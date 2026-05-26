後來我們的訊息，慢慢只剩下日常了

2026-05-26 12:30 Qinote

你有沒有發現——

剛開始交往的時候，訊息總是回得很快。

你才剛說一句：「今天好累喔。」

對方下一秒就會問：

「怎麼了？」

「有沒有好好吃飯？」

「要不要我等等打給妳？」

那時候的聊天紀錄，好像怎麼聊都聊不完。

可是後來不知道從什麼時候開始，訊息變慢了。

你傳了一長串，對方只回一句：

「嗯。」

「好。」

「喔。」

有時候甚至只丟一個貼圖，就當作回覆了。

而最讓人失落的，其實不是訊息變少。

是你很認真地分享心情，

對方卻像只是順手回了一下。

那種感覺很像——

你還停留在想靠近對方的狀態裡，

但他好像已經慢慢習慣了你的存在。

於是你開始忍不住懷疑：

「他是不是沒以前那麼在乎我了？」

很多女生其實都遇過這種落差。

還在追求階段時，對方總是很積極；

正式交往後，回訊息的速度與熱情卻慢慢改變。

這種變化，很容易讓人心裡空空的。

尤其當你還記得以前那種「一打開手機就看到他回覆」的感覺時，現在的冷淡就會顯得特別明顯。

但有時候，這不一定代表不愛了。

很多男生在進入穩定關係後，會慢慢從「追求模式」切換成「安心模式」。

他可能覺得：

「反正我們已經很穩定了。」

「不用像以前一樣一直聊天。」 「有事情再回就好。」

而女生在意的，很多時候其實不是秒回本身。

而是那種：

「你還有沒有把我放在心上」的感覺。

有時候，結婚很多年的夫妻，每天的訊息看起來其實也很普通。

「晚餐吃什麼？」

「我今天會晚下班。」

「下班順路幫我買一下東西。」

「我到公司了，你呢？」

不像熱戀時聊個不停，也沒有太多甜言蜜語。

甚至有些人會覺得：

「每天都只剩這些生活對話，好像很無趣。」

可是後來才慢慢明白——

真正重要的，或許從來不是訊息有多浪漫。

而是那個人，還願不願意把你放進他的日常裡。

有些人不是不愛了。

只是把以前那些轟轟烈烈的喜歡，慢慢變成了生活裡的關心。

所以很多長期關係裡，真正讓人失落的，其實不是訊息變普通了。

而是有一天，你開始感覺不到那份在意了。

4個方式，讓關係裡的失落感慢慢被理解

1. 先調整對「熱戀感」的期待

交往前後，本來就會有變化。

熱戀期那種高頻聊天，很難永遠維持。

這不一定是感情變淡，而是關係開始進入比較真實的生活節奏。

當你不再一直用「以前」去對比現在，心裡會輕鬆很多。

2. 用「我」的感受溝通，而不是責備

不要一開口就說：

「你怎麼都不回我？」

「你是不是不愛了？」

這樣很容易讓對方直接進入防備狀態。

你可以試著說：

「我發現我們最近聊天變少了，我有時候會有點失落，會想是不是你最近比較累或比較忙。」

很多時候，比起爭輸贏，關係更需要的是理解彼此的感受。

3. 比起一直聊天，更重要的是聊天的品質

有些情侶每天傳很多訊息，但其實沒有真正交流。

與其反覆問：

「在幹嘛？」

「吃飯了嗎？」

不如分享今天的心情、遇到的小事，或真正想說的話。

真正能拉近距離的，往往不是聊天次數，而是情感有沒有被接住。

4. 給彼此空間，但不要失去經營

穩定的關係，需要空間，也需要用心。

如果對方真的比較忙，可以理解；

但如果長期只剩下敷衍的回應，也需要讓對方知道你的感受。

因為感情裡最怕的，不是訊息變慢。

而是慢慢變得懶得經營。

最後想說的一句話

很多女生在意的，其實從來不是秒回。

而是那種：

「我是不是還被你好好放在心上」的感覺。

感情進入穩定期之後，互動方式可能會改變，但在意與關心，還是需要被感受到。

你可以溫柔，也可以體諒對方忙碌。

但不要一直假裝自己不失落。

今天的小行動

如果最近你也有類似的感覺，試著找一個平靜的時間，好好把自己的感受說出來。

不是質問，而是讓對方知道：

你在意的，其實不是訊息本身，而是彼此之間的距離。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#習慣 #情侶 #戀愛 #兩性關係 #親密關係 #如何增進伴侶間的感情

