GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶

2026-05-24 10:59 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

明明每天洗澡、外觀看起來也沒有感染發炎，為什麼私密處還是飄出濃濃「海鮮味」？近日一名人妻在Threads崩潰發問，透露老公GG冠狀溝處長期有「臭魷魚味」，即使剛洗完澡還是聞得到，讓她困擾到快受不了。貼文曝光後立刻掀起網友熱議，從體味、飲食到懷孕嗅覺敏感，各種猜測全出籠。對此，醫師也解答，問題不一定是「沒洗乾淨」，背後恐與私密處細菌生態有關。

人妻崩潰發問：老公GG為什麼有臭魷魚味？

這名人妻在Threads發文表示，老公平常有清潔習慣，也沒有發炎、感染或明顯包皮垢，但GG冠狀溝位置卻長期飄出類似「臭魷魚」的味道，而且剛洗完澡也還是存在，讓她相當崩潰。貼文曝光後，網友留言瞬間炸鍋，有人認為可能是天生體味較重，也有人猜測與飲食、流汗、內褲材質有關。也有不少人點出另一種可能：「妳是不是懷孕了？懷孕期間嗅覺真的會變超敏感。」原PO也坦言，自己確實是在懷孕後才特別明顯覺得這個味道很臭。

保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva
保險套、情慾、性愛、兩性示意圖。圖片來源：Canva

醫師解答：可能是冠狀溝「厭氧菌」在作怪

專門進行男性私密處手術的外科醫師徐詣分享，若已排除感染、發炎與清潔不佳等常見原因，有些男性冠狀溝區域可能長期存在特定「厭氧菌」。這類細菌不一定會引發疾病，但在代謝過程中，可能產生揮發性硫化物或胺類（amine）物質，氣味往往特別明顯，甚至帶有類似海鮮、魷魚或腥味的氣息。

醫師表示，如果外觀看起來正常，但異味長期存在且影響生活，建議還是就醫評估，必要時可透過局部藥物或凝膠協助改善，而不是自行亂用清潔產品狂洗。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

不是越洗越乾淨！泌尿醫揭4大GG清潔NG習慣

很多男性遇到異味，第一反應就是「洗更乾淨一點」，但其實過度清潔反而可能讓問題更嚴重。泌尿科醫師曲元正指出，私密處本來就有天然保護機制，適量包皮垢不完全是壞東西，若過度破壞皮脂屏障，反而可能刺激皮脂分泌更多，甚至造成龜頭炎、包皮炎。

1. 沒翻開包皮清潔冠狀溝

冠狀溝本來就是容易藏污納垢的位置，如果清潔時只是表面沖水，尿液殘留、汗水與分泌物容易堆積。

2. 用太刺激的清潔產品

很多人習慣用沐浴乳、強效肥皂甚至抗菌產品猛洗，但私密處皮膚敏感，過度刺激反而破壞保護層。

3. 過度搓洗或沒沖乾淨

用力刷洗、肥皂殘留，都可能讓局部皮膚更敏感，導致分泌異常增加。

4. 清洗後沒保持乾爽

潮濕悶熱環境本來就是細菌最愛，洗完若沒擦乾、穿太悶的內褲，也可能讓異味加劇。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

如果只是伴侶聞得到？也可能是「嗅覺變敏感」

這次事件另一個被熱議的點，是原PO提到自己正在懷孕。婦產科領域普遍認為，懷孕期間荷爾蒙變化確實可能讓嗅覺變得更敏銳，平常不覺得明顯的味道，在孕期可能被放大數倍感受。因此有時候問題不一定是對方突然變臭，而是自己的感官變得更敏感。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

GG有異味什麼時候該就醫？

若只是偶爾流汗後出現氣味，多半屬正常生理現象；但如果符合以下狀況，建議就醫：

1.異味持續很久都沒改善

2.合併紅腫、搔癢、疼痛

3.有異常分泌物或明顯包皮垢增加

4.清潔後仍立刻出現強烈異味

5.影響伴侶關係或性生活品質

畢竟私密處異味不一定只是清潔問題，有時也可能反映局部菌相失衡或皮膚狀況，硬撐反而更尷尬。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

編輯推薦

#情慾 #高潮 #私密處 #懷孕嗅覺 #清潔私密處

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
往下滑看更多精彩文章
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多

2026-05-12 12:38 女子漾／編輯周意軒
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多　圖片來源：女子漾AI製圖
女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多　圖片來源：女子漾AI製圖

