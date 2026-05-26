2026-05-26 13:51 羽昊
《星期整聊事｜大大方方地去愛美》：不是不愛美，是你把自己收起來了
——欣欣
那天晚上，欣欣坐在鏡子前，房間的燈開得不亮，剛好照在她的臉上。她沒有急著滑手機，也沒有打開任何對話框，只是慢慢地，把頭髮整理好，換上一件她其實很喜歡、但平常不太敢穿的衣服。
那是一件淺色的上衣，領口剛剛好，袖子也剛剛好。不是特別誇張，也不是什麼會讓人一眼回頭的衣服。
但對欣欣來說，已經很勇敢了。她看著鏡子裡的自己，突然覺得有點陌生。不是不好看。
像太久沒有這樣看過自己了。
太久沒有認真整理自己，太久沒有為了「自己喜歡」而穿一件衣服，太久沒有在出門前問自己：「我今天想成為什麼樣子？」
更多時候，她只是隨便套上一件不會出錯的衣服，頭髮綁起來，鞋子穿最方便的那雙，然後告訴自己：「反正也沒人看。」可她心裡其實知道，不是沒人看。是她害怕被看。
01｜不是不愛美，你只是太怕被評論了
欣欣以前很愛打扮。她會研究眼影的顏色，會因為一支新唇膏開心一整天，也會為了週末出門，前一天晚上就開始搭衣服。
那時候的她，不一定每天都很精緻，但她是開心的。她喜歡看見自己變漂亮的樣子，也喜歡那種「今天的我，好像有一點點不一樣」的感覺。
可是後來，她慢慢不敢了。
有人說過她：「你今天穿這樣要去哪？」
有人笑她：「打扮成這樣，是要給誰看？」有人用一種半開玩笑的語氣說：「你最近是不是變很愛漂亮？」
那些話聽起來都不算惡意。可是很奇怪，很多讓人受傷的話，常常都披著玩笑的外套。欣欣一開始還會笑笑帶過，後來她開始下意識避開那些會被注意的選擇。不穿太亮的顏色。不擦太明顯的口紅。不嘗試太有風格的衣服。不在自拍裡露出太多自信。
變得安全，變得普通，變得不容易被討論。也變得越來越不像自己。
02｜有時候邋遢不是懶，只是累了不想說
有一陣子，欣欣每天都穿得差不多。寬鬆上衣、深色褲子、沒有整理的頭髮、永遠說「我隨便穿就好」。
朋友問她：「你最近是不是很忙？」
她說：「對啊，有點累。」
但她知道，那不完全是累。
那是一種慢慢把自己藏起來的習慣。她不是沒有衣服，也不是沒有喜歡的風格，更不是不懂得怎麼讓自己好看。她只是開始覺得，如果自己打扮了，就要承擔別人的目光。
如果自己變漂亮了，就可能被說太招搖。如果自己變有自信了，就可能被說變了。如果自己開始喜歡自己，就可能有人不習慣。
所以她選擇不要麻煩。不要被注意。不要被比較。不要被評論。不要讓任何人有機會對她說三道四。
可是她忘了，當她為了不被別人評論，而放棄自己喜歡的樣子，那些聲音其實早就住進她心裡了。
03｜「大大方方地愛美」不是膚淺，而是拿回可愛的自己
那天晚上，欣欣看著鏡子裡的自己很久。
她突然想起以前的自己。
以前的她不是為了誰才打扮。她只是單純喜歡。喜歡漂亮的顏色，喜歡乾淨的頭髮，喜歡衣服貼合身體時那種安心的感覺，喜歡走在路上時，覺得自己有被自己好好照顧。
那不是虛榮。那是一種生活感。是一種「我還在乎自己」的證明。
很多人會把愛美說得很輕，好像女生只要在意外表，就是不夠有內涵；好像喜歡漂亮衣服，就是不夠成熟；好像打扮自己，就一定是為了吸引誰。
但其實不是。有時候，愛美不是為了讓別人喜歡你。是為了提醒自己：我也值得被自己喜歡。你可以素顏，也可以化妝。
你可以穿得簡單，也可以穿得漂亮。你可以舒服，也可以精緻。你不需要每天都完美，但你可以不要再用「隨便」來懲罰自己。
真正重要的不是你今天有沒有打扮，而是你有沒有把選擇權還給自己。
04｜不是愛漂亮了，只是開始不想委屈自己
欣欣最後還是穿著那件衣服出門了。她沒有變成另一個人，也沒有突然人生大翻轉。她只是走去便利商店買了一瓶飲料，路上風有點涼，她看見玻璃門倒映出自己的身影。
那一刻，她突然覺得心裡有一點點鬆開。
原來她不是不愛美。她只是把自己收起來太久了。她把想被看見的自己收起來。把喜歡漂亮的自己收起來。把那個會因為一點小改變就開心的自己收起來。
她以為這樣叫懂事，叫低調，叫不要麻煩。可是後來才發現，那比較像是一種委屈。
大大方方地去愛美吧。
邋遢可以留給那些不懂你的人，隨便可以留給那些總是評論你的人。但你自己，不要再被丟在生活的角落裡。不是不愛美，是你把自己收起來了。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數