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GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶

2026-05-24 10:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

明明每天洗澡、外觀看起來也沒有感染發炎，為什麼私密處還是飄出濃濃「海鮮味」？近日一名人妻在Threads崩潰發問，透露老公GG冠狀溝處長期有「臭魷魚味」，即使剛洗完澡還是聞得到，讓她困擾到快受不了。貼文曝光後立刻掀起網友熱議，從體味、飲食到懷孕嗅覺敏感，各種猜測全出籠。對此，醫師也解答，問題不一定是「沒洗乾淨」，背後恐與私密處細菌生態有關。

人妻崩潰發問：老公GG為什麼有臭魷魚味？

這名人妻在Threads發文表示，老公平常有清潔習慣，也沒有發炎、感染或明顯包皮垢，但GG冠狀溝位置卻長期飄出類似「臭魷魚」的味道，而且剛洗完澡也還是存在，讓她相當崩潰。貼文曝光後，網友留言瞬間炸鍋，有人認為可能是天生體味較重，也有人猜測與飲食、流汗、內褲材質有關。也有不少人點出另一種可能：「妳是不是懷孕了？懷孕期間嗅覺真的會變超敏感。」原PO也坦言，自己確實是在懷孕後才特別明顯覺得這個味道很臭。

保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva
保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva

醫師解答：可能是冠狀溝「厭氧菌」在作怪

專門進行男性私密處手術的外科醫師徐詣分享，若已排除感染、發炎與清潔不佳等常見原因，有些男性冠狀溝區域可能長期存在特定「厭氧菌」。這類細菌不一定會引發疾病，但在代謝過程中，可能產生揮發性硫化物或胺類（amine）物質，氣味往往特別明顯，甚至帶有類似海鮮、魷魚或腥味的氣息。

醫師表示，如果外觀看起來正常，但異味長期存在且影響生活，建議還是就醫評估，必要時可透過局部藥物或凝膠協助改善，而不是自行亂用清潔產品狂洗。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

不是越洗越乾淨！泌尿醫揭4大GG清潔NG習慣

很多男性遇到異味，第一反應就是「洗更乾淨一點」，但其實過度清潔反而可能讓問題更嚴重。泌尿科醫師曲元正指出，私密處本來就有天然保護機制，適量包皮垢不完全是壞東西，若過度破壞皮脂屏障，反而可能刺激皮脂分泌更多，甚至造成龜頭炎、包皮炎。

1. 沒翻開包皮清潔冠狀溝

冠狀溝本來就是容易藏污納垢的位置，如果清潔時只是表面沖水，尿液殘留、汗水與分泌物容易堆積。

2. 用太刺激的清潔產品

很多人習慣用沐浴乳、強效肥皂甚至抗菌產品猛洗，但私密處皮膚敏感，過度刺激反而破壞保護層。

3. 過度搓洗或沒沖乾淨

用力刷洗、肥皂殘留，都可能讓局部皮膚更敏感，導致分泌異常增加。

4. 清洗後沒保持乾爽

潮濕悶熱環境本來就是細菌最愛，洗完若沒擦乾、穿太悶的內褲，也可能讓異味加劇。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

如果只是伴侶聞得到？也可能是「嗅覺變敏感」

這次事件另一個被熱議的點，是原PO提到自己正在懷孕。婦產科領域普遍認為，懷孕期間荷爾蒙變化確實可能讓嗅覺變得更敏銳，平常不覺得明顯的味道，在孕期可能被放大數倍感受。因此有時候問題不一定是對方突然變臭，而是自己的感官變得更敏感。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

