【母親節】母親的日常，溫柔與獅子輪流上陣

2026-05-09 19:00 梅洛琳

關於「媽媽」這個形象，你怎麼看？是溫柔體貼，還是像獅子一樣河東獅吼？

（獅子表示：關我什麼事？）

面對那種像獅子或像母老虎般的媽媽，是真的脾氣不好，還是另有原因？是生活壓力，還是身體疲憊？

不過，媽媽生氣的時候，你應該也不敢去問，只想趕快溜吧？

當你覺得媽媽生氣這件事很奇怪，而去探究時，是沒空害怕的。但，這也要有強大的心理素質，以及勇氣。

媽媽變成母老虎，或是獅子的背後，是不是有原因？話說回來，媽媽會對家裡的人說出原因嗎？還是說了之後，得不到期待的回應，才徹底失控？

通常面對像獅子般的媽媽，家裡的成員可能先跑得遠遠的，等媽媽變回人再靠過來。

（盡量不要發生這種事啊！）

不管是溫柔的媽媽，還是生氣的媽媽，都是媽媽呀！最後，她都會收回尖銳的利爪跟失控的脾氣。

或許有些媽媽沒有變回來，讓孩子在期待她收回暴怒的那一刻……

你曾經想過，媽媽為什麼會如此嗎？

你眼底的媽媽是什麼樣？又或是什麼樣的動物？

有些答案，也許故事會比理解更靠近一點。

連結：《我的媽媽是獅子


梅洛琳

梅洛琳

創作故事20年以上，著作上百本，類型：從小說到繪本，從感情到親情、從恐怖到繪本，著有：戰爭小說《最後的交火》（時報出版），電影小說《心靈時鐘》（木馬文化）等。

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深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼

2026-05-06 11:15 柳靖
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖
深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼。女子漾AI製圖

這是我第一次用第三人稱視角，

來寫我自己「阿靖」的故事，

 

希望大家能用另外一個角度，

來看看我過去那不容易的人生。

▋ 晚上十點多，阿靖剛打工下班，書包還揹在身上


阿兵哥在中原大學恩慈宿舍門口攔住阿靖。

 

路燈把他的影子拉得很長，

平頭、軍靴，身高目測約182公分，

鞋帶綁得很緊，身上有洗衣皂的味道。

 

阿兵哥說：「等一下。」

 

阿靖停了下來。

 

「那個…」阿兵哥摸著後腦杓，眼睛沒看她。

「聽朋友說妳現在很缺錢對不對，他有傳妳的照片給我看。」

 

阿靖沒說話，

把書包的帶子拉很緊。

 

「我聽朋友說的。」

他把一隻手插進口袋，又拿出來。

「一次就好，我會給你錢。」

 

阿靖看著他軍靴的鞋頭，皮革磨破了，露出裡面灰白色的襯。

她問：「多少錢？」

 

他報了一個數字，喉結動了一下。

 

阿靖轉頭看教學大樓頂樓樓梯口。

沒有人。樓梯間的燈泡壞了，暗暗的。

「好。」阿靖說。

▋ 那陣子她學會把眼睛閉起來

 

眼睛閉起來的時候，什麼都沒有。

喘氣、汗水，以及阿兵哥進來時，那種使阿靖身體撕裂般的疼痛。

她開始學會靈魂與肉體分離。

 

腦中浮現線性代數、統計學、生管、品管…。

她把公式在腦子裡一遍一遍的背。

一步推一步…。

 

阿靖甚至還會想像著自己已經大學畢業，

進入聯電當工程師，

遇見初戀男友，從容姿態對他微笑，心裡暗自竊喜，你已經配不上我了。

 

阿靖還會想到爸爸精神病發時，

那雙殺紅的眼，拿著菜刀要砍媽媽，

阿靖跟弟弟將爸爸用紅色尼龍繩五花大綁，打119把爸爸送到草屯療養院。

 

當阿靖睜開眼睛的時候，

阿兵哥倉促拿著衛生紙擦拭體液，

準備穿褲子。

 

阿靖用濕紙巾擦擦身體，拿個乾淨的塑膠袋，把用過的東西包好，

順手把它丟在教學大樓的一般垃圾大垃圾桶中。

 

阿靖起身回宿舍，進浴室，水龍頭扭開，水流的聲音很大。

她看著鏡子裡的自己，什麼表情也沒有。

 

