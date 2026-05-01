家務分工不是算帳，而是「我們是一隊」

晚飯後，妳洗碗洗到手發酸，他卻坐在沙發上滑手機；

或是週末，妳拖地、擦桌、整理小孩玩具，他只負責把垃圾拿到樓下。

心裡那股火氣，很容易就冒上來。

「我每天做這麼多家事，你到底在幹嘛？」

說出口的那一刻，妳在意的，其實從來不只是家事。

而是——

為什麼這個家，好像只有我在撐。

很多女生結婚後，最卡住的，往往就是家務。

尤其有了孩子之後，家事像一座永遠做不完的山。

誰多做一點、誰少做一點，都變成心裡默默記下的帳。

算著算著，愛情就變成了一場比較——

誰比較累，誰比較委屈，誰比較吃虧。

我有個朋友曾經氣到跟我說：

「我不是不願意做家事，但我討厭那種感覺，好像請了一個免費室友。他明明在家，卻像客人一樣。」

後來他們大吵一架，才慢慢意識到——

問題從來不是誰做得多，而是：

「我們從來沒有把這個家，當成共同的責任。」

為什麼家務一旦開始「算帳」，關係就會變質？

因為它表面是分工，底層其實是關係。

當妳開始用「我做了多少、你做了多少」來衡量，

兩個人就不再是一起生活的伴侶，而變成彼此對照的對手。

同時，很多付出其實是看不見的——

規劃三餐、記得補日用品、安排孩子的事情、照顧情緒。

這些「心力」，往往沒有被說出來，卻最消耗人。

而當付出變成比較，沒有被看見，

久了，誰都不想再多做一點。

問題不在做多少，而在「是不是一起」

很多人以為公平就是一人一半。

但婚姻裡真正的公平，從來不是精算。

而是——

當一個人累的時候，另一個人會往前一步。

有時候是妳多撐一點，

有時候是他多接住一點。

重點不是剛剛好，而是——

沒有人覺得自己在孤軍奮戰。

如何從「算帳」走向「我們是一隊」？

與其爭誰做得多，不如一起想怎麼過得更好。

先把心態從「你和我」變成「我們」

當妳想抱怨時，可以先停一下，換一個說法：

「我們家的碗今天好多，我們一起收一下好嗎？」

這不是委屈自己，而是把對方拉回同一邊。

找對時間，好好談一次，而不是吵架時算帳

在彼此都放鬆的時候，一起把家務攤開來看：

誰比較擅長什麼

誰的時間比較有彈性

哪些事情可以一起做

重點不是平均，而是找到「適合你們的方式」。

分的是責任，而不是零碎任務

如果只是分「你洗碗、我掃地」，

最後往往還是需要提醒、催促。

但如果是「一個人負責廚房、一個人負責生活區域」，

那就是主動承擔，而不是被動完成。

看見對方的付出，哪怕只是小事

「謝謝你今天把垃圾拿下去，我剛好忙到忘了。」

「你幫小孩洗澡，我真的輕鬆很多。」

人不是怕累，而是怕不被在意。

當付出被看見，才會願意持續。

接受不完美，也接受會變動

家務分工不會永遠固定。

在不同階段，工作忙碌、孩子成長、家庭狀況改變，

分工本來就需要調整。

重要的不是當下誰多做，而是——

當你累的時候，我會接住你。

把家務變成一起生活的過程

有時候，可以一起做：

一起煮飯、邊聊天

放音樂一起整理

做完後一起吃點好吃的

當家務變成「一起完成的事情」，

感覺就會不一樣。

一個簡單的小練習

找一個平靜的時間，和他一起列出家裡主要的家務。

不要討論誰該做多少，

而是討論——

怎麼做，會讓彼此都輕鬆一點。

這一週，試著每天說一句感謝。

也觀察自己心裡那本「帳本」出現時，輕輕提醒自己：

我們是一隊。

最後想說

家務從來不是衡量愛的標準。

它只是日常裡，最真實的一種相處方式。

當妳從「我在為你做」，

轉成「我們一起為這個家努力」，

關係就會慢慢少一點計較，多一點溫度。

妳不是他的保母，他也不是妳的幫手。

你們是一起選擇生活的人，是同一隊的夥伴。

當你們站在同一邊，

家務就不再是負擔，而是——

我們一起把日子過好的證明。