GG有異味什麼時候該就醫？

若只是偶爾流汗後出現氣味，多半屬正常生理現象；但如果符合以下狀況，建議就醫：

1.異味持續很久都沒改善

2.合併紅腫、搔癢、疼痛

3.有異常分泌物或明顯包皮垢增加

4.清潔後仍立刻出現強烈異味

5.影響伴侶關係或性生活品質

畢竟私密處異味不一定只是清潔問題，有時也可能反映局部菌相失衡或皮膚狀況，硬撐反而更尷尬。

圖片來源：Canva
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#情慾 #高潮 #私密處 #懷孕嗅覺 #清潔私密處

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2026-05-25 12:03 柳靖

2004年的春天，竹科聯電 8AB 廠的無塵室，是我初戀開始的地方，也是我被現實一棒打醒的地方。

當我坦承「家裡被詐騙、欠了很多錢」，那個前一秒還在跟我私定終身的工程師 Jeff，下一秒直接人間蒸發。幾個月後，轉頭秒娶了一位護士。那時候我才真正看清：別傻了，不是妳不夠好，是妳配不上人家的階級。


▌ 妳還記得，第一次在戀愛市場被標價的感覺嗎？

那年我剛滿 18歲。高中畢業，家裡被詐騙欠債，我為了生存錄取竹科聯電，在蝕刻區當日班的線上技術員。在廠區裡，大家都叫我們「小姐」，但把話說穿了，本質就是工廠的女工。

剛報到的新人有三個月試用期，妳必須在那個不見天日的無塵室裡，把自己當成海綿一樣去塞進所有流程。那時候的我，每天穿著笨重的無塵衣，把自己裹得密不透風，走進 Air Shower 小房間被風狂吹，把身上的微粒吹掉。接著走到工作崗位，在電腦 ERP 系統輸入我的工號：23021。

看著那些在電視上才看得到的晶圓片，小心翼翼地搬運晶舟，日復一日重複著機械式的動作。

因為我是整個廠區年紀最小的技術員，領班對我挺照顧，分配給我的機台很單純，基本上就是把晶舟放進去、拿出來。我做得順風順水，以為日子就會這樣安穩地過下去。

三個月試用期滿了，公司安排了一場產線工程師的口試。這場口試，徹底改寫了我的人生。

面試有兩關，第一關是設備工程師。走進面試間的那天是 4 月 20 日，而那天坐在我對面的，就是 Jeff。好笑的是，他身為設備工程師，根本沒問幾題專業的機台操作或 SOP。

十題裡面有八題，他都在對我進行身家調查，他盯著我看，問我從哪裡來？高中唸哪裡？平常假日都有什麼休閒娛樂？最後，他在評分表上給了我 95 分的高分。

口試結束時，他突然看著我說：「妳可以給我妳的電話嗎？」

那是一句讓 19 歲少女臉紅心跳的話。但在那個密不透風、連眼睛都快看不清的無塵衣跟口罩底下，我所有的情緒起伏都被掩蓋了。Jeff 根本不知道我當時有多慌亂。

我直接打破公司的嚴格禁令，抓起工作用的原子筆，在他那隻無塵室手套上，臉紅地寫下了我的手機號碼。

果不其然，隔天我放假，他的電話就打來了。那時候我覺得，這就是愛情的序幕。


▌ 沒有實力的愛情，只是在自作多情

我心裡其實很自卑，我很明白我跟他的差距。人家家裡砸大錢栽培他唸到大學畢業，一畢業就進竹科當科技新貴、當工程師；而我只有高中畢業，就是個流水線上隨時可以被取代的技術員。

我們開始偷偷交往。在公司裡像做賊一樣，沒有任何同事知道。那時候自己年紀小、沒見過世面，男人要什麼我也沒想太多，很快就發生了親密關係。

傻的是，我竟然覺得發生關係之後，下一步就是要跟對方結婚、生小孩。大家聽了一定覺得我很傳統、很可笑對不對？

但妳站在我當年的立場想想。我當時根本沒有家，我爸精神狀況不穩定，我媽跑路，家裡一團亂。我太渴望有一根浮木可以抓，太渴望有一個人可以跟我共組家庭，讓我逃離那個泥潭。

