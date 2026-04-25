【 未寄出的信 】直到22年後，才來了一位敲門的孩子





天氣太熱不想戶外奔波，我找了一家咖啡店工作。上完廁所意外發現社區鄰居 A 君和朋友就坐在附近。原來電影場景就在身邊，剛剛不小心張開耳朵聽到的故事，情節不驚悚但相當真實，很像是我以前學生電影作業《遺落的 1990》續集。

A 君此刻人模人樣地穿著西裝，背對著我，正在對朋友訴說一段難解的往事：

「前幾天，一位剛畢業的男大生找上他，表明是我鄰居的兒子。男大生指控當年他射後不理，讓母親單身一人養大，直到高二寒假母親往生……他自食其力唸完大學，直到畢業前夕，才擬定好這場尋親計畫。」

就在 A 君接到放學的女兒，牽著手走路返家時，這位男大生（B 生）出現了。他說，現在是找他的好時機。命運之神安排的劇本總是難以捉摸，一個平凡和樂的幸福家庭，接下來會引起什麼樣的風波？

第一幕｜酒後美好的一晚

管委會的事情落幕後，周末一場鄰居酒聚。A 君與我比鄰而坐，他帶著醉意唱著萬沙浪的〈愛你一萬年〉，說原唱剛去世不久，但他封塵久遠的愛情卻因此活過來。大家笑他酒喝多了胡言亂語，唯獨我若有所思。

再喝一輪後他對我說，其實那天他知道我在咖啡店。酒酣耳熱之際，他沒理會我的裝傻，繼續敘說屬於他的「男孩女孩」故事。就在他說「前陣子莫名其妙冒出來一個小子」時，鄰居大哥過來勸酒，A 君直接大力碰杯，噴出了一句驚人的酒後囈語：「敬 XXX 的美好一炮。」

離場前，他在廁所拍了拍我的肩膀，似醉非醉地說：「今晚這些話請務必幫我保密啊。」但我心裡清楚，那場「分手多年後見面的一晚」，其實更像是一場精心佈置的顯影劑。那串數字、那封貼了郵票卻未寄出的信，像是一根細針，挑開了塵封的記憶。

第二幕｜中興號上的 1987

端午連假，兩個男人站在社區門口的樹下 Men's talk。A 君點起一根菸，菸草燃了一長段。他提到因為 B 生的出現，他翻看臉書，看見了一句不知何時留下的話：

「後來你娶了理想，我嫁給了戶對門當，愛與不愛又何妨。」

這串文字，將我的思緒拉回了 1987 年。

那時我們為了趕單程一小時的「中興號」，清晨五點半就得起床。那是我記憶中真實的風景。為了接近心儀的影子（曾青汝），我主動爭取打掃科任教室；我在園遊會搞了一個叫 "Notorious" 的攤位。

那時的愛很貴，100 元只能買到一杯「心痛的感覺」——其實就是一杯白開水，吸管猛力一吸，噴出的是真實的苦澀。但那時的愛也執著，在即將抵達學校大門的轉彎處，我終於顫抖著傳出了那張「馬雅古文明導覽」的紙條。她回信說：「好啊，謝謝你。」後來她才笑著說，那天正好是馬雅的情人節，而她的作業其實前一晚就寫完了。

第三幕｜那封 90917 的信

現實中的 A 君與 B 生仍在聯繫。B 生拿出一份壽險保單，上面的個資足以證明血緣。

A 君對我說，B 生在母親舊衣服內襯裡，發現了一封信。信封上寫著 90917 郵政信箱，內容雲淡風輕，像是老朋友的致意，祝福對方早日退伍。A 君失眠了好幾個夜晚，他在想，當兵服役時，難道她原先想和盤托出 B 生的身世嗎？

我想起那年，我們在沒有網路的年代，半夜熱線不斷，直到爸爸起床如廁，嚷著聞到一股燒焦味，原來是電話機燒了起來。萌芽的戀情擋不住隨時而來的思念，「這是一條情感的線路，屬於你和我。」

然而，好景不常的向來不是解不開的數學題，而是女孩被家人安排出國唸書的事實。

第四幕｜顯影在殘酷的現實裡

B 生對 A 君說：「人們總是在不安穩卻偉大的夢想，和微小的幸福之間做選擇。青春的夢總是對的，只是世界太殘酷。」這話是 B 生轉述媽媽曾經說過的話。

聽聞至此，我看著 A 君，他看著 B 生那張「熟悉又欠扁」的臉，被自己說服了。他轉頭問我：「如果你是我，你會嗎？」

我想起那年秋天，我們在沙灘牽手散心，我用五音不全的嗓音唱著張雨生的〈天天想你〉，試圖留住什麼，女孩吐露的往事卻讓歌聲戛然而止。我們進行了一場隨興的火車之旅，在平快車廂裡手牽手睡著了，醒來時窗外是大海。

那是我第一次明白，為什麼藍色是憂鬱的顏色。

終點｜整理遺落的時光

離場前，我看著 A 君走向電梯的背影。

這則故事的真相，或許只有我知道——A 君與 B 生的風波是一場精準的「虛構」，為了讓我的真實記憶得以「借火」顯影。在這個「五十歲的時區」裡，有些真相會隨著敲門的孩子而來，而有些青春，注定只能在海邊的平快車廂裡褪色。

有人學會了武裝，有人學會了自立，而我，學會了在沈默中整理這些貼了郵票卻未寄出的時光。

那是海風吹、眼淚飛的秋天，我們相視而望，淚始催。