「只要大學畢業，就能夠結束這段日子，妳一定要堅持下去…。」

阿靖在心裡對自己這麼說。

▋ 援交人生的轉折，是老猴子在阿靖的人生中出現

 

老猴子喜歡阿靖，不敢跟阿靖告白，阿靖知道，也沒說破。

 

他每天都從政大騎車來便利商店等她，

凌晨一點，騎樓的燈管閃第三下的時候，他就會出現。

手裡永遠拿著一顆茶葉蛋跟無糖豆漿或是 7-11 的起司貝果要給阿靖吃。

 

那天晚上，

阿靖讓老猴子上樓了。

 

阿靖心裡想，

如果這男生是要來跟我睡的話，那就來吧。

 

阿靖剛開始覺得，

老猴子跟那些阿兵哥沒什麼兩樣，

只是想要來進行性交易的。

 

阿靖房間很小，一張單人床，一張書桌，一個鐵櫃。

鐵櫃上還貼著中原大學的學習行事曆，膠帶四個角，有一角翹起來了。

 

老猴子坐在床沿，兩隻手放在膝蓋上，像在別人家客廳等面試。

 

「我去上廁所。」阿靖說。

阿靖關上浴室的門。

門鎖咔嗒一聲，接著是水龍頭的聲音，馬桶沖水的聲音。

 

老猴子站起來。

他看著鐵櫃上的通知單，走過去，用手指摸了一下翹起來的膠帶。

膠帶已經沒有黏性了，灰塵沾了一圈黑邊。

 

他轉頭，看見床底下露出一角紙盒，

是卡其色的鞋盒，邊角磨破了，

用膠帶補過。

 

他蹲下來，把鞋盒拖出來，盒蓋沒有蓋緊。

 

他打開蓋子，裡面全是汽車旅館打火機與保險套。

 

一個一個，透明的、藍色的、白色的打火機，

旅館的名字燙金印在上面。

臺北、桃園、新竹…。

每一個打火機身上都貼了一小截紙與膠帶，分別寫了姓名/職業/金額/日期。

 

阿文/阿兵哥、二千、11/17。

竹科/業務、二千五、12/3。…

 

他往下翻，保險套一個一個，整整齊齊排列在盒底。

像集郵冊裡的郵票。

他把盒蓋蓋回去，蓋子壓下去的時候，發出一聲悶響。

他蹲在那裡，沒有站起來。

 

浴室的門開了。

馬桶的沖水聲還在水管裡嗡嗡作響。

阿靖從廁所走出來，頭髮溼了一點，貼在臉頰旁邊。

 

老猴子蹲在地上。

阿靖看見他面前的鞋盒。

他的手放在盒蓋上，指節發白。

 

她停住腳步。

 

老猴子抬起頭看她，眼眶是紅的。

「這個鞋盒…」他的聲音卡住。

喉結動了一下。

 

「妳之前在做什麼？」

 

阿靖沒有說話。

她看著鞋盒，又看著老猴子的臉。

她的手指用力捏著褲縫。

 

「妳是不是很缺錢？」

阿靖還是沒有說話。

浴室的水龍頭沒關緊，水滴一滴一滴打在地板上。

 

「妳缺錢可以跟我講啊。」

老猴子站起來，走向她。

走得很慢，像怕踩到什麼東西。

他在她面前半蹲下來，仰頭看著她的臉。

 

「阿靖，我拜託妳不要做這種事情。」

他把右手舉起來，手掌攤開，五指併攏，像在對天發誓。

「妳當我女朋友好不好？我真的很喜歡妳，也很心疼妳。」

 

阿靖的眼睛裡全是淚水。

那水光在眼眶裡轉，轉了很久，沒有掉下來。

 

她不敢看他，她看地板。

看浴室門縫透出來的光。

看鞋盒上那截翹起來的膠帶。

 

「我保證這輩子不會再讓妳吃苦。」老猴子說。

 

阿靖的眼淚掉下來。

一顆、一顆，從臉頰滑下來。

她沒有擦。

淚水滴在領口上，在起毛球的領口上衣，暈開一小塊深色的印子。

 

老猴子握住阿靖的手。

她的手很冷，他的掌心很熱。

 

「當我女朋友好不好？就算妳說不好，我也會照顧妳的生活。」

他誠懇地看著阿靖。

 