很多人談到女性的性愉悅，第一時間總會把焦點放在最直接的敏感部位，但真實情況可能和你想的不太一樣。為什麼有些親密接觸明明不算激烈，卻讓人瞬間全身發麻；有些看似「很努力」的互動，卻只讓人尷尬想快點結束？答案可能藏在那些經常被忽略的身體訊號裡。近年不少研究指出，女性的愉悅感受不只是單純來自強烈刺激，更與情緒、安全感、觸碰節奏，以及大腦如何接收這些訊號有關。換句話說，女生不是難懂，而是很多人從一開始就理解錯方向。

為什麼「輕輕碰」反而更有感？

根據神經科學研究，人類皮膚中存在一種名為「C觸覺纖維（C-tactile fibers, CT）」的神經纖維，這類神經特別容易對緩慢、輕柔、帶有情感意味的撫觸產生反應。和一般負責辨識壓力、疼痛或溫度的神經不同，CT纖維更像是專門處理「舒服被碰觸」的系統。它會把這種溫柔接觸轉換成大腦的愉悅訊號，因此有些看似簡單的輕撫，反而比過度直接的刺激更容易讓人放鬆、投入。這也解釋了為什麼不少人會說，比起急著進入下一步，那種慢慢靠近、若有似無的觸碰，反而更讓人心跳加速。

《慾亂唇迷》是2016年上映加拿大女同志電影　圖片來源：官方
《慾亂唇迷》是2016年上映加拿大女同志電影　圖片來源：官方

女生常被忽略的2個高敏感區

除了大眾熟知的敏感部位，許多女性對以下兩個區域的反應其實也很明顯。

1. 肩頸到後頸區域

這一帶是許多人平常最容易累積壓力的地方，也是神經分布相對密集的區域。當緊繃狀態被輕柔碰觸慢慢釋放時，身體會自然產生放鬆反應。不少女性會形容，這種感覺不像強烈刺激，更像一種「電流慢慢竄過」的酥麻感。尤其從後頸一路往肩線延伸的輕觸，常常比想像中更容易讓情緒進入狀態。

《魔魅俱樂部》是2012年上映義大利情慾恐怖電影　圖片來源：官方
《魔魅俱樂部》是2012年上映義大利情慾恐怖電影　圖片來源：官方

2. 腰窩到下背區域

下背靠近腰窩與尾椎附近，同樣是相當敏感卻經常被忽略的位置。這裡的敏感不一定是立即性的強烈刺激，而是一種帶有期待感的身體反應。特別是緩慢、帶節奏感的觸碰，容易讓人更有被關注與被照顧的感受，也因此讓親密感快速升溫。

多人把前戲理解成某種「流程」，好像只要照順序完成，就能得到標準答案。但真正讓親密關係變得舒服的，往往不是技巧本身，而是願不願意觀察對方反應、願不願意放慢節奏，以及彼此是否能自在溝通。

《詩情攝慾》主要在探討「藝術與情色」的界線。圖片來源：官方
《詩情攝慾》主要在探討「藝術與情色」的界線。圖片來源：官方

#女生 #情慾 #高潮

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》
往下滑看更多精彩文章
性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

2026-05-20 20:27 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《解禁男女》Netflix提供
圖片來源：《解禁男女》Netflix提供

「最近怎麼變得這麼想要？」這個問題，很多女生可能在人生某個階段偷偷問過自己。我們對女性性慾的想像，常常停留在「女生應該比較被動」、「年紀越大越沒興趣」這類刻板印象，但現實未必如此。有些女性到了30歲、40歲甚至更年期前後，反而更了解自己的身體，也更敢表達需求。少了年輕時的不安與迎合，親密關係中的自在感提升，需求變清楚，其實不代表異常。

不過，婦產科醫師蔡鋒博也提醒，性慾高不等於有病，但如果需求突然暴衝，甚至影響生活、工作或關係，那就不能單純解讀成「最近狀態比較好」。

性慾突然變強，可能不只是心理因素

影響性慾的原因很多，除了情緒、壓力與關係狀態，身體變化也可能是關鍵。女性體內本來就有雄性荷爾蒙，當壓力降低、睡眠變好、情緒穩定時，親密需求提升其實很正常。但如果變化來得又急又明顯，就值得留意背後是否有身體警訊。像是荷爾蒙失衡、甲狀腺功能異常，都可能讓性需求出現異常波動；若伴隨焦躁、心悸、精力過度旺盛，也要提高警覺。另外，部分情緒或精神狀態變化，例如躁症，也可能出現衝動性增加與高風險性行為。甚至很多人以為更年期只會讓性慾下降，但荷爾蒙劇烈變動時，反而也可能讓需求變得更明顯。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