不到 20 歲，我就想著要靠婚姻、靠男人上岸。結果呢？現實很快就甩了我一記極其響亮的耳光。

在有了親密關係後，我覺得兩人的心更近了，於是我毫無防備地向他坦承了我家裡的一切。我對他說：「我家裡被詐騙，欠了非常多錢，我爸爸生病了。」聽完這句話，Jeff 的態度在一個晚上之內，瞬間冷掉。接下來，就是無情的人間消失。

電話不接，訊息不回。他在公司甚至刻意調整排班，我是雷打不動的日班，他就故意去排夜班。他在同一個廠區裡，把我當成透明的空氣，徹底封鎖在精算過的排班表之外。

剛開始我還傻傻地幫他找藉口，以為他出了什麼事，每天魂不守舍。一直到幾個月後，我才從旁邊同事的八卦聊天裡，聽到震撼全場的消息：他要結婚了，娶的是個護士！

我站在原地，全身發冷。原來在竹科的戀愛婚姻市場裡，這群男人的算盤打得比誰都精！他要的另一半，是有大專以上學歷、有一技之長、能體面帶出場、甚至在未來可以幫忙照顧他爸媽的優質對象。

而我這個家庭破碎、負債累累、只有高中畢業的流水線女工，只是他衡量利弊、計算投報率之後，第一個被篩選掉的次級品。


▌ 在谷底沉澱兩週：老娘不幹了，這條路有天花板！

那場情傷把我整個人都撕裂了。每天晚上哭到睡不著，隔天天還沒亮，還是要行屍走肉地去搭廠區接駁車上班。在精神極度崩潰的狀況下，我在產線上發生了嚴重的人為疏失。那批不該出站的晶圓片，我恍神按了優先出站，直接送到下一站去做了蝕刻電漿清洗。

要不是下一站的製程工程師機警發現、趕快把那一批晶圓 HOLD 住，公司的損失無法想像。

接下來的日子，就是地獄，開不完的檢討會，主管把我批評得一文不值，課長叫我抄寫 SOP 100 次，甚至直接取消我的加班資格。技術員不加班，一個月的底薪就只剩兩萬塊。

那段日子，世界彷彿都在跟我作對。

錢賺得變少了，在公司還要偶爾遇到前男友。他的幸福，每看一次，都像在嘲笑我的不堪與卑微。在主管和同事眼裡，我就是個帶著操作污點、毫無價值的底層技術員。

痛哭過後，我花了兩個星期讓自己沉澱，我盯著鏡子裡憔悴的自己，做了一個在當時所有人看來都瘋了的決定：我要從聯電離職，我要去考大學！

因為我終於想通了。最根本的原因，就是我當時配不上他。我不想一輩子被這種男人看不起，更不想一輩子在無塵室裡當個沒名字的女工。

他考得上大學，進得了竹科，我憑什麼做不到？

當我遞出辭呈，好笑的事情來了。之前把我罵到狗血淋頭、當成垃圾看的主管們，一個個開始使出渾身解數挽留我。他們跟我說，公司有建教合作，可以送我去念明新科技大學。

我冷冷地看著腳下的無塵室，嘆了一口氣說：「我想念普通大學。就算我念了建教合作出來，我依然只是個技術員。這條路是有天花板的，我不想一輩子待在最底層。」

主管們聽完集體愣住。他們大概沒想到，一個小女工的心眼和野心，居然比他們還要大。


▌ 沒經歷過幾次背叛，妳還真以為這世界是童話？

很多人在感情受了傷，第一反應是哭天搶地，問老天爺為什麼對自己這麼不公平。但我跟妳說，這就是社會的真面目。

當妳什麼都沒有、處在社會的最底層時，社會對妳就是最刻薄的。

Jeff 現實嗎？殘忍嗎？當然。但這就是戀愛市場的真實規則。大家都在秤斤論兩，妳在嫌男人沒車沒房的時候，男人也在算妳能帶給他多少產值。

如果當年的我，繼續抱著那種「找個男人共組家庭、拯救我的人生」的幻想，我就算離開了 Jeff，也只會遇到下一個因為現實而拋棄我的王八蛋。

女人一輩子一定要記住一件事：婚姻從來不是避難所。

妳自己如果是個泥潭，妳就別指望別人會跳下來拉妳一把，人家只會怕妳把他一起拖下水。

我不需要去恨他，更不需要去報復他。最好的報復，不是在網路上發文罵他渣男，也不是去破壞他的家庭，而是把他當成妳人生的逆境貴人。是他用最殘忍的方式，親手粉碎了我的天花板，逼著我去看清這個世界的遊戲規則。