她在哭。

 

老猴子沒有站起來，還是半蹲著，緊握著她的手不放。

「妳是一個很善良的女孩子，不應該過這種生活。」

他把她的手握得很緊。

 

「我會把妳照顧好的。」

 

阿靖的眼淚一直掉。

她看著老猴子的眼睛，他的眼眶也是紅的。

 

兩個人就這樣，一個半蹲著，一個站著。

 

浴室的水滴還在滴。

 

鞋盒靜靜躺在床腳，

盒蓋沒有完全蓋好，

露出一小截膠帶的邊。

 

阿靖沒有說好，也沒有說不好。

只是任由眼淚一直掉，掉在老猴子的手背上、地上。



柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#打工 #性行為 #臉紅話題 #兩性關係

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談「微劈腿」的界線與危機處理 為什麼伴侶的遛狗夥伴比一夜情更具殺傷力？

談「微劈腿」的界線與危機處理 為什麼伴侶的遛狗夥伴比一夜情更具殺傷力？

2026-05-05 12:14 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

明明只是下樓遛個狗，怎麼每次去的時間都快要可以繞地球半圈？或者是明明家門口就有小公園，他卻偏偏要開車載著柴犬去那個「風景比較好」的河濱步道？

親愛的，如果妳發現另一半最近對毛孩的社交生活異常熱衷，甚至手機裡多了幾張跟「鄰居狗友」的合照，那妳可能要稍微把偵探放大鏡拿出來擦一擦了。這種看似溫馨的寵物外交，有時候藏著一種最難防守的危機，我們稱之為「微劈腿」或者是情感過界的灰色地帶。

婚姻中的界線往往不是一夕之間崩塌的，而是從那些妳覺得「這也還好吧」的小事開始滲透

1.遛狗是最好的社交掩護

這招真的很高明，因為遛狗是一個極度正當且充滿愛心的理由。當他在公園裡遇到同樣牽著法鬥的漂亮鄰居，兩人聊起飼料品牌、結紮心得，那種「我們都有毛小孩」的共同話題，會讓人放下戒心。這種在特定時間、特定地點產生的「規律偶遇」，很容易讓對方從陌生人變成一種心理上的依賴，而妳還在家裡幫毛孩洗碗。

遛狗是一個極度正當且充滿愛心的理由。當他在公園裡遇到同樣牽著法鬥的漂亮鄰居，兩人聊起共同話題，會讓人放下戒心。此為示意圖。圖/123RF圖庫
遛狗是一個極度正當且充滿愛心的理由。當他在公園裡遇到同樣牽著法鬥的漂亮鄰居，兩人聊起共同話題，會讓人放下戒心。此為示意圖。圖/123RF圖庫

2.分享妳不知道的日常瑣事

界線危機的開端，往往是妳發現另一半開始把生活中的小幽默、工作上的冷笑話，優先分享給那個「遛狗夥伴」而不是妳。因為跟妳聊天可能要聊房貸、聊小孩、聊晚餐吃什麼，太過生活化且沉重；而跟夥伴聊天只需要聊狗狗今天可不可愛。這種逃避現實的情緒出口，正是隱形外遇的溫床。

3.隱瞞與對方的聯繫紀錄

如果只是單純的狗友，為什麼要把對方的LINE隱藏？或者為什麼要在妳靠近時急忙關掉對話框？當一段關係需要靠「隱瞞」來維持時，這段關係就絕對不只是分享寵物經那麼簡單。這種心虛的行為，其實就是潛意識裡知道自己已經踩到了那條名為「尊重」的界線。

發現另一半隱瞞通訊對話，當一段關係需要靠「隱瞞」來維持時，這段關係就絕對不只是分享寵物經那麼簡單。圖/123RF圖庫
發現另一半隱瞞通訊對話，當一段關係需要靠「隱瞞」來維持時，這段關係就絕對不只是分享寵物經那麼簡單。圖/123RF圖庫

4.過度的共同參與感

如果他們開始相約去特定的寵物餐廳，或者是為了幫對方的狗狗慶生而精心準備，這就已經超出了普通鄰居的範疇。婚姻中最危險的不是肢體上的出軌，而是那種「我懂妳，但我的伴侶不懂我」的靈魂共鳴。當另一半把這種專屬感分給了別人，妳的地位就會在不知不覺中被邊緣化。

