2026-05-25 12:59 喬以思心理師/蓁愛惠客室|靈性知性生活陪伴師
【心理測驗】你的戀愛傷痛，真的復原了嗎？
你說你沒事了，你也覺得自己沒事了。
但某一首歌、某個地方、某個相似的背影——
它還是會在你沒有準備好的時候，把你拉回去。
選一個最像你的，我們來看看你的傷，真實的復原進度。
選 A｜真的走出來了型
你提起他，不再需要深呼吸才能說完。
那段回憶還在，但它的重量變了——不再是壓著你的石頭，而是你走過的一段路。
這很不容易，真的。
走到這裡，你一定有過很多個不知道自己能不能撐過去的夜晚。
但你撐過來了，你整理過了，你把自己重新找回來了。
現在的你，是有能力去迎接新感情的狀態。
不是因為你忘了，而是因為你帶著那段經歷，變得更清楚自己要什麼了。
有一件事值得繼續留意——
走出來，不代表就不會再受傷。
而是下一次受傷，你知道自己有能力復原了。
🌿 選 B｜表面沒事偶爾被觸動型
你已經很努力了，日子也過得不錯。
但就是有那些時刻——一首歌，一個畫面，一句話——
會突然讓你愣住，然後那個感覺又回來了。
這不代表你沒有在復原，是復原本來就長這樣。
不是一條直線走向沒事，而是走兩步、退一步、再走三步。
那些被觸動的瞬間，不是你的弱點，是你還有一些感覺還沒被好好承接。
不是走不出去，是有一點點還沒說完的話，還沒放下的重量。
你不需要假裝完全沒事，也不需要急著讓自己好起來。
只是可以讓那個「偶爾的觸動」，被看見一次。
🌙 選 C｜還在裡面型
你選了C，這需要很大的誠實。
因為說「我還沒走出來」，比說「我沒事」難太多了。
你學會了讓自己看起來沒事——繼續上班、繼續社交、繼續笑。
但只有你自己知道，那個痛還在，有時候在深夜，有時候在某個不預期的瞬間。
你不是脆弱，你只是還在走。
💬 最後想跟你說的話
復原沒有標準時間表，每個人的節奏都不一樣。
有人三個月，有人三年，有人更久——都沒有對錯。
但有一件事是一樣的：
你值得被好好照顧，包括被你自己好好照顧。
不要因為別人說「都這麼久了」就逼自己假裝沒事。
也不要因為「偶爾還是會痛」就覺得自己沒用。
你在走，這就夠了。
想聊聊自己現在狀態的，來 LINE 找我：@060zkbmf 🌿
留下年齡＋現在的感情困擾，我陪你一起走這段路。
走得慢一點，不代表走不出去。
但有一件事我想輕輕說——
一個人走，真的很累。
有時候你需要的不是時間，是一個可以讓你把話說完的地方。
說出來，不是示弱，是讓那個重量有機會鬆開。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數