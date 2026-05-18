親密的距離：我不想和你變成陌生人—肥牡蠣年度講座心得 [SWALLOW]

近期結束了一段關係，我一直在思考到底該如何真正有效的溝通？如何避免同樣的行為模式在未來再次發生？

前幾天偶然在 YouTube 上看到「肥牡蠣的大小事」的這部影片——【你該聽的事】先成為那個連你自己都欣賞的人。剛好在今天有場講座《親密的距離：我不想和你變成陌生人》，而且主講人是我有在關注的雪力，於是就報名參加了這場活動。

在談關係前，先認識自己

以前我不曾想過原來我是如此的不懂自己，那些我以為想要的、期盼的，其實是社會與父母的期待。因此容易不斷地感受到沮喪、焦慮與自責。在關係中也是如此，以為自己已經很努力和對方溝通，但始終不知道該如何真正的有效溝通，問題沒有解決，彼此漸行漸遠直到最後分開。

先照顧好自己

一開始雪力請大家回答兩個問題

1. 「當我到一個新的環境，我希望別人形容我的三個詞彙是什麼？」

這一場大部分的人都希望是「溫暖」、「親切」、「友善」。

我希望別人形容我的三個詞彙 [SWALLOW]

2. 「當你認識一個人並且很討厭他，寫下你對他的三個形容詞」

看到大部分的人討厭的是「自私」、「情緒化」、「沒禮貌」

我討厭的人的三個形容詞 [SWALLOW]

透過這兩題的回答發現，有時候自己守護的優點，可能是他人誤解的地方。假設我希望自己是個溫暖、友善的「好人」，可能就會人容易什麼事情都答應別人。那這時候一個比較自我，敢拒絕別人請求的人。我看到了他在我的潛意識中會壓抑與自我形象不符的特質，我可能就會覺得他是一個人自私的人進而討厭他。隱藏在討厭背後的是我內心的「渴望」。

「所有讓我們對他人產生不快的事物，都能引導我們走向對自己的理解。」——卡爾榮格

這也是我近期一直在練習的，察覺自己的情緒，然後嘗試深挖這個情緒的真實的原因是什麼。我覺得這確實很不容易，尤其面對悲傷、憤怒這類的情況時，很難在靜下來好好判斷。這幾天嘗試的方法是打開日記，先記錄造成情緒的事件，然後開始對自己提問，在自問自答的過程中比較能讓自己不再一直沉浸在情緒之中。

如何面對衝突？

人與人之間本來就會有衝突，所以「不要害怕衝突」。

還是一樣必須思考我真正要什麼？可以畫好自己的界線，而非去改變對方。

「忍耐」是壓著自己不動。

「理解」是往內走，看懂自己為什麼會被觸動。

雪力說到：「人是多樣性的，允許自己可以愛一個人，但同時某些時候覺得多方很煩。」

這跟我之前看《再見愛人 5》的時候，一位來賓講的類似，她說：「在真實的關係裡面，既有愛又有不愛，因為真實就是複雜的。」

以前我對愛情還是有比較浪漫的想像，覺得愛一個人就是要接受他的全部。然而和一個人長期相處，總是有發生衝突的機會。而衝突可能源自於誤解，是大腦對檯面下行為的假設，就像一開始回答兩個問題一樣，會受到自己的成長經歷與想法的影響。

已在情緒中，如何處理衝突？

要先知道自己的「使用說明書」，先理解自己不喜歡的人是什麼？會觸發我情緒（憤怒）的點是什麼？

所以要在情緒被觸發前，先意識到自己接下來會有情緒，然後深呼吸七秒鐘，就可以恢復理智。讓自己從「反應者」變成「經營者」。

情緒來的時候會出現兩點：

大腦會選擇戰或逃 記憶力會下降（忘記對方的好） 關係的誤解是大腦詮釋出來的版本，所以看懂對方的特質，就會有慈悲心。（當然我覺得這真的非常困難，下次我妹惹我的時候我在來試試看能做到幾成）

Q&A

最後活動的尾聲，雪力快速地回答了大家的一些問題，這是幾個我比較有印象的題目。

萬一對方不想溝通怎麼辦？

我們常常有一個我想告訴你的事，跟我期待你回應的方式。建議「不要期待」對方照著你想要的方式回覆。

人通常喜歡被理解、被接受、被愛。會逃離最重要的因素是沒有「心理安全感」。有時候會專注在自己的意圖，認為自己是為了對方好。其實要看的是自己的行為，要想想跟我溝通時很舒服嗎？我是不是帶著批判呢？

每次溝通都會變成要說服彼此，如何真的有效的溝通？

退一步建立心理安全感，不要想要說服對方。當你有想要說服對方時（像是吵完架冷靜後又跟對方說，剛剛真的就是你的錯），那對方也會開啟防禦機制，也想說服你。所以可以真正理解剛才發生了什麼事，再來討論。

如何照顧自己？

了解自己「需要」什麼？先寫下來，先認識自己喜歡什麼不喜歡什麼？看到自己的假設是什麼？

關係中情緒價值是必要的嗎？

可以看愛的《五種語言》，每個人要的都不同，不一定只有情緒價值

最重要的是讓自己快樂

最後雪力說：這場活動最希望大家帶回去的一句話就是「最重要的是讓自己快樂」。

後面也有幾個人問到「單身很久，如何找到另一半」，雪力回答的是「時間」。當你能把自己照顧好、讓自己快樂時，就會吸引到對的人。當自己只是 0.5 的時候，對方需要為你幸福負責，這樣壓力其實會很大。所以希望大家都是完整的 1，這樣才能 1+1>2。

這場講座我覺得收穫滿多的，需要先好好的面對自我，足夠了解自己、愛自己後才能有效地與家人、伴侶溝通。

另外，我也想分享台大開放式課程——愛情社會學，孫中興老師提倡的愛情八字真言「平等對待，共同奮鬥」。

祝福每個人都可以找到適合且能相互扶持的伴，單身的人自己也可以過得精彩、快樂！