面對這種神祕的遛狗夥伴，我們不需要當個歇斯底里的瘋婆子，但要當個優雅的掌權者。以下是3招讓妳溫柔守住主場的方式：

1.偶爾加入他的遛狗行程

不要預告，直接穿上妳最正的運動服說「今天天氣不錯我也想去走走」。看看那位夥伴見到妳時的反應，也看看妳另一半的表情。如果他感到尷尬或試圖阻止，那妳心裡就有數了。這不是監控，這是宣示主權，順便讓對方知道妳才是這家毛小孩正牌的媽。

2.重拾兩人的共同話題

有時候男人會往外跑，是因為家裡的空氣太過凝固。試著把聊天的內容從「待辦清單」轉回「兩人世界」。如果你們能一起笑、一起吐槽，他自然就不需要去外面尋找那些廉價的認同感。

找個空檔一起看電影，一起笑、一起吐槽和聊天，他自然就不需要去外面尋找那些廉價的認同感。圖/123RF圖庫
找個空檔一起看電影，一起笑、一起吐槽和聊天，他自然就不需要去外面尋找那些廉價的認同感。圖/123RF圖庫

3.明確表達妳的感受與界線

找個氣氛好的時候，冷靜地告訴他：「我不介意妳有朋友，但我介意你對我有所隱瞞。」設定好關係中的紅線，讓對方知道妳的底線在哪裡。一個愛妳的人，會為了妳的安全感而主動與異性保持適當距離，而不是怪妳無理取鬧。

感情就像遛狗，繩子不能拉太緊，但絕對不能放手讓它亂跑。

結語

婚姻裡的界線危機，考驗的從來不是對方的定力，而是你們對彼此關係的經營。當妳發現另一半的重心開始偏移，最好的方式不是剪斷他的繩子，而是把自己變得更有吸引力，讓他心甘情願地每天只想趕快回家陪妳。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#外遇 #兩性關係

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女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大

女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大

2026-04-10 21:26 女子漾／編輯周意軒
女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大 圖片來源：Ai製圖
女生幫男友「用手」只會直上直下？親密關係專家曝關鍵技巧：差別真的很大 圖片來源：Ai製圖

在親密關係裡，「用手」其實不只是單一動作，而是一種能拉近距離、放大情緒的互動方式。不少人以為只要照著節奏進行就好，但實際上，真正影響感受的關鍵，往往不是力道或頻率，而是整體氛圍與細節。近期有情感與親密關係創作者分享觀察指出，多數人最常犯的錯誤，就是把這件事做得過於「機械化」，反而讓感受大打折扣。

1. 比起技巧，情緒才是關鍵開關

不少人會把重點放在「怎麼做才對」，但其實真正影響感受的，是當下的氛圍與投入程度。專家指出，親密互動最重要的是讓對方感受到「被渴望」與「被在意」。當眼神、觸碰與情緒同步時，自然會讓整體體驗提升。反之，如果只是例行公事式的動作，即使技巧再多，也很難真正打動對方。簡單來說，情緒到位，才是整件事的起點。

2. 別急著進入節奏，前戲鋪陳更重要

另一個常見問題，是太快進入主要動作，忽略前面的鋪陳。其實在身體還沒完全進入狀態前，過於直接的刺激，反而容易降低敏感度。建議可以從較輕柔的觸碰開始，慢慢引導對方進入狀態，讓感覺一層一層堆疊。這樣的過程，不只是讓身體適應，也是在建立雙方的默契與連結。

《夏娃》截圖
《夏娃》截圖

3. 「單一節奏」最容易讓感覺疲乏

很多人習慣維持固定的動作與節奏，但這正是最容易讓感受下降的原因。專家提醒，人體對於重複刺激會逐漸適應，如果一直維持同樣模式，敏感度自然會降低。適時加入變化，例如速度、力道或角度的調整，都能讓整體體驗更有層次。重點不是複雜，而是「不要一成不變」。

4. 手部靈活度與角度，比想像中更重要

除了節奏變化，「角度」也是影響關鍵之一。單純的上下動作較容易讓感覺集中在單一位置，但如果加入些微轉動或不同方向的變化，可以帶來更立體的刺激感受。這也是為什麼很多人會發現，只要稍微調整方式，體驗就會有明顯差異。核心概念其實很簡單，就是讓刺激不只停留在同一條路線。

