渣男吸鐵石？！5種女性特質讓另一半想向外發展

編輯/李明真撰文

談戀愛或是經營婚姻，有時候就像在玩一場鬥智的心理博弈，但最怕的就是妳明明掏心掏肺，對方卻在外面找小三。雖然說外遇這件事，犯錯的那方絕對要負起百分之兩百的責任，但是某些特定類型的女性，似乎比較容易在不知不覺中給對方「向外發展」的空間。這不是在檢討受害者，而是要帶著妳來一場深刻的自我體檢，看看到底是哪種磁場讓愛情保鮮期縮短。

1.完美主義的超人太太

這種女性通常能力極強，把家裡打理得一塵不染，小孩教得乖巧懂事，甚至連公婆都能安撫得服服貼貼。聽起來很完美對吧？但問題就在於「太完美了」。

缺乏被需要的空間：當妳把所有事情都做完了，男人在家裡就像個多餘的擺飾。外面的小三通常沒妳能幹，但她們很會說「我不會」、「幫幫我」，這剛好滿足了男人的英雄主義。

高壓的隱形要求：完美主義者通常對另一半也有隱形的期待，這會讓對方感到壓力巨大，轉而去尋找一個可以讓他「當爛泥」也不會被嫌棄的地方。

完美主義者通常對伴侶也有隱形的期待，無論是指責或謾罵都會讓對方感到壓力巨大，轉而去尋找另一個不會嫌棄自己的地方。圖/123RF圖庫

2.把另一半當成全世界

妳是不是自從談了戀愛或結了婚，就再也沒有自己的社交圈了？妳的生活重心全繞著他轉，甚至連他今天午餐吃什麼都要遠端監控。

神秘感的喪失：當妳完全透明化，對他來說妳就像一本已經翻爛的書，連結局都知道了，自然會想去書店看看新上架的封面。

情緒的過度依賴：妳所有快樂都建立在他的行為上，這對男人來說是一種極大的情緒勞動。當他覺得累了，就會想去外面找一個不需要他負責「情緒快樂」的出口。

談戀愛或結婚後，也要有自己的社交圈，多和閨密互動，伴侶也會覺得妳比較有趣。圖/123RF圖庫

3.溝通變成班導訓話

妳有沒有發現，妳跟他的對話內容已經縮減到只剩下：電費交了沒、小孩補習費多少、為什麼襪子又亂丟？

浪漫感的枯竭：當兩人的關係只剩下「行政庶務」，家就變成了辦公室。外遇對象通常不需要跟他談柴米油鹽，只需要負責風花雪月，這種反差往往是致命的誘因。

無效的爭吵與冷戰：遇到問題時習慣用碎念或冷暴力解決，長期下來，溝通的管道就會徹底封死。當他在家裡找不到說話的對象時，外面的「解語花」只要輕輕點個頭，他心裡的門就開了。

4.忽略自我成長

這點很現實，雖然說內在美很重要，但人類終究是視覺動物。這裡說的不是要妳每天化濃妝，而是那種「生活感」有沒有把妳的「自我」給吞噬了。

自信心的流失：當妳停止打扮、停止學習新事物，妳的眼界會慢慢變窄。一個對世界失去好奇心的女人，在對談中會逐漸失去魅力。

放棄吸引力的經營：很多女性覺得「都老夫老妻了，隨便啦」，結果就是對方也覺得「既然妳隨便，那我也隨便去外面看看」。

每天在家裡做家事打掃，忽略自我成長也會讓另一半感到乏味。圖/123RF圖庫

5.過度大方且缺乏界線感

有一種女性叫「大器」，大器到對方跟女同事深夜聊天、單獨出去吃飯，妳都覺得「沒關係，我相信他」。

防線的失守：男人的自制力有時候就像衛生紙一樣薄，妳的過度信任有時會被解讀為不在乎。如果妳沒有設下明確的界線，對方就會在試探邊緣一次次越界，最後直接跳進坑裡。

結語

看完了這幾點，不是要妳變得疑神疑鬼，更不是要妳為了留住一個男人而變得卑微。我們要做的，是學會「愛自己」與「經營關係」之間的平衡。男人會外遇，很多時候是因為他在這段關係中找不到成就感、新鮮感或放鬆感。

婚姻與感情從來都不是保險箱，沒有人能保證存進去就一輩子不變質。我們能做的最棒投資，就是讓自己隨時保持在「沒有你我也能活得很精采，但有你我們會更好」的狀態。

當妳本身就是一道耀眼的光，妳就不需要去乞求別人的燈火。與其花心思防堵對方外遇，不如把這份心力拿來澆灌妳自己的靈魂，讓自己成為那個即便對方想走，妳也能優雅轉身，而他會後悔一輩子的女人。

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