▌ 謝謝當年前男友的不娶之恩，老娘現在你高攀不起

離職那天，經理語重心長地對我說：「世界很小，大家山水有相逢。妳做過的事，以後回到竹科，同一個圈子大家都會知道，不要因為遇到這點挫折就退縮。」

我在心裡狠狠翻了個白眼。

我很清楚，我不是因為產線失誤的挫折而退縮，我是要出去開眼界、長底氣。如果我繼續留在原地，我才是真正對自己人生退縮的人。

20 年過去了。如今我考上了普通大學、順利畢業，甚至一路過關斬將考上了公職。

現在回頭看，那個曾經讓我痛不欲生的初戀男友 Jeff，已經變成了我人生履歷裡，一個微不足道的逗號。

妳問我現在還很恨他嗎？完全不恨，甚至很謝謝他。

沒有他當年那般現實、殘忍的拋棄與刺激，我現在可能還在工廠裡，過著日夜顛倒、戴著口罩、領著死薪水、面目模糊的生活。每天可能還在為了幾千塊的加班費，在產線上跟主管計較，甚至為了家庭柴米油鹽、為了抓老公有沒有出軌而精疲力竭。

別去盲目感謝那些傷害妳的人，那些傷害本身並不偉大。是妳自己夠清醒、夠狠心、對自己夠要求，才把那場羞辱，生生熬成了翻身的養分。

如果妳自己受傷之後選擇一蹶不振、怨天尤人，那那些傷害就真的只是傷害而已。那些看不起妳的男人、那些刻板的社會階級，只要妳不停下腳步，最後都會變成妳踩在腳底下的梯子。

 

十年後，當我考上公職，自己手裡握著滿滿的底氣與薪水，我赫然發現，我根本連婚姻都不想碰了。當妳自己有能力過得精彩，生活有目標、口袋有存款、精神有自由的時候，妳還稀罕去配誰的階級？妳還需要去求誰給妳一個家？

妳自己，就是最穩固的家。

 

人生最大的禮物，往往包裝在最醜陋的傷痛裡。妳要做的，不是坐在地上哭，而是把那個包裝紙撕爛，把裡面的養分全部吸乾，然後拍拍屁股，繼續往前走。

Jeff，謝謝你當年的看不上，我用了 20 年的時間向這個世界證明：現在的我，你早已高攀不起。

 

圖：AI 協作
圖：AI 協作


 

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#臉紅話題 #兩性關係

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性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

2026-05-20 20:27 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《解禁男女》Netflix提供
圖片來源：《解禁男女》Netflix提供

「最近怎麼變得這麼想要？」這個問題，很多女生可能在人生某個階段偷偷問過自己。我們對女性性慾的想像，常常停留在「女生應該比較被動」、「年紀越大越沒興趣」這類刻板印象，但現實未必如此。有些女性到了30歲、40歲甚至更年期前後，反而更了解自己的身體，也更敢表達需求。少了年輕時的不安與迎合，親密關係中的自在感提升，需求變清楚，其實不代表異常。

不過，婦產科醫師蔡鋒博也提醒，性慾高不等於有病，但如果需求突然暴衝，甚至影響生活、工作或關係，那就不能單純解讀成「最近狀態比較好」。

性慾突然變強，可能不只是心理因素

影響性慾的原因很多，除了情緒、壓力與關係狀態，身體變化也可能是關鍵。女性體內本來就有雄性荷爾蒙，當壓力降低、睡眠變好、情緒穩定時，親密需求提升其實很正常。但如果變化來得又急又明顯，就值得留意背後是否有身體警訊。像是荷爾蒙失衡、甲狀腺功能異常，都可能讓性需求出現異常波動；若伴隨焦躁、心悸、精力過度旺盛，也要提高警覺。另外，部分情緒或精神狀態變化，例如躁症，也可能出現衝動性增加與高風險性行為。甚至很多人以為更年期只會讓性慾下降，但荷爾蒙劇烈變動時，反而也可能讓需求變得更明顯。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

