走不出的婚姻迷宮？從「母女原型」找尋解開兩性僵局的鑰匙

編輯/李明真撰文

婚姻這件事，表面上是兩個人領證、搬家、爭論誰要去倒垃圾，但實際上，這更像是一場大型的「靈魂植入」。當妳在深夜為了老公沒洗碗而感到莫名委屈，或是在冷戰時感到一種令人窒息的孤獨感，請停下來三秒鐘想一想：這份情緒，真的是因為眼前這個男人，還是因為妳體內那個「渴望被媽媽看見的小女孩」又在鬧脾氣了？

其實，母女關係往往是我們親密關係的底片，妳現在的婚姻生活，不過是將那張底片顯影出來的過程。以下4個徵兆，或許能幫妳看清，妳的婚姻困境裡是不是藏著那些「與父母未解的結」。

與媽媽的關係往往是我們親密關係的底片，妳現在的婚姻生活，不過是將那張底片顯影出來的過程。圖/123RF圖庫

妳在找老公 還是想找一個「不會拒絕妳的母親」

很多時候，我們對伴侶的要求簡直是「神級」的。妳希望他能秒讀妳的情緒，希望他能在妳脆弱時提供百分之百的包容，一旦他表現出疲憊或不耐，妳就會感到巨大的背叛感。

投射效應：這種「過度索求」通常源於童年時期，母親可能太忙、太嚴厲，或是情緒不穩定，讓妳當時沒能獲得足夠的安全感。

婚姻變形：於是妳把這份缺憾帶進婚姻，把老公當成那個「必須補償妳」的角色。當他做不到時，妳憤怒的對象其實不是他，而是當年那個讓妳失望的母親。

完美主義作祟 讓妳變成「家庭糾察隊」

如果妳發現自己在家裡總是處於一種「高壓運作」狀態，對地板的乾淨程度、小孩的作息、老公的穿著都有著近乎偏執的要求，那妳可能正活在母親的陰影下。

複製恐懼：許多女性在成長過程中，看著母親為了家庭犧牲、操勞，卻始終得不到快樂。妳可能下意識地認為，唯有「做得完美」才值得被愛。

控制欲的背後：當妳在婚姻中瘋狂控制細節時，其實是在防禦。妳害怕如果妳不做得比母親更好，妳就會重複她的悲劇命運。這種焦慮讓老公覺得妳不是在跟他生活，而是在跟他搞「軍事演習」。

當妳在婚姻中瘋狂控制細節，妳害怕如果不做得比母親更好，妳就會重複她的悲劇命運。這種焦慮引發衝突，讓老公覺得妳在跟他搞「軍事演習」。圖/123RF圖庫

與母親的「同盟關係」 排擠了另一半

有一種很微妙的狀況：妳和母親感情極好，好到每天都要通電話、任何大小事都要跟她報備，甚至在和老公吵架時，第一時間就是打回娘家告狀。

邊界模糊：當妳的精神支柱始終是母親時，妳的老公會產生一種「我是外人」的疏離感。這種「母女聯盟」會形成一道隱形的牆，把伴侶擋在心門之外。

忠誠困境：妳可能會覺得，如果太愛老公、或是太聽老公的話，就是對母親的一種背叛。這種潛意識裡的糾結，會讓妳在無意間破壞夫妻間的親密度。

那些「沒說出口的委屈」 其實是跨時空的模仿

妳有沒有發現，妳跟老公吵架的樣子，跟當年妳父母吵架的樣子簡直一模一樣？或者是，妳在受委屈時選擇沉默忍耐的方式，跟妳母親如出一轍？

情感繼承：我們在學習如何當一個「妻子」時，一本看得見的教科書就是自己的母親。

慣性輪迴：即使妳當年再怎麼討厭母親的卑微，如果妳沒有覺察並處理這段關係，妳的身體可能會自動導航，帶妳走回那條熟悉的老路。妳以為妳在跟老公對戰，其實妳是在重演童年的家庭劇。

結語

婚姻是一場關於自我的修行，而與母親的和解，則是這場修行中最難也最關鍵的一課。當妳看清了那些憤怒與委屈的源頭，妳才會發現，老公並不是妳的敵軍，他只是一個跟妳一樣，帶著滿身「原生家庭標籤」在努力學習愛的人。

試著把那些不屬於妳老公的帳單，從他身上拿走。當妳學會先抱抱那個住在心底的小女孩，妳才會有餘裕，去擁抱眼前這個或許不完美、但實實在在陪著妳的男人。別讓過去的陰影，遮住了現在的陽光，妳值得擁有一段屬於妳自己、而不是拷貝自父母的幸福關係。

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