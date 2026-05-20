性慾變強不一定是壞事！「每天都想要」就是性成癮？醫師揭親密需求背後的身體訊號

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖

這是我第一次用第三人稱視角，

來寫我自己「阿靖」的故事，

希望大家能用另外一個角度，

來看看我過去那不容易的人生。

▋ 晚上十點多，阿靖剛打工下班，書包還揹在身上

阿兵哥在中原大學恩慈宿舍門口攔住阿靖。

路燈把他的影子拉得很長，

平頭、軍靴，身高目測約182公分，

鞋帶綁得很緊，身上有洗衣皂的味道。

阿兵哥說：「等一下。」

阿靖停了下來。

「那個…」阿兵哥摸著後腦杓，眼睛沒看她。

「聽朋友說妳現在很缺錢對不對，他有傳妳的照片給我看。」

阿靖沒說話，

把書包的帶子拉很緊。

「我聽朋友說的。」

他把一隻手插進口袋，又拿出來。

「一次就好，我會給你錢。」

阿靖看著他軍靴的鞋頭，皮革磨破了，露出裡面灰白色的襯。

她問：「多少錢？」

他報了一個數字，喉結動了一下。

阿靖轉頭看教學大樓頂樓樓梯口。

沒有人。樓梯間的燈泡壞了，暗暗的。

「好。」阿靖說。

▋ 那陣子她學會把眼睛閉起來

眼睛閉起來的時候，什麼都沒有。

喘氣、汗水，以及阿兵哥進來時，那種使阿靖身體撕裂般的疼痛。

她開始學會靈魂與肉體分離。

腦中浮現線性代數、統計學、生管、品管…。

她把公式在腦子裡一遍一遍的背。

一步推一步…。

阿靖甚至還會想像著自己已經大學畢業，

進入聯電當工程師，

遇見初戀男友，從容姿態對他微笑，心裡暗自竊喜，你已經配不上我了。

阿靖還會想到爸爸精神病發時，

那雙殺紅的眼，拿著菜刀要砍媽媽，

阿靖跟弟弟將爸爸用紅色尼龍繩五花大綁，打119把爸爸送到草屯療養院。

當阿靖睜開眼睛的時候，

阿兵哥倉促拿著衛生紙擦拭體液，

準備穿褲子。

阿靖用濕紙巾擦擦身體，拿個乾淨的塑膠袋，把用過的東西包好，

順手把它丟在教學大樓的一般垃圾大垃圾桶中。

阿靖起身回宿舍，進浴室，水龍頭扭開，水流的聲音很大。

她看著鏡子裡的自己，什麼表情也沒有。

「只要大學畢業，就能夠結束這段日子，妳一定要堅持下去…。」

阿靖在心裡對自己這麼說。

▋ 援交人生的轉折，是老猴子在阿靖的人生中出現

老猴子喜歡阿靖，不敢跟阿靖告白，阿靖知道，也沒說破。

他每天都從政大騎車來便利商店等她，

凌晨一點，騎樓的燈管閃第三下的時候，他就會出現。

手裡永遠拿著一顆茶葉蛋跟無糖豆漿或是 7-11 的起司貝果要給阿靖吃。

那天晚上，

阿靖讓老猴子上樓了。

阿靖心裡想，

如果這男生是要來跟我睡的話，那就來吧。

阿靖剛開始覺得，

老猴子跟那些阿兵哥沒什麼兩樣，

只是想要來進行性交易的。

阿靖房間很小，一張單人床，一張書桌，一個鐵櫃。

鐵櫃上還貼著中原大學的學習行事曆，膠帶四個角，有一角翹起來了。

老猴子坐在床沿，兩隻手放在膝蓋上，像在別人家客廳等面試。

「我去上廁所。」阿靖說。

阿靖關上浴室的門。

門鎖咔嗒一聲，接著是水龍頭的聲音，馬桶沖水的聲音。

老猴子站起來。

他看著鐵櫃上的通知單，走過去，用手指摸了一下翹起來的膠帶。

膠帶已經沒有黏性了，灰塵沾了一圈黑邊。

他轉頭，看見床底下露出一角紙盒，

是卡其色的鞋盒，邊角磨破了，

用膠帶補過。

他蹲下來，把鞋盒拖出來，盒蓋沒有蓋緊。

他打開蓋子，裡面全是汽車旅館打火機與保險套。

一個一個，透明的、藍色的、白色的打火機，

旅館的名字燙金印在上面。

臺北、桃園、新竹…。

每一個打火機身上都貼了一小截紙與膠帶，分別寫了姓名/職業/金額/日期。

阿文/阿兵哥、二千、11/17。

竹科/業務、二千五、12/3。…

他往下翻，保險套一個一個，整整齊齊排列在盒底。

像集郵冊裡的郵票。

他把盒蓋蓋回去，蓋子壓下去的時候，發出一聲悶響。

他蹲在那裡，沒有站起來。

浴室的門開了。

馬桶的沖水聲還在水管裡嗡嗡作響。

阿靖從廁所走出來，頭髮溼了一點，貼在臉頰旁邊。

老猴子蹲在地上。

阿靖看見他面前的鞋盒。

他的手放在盒蓋上，指節發白。

她停住腳步。

老猴子抬起頭看她，眼眶是紅的。

「這個鞋盒…」他的聲音卡住。

喉結動了一下。

「妳之前在做什麼？」

阿靖沒有說話。

她看著鞋盒，又看著老猴子的臉。

她的手指用力捏著褲縫。

「妳是不是很缺錢？」

阿靖還是沒有說話。

浴室的水龍頭沒關緊，水滴一滴一滴打在地板上。

「妳缺錢可以跟我講啊。」

老猴子站起來，走向她。

走得很慢，像怕踩到什麼東西。

他在她面前半蹲下來，仰頭看著她的臉。

「阿靖，我拜託妳不要做這種事情。」

他把右手舉起來，手掌攤開，五指併攏，像在對天發誓。

「妳當我女朋友好不好？我真的很喜歡妳，也很心疼妳。」

阿靖的眼睛裡全是淚水。

那水光在眼眶裡轉，轉了很久，沒有掉下來。

她不敢看他，她看地板。

看浴室門縫透出來的光。

看鞋盒上那截翹起來的膠帶。

「我保證這輩子不會再讓妳吃苦。」老猴子說。

阿靖的眼淚掉下來。

一顆、一顆，從臉頰滑下來。

她沒有擦。

淚水滴在領口上，在起毛球的領口上衣，暈開一小塊深色的印子。

老猴子握住阿靖的手。

她的手很冷，他的掌心很熱。

「當我女朋友好不好？就算妳說不好，我也會照顧妳的生活。」

他誠懇地看著阿靖。

她在哭。

老猴子沒有站起來，還是半蹲著，緊握著她的手不放。

「妳是一個很善良的女孩子，不應該過這種生活。」

他把她的手握得很緊。

「我會把妳照顧好的。」

阿靖的眼淚一直掉。

她看著老猴子的眼睛，他的眼眶也是紅的。

兩個人就這樣，一個半蹲著，一個站著。

浴室的水滴還在滴。

鞋盒靜靜躺在床腳，

盒蓋沒有完全蓋好，

露出一小截膠帶的邊。

阿靖沒有說好，也沒有說不好。

只是任由眼淚一直掉，掉在老猴子的手背上、地上。