真正要注意的，是「失控」而不是次數

很多人會把「每天都想要」直接聯想到性成癮，但真正需要觀察的，不是次數，而是這件事有沒有開始失去控制。如果腦中長期被性念頭占據，工作開會時分心、和朋友聊天難專注，甚至滑手機也一直尋找刺激內容，這就不只是需求高而已。另一種情況則是明明已經身體疲累、事後感到罪惡感，卻還是停不下來，不斷重複追求刺激或高頻性行為。更明顯的警訊，是當這件事開始影響生活。像是因為需求與伴侶頻繁爭執、花大量時間沉迷情色內容，甚至影響工作表現、作息或財務狀況，這時就不能再單純用「精力旺盛」合理化。

圖片來源：Canva
圖片來源：Canva

覺得不對勁，先檢查比自己嚇自己更重要

很多人對這類問題會感到尷尬，甚至第一時間懷疑「我是不是不正常？」但其實這類狀況在臨床上並不少見。婦產科醫師蔡鋒博通常會先從基本身體評估開始，例如抽血檢查荷爾蒙、甲狀腺功能，必要時再進一步轉介婦產科、內分泌科或身心科協助確認原因。真正該問的，其實不是「我是不是太色」，而是：「這個變化有沒有讓我不舒服？有沒有開始影響我的生活？」因為健康的親密關係，從來不是比誰次數多，而是你能不能自在、安心，而且保有選擇權。有慾望不是問題，失去掌控才值得正視。

#性慾 #情慾 #更年期 #親密需求

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》
往下滑看更多精彩文章
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼

2026-05-06 11:15 柳靖
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖

這是我第一次用第三人稱視角，

來寫我自己「阿靖」的故事，

 

希望大家能用另外一個角度，

來看看我過去那不容易的人生。

▋ 晚上十點多，阿靖剛打工下班，書包還揹在身上


阿兵哥在中原大學恩慈宿舍門口攔住阿靖。

 

路燈把他的影子拉得很長，

平頭、軍靴，身高目測約182公分，

鞋帶綁得很緊，身上有洗衣皂的味道。

 

阿兵哥說：「等一下。」

 

阿靖停了下來。

 

「那個…」阿兵哥摸著後腦杓，眼睛沒看她。

「聽朋友說妳現在很缺錢對不對，他有傳妳的照片給我看。」

 

阿靖沒說話，

把書包的帶子拉很緊。

 

「我聽朋友說的。」

他把一隻手插進口袋，又拿出來。

「一次就好，我會給你錢。」

 

阿靖看著他軍靴的鞋頭，皮革磨破了，露出裡面灰白色的襯。

她問：「多少錢？」

 

他報了一個數字，喉結動了一下。

 

阿靖轉頭看教學大樓頂樓樓梯口。

沒有人。樓梯間的燈泡壞了，暗暗的。

「好。」阿靖說。

▋ 那陣子她學會把眼睛閉起來

 

眼睛閉起來的時候，什麼都沒有。

喘氣、汗水，以及阿兵哥進來時，那種使阿靖身體撕裂般的疼痛。

她開始學會靈魂與肉體分離。

 

腦中浮現線性代數、統計學、生管、品管…。

她把公式在腦子裡一遍一遍的背。

一步推一步…。

 

阿靖甚至還會想像著自己已經大學畢業，

進入聯電當工程師，

遇見初戀男友，從容姿態對他微笑，心裡暗自竊喜，你已經配不上我了。

 

阿靖還會想到爸爸精神病發時，

那雙殺紅的眼，拿著菜刀要砍媽媽，

阿靖跟弟弟將爸爸用紅色尼龍繩五花大綁，打119把爸爸送到草屯療養院。

 

當阿靖睜開眼睛的時候，

阿兵哥倉促拿著衛生紙擦拭體液，

準備穿褲子。

 

阿靖用濕紙巾擦擦身體，拿個乾淨的塑膠袋，把用過的東西包好，

順手把它丟在教學大樓的一般垃圾大垃圾桶中。

 

阿靖起身回宿舍，進浴室，水龍頭扭開，水流的聲音很大。

她看著鏡子裡的自己，什麼表情也沒有。

 

「只要大學畢業，就能夠結束這段日子，妳一定要堅持下去…。」

阿靖在心裡對自己這麼說。

▋ 援交人生的轉折，是老猴子在阿靖的人生中出現

 

老猴子喜歡阿靖，不敢跟阿靖告白，阿靖知道，也沒說破。

 

他每天都從政大騎車來便利商店等她，

凌晨一點，騎樓的燈管閃第三下的時候，他就會出現。

手裡永遠拿著一顆茶葉蛋跟無糖豆漿或是 7-11 的起司貝果要給阿靖吃。

 

那天晚上，

阿靖讓老猴子上樓了。

 

阿靖心裡想，

如果這男生是要來跟我睡的話，那就來吧。

 

阿靖剛開始覺得，

老猴子跟那些阿兵哥沒什麼兩樣，

只是想要來進行性交易的。

 