真正要注意的，是「失控」而不是次數

很多人會把「每天都想要」直接聯想到性成癮，但真正需要觀察的，不是次數，而是這件事有沒有開始失去控制。如果腦中長期被性念頭占據，工作開會時分心、和朋友聊天難專注，甚至滑手機也一直尋找刺激內容，這就不只是需求高而已。另一種情況則是明明已經身體疲累、事後感到罪惡感，卻還是停不下來，不斷重複追求刺激或高頻性行為。更明顯的警訊，是當這件事開始影響生活。像是因為需求與伴侶頻繁爭執、花大量時間沉迷情色內容，甚至影響工作表現、作息或財務狀況，這時就不能再單純用「精力旺盛」合理化。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

覺得不對勁，先檢查比自己嚇自己更重要

很多人對這類問題會感到尷尬，甚至第一時間懷疑「我是不是不正常？」但其實這類狀況在臨床上並不少見。婦產科醫師蔡鋒博通常會先從基本身體評估開始，例如抽血檢查荷爾蒙、甲狀腺功能，必要時再進一步轉介婦產科、內分泌科或身心科協助確認原因。真正該問的，其實不是「我是不是太色」，而是：「這個變化有沒有讓我不舒服？有沒有開始影響我的生活？」因為健康的親密關係，從來不是比誰次數多，而是你能不能自在、安心，而且保有選擇權。有慾望不是問題，失去掌控才值得正視。

#性慾 #情慾 #更年期 #親密需求

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女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多

2026-05-12 12:38 女子漾／編輯周意軒
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多　圖片來源：女子漾AI製圖
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多　圖片來源：女子漾AI製圖

很多人談到女性的性愉悅，第一時間總會把焦點放在最直接的敏感部位，但真實情況可能和你想的不太一樣。為什麼有些親密接觸明明不算激烈，卻讓人瞬間全身發麻；有些看似「很努力」的互動，卻只讓人尷尬想快點結束？答案可能藏在那些經常被忽略的身體訊號裡。近年不少研究指出，女性的愉悅感受不只是單純來自強烈刺激，更與情緒、安全感、觸碰節奏，以及大腦如何接收這些訊號有關。換句話說，女生不是難懂，而是很多人從一開始就理解錯方向。

為什麼「輕輕碰」反而更有感？

根據神經科學研究，人類皮膚中存在一種名為「C觸覺纖維（C-tactile fibers, CT）」的神經纖維，這類神經特別容易對緩慢、輕柔、帶有情感意味的撫觸產生反應。和一般負責辨識壓力、疼痛或溫度的神經不同，CT纖維更像是專門處理「舒服被碰觸」的系統。它會把這種溫柔接觸轉換成大腦的愉悅訊號，因此有些看似簡單的輕撫，反而比過度直接的刺激更容易讓人放鬆、投入。這也解釋了為什麼不少人會說，比起急著進入下一步，那種慢慢靠近、若有似無的觸碰，反而更讓人心跳加速。

《慾亂唇迷》是2016年上映加拿大女同志電影　圖片來源：官方
《慾亂唇迷》是2016年上映加拿大女同志電影　圖片來源：官方

女生常被忽略的2個高敏感區

除了大眾熟知的敏感部位，許多女性對以下兩個區域的反應其實也很明顯。

1. 肩頸到後頸區域

這一帶是許多人平常最容易累積壓力的地方，也是神經分布相對密集的區域。當緊繃狀態被輕柔碰觸慢慢釋放時，身體會自然產生放鬆反應。不少女性會形容，這種感覺不像強烈刺激，更像一種「電流慢慢竄過」的酥麻感。尤其從後頸一路往肩線延伸的輕觸，常常比想像中更容易讓情緒進入狀態。