與其追求完美技巧，不如專注在「感受對方」。

整體來看，親密互動的關鍵，其實不在於多厲害的動作，而是是否能讓對方感受到被在意與被理解。當情緒、節奏與細節都到位，關係自然會更靠近。

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有些瞬間真的會翻白眼 老公變豬隊友的十大行為

有些瞬間真的會翻白眼 老公變豬隊友的十大行為

2026-05-03 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
示意圖／Shutterstock

婚姻中最怕的，不是爭吵，而是隊友不同步。從兩人世界走進婚後與育兒生活，當家務與責任增加，若缺乏分擔與溝通，關係很容易失衡。近年爆紅的日本作家小林美希暢銷書《老公怎麼還不去死》，以及人氣日劇《月薪嬌妻》特別篇，都不約而同點出一個現象，當一方過度承擔、另一方卻狀況外，失衡的關係便悄悄成形。

「老公被視為豬隊友」是指在婚姻生活中，無法為伴侶提供實質幫助，甚至反而增加負擔的各種行為。從育兒、家務分工到婆媳問題，這些情境往往都成為婚姻中的地雷，一不小心就可能引爆衝突。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/4/25～2026/4/24）關於「豬隊友老公」網路聲量共有88,691筆。究竟哪些行為，容易讓丈夫被貼上豬隊友標籤呢？以下帶你一探那些讓人哭笑不得、卻又值得思考的婚姻課題。

No.10 媽寶

Threads上有網友崩潰抱怨，「老公是媽寶豬隊友，他說媽媽只有一個，老婆可以再娶」。臉書上也有過來人分享，「很愛說『我媽說』，什麼都要問媽媽，結婚後還會把薪水全部交給媽媽，出個門也要跟媽媽報備」。

當丈夫在重大決策或衝突處理上，總是優先參考原生家庭意見，甚至直接採納家人做法，容易讓另一半感受不到被重視與支持，久而久之，也可能影響夫妻之間的關係與信任。Dcard有網友對此評論，「對老婆來說，他分太多愛給媽媽了；對媽媽來說，他卻是個貼心的兒子」，獲得許多共鳴。其他網友則提到，「我認為並不是跟媽媽感情好就是媽寶，而是沒有主見，任何問題預設就是聽媽媽的話，才是媽寶」、「每個討厭媽寶的女子，最後都很努力把自己的兒子教育成聽媽媽話的好兒子」。

No.9 不善育兒

示意圖／Shutterstock

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許多網友提及，在育兒分工上，老公往往只停留在「幫忙」的角色，對孩子的作息、需求，甚至突發狀況都不夠熟悉。雖然偶爾願意陪玩、顧一下，但真正長時間的照顧與安排，還是落在老婆身上。當育兒責任長期集中在同一個人身上，不只體力被消耗，情緒壓力也會跟著累積，久而久之，家庭之間的分工失衡就變得更加明顯。

Dcard有網友抱怨，自孩子出生以來，幾乎所有照顧工作都由她一人負責，包含陪睡、換尿布、清潔與日常照護等。她指出，丈夫多以「不會」為由婉拒參與，例如認為孩子只依賴母親入睡，因此由她負責陪睡，不願意嘗試改善。丈夫還會說，「我不會換尿布、擦大便」、「我不會幫小孩洗澡，洗頭很難」，理所當然的態度讓她非常心寒。

No.8 愛碎念、挑剔

有些丈夫並沒有真的缺席家庭生活，但參與方式比較像在旁邊出意見。不論是育兒方式、家務處理，還是料理口味、收納習慣，都很有想法，但實際分擔卻不一定跟得上。久而久之，另一半很容易覺得，事情沒有變少，反而多了壓力。很多人會發現，最讓人累的不是事情本身，而是「一直被念、一直被挑」。

一名PTT網友提到，老公每天高壓式的碎念讓她感到厭煩，只要聽到聲音就討厭。另外，也有網友分享，丈夫對她煮飯總是指手畫腳，不斷用嫌棄的口吻「指揮」，甚至還一邊吃一邊說「還是我媽媽煮的比較好吃」，讓妻子火冒三丈。