阿靖房間很小，一張單人床，一張書桌，一個鐵櫃。

鐵櫃上還貼著中原大學的學習行事曆，膠帶四個角，有一角翹起來了。

 

老猴子坐在床沿，兩隻手放在膝蓋上，像在別人家客廳等面試。

 

「我去上廁所。」阿靖說。

阿靖關上浴室的門。

門鎖咔嗒一聲，接著是水龍頭的聲音，馬桶沖水的聲音。

 

老猴子站起來。

他看著鐵櫃上的通知單，走過去，用手指摸了一下翹起來的膠帶。

膠帶已經沒有黏性了，灰塵沾了一圈黑邊。

 

他轉頭，看見床底下露出一角紙盒，

是卡其色的鞋盒，邊角磨破了，

用膠帶補過。

 

他蹲下來，把鞋盒拖出來，盒蓋沒有蓋緊。

 

他打開蓋子，裡面全是汽車旅館打火機與保險套。

 

一個一個，透明的、藍色的、白色的打火機，

旅館的名字燙金印在上面。

臺北、桃園、新竹…。

每一個打火機身上都貼了一小截紙與膠帶，分別寫了姓名/職業/金額/日期。

 

阿文/阿兵哥、二千、11/17。

竹科/業務、二千五、12/3。…

 

他往下翻，保險套一個一個，整整齊齊排列在盒底。

像集郵冊裡的郵票。

他把盒蓋蓋回去，蓋子壓下去的時候，發出一聲悶響。

他蹲在那裡，沒有站起來。

 

浴室的門開了。

馬桶的沖水聲還在水管裡嗡嗡作響。

阿靖從廁所走出來，頭髮溼了一點，貼在臉頰旁邊。

 

老猴子蹲在地上。

阿靖看見他面前的鞋盒。

他的手放在盒蓋上，指節發白。

 

她停住腳步。

 

老猴子抬起頭看她，眼眶是紅的。

「這個鞋盒…」他的聲音卡住。

喉結動了一下。

 

「妳之前在做什麼？」

 

阿靖沒有說話。

她看著鞋盒，又看著老猴子的臉。

她的手指用力捏著褲縫。

 

「妳是不是很缺錢？」

阿靖還是沒有說話。

浴室的水龍頭沒關緊，水滴一滴一滴打在地板上。

 

「妳缺錢可以跟我講啊。」

老猴子站起來，走向她。

走得很慢，像怕踩到什麼東西。

他在她面前半蹲下來，仰頭看著她的臉。

 

「阿靖，我拜託妳不要做這種事情。」

他把右手舉起來，手掌攤開，五指併攏，像在對天發誓。

「妳當我女朋友好不好？我真的很喜歡妳，也很心疼妳。」

 

阿靖的眼睛裡全是淚水。

那水光在眼眶裡轉，轉了很久，沒有掉下來。

 

她不敢看他，她看地板。

看浴室門縫透出來的光。

看鞋盒上那截翹起來的膠帶。

 

「我保證這輩子不會再讓妳吃苦。」老猴子說。

 

阿靖的眼淚掉下來。

一顆、一顆，從臉頰滑下來。

她沒有擦。

淚水滴在領口上，在起毛球的領口上衣，暈開一小塊深色的印子。

 

老猴子握住阿靖的手。

她的手很冷，他的掌心很熱。

 

「當我女朋友好不好？就算妳說不好，我也會照顧妳的生活。」

他誠懇地看著阿靖。

 

她在哭。

 

老猴子沒有站起來，還是半蹲著，緊握著她的手不放。

「妳是一個很善良的女孩子，不應該過這種生活。」

他把她的手握得很緊。

 

「我會把妳照顧好的。」

 

阿靖的眼淚一直掉。

她看著老猴子的眼睛，他的眼眶也是紅的。

 

兩個人就這樣，一個半蹲著，一個站著。

 

浴室的水滴還在滴。

 

鞋盒靜靜躺在床腳，

盒蓋沒有完全蓋好，

露出一小截膠帶的邊。

 

阿靖沒有說好，也沒有說不好。

只是任由眼淚一直掉，掉在老猴子的手背上、地上。



柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#打工 #性行為 #臉紅話題 #兩性關係

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》
往下滑看更多精彩文章
談「微劈腿」的界線與危機處理 為什麼伴侶的遛狗夥伴比一夜情更具殺傷力？

