初戀男友：你爸有精神病會遺傳，讓我從工廠女工考上大學與公職！

我高中畢業那一年，家裡像末日崩塌。爸爸因為家中遭到詐騙，加上弟弟早逝，精神徹底潰散，最終住進草屯療養院。媽媽則時不時離家出走，一走就是幾個月，弟弟妹妹託給親戚照顧，家裡幾乎形同解體。

身為長女的我，沒人可以依靠，只能硬著頭皮撐下去。

高中畢業那年我考上了靜宜大學應數系，卻連學貸都申請不下來，因為沒有監護人。面對眼前混亂的家庭與空蕩蕩的錢包，我放棄了入學資格，獨自離開南投，北上到新竹竹科聯電找工作。

我在新竹竹科聯電的職稱叫「技術員」，說得好聽，其實就是輪班制的工廠作業員。技術員面試的時候，我筆試英文、數學拿了滿分，生產線課長很驚訝：「你是我第一次遇到，來應徵技術員，數學和英文滿分的人。」

我苦笑著說：「我其實有考上大學，只是家境沒辦法去唸。」他看著我，接著切換會議室燈光，讓我模擬生產線黃光環境問我能不能適應。我點點頭說，只要能賺錢，我什麼都能適應。

竹科上班的生活說不上苦，只是非常累、心累、身體更累。輪班的時候，生理時鐘混亂到幾乎分不清白天黑夜，技術員宿舍兩人一間，搭廠車來回上班。當時聯電技術員沒配股，但對當時的我來說，有穩定薪水、有地方住，已經很幸福。

也就在那裡，我認識了我的初戀男友。

他是我操作的那條線的設備工程師，笑起來很溫柔，跟我一樣來自中部。我們聊得來，慢慢熟悉，他問我可不可以交往給他電話，我在產線內用10元原子筆在他的無塵室手套上寫下我的手機電話。

年輕的我天真又滿懷期待，把自己所有的情感一下子都投注進去，當然家庭沒有溫暖也是原因之一。當我向他坦承家裡的狀況，他突然變了。

他開始冷淡、不回訊息、不接電話。我們最後一次約會，見面想要好好說清楚，他冷冷地甩開我伸出去的手，說：「你爸有精神病會遺傳，你覺得我媽會喜歡你嗎？」

這些話，像針一樣扎進我心裡。那天，我哭了整整一晚。情傷未癒，精神不濟上班，工作出包了。

有一次我身心俱疲太累了人為操作錯誤，導致晶圓流程斷線，主管當場臭罵我。連續幾天都要寫檢討報告、開檢討會議、我不能報加班賺錢，我開始懷疑：難道我的人生就只能這樣嗎？

那一刻，我做了一個決定：我要重新考大學。我沒有錢上補習班，也沒有什麼人支持我，甚至公司裡的人勸我不要遇到挫折就逃避，說台灣很小，大家以後職場遇的到的。

但我有一個信念：我不能就這樣讓初戀男友的那些話成真，我不想被他看不起。我要證明，我值得更好的人生。

不到一年，我考上了中原大學工業工程系。我記得放榜那天，我一行一行找自己的名字，當我看到那個熟悉的準考證號跟名字出現在榜單上，我眼淚就掉下來了。我做到了，我真的做到了。這些年來，我靠自己考上公職，也考上台大研究所。

我從被笑「援交的便宜中原女大生」，翻轉成了教人如何考上國考的自媒體經營者。我從來沒有否認自己的過去。是的，我走過歪路、在絕望中掙扎，但我從來沒有放棄讓自己變好的那個念頭。

如果你也曾像我一樣，被家庭拖垮、被愛情否定、被命運壓到喘不過氣，

請你記住這句話：「人生可以從低谷爬起來，只要你不放棄自己。」