《魔魅俱樂部》是2012年上映義大利情慾恐怖電影　圖片來源：官方
《魔魅俱樂部》是2012年上映義大利情慾恐怖電影　圖片來源：官方

2. 腰窩到下背區域

下背靠近腰窩與尾椎附近，同樣是相當敏感卻經常被忽略的位置。這裡的敏感不一定是立即性的強烈刺激，而是一種帶有期待感的身體反應。特別是緩慢、帶節奏感的觸碰，容易讓人更有被關注與被照顧的感受，也因此讓親密感快速升溫。

多人把前戲理解成某種「流程」，好像只要照順序完成，就能得到標準答案。但真正讓親密關係變得舒服的，往往不是技巧本身，而是願不願意觀察對方反應、願不願意放慢節奏，以及彼此是否能自在溝通。

《詩情攝慾》主要在探討「藝術與情色」的界線。圖片來源：官方
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深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼

2026-05-06 11:15 柳靖
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖

這是我第一次用第三人稱視角，

來寫我自己「阿靖」的故事，

 

希望大家能用另外一個角度，

來看看我過去那不容易的人生。

▋ 晚上十點多，阿靖剛打工下班，書包還揹在身上


阿兵哥在中原大學恩慈宿舍門口攔住阿靖。

 

路燈把他的影子拉得很長，

平頭、軍靴，身高目測約182公分，

鞋帶綁得很緊，身上有洗衣皂的味道。

 

阿兵哥說：「等一下。」

 

阿靖停了下來。

 

「那個…」阿兵哥摸著後腦杓，眼睛沒看她。

「聽朋友說妳現在很缺錢對不對，他有傳妳的照片給我看。」

 

阿靖沒說話，

把書包的帶子拉很緊。

 

「我聽朋友說的。」

他把一隻手插進口袋，又拿出來。

「一次就好，我會給你錢。」

 

阿靖看著他軍靴的鞋頭，皮革磨破了，露出裡面灰白色的襯。

她問：「多少錢？」

 

他報了一個數字，喉結動了一下。

 

阿靖轉頭看教學大樓頂樓樓梯口。

沒有人。樓梯間的燈泡壞了，暗暗的。

「好。」阿靖說。

▋ 那陣子她學會把眼睛閉起來

 

眼睛閉起來的時候，什麼都沒有。

喘氣、汗水，以及阿兵哥進來時，那種使阿靖身體撕裂般的疼痛。

她開始學會靈魂與肉體分離。

 

腦中浮現線性代數、統計學、生管、品管…。

她把公式在腦子裡一遍一遍的背。

一步推一步…。

 

阿靖甚至還會想像著自己已經大學畢業，

進入聯電當工程師，

遇見初戀男友，從容姿態對他微笑，心裡暗自竊喜，你已經配不上我了。

 

阿靖還會想到爸爸精神病發時，

那雙殺紅的眼，拿著菜刀要砍媽媽，

阿靖跟弟弟將爸爸用紅色尼龍繩五花大綁，打119把爸爸送到草屯療養院。

 

當阿靖睜開眼睛的時候，

阿兵哥倉促拿著衛生紙擦拭體液，

準備穿褲子。

 

阿靖用濕紙巾擦擦身體，拿個乾淨的塑膠袋，把用過的東西包好，

順手把它丟在教學大樓的一般垃圾大垃圾桶中。

 

阿靖起身回宿舍，進浴室，水龍頭扭開，水流的聲音很大。

她看著鏡子裡的自己，什麼表情也沒有。

 

「只要大學畢業，就能夠結束這段日子，妳一定要堅持下去…。」

阿靖在心裡對自己這麼說。

▋ 援交人生的轉折，是老猴子在阿靖的人生中出現

 

老猴子喜歡阿靖，不敢跟阿靖告白，阿靖知道，也沒說破。

 

他每天都從政大騎車來便利商店等她，

凌晨一點，騎樓的燈管閃第三下的時候，他就會出現。

手裡永遠拿著一顆茶葉蛋跟無糖豆漿或是 7-11 的起司貝果要給阿靖吃。

 

那天晚上，

阿靖讓老猴子上樓了。

 

阿靖心裡想，

如果這男生是要來跟我睡的話，那就來吧。

 

阿靖剛開始覺得，

老猴子跟那些阿兵哥沒什麼兩樣，

只是想要來進行性交易的。

 