No.7 沒有責任感

網路上只要提到婚姻中的「豬隊友」，就可以看到多篇網友的血淚控訴文。「我工作、顧孩全年無休，但老公卻一天到晚顧著玩重機，甚至花錢如流水」、「尿遁、躲廁所、躲垃圾桶、閃去找朋友，找各種千奇百怪的理由逃避照顧小孩，還有一堆瑣碎雜事，相信這個沒責任的男人，以後還是會覺得我應該繼續做」。

有些丈夫對細節變化反應較低，例如環境雜亂、物品缺失或孩子需求，往往未能第一時間察覺，還有人會選擇責任延後或轉移。這樣一來，伴侶被迫扮演發現者與執行者，增加身心負擔、導致家庭衝突。建議夫妻雙方先坐下來具體溝通，不要只講「感覺」，可進行明確工作分配。必要時可引入第三方協助，例如婚姻諮商，讓討論回到結構與行為，而非情緒對抗。

No.6 不願意分擔家務

示意圖／Shutterstock

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2021年3月《美國國家科學院院刊》研究指出，疫情期間家庭分工問題更加明顯，女性普遍承擔較多家務與育兒責任，且負擔越重，幸福感越低。研究也認為，分工不均是影響情緒與關係的重要原因。即使部分父親增加參與，整體而言仍以母親付出較多，且雙方對「誰做得比較多」的認知也常出現落差。

有網友提到，「我的老公是個豬隊友，很多事情永遠都是用我不知道作為藉口」、「真正愛你的人根本捨不得你吃苦，而是互相分擔」。在實際分工中，有些丈夫仍將家務視為「幫忙」，而非共同責任，缺乏主動觀察與補位的習慣，導致多數家務與育兒壓力長期集中在一方身上。

當家務分配失衡成為常態，不只體力負擔增加，也容易讓另一半感到不被支持。久而久之，這種單邊承擔的狀態，往往會讓關係逐漸失去平衡，甚至成為婚姻衝突的導火線，「除了選一個對的人、好隊友，培養對方成為優秀的隊友、life partner很重要，否則辛苦的、累的都是自己，別人還不見得會感恩」。

No.5 沒有上進心

當丈夫在職涯或生活目標上較少主動規劃，導致伴侶內心不平衡感擴大，容易使家庭發展方向出現落差。一旦經濟與生活責任長期由其中一方承擔，雙方也更容易感受到步調不一致，進而產生壓力與不平衡感。

Dcard感情版有網友提到，另一半在職場做事不積極，不追求升遷加薪只求得過且過；還有人分享，丈夫被詐騙後不工作，她需要一個人養全家，還要應付婆家時不時的要求。許多網友紛紛留言勸兩位快刀斬亂，「生了小孩才發現是豬隊友，根本寫一個慘字」、「真的能接受他一輩子擺爛嗎？希望小孩有這樣的榜樣嗎」。

No.4 PUA、情緒勒索

示意圖／Shutterstock

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在部分婚姻關係中，衝突不一定來自事件本身，而是溝通方式出了問題。有些丈夫習慣以比較、貶低或否定的語氣回應伴侶，甚至透過情緒施壓來主導對話，讓另一半在表達需求時逐漸失去自信，開始懷疑自己的感受是否「太過敏感」。當這類互動反覆發生，關係容易陷入一種不對等的狀態：一方不斷否定與壓制，另一方則傾向退讓與自我檢討，久而久之，溝通不再是解決問題，而是變成情緒消耗的來源。

「看了超多婚姻鬼故事後，我才知道原來發生在我身上的事情，不必自責太脆弱、情緒不穩，錯的是我老公！」有網友在Threads分享產後經歷，指出婚後主要由她一人負責育兒，丈夫鮮少參與，下班後多半沉浸於個人娛樂。基本家庭開銷雖由丈夫負擔，但未提供額外零用，日常互動也相當有限。後來她嘗試重返職場，卻遭丈夫以貶低言論回應，質疑女性在專業領域的價值，使其信心逐漸受挫。長期累積之下，她出現明顯情緒低落，最後爆發要求離婚。

其他網友紛紛表示理解，並給予支持與鼓勵，「一律建議所有媽媽如果妳老公覺得顧小孩很輕鬆，就讓他去顧小孩至少一天，禁止3C育兒」、「貶低對方付出，自己就可以少支付成本，把老闆那套拿來對付老婆」。

