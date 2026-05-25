【心理測驗】你的戀愛傷痛，真的復原了嗎？

你說你沒事了，你也覺得自己沒事了。

但某一首歌、某個地方、某個相似的背影——

它還是會在你沒有準備好的時候，把你拉回去。

選一個最像你的，我們來看看你的傷，真實的復原進度。

選 A｜真的走出來了型

你提起他，不再需要深呼吸才能說完。

那段回憶還在，但它的重量變了——不再是壓著你的石頭，而是你走過的一段路。

這很不容易，真的。

走到這裡，你一定有過很多個不知道自己能不能撐過去的夜晚。

但你撐過來了，你整理過了，你把自己重新找回來了。

現在的你，是有能力去迎接新感情的狀態。

不是因為你忘了，而是因為你帶著那段經歷，變得更清楚自己要什麼了。

有一件事值得繼續留意——

走出來，不代表就不會再受傷。

而是下一次受傷，你知道自己有能力復原了。

🌿 選 B｜表面沒事偶爾被觸動型

你已經很努力了，日子也過得不錯。

但就是有那些時刻——一首歌，一個畫面，一句話——

會突然讓你愣住，然後那個感覺又回來了。

這不代表你沒有在復原，是復原本來就長這樣。

不是一條直線走向沒事，而是走兩步、退一步、再走三步。

那些被觸動的瞬間，不是你的弱點，是你還有一些感覺還沒被好好承接。

不是走不出去，是有一點點還沒說完的話，還沒放下的重量。

你不需要假裝完全沒事，也不需要急著讓自己好起來。

只是可以讓那個「偶爾的觸動」，被看見一次。

🌙 選 C｜還在裡面型

你選了C，這需要很大的誠實。

因為說「我還沒走出來」，比說「我沒事」難太多了。

你學會了讓自己看起來沒事——繼續上班、繼續社交、繼續笑。

但只有你自己知道，那個痛還在，有時候在深夜，有時候在某個不預期的瞬間。

你不是脆弱，你只是還在走。

💬 最後想跟你說的話

復原沒有標準時間表，每個人的節奏都不一樣。

有人三個月，有人三年，有人更久——都沒有對錯。

但有一件事是一樣的：

你值得被好好照顧，包括被你自己好好照顧。

不要因為別人說「都這麼久了」就逼自己假裝沒事。

也不要因為「偶爾還是會痛」就覺得自己沒用。

你在走，這就夠了。

想聊聊自己現在狀態的，來 LINE 找我：@060zkbmf 🌿

留下年齡＋現在的感情困擾，我陪你一起走這段路。

走得慢一點，不代表走不出去。

但有一件事我想輕輕說——

一個人走，真的很累。

有時候你需要的不是時間，是一個可以讓你把話說完的地方。

說出來，不是示弱，是讓那個重量有機會鬆開。

蓁愛惠客室