阿靖房間很小，一張單人床，一張書桌，一個鐵櫃。

鐵櫃上還貼著中原大學的學習行事曆，膠帶四個角，有一角翹起來了。

 

老猴子坐在床沿，兩隻手放在膝蓋上，像在別人家客廳等面試。

 

「我去上廁所。」阿靖說。

阿靖關上浴室的門。

門鎖咔嗒一聲，接著是水龍頭的聲音，馬桶沖水的聲音。

 

老猴子站起來。

他看著鐵櫃上的通知單，走過去，用手指摸了一下翹起來的膠帶。

膠帶已經沒有黏性了，灰塵沾了一圈黑邊。

 

他轉頭，看見床底下露出一角紙盒，

是卡其色的鞋盒，邊角磨破了，

用膠帶補過。

 

他蹲下來，把鞋盒拖出來，盒蓋沒有蓋緊。

 

他打開蓋子，裡面全是汽車旅館打火機與保險套。

 

一個一個，透明的、藍色的、白色的打火機，

旅館的名字燙金印在上面。

臺北、桃園、新竹…。

每一個打火機身上都貼了一小截紙與膠帶，分別寫了姓名/職業/金額/日期。

 

阿文/阿兵哥、二千、11/17。

竹科/業務、二千五、12/3。…

 

他往下翻，保險套一個一個，整整齊齊排列在盒底。

像集郵冊裡的郵票。

他把盒蓋蓋回去，蓋子壓下去的時候，發出一聲悶響。

他蹲在那裡，沒有站起來。

 

浴室的門開了。

馬桶的沖水聲還在水管裡嗡嗡作響。

阿靖從廁所走出來，頭髮溼了一點，貼在臉頰旁邊。

 

老猴子蹲在地上。

阿靖看見他面前的鞋盒。

他的手放在盒蓋上，指節發白。

 

她停住腳步。

 

老猴子抬起頭看她，眼眶是紅的。

「這個鞋盒…」他的聲音卡住。

喉結動了一下。

 

「妳之前在做什麼？」

 

阿靖沒有說話。

她看著鞋盒，又看著老猴子的臉。

她的手指用力捏著褲縫。

 

「妳是不是很缺錢？」

阿靖還是沒有說話。

浴室的水龍頭沒關緊，水滴一滴一滴打在地板上。

 

「妳缺錢可以跟我講啊。」

老猴子站起來，走向她。

走得很慢，像怕踩到什麼東西。

他在她面前半蹲下來，仰頭看著她的臉。

 

「阿靖，我拜託妳不要做這種事情。」

他把右手舉起來，手掌攤開，五指併攏，像在對天發誓。

「妳當我女朋友好不好？我真的很喜歡妳，也很心疼妳。」

 

阿靖的眼睛裡全是淚水。

那水光在眼眶裡轉，轉了很久，沒有掉下來。

 

她不敢看他，她看地板。

看浴室門縫透出來的光。

看鞋盒上那截翹起來的膠帶。

 

「我保證這輩子不會再讓妳吃苦。」老猴子說。

 

阿靖的眼淚掉下來。

一顆、一顆，從臉頰滑下來。

她沒有擦。

淚水滴在領口上，在起毛球的領口上衣，暈開一小塊深色的印子。

 

老猴子握住阿靖的手。

她的手很冷，他的掌心很熱。

 

「當我女朋友好不好？就算妳說不好，我也會照顧妳的生活。」

他誠懇地看著阿靖。

 

她在哭。

 

老猴子沒有站起來，還是半蹲著，緊握著她的手不放。

「妳是一個很善良的女孩子，不應該過這種生活。」

他把她的手握得很緊。

 

「我會把妳照顧好的。」

 

阿靖的眼淚一直掉。

她看著老猴子的眼睛，他的眼眶也是紅的。

 

兩個人就這樣，一個半蹲著，一個站著。

 

浴室的水滴還在滴。

 

鞋盒靜靜躺在床腳，

盒蓋沒有完全蓋好，

露出一小截膠帶的邊。

 

阿靖沒有說好，也沒有說不好。

只是任由眼淚一直掉，掉在老猴子的手背上、地上。



柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

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