No.3 以自我為中心

有些丈夫習慣依照自身需求安排生活，對家庭整體節奏較少同步思考，例如臨時決定行程、忽略他人安排，將多數時間花費在與朋友、同事相處，或在消費與決策上缺乏討論等。雖未必帶有惡意，但也因此非常容易讓伴侶認為自己不受重視。當家庭運作需協調多方時間與責任時，這種以個人為核心的模式，往往增加溝通成本與摩擦機會。

這一類的夫妻衝突，經常源自丈夫沒有必須預留時間、金錢、精力給家庭生活的認知。許多妻子的抱怨文中提到，「很多時候我需要幫忙，老公仍然要堅持把手遊先玩完」、「平常下班照樣運動、聚餐、看電影 : 很少陪伴小孩」、「孩子出生之後，老公也是還是維持之前的節奏，只專注工作，不太在意我和孩子的感受」。

No.2 情緒不穩定

近年不少人談感情時，都會提到「情緒穩定」的重要性。當另一半情緒起伏大，婚姻也容易跟著失衡。有些丈夫在面對工作或生活壓力時，無法有效消化情緒，回到家後容易變得沉默、易怒，甚至抗拒溝通，讓整個家庭氣氛變得緊繃。更讓人疲憊的是，這些情緒有時會轉移到伴侶身上。原本應該是放鬆的家，反而變成需要小心翼翼的空間，說話要看臉色、互動要避開地雷。

PTT有網友提及，跟老公相處時經常感受到壓力，就是因為對方情緒不穩定，像顆不定時炸彈，「禮拜天到禮拜四出門和回家的車上，我跟女兒不能嘻笑太大聲 : 他會覺得很吵很煩躁」。也有其他人分享遭前夫失控施暴的經驗，「對方情緒不穩，常失控並有暴力行為，我被掐過脖子，也被推去撞牆過，隔天就恢復好好先生，簡直人格切換」。

No.1 無法處理婆媳問題

社群平台上常有網友發文傾吐婆媳問題嚴重，但老公無法居中協調的故事。一名女性在Dcard提到，「婆媳相處心很累」、「什麼都好的先生，就唯獨婆婆是他的軟肋」，吸引大批網友留言為她打抱不平；當事人為此出面回覆，「老婆心裡委屈、媽媽心中難受」、「我很難過，兩邊都不是人」。

不少案例顯示，當婆媳衝突出現時，有些丈夫傾向逃避處理，不願表態或介入，選擇沉默、延後回應，甚至以「我媽不會怎樣」帶過，讓妻子獨自承受壓力。當伴侶無法在關鍵時刻成為溝通橋樑，反而讓問題持續累積，不只讓妻子感到孤立無援，也容易讓小家庭的界線變得模糊，進一步影響夫妻之間的信任與互動。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月25日至2026年4月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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別等婚後才流淚！男方原生家庭出現6個徵兆戀愛變渡劫

2026-04-15 08:41 享民頭條

編輯/李明真撰文

戀愛的時候，我們常被對方的迷人電眼或幽默談吐給勾走，總覺得兩個人只要有愛，什麼困難都能迎刃而解。但親愛的，妳一定要清醒一點，婚姻跟長跑愛情可不是只有兩個人的對手戲，背後那兩個家族的「原生劇本」才是決定妳後半輩子是演偶像劇還是苦情劇的關鍵。如果妳在認識初期，發現對方的家裡，有這6種讓人背脊發涼的徵兆，是可以考慮轉身離開，都比陷進去之後才想逃跑來得更輕鬆。

1.皇太后坐鎮 婆婆最高統治

如果妳去他家作客，發現所有的家庭成員都要看媽媽的臉色行事，甚至連他要買哪雙襪子、週末去哪約會都要先請示皇太后，那絕對是大雷區。這種家庭出產的男人，極大機率是個「資深媽寶」。

妳以後進門不是當女主人，而是去應徵隨身丫鬟，而且還得隨時準備跟婆婆爭寵。這種原生家庭的邊界感極低，小倆口的隱私在那邊簡直是透明，這種生活對追求質感的妳來說，真的太擠了。

如果妳去他家作客，發現所有的家庭成員都要看媽媽的臉色行事，那絕對是大雷區。圖/123RF圖庫
如果妳去他家作客，發現所有的家庭成員都要看媽媽的臉色行事，那絕對是大雷區。圖/123RF圖庫