談「微劈腿」的界線與危機處理 為什麼伴侶的遛狗夥伴比一夜情更具殺傷力？

2026-05-05 12:14 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

明明只是下樓遛個狗，怎麼每次去的時間都快要可以繞地球半圈？或者是明明家門口就有小公園，他卻偏偏要開車載著柴犬去那個「風景比較好」的河濱步道？

親愛的，如果妳發現另一半最近對毛孩的社交生活異常熱衷，甚至手機裡多了幾張跟「鄰居狗友」的合照，那妳可能要稍微把偵探放大鏡拿出來擦一擦了。這種看似溫馨的寵物外交，有時候藏著一種最難防守的危機，我們稱之為「微劈腿」或者是情感過界的灰色地帶。

婚姻中的界線往往不是一夕之間崩塌的，而是從那些妳覺得「這也還好吧」的小事開始滲透

1.遛狗是最好的社交掩護

這招真的很高明，因為遛狗是一個極度正當且充滿愛心的理由。當他在公園裡遇到同樣牽著法鬥的漂亮鄰居，兩人聊起飼料品牌、結紮心得，那種「我們都有毛小孩」的共同話題，會讓人放下戒心。這種在特定時間、特定地點產生的「規律偶遇」，很容易讓對方從陌生人變成一種心理上的依賴，而妳還在家裡幫毛孩洗碗。

遛狗是一個極度正當且充滿愛心的理由。當他在公園裡遇到同樣牽著法鬥的漂亮鄰居，兩人聊起共同話題，會讓人放下戒心。此為示意圖。圖/123RF圖庫
遛狗是一個極度正當且充滿愛心的理由。當他在公園裡遇到同樣牽著法鬥的漂亮鄰居，兩人聊起共同話題，會讓人放下戒心。此為示意圖。圖/123RF圖庫

2.分享妳不知道的日常瑣事

界線危機的開端，往往是妳發現另一半開始把生活中的小幽默、工作上的冷笑話，優先分享給那個「遛狗夥伴」而不是妳。因為跟妳聊天可能要聊房貸、聊小孩、聊晚餐吃什麼，太過生活化且沉重；而跟夥伴聊天只需要聊狗狗今天可不可愛。這種逃避現實的情緒出口，正是隱形外遇的溫床。

3.隱瞞與對方的聯繫紀錄

如果只是單純的狗友，為什麼要把對方的LINE隱藏？或者為什麼要在妳靠近時急忙關掉對話框？當一段關係需要靠「隱瞞」來維持時，這段關係就絕對不只是分享寵物經那麼簡單。這種心虛的行為，其實就是潛意識裡知道自己已經踩到了那條名為「尊重」的界線。

發現另一半隱瞞通訊對話，當一段關係需要靠「隱瞞」來維持時，這段關係就絕對不只是分享寵物經那麼簡單。圖/123RF圖庫
發現另一半隱瞞通訊對話，當一段關係需要靠「隱瞞」來維持時，這段關係就絕對不只是分享寵物經那麼簡單。圖/123RF圖庫

4.過度的共同參與感

如果他們開始相約去特定的寵物餐廳，或者是為了幫對方的狗狗慶生而精心準備，這就已經超出了普通鄰居的範疇。婚姻中最危險的不是肢體上的出軌，而是那種「我懂妳，但我的伴侶不懂我」的靈魂共鳴。當另一半把這種專屬感分給了別人，妳的地位就會在不知不覺中被邊緣化。

面對這種神祕的遛狗夥伴，我們不需要當個歇斯底里的瘋婆子，但要當個優雅的掌權者。以下是3招讓妳溫柔守住主場的方式：

1.偶爾加入他的遛狗行程

不要預告，直接穿上妳最正的運動服說「今天天氣不錯我也想去走走」。看看那位夥伴見到妳時的反應，也看看妳另一半的表情。如果他感到尷尬或試圖阻止，那妳心裡就有數了。這不是監控，這是宣示主權，順便讓對方知道妳才是這家毛小孩正牌的媽。

2.重拾兩人的共同話題

有時候男人會往外跑，是因為家裡的空氣太過凝固。試著把聊天的內容從「待辦清單」轉回「兩人世界」。如果你們能一起笑、一起吐槽，他自然就不需要去外面尋找那些廉價的認同感。

找個空檔一起看電影，一起笑、一起吐槽和聊天，他自然就不需要去外面尋找那些廉價的認同感。圖/123RF圖庫
找個空檔一起看電影，一起笑、一起吐槽和聊天，他自然就不需要去外面尋找那些廉價的認同感。圖/123RF圖庫

3.明確表達妳的感受與界線

找個氣氛好的時候，冷靜地告訴他：「我不介意妳有朋友，但我介意你對我有所隱瞞。」設定好關係中的紅線，讓對方知道妳的底線在哪裡。一個愛妳的人，會為了妳的安全感而主動與異性保持適當距離，而不是怪妳無理取鬧。

