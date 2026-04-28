《星期整聊事｜J.D》: 所有愛自己的人，背後都有說不完的故事

——J.D

那天傍晚，雨剛停，城市的地板還是濕的。J.D坐在窗邊的咖啡店裡，玻璃上還留著一點水痕，外面的行人走得很快，像是每個人都有地方要去。她沒有滑手機，只是盯著桌上的咖啡發呆。那杯咖啡已經有點冷了，她卻沒有要喝的意思。她看起來很平靜，甚至有點自在，但那種自在，不是什麼都很好，而是很多事情已經走過之後留下來的樣子。

她後來才說了一句：「我現在過得還可以，但不是一開始就這樣。」那句話很輕，可是你會知道，她不是突然變好的。

01｜你現在看到的她，其實是很多次跌倒之後的樣子

J.D說，很多人都覺得她很獨立，也很會過生活。她會自己旅行，會一個人去看電影，也會一個人吃飯。她看起來好像不太需要誰，但其實那不是她一開始的樣子。以前的她，很依賴關係，也很習慣把重心放在別人身上。她會為了對方調整自己的生活，會為了一段關係改變自己的節奏。她以為那是愛，但後來才發現，那其實是一種失去自己。她不是沒有被傷過，只是她後來學會不再把那些傷拿出來講。你現在看到的她，是很多次跌倒之後，慢慢站起來的樣子。

02｜把自己放在一段關係的最後面

她說她曾經很用力地去愛一個人。那種用力，不是誇張，而是很日常的那種。會一直等對方的訊息，會反覆想對方的語氣，會在對方不開心的時候先檢討自己。她會調整很多事情，只為了讓關係不要出問題。她不是沒有感覺，而是她習慣把那些感覺往後放。她會先想對方，再想自己。久了之後，她開始不知道自己到底想要什麼。她說最可怕的不是失去對方，而是她在那段關係裡，慢慢失去了自己。當關係結束的時候，她才發現，她留下來的，不只是回憶，還有一個很陌生的自己。

03｜不再急著證明自己值得被愛

後來的J.D，花了很長一段時間，重新整理自己。她沒有馬上變好，也沒有突然想通什麼。她只是開始慢慢把注意力放回自己身上。她開始問自己今天過得怎麼樣，而不是對方有沒有回訊息。她開始練習一個人生活，一個人吃飯，一個人面對那些安靜的時刻。一開始很不習慣，甚至會覺得空，但慢慢地，她開始覺得那種空，是一種空間。她不用再一直證明自己夠好，也不用再一直確認自己是不是被愛。她開始明白，愛不是用來證明價值的，而是一種選擇。

04｜你以的堅強其實只是學會怎麼撐過去

很多人會說J.D很堅強，但她自己知道，那不是天生的。她只是學會怎麼撐過那些很難的時候。她也有過失眠的夜晚，也有過反覆看舊對話的時候，也有過很想回頭的瞬間。她不是沒有動搖，只是她慢慢知道，有些回頭不會讓事情變好。她學會讓情緒存在，但不讓情緒決定她的方向。她沒有變得無所謂，她只是變得比較知道，什麼是對自己好的。那種改變很安靜，但很重要。

05｜不是因為不愛，而是比較懂愛

J.D說，她現在還是會喜歡人，也還是會期待關係。但她不會再用失去自己去交換一段關係。她開始有自己的界線，也開始有自己的節奏。她不再急著進入一段感情，也不再因為孤單就留在不適合的地方。她不是變冷了，而是她開始比較懂得分辨。她知道什麼是靠近，什麼是消耗。她也知道，有些愛如果需要你一直撐，那就不是真的剛好。她開始選擇那些，不需要她變小的關係。

06｜所有看起來會愛自己的人，其實都走過一段很長的路

J.D離開的時候，外面的地已經乾了。她把外套披上，看起來很輕鬆，但你會知道，那種輕鬆是有重量的。很多人會羨慕那種「很會愛自己」的人，但很少人知道，那背後其實都有一段很長的過程。不是一開始就會，也不是突然就懂。是一次一次受傷，一次一次調整，才慢慢學會。愛自己不是口號，是一種選擇，也是一種練習。

你不是不會愛自己，你只是還在路上。有些人走得比較快，有些人走得比較慢，但那都沒有關係。因為那些看起來很穩的人，其實也曾經，很用力地愛過別人。