2.父母習慣情勒

有一種原生家庭，父母最擅長說的話就是「我這輩子都是為了你」、「你如果不聽話就是不孝」。如果妳發現對方的父母總是利用罪惡感來操控孩子，而他也習以為常地全盤接收，那這就是一種病態的循環。

交往後，妳會發現這份勒索也會慢慢燒到妳身上。當你們想要有自己的空間或計劃時，對方父母留一席眼淚，就能讓你們的掙扎化為烏有。這種情感黑洞，真的會吸乾妳的正面能量。

3.對女性極度不尊重

觀察他爸爸對待他媽媽的方式，通常就是他未來對待妳的預告片。如果在他家，女性被視為理所當然的家事機器，或者是吃飯不能上桌、說話沒人理，那妳真的要小心了。

即便他在妳面前表現得再溫柔，那種根深蒂固的性別偏見可能也已經刻在他的潛意識裡。等熱戀期的濾鏡消失，他很可能也會開始要求妳放棄工作、包攬家務，把妳這朵嬌滴滴的花朵磨成一根乾枯的黃臉婆草。

觀察他爸爸對待他媽媽的方式，如果在他家，女性被視為理所當然的家事機器，要一人包辦打掃，那妳真的要小心了。圖/123RF圖庫
觀察他爸爸對待他媽媽的方式，如果在他家，女性被視為理所當然的家事機器，要一人包辦打掃，那妳真的要小心了。圖/123RF圖庫

4.財務狀況混亂

如果他的原生家庭長期處於債台高築，或者是父母完全沒有理財觀念、總是伸手要錢，那這就是一個移動的財務黑洞。雖然我們不是愛慕虛榮，但婚姻需要穩定的經濟基礎。如果他必須把大半薪水拿去填補家裡的坑，甚至還要妳一起負擔，那妳辛苦經營的質感生活很快會崩塌。這種「一人賺錢、全家吸血」的模式，會讓妳的未來充滿不安與爭執，沒辦法優雅享受生活。

如果他的原生家庭長期債台高築，或者是父母完全沒有理財觀念、總是伸手要錢，那這就是一個移動的財務黑洞。圖/123RF圖庫
如果他的原生家庭長期債台高築，或者是父母完全沒有理財觀念、總是伸手要錢，那這就是一個移動的財務黑洞。圖/123RF圖庫

5.家庭成員之間冷漠如冰

比起爭吵，更可怕的是全家人坐在一起卻像陌生人一樣無話可說。如果他的原生家庭缺乏共感能力，彼此之間沒有情感流動，那他很可能也沒學會如何正確地表達愛與關懷。

在這種環境長大的男人，通常在妳受挫或需要情緒支柱時，會表現得像個當機的機器人。他給不了妳要的溫度，甚至會覺得妳的情緒需求是在找麻煩。對於感性又細膩的妳來說，這種相處方式簡直是折磨。

6.凡事都要比較的虛榮病

有些家庭非常在意街坊鄰居的眼光，把孩子當成炫耀的工具。如果妳發現他的父母總是愛攀比，嫌棄別人的工作、車子或長相，那妳進去之後也會變成被秤斤論兩的商品。

妳穿什麼、用什麼、甚至生不生小孩，都會變成他們在家族聚會上的談論話題。這種活在別人眼光裡的家庭，會讓妳隨時隨地都感到壓力山大，完全失去了做自己的自由，這對追求自我價值的現代女性來說，實在太不划算。

結語

看清楚對方的原生家庭，並不是要妳去嫌貧愛富，而是要妳評估自己是否有足夠強大的心臟去應對那些可能出現的劇本。每個人的性格都帶著家庭的烙印，雖然人可以改變，但那需要極大的覺醒與努力。如果妳發現苗頭不對，真的不需要當那個拯救世界的聖母，先把自己的生活過好、保持那份優雅的姿態才是最重要的。

感情的事雖然講求緣分，但聰明的選擇比盲目的努力更有價值。妳值得擁有一個能讓妳感到放鬆、被尊重，且能一起創造健康新家庭的伴侶。與其在泥淖裡掙扎，不如在一開始就帶上妳的避雷針，篩選出那個能讓妳繼續閃閃發亮的人。妳的幸福不是用來做慈善的，避開原生家庭不OK的伴侶，妳的質感人生才能真正從內而外地散發出幸福的光彩。

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