感情就像遛狗，繩子不能拉太緊，但絕對不能放手讓它亂跑。

結語

婚姻裡的界線危機，考驗的從來不是對方的定力，而是你們對彼此關係的經營。當妳發現另一半的重心開始偏移，最好的方式不是剪斷他的繩子，而是把自己變得更有吸引力，讓他心甘情願地每天只想趕快回家陪妳。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#外遇 #兩性關係

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》
往下滑看更多精彩文章
有些瞬間真的會翻白眼 老公變豬隊友的十大行為

有些瞬間真的會翻白眼 老公變豬隊友的十大行為

2026-05-03 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
示意圖／Shutterstock

婚姻中最怕的，不是爭吵，而是隊友不同步。從兩人世界走進婚後與育兒生活，當家務與責任增加，若缺乏分擔與溝通，關係很容易失衡。近年爆紅的日本作家小林美希暢銷書《老公怎麼還不去死》，以及人氣日劇《月薪嬌妻》特別篇，都不約而同點出一個現象，當一方過度承擔、另一方卻狀況外，失衡的關係便悄悄成形。

「老公被視為豬隊友」是指在婚姻生活中，無法為伴侶提供實質幫助，甚至反而增加負擔的各種行為。從育兒、家務分工到婆媳問題，這些情境往往都成為婚姻中的地雷，一不小心就可能引爆衝突。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/4/25～2026/4/24）關於「豬隊友老公」網路聲量共有88,691筆。究竟哪些行為，容易讓丈夫被貼上豬隊友標籤呢？以下帶你一探那些讓人哭笑不得、卻又值得思考的婚姻課題。

No.10 媽寶

Threads上有網友崩潰抱怨，「老公是媽寶豬隊友，他說媽媽只有一個，老婆可以再娶」。臉書上也有過來人分享，「很愛說『我媽說』，什麼都要問媽媽，結婚後還會把薪水全部交給媽媽，出個門也要跟媽媽報備」。

當丈夫在重大決策或衝突處理上，總是優先參考原生家庭意見，甚至直接採納家人做法，容易讓另一半感受不到被重視與支持，久而久之，也可能影響夫妻之間的關係與信任。Dcard有網友對此評論，「對老婆來說，他分太多愛給媽媽了；對媽媽來說，他卻是個貼心的兒子」，獲得許多共鳴。其他網友則提到，「我認為並不是跟媽媽感情好就是媽寶，而是沒有主見，任何問題預設就是聽媽媽的話，才是媽寶」、「每個討厭媽寶的女子，最後都很努力把自己的兒子教育成聽媽媽話的好兒子」。

No.9 不善育兒

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

許多網友提及，在育兒分工上，老公往往只停留在「幫忙」的角色，對孩子的作息、需求，甚至突發狀況都不夠熟悉。雖然偶爾願意陪玩、顧一下，但真正長時間的照顧與安排，還是落在老婆身上。當育兒責任長期集中在同一個人身上，不只體力被消耗，情緒壓力也會跟著累積，久而久之，家庭之間的分工失衡就變得更加明顯。

Dcard有網友抱怨，自孩子出生以來，幾乎所有照顧工作都由她一人負責，包含陪睡、換尿布、清潔與日常照護等。她指出，丈夫多以「不會」為由婉拒參與，例如認為孩子只依賴母親入睡，因此由她負責陪睡，不願意嘗試改善。丈夫還會說，「我不會換尿布、擦大便」、「我不會幫小孩洗澡，洗頭很難」，理所當然的態度讓她非常心寒。

No.8 愛碎念、挑剔

有些丈夫並沒有真的缺席家庭生活，但參與方式比較像在旁邊出意見。不論是育兒方式、家務處理，還是料理口味、收納習慣，都很有想法，但實際分擔卻不一定跟得上。久而久之，另一半很容易覺得，事情沒有變少，反而多了壓力。很多人會發現，最讓人累的不是事情本身，而是「一直被念、一直被挑」。

一名PTT網友提到，老公每天高壓式的碎念讓她感到厭煩，只要聽到聲音就討厭。另外，也有網友分享，丈夫對她煮飯總是指手畫腳，不斷用嫌棄的口吻「指揮」，甚至還一邊吃一邊說「還是我媽媽煮的比較好吃」，讓妻子火冒三丈。

No.7 沒有責任感

網路上只要提到婚姻中的「豬隊友」，就可以看到多篇網友的血淚控訴文。「我工作、顧孩全年無休，但老公卻一天到晚顧著玩重機，甚至花錢如流水」、「尿遁、躲廁所、躲垃圾桶、閃去找朋友，找各種千奇百怪的理由逃避照顧小孩，還有一堆瑣碎雜事，相信這個沒責任的男人，以後還是會覺得我應該繼續做」。

