，

那雙殺紅的眼，拿著菜刀要砍媽媽，

阿靖跟弟弟將爸爸用紅色尼龍繩五花大綁，打119把爸爸送到草屯療養院。

 

當阿靖睜開眼睛的時候，

阿兵哥倉促拿著衛生紙擦拭體液，

準備穿褲子。

 

阿靖用濕紙巾擦擦身體，拿個乾淨的塑膠袋，把用過的東西包好，

順手把它丟在教學大樓的一般垃圾大垃圾桶中。

 

阿靖起身回宿舍，進浴室，水龍頭扭開，水流的聲音很大。

她看著鏡子裡的自己，什麼表情也沒有。

 

「只要大學畢業，就能夠結束這段日子，妳一定要堅持下去…。」

阿靖在心裡對自己這麼說。

▋ 援交人生的轉折，是老猴子在阿靖的人生中出現

 

老猴子喜歡阿靖，不敢跟阿靖告白，阿靖知道，也沒說破。

 

他每天都從政大騎車來便利商店等她，

凌晨一點，騎樓的燈管閃第三下的時候，他就會出現。

手裡永遠拿著一顆茶葉蛋跟無糖豆漿或是 7-11 的起司貝果要給阿靖吃。

 

那天晚上，

阿靖讓老猴子上樓了。

 

阿靖心裡想，

如果這男生是要來跟我睡的話，那就來吧。

 

阿靖剛開始覺得，

老猴子跟那些阿兵哥沒什麼兩樣，

只是想要來進行性交易的。

 

阿靖房間很小，一張單人床，一張書桌，一個鐵櫃。

鐵櫃上還貼著中原大學的學習行事曆，膠帶四個角，有一角翹起來了。

 

老猴子坐在床沿，兩隻手放在膝蓋上，像在別人家客廳等面試。

 

「我去上廁所。」阿靖說。

阿靖關上浴室的門。

門鎖咔嗒一聲，接著是水龍頭的聲音，馬桶沖水的聲音。

 

老猴子站起來。

他看著鐵櫃上的通知單，走過去，用手指摸了一下翹起來的膠帶。

膠帶已經沒有黏性了，灰塵沾了一圈黑邊。

 

他轉頭，看見床底下露出一角紙盒，

是卡其色的鞋盒，邊角磨破了，

用膠帶補過。

 

他蹲下來，把鞋盒拖出來，盒蓋沒有蓋緊。

 

他打開蓋子，裡面全是汽車旅館打火機與保險套。

 

一個一個，透明的、藍色的、白色的打火機，

旅館的名字燙金印在上面。

臺北、桃園、新竹…。

每一個打火機身上都貼了一小截紙與膠帶，分別寫了姓名/職業/金額/日期。

 

阿文/阿兵哥、二千、11/17。

竹科/業務、二千五、12/3。…

 

他往下翻，保險套一個一個，整整齊齊排列在盒底。

像集郵冊裡的郵票。

他把盒蓋蓋回去，蓋子壓下去的時候，發出一聲悶響。

他蹲在那裡，沒有站起來。

 

浴室的門開了。

馬桶的沖水聲還在水管裡嗡嗡作響。

阿靖從廁所走出來，頭髮溼了一點，貼在臉頰旁邊。

 

老猴子蹲在地上。

阿靖看見他面前的鞋盒。

他的手放在盒蓋上，指節發白。

 

她停住腳步。

 

老猴子抬起頭看她，眼眶是紅的。

「這個鞋盒…」他的聲音卡住。

喉結動了一下。

 

「妳之前在做什麼？」

 

阿靖沒有說話。

她看著鞋盒，又看著老猴子的臉。

她的手指用力捏著褲縫。

 

「妳是不是很缺錢？」

阿靖還是沒有說話。

浴室的水龍頭沒關緊，水滴一滴一滴打在地板上。

 

「妳缺錢可以跟我講啊。」

老猴子站起來，走向她。

走得很慢，像怕踩到什麼東西。

他在她面前半蹲下來，仰頭看著她的臉。

 

「阿靖，我拜託妳不要做這種事情。」

他把右手舉起來，手掌攤開，五指併攏，像在對天發誓。

「妳當我女朋友好不好？我真的很喜歡妳，也很心疼妳。」

 

阿靖的眼睛裡全是淚水。

那水光在眼眶裡轉，轉了很久，沒有掉下來。

 

她不敢看他，她看地板。

看浴室門縫透出來的光。

看鞋盒上那截翹起來的膠帶。

 

「我保證這輩子不會再讓妳吃苦。」老猴子說。

 

阿靖的眼淚掉下來。

一顆、一顆，從臉頰滑下來。

她沒有擦。

淚水滴在領口上，在起毛球的領口上衣，暈開一小塊深色的印子。

 

老猴子握住阿靖的手。

她的手很冷，他的掌心很熱。

 

「當我女朋友好不好？就算妳說不好，我也會照顧妳的生活。」

他誠懇地看著阿靖。

 

她在哭。

 

老猴子沒有站起來，還是半蹲著，緊握著她的手不放。

「妳是一個很善良的女孩子，不應該過這種生活。」

他把她的手握得很緊。

 

「我會把妳照顧好的。」

 

阿靖的眼淚一直掉。

她看著老猴子的眼睛，他的眼眶也是紅的。

 

兩個人就這樣，一個半蹲著，一個站著。

 

浴室的水滴還在滴。

 

鞋盒靜靜躺在床腳，

盒蓋沒有完全蓋好，

露出一小截膠帶的邊。

 

阿靖沒有說好，也沒有說不好。

只是任由眼淚一直掉，掉在老猴子的手背上、地上。



柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

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