有些丈夫對細節變化反應較低，例如環境雜亂、物品缺失或孩子需求，往往未能第一時間察覺，還有人會選擇責任延後或轉移。這樣一來，伴侶被迫扮演發現者與執行者，增加身心負擔、導致家庭衝突。建議夫妻雙方先坐下來具體溝通，不要只講「感覺」，可進行明確工作分配。必要時可引入第三方協助，例如婚姻諮商，讓討論回到結構與行為，而非情緒對抗。

No.6 不願意分擔家務

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

2021年3月《美國國家科學院院刊》研究指出，疫情期間家庭分工問題更加明顯，女性普遍承擔較多家務與育兒責任，且負擔越重，幸福感越低。研究也認為，分工不均是影響情緒與關係的重要原因。即使部分父親增加參與，整體而言仍以母親付出較多，且雙方對「誰做得比較多」的認知也常出現落差。

有網友提到，「我的老公是個豬隊友，很多事情永遠都是用我不知道作為藉口」、「真正愛你的人根本捨不得你吃苦，而是互相分擔」。在實際分工中，有些丈夫仍將家務視為「幫忙」，而非共同責任，缺乏主動觀察與補位的習慣，導致多數家務與育兒壓力長期集中在一方身上。

當家務分配失衡成為常態，不只體力負擔增加，也容易讓另一半感到不被支持。久而久之，這種單邊承擔的狀態，往往會讓關係逐漸失去平衡，甚至成為婚姻衝突的導火線，「除了選一個對的人、好隊友，培養對方成為優秀的隊友、life partner很重要，否則辛苦的、累的都是自己，別人還不見得會感恩」。

No.5 沒有上進心

當丈夫在職涯或生活目標上較少主動規劃，導致伴侶內心不平衡感擴大，容易使家庭發展方向出現落差。一旦經濟與生活責任長期由其中一方承擔，雙方也更容易感受到步調不一致，進而產生壓力與不平衡感。

Dcard感情版有網友提到，另一半在職場做事不積極，不追求升遷加薪只求得過且過；還有人分享，丈夫被詐騙後不工作，她需要一個人養全家，還要應付婆家時不時的要求。許多網友紛紛留言勸兩位快刀斬亂，「生了小孩才發現是豬隊友，根本寫一個慘字」、「真的能接受他一輩子擺爛嗎？希望小孩有這樣的榜樣嗎」。

No.4 PUA、情緒勒索

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

在部分婚姻關係中，衝突不一定來自事件本身，而是溝通方式出了問題。有些丈夫習慣以比較、貶低或否定的語氣回應伴侶，甚至透過情緒施壓來主導對話，讓另一半在表達需求時逐漸失去自信，開始懷疑自己的感受是否「太過敏感」。當這類互動反覆發生，關係容易陷入一種不對等的狀態：一方不斷否定與壓制，另一方則傾向退讓與自我檢討，久而久之，溝通不再是解決問題，而是變成情緒消耗的來源。

「看了超多婚姻鬼故事後，我才知道原來發生在我身上的事情，不必自責太脆弱、情緒不穩，錯的是我老公！」有網友在Threads分享產後經歷，指出婚後主要由她一人負責育兒，丈夫鮮少參與，下班後多半沉浸於個人娛樂。基本家庭開銷雖由丈夫負擔，但未提供額外零用，日常互動也相當有限。後來她嘗試重返職場，卻遭丈夫以貶低言論回應，質疑女性在專業領域的價值，使其信心逐漸受挫。長期累積之下，她出現明顯情緒低落，最後爆發要求離婚。

其他網友紛紛表示理解，並給予支持與鼓勵，「一律建議所有媽媽如果妳老公覺得顧小孩很輕鬆，就讓他去顧小孩至少一天，禁止3C育兒」、「貶低對方付出，自己就可以少支付成本，把老闆那套拿來對付老婆」。

No.3 以自我為中心

有些丈夫習慣依照自身需求安排生活，對家庭整體節奏較少同步思考，例如臨時決定行程、忽略他人安排，將多數時間花費在與朋友、同事相處，或在消費與決策上缺乏討論等。雖未必帶有惡意，但也因此非常容易讓伴侶認為自己不受重視。當家庭運作需協調多方時間與責任時，這種以個人為核心的模式，往往增加溝通成本與摩擦機會。

這一類的夫妻衝突，經常源自丈夫沒有必須預留時間、金錢、精力給家庭生活的認知。許多妻子的抱怨文中提到，「很多時候我需要幫忙，老公仍然要堅持把手遊先玩完」、「平常下班照樣運動、聚餐、看電影 : 很少陪伴小孩」、「孩子出生之後，老公也是還是維持之前的節奏，只專注工作，不太在意我和孩子的感受」。

No.2 情緒不穩定

近年不少人談感情時，都會提到「情緒穩定」的重要性。當另一半情緒起伏大，婚姻也容易跟著失衡。有些丈夫在面對工作或生活壓力時，無法有效消化情緒，回到家後容易變得沉默、易怒，甚至抗拒溝通，讓整個家庭氣氛變得緊繃。更讓人疲憊的是，這些情緒有時會轉移到伴侶身上。原本應該是放鬆的家，反而變成需要小心翼翼的空間，說話要看臉色、互動要避開地雷。

PTT有網友提及，跟老公相處時經常感受到壓力，就是因為對方情緒不穩定，像顆不定時炸彈，「禮拜天到禮拜四出門和回家的車上，我跟女兒不能嘻笑太大聲 : 他會覺得很吵很煩躁」。也有其他人分享遭前夫失控施暴的經驗，「對方情緒不穩，常失控並有暴力行為，我被掐過脖子，也被推去撞牆過，隔天就恢復好好先生，簡直人格切換」。

No.1 無法處理婆媳問題

社群平台上常有網友發文傾吐婆媳問題嚴重，但老公無法居中協調的故事。一名女性在Dcard提到，「婆媳相處心很累」、「什麼都好的先生，就唯獨婆婆是他的軟肋」，吸引大批網友留言為她打抱不平；當事人為此出面回覆，「老婆心裡委屈、媽媽心中難受」、「我很難過，兩邊都不是人」。

不少案例顯示，當婆媳衝突出現時，有些丈夫傾向逃避處理，不願表態或介入，選擇沉默、延後回應，甚至以「我媽不會怎樣」帶過，讓妻子獨自承受壓力。當伴侶無法在關鍵時刻成為溝通橋樑，反而讓問題持續累積，不只讓妻子感到孤立無援，也容易讓小家庭的界線變得模糊，進一步影響夫妻之間的信任與互動。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月25日至2026年4月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
妳是「逆媳」嗎？不煮飯、睡到自然醒、除夕回娘家...被視為現代版逆媳的十大行為
妳是好婆婆嗎？婆媳相處十大地雷曝光　控制狂只排第四
讓女友生氣的十大行為！快找閨密對答案　看男友踩中哪幾項
白色情人節想告白？喜歡一個人的10個曖昧舉動　你可能早就暈船
招財、招桃花、旺人緣！十大人氣能量水晶飾品　轉運攻略一次看

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#婚姻 #日本

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》

最新文章

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶

#私密處 #懷孕嗅覺 #情慾 #高潮 #清潔私密處

女子漾／編輯周意軒 2026.05.24 15
【心理測驗】你們是夫妻，還是只是住在一起的室友？

【心理測驗】你們是夫妻，還是只是住在一起的室友？

#感情 #婚姻 #心理測驗 #感情變淡

喬以思心理師/蓁愛惠客室|靈性知性生活陪伴師 2026.05.23 31
【心理測驗】你在愛情裡的邊界感，打幾分？

【心理測驗】你在愛情裡的邊界感，打幾分？

#愛情 #感情 #兩性關係 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|靈性知性生活陪伴師 2026.05.23 31
有些愛，不再高調，但早就藏進生活裡。

有些愛，不再高調，但早就藏進生活裡。

#母親節 #感情變淡 #如何增進伴侶間的感情 #兩性關係 #婚姻 #親密關係

Qinote 2026.05.22 17
你現在，是緣分還沒到，還是你還沒準備好？

你現在，是緣分還沒到，還是你還沒準備好？

#戀愛 #愛情 #心理測驗

喬以思心理師/蓁愛惠客室|靈性知性生活陪伴師 2026.05.22 23
不要當苦命女人 具備撒嬌力的5個幸福心法

不要當苦命女人 具備撒嬌力的5個幸福心法

#神力女超人 #兩性關係

享民頭條 2026.05.21 33
性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

#性慾 #更年期 #親密需求 #情慾

女子漾／編輯周意軒 2026.05.20 1119
婆婆的碎念，很多時候不是惡意，而是習慣

婆婆的碎念，很多時候不是惡意，而是習慣

#婆媳關係 #情緒 #家庭溝通 #婚姻

Qinote 2026.05.20 29
親密的距離：我不想和你變成陌生人—肥牡蠣年度講座心得

親密的距離：我不想和你變成陌生人—肥牡蠣年度講座心得

#愛情 #溝通力 #兩性關係 #親密關係

SWALLOW 2026.05.18 36
別讓情緒定義妳 經營質感兩性關係必備4個理性濾鏡

別讓情緒定義妳 經營質感兩性關係必備4個理性濾鏡

#兩性關係 #大S #情緒

享民頭條